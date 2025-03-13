Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170633
ИКТ 13284
Организации 10427
Ведомства 1450
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25247
Персоны 73074
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Adblock


13.03.2025 Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана 1
16.04.2024 YouTube объявил войну приложениям, вырезающим рекламу. Смотреть видео через них будет невозможно 1
16.01.2024 Пользователи с блокировщиками рекламы массово жалуются на резко замедлившийся YouTube. Но жадность Google тут ни при чем 2
30.06.2023 Пользователям массово запретят смотреть видео на YouTube. И власти тут ни при чем 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
28.09.2021 Блокировщикам рекламы запрещают работать в браузере Chrome 2
31.07.2020 Браузер MS Edge рушится, если использовать поиск Google. Как решить проблему? 2
30.06.2020 Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube 2
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
16.01.2020 Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome 2
21.03.2019 Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome 1
24.01.2019 Google запретит блокировщики рекламы в браузере Chrome 2
12.11.2018 Россиянин объяснил, почему Gmail так тормозит. Опрос 1
05.04.2018 Avast представила защищенный браузер Avast Secure Browser 1
02.10.2017 Microsoft отказался от полноценного развития своего браузера 1
17.07.2017 Apple запретила блокировщики рекламы для iPhone и iPad 1
29.06.2016 Microsoft объявила о крупнейшем обновлении Windows 10. Что изменится? 2
30.05.2016 UC Browser встраивает новую технологию для ускорения Android-версии 1
09.09.2015 Появился браузер, убивающий рекламу на iPhone и iPad 2
08.09.2015 Google по ошибке победил в войне с блокировщиками рекламы 2
11.06.2015 iPhone и iPad будут удалять с веб-страниц рекламу 1
20.05.2015 Выпущен браузер, который экономит четверть заряда смартфона 2
18.05.2015 Главные борцы с рекламой на сайтах выпустят собственный браузер 2
18.08.2014 В UC Browser for Android добавлен блокировщик рекламы 1
07.05.2014 Adblock Plus для Safari теперь блокирует всю рекламу в видео на YouTube 2
23.04.2014 Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль» 1
13.03.2014 Фильтры Adblock Plus теперь блокируют в два раза больше элементов слежения 2
05.03.2014 У «Яндекса» началась война с популярным блокировщиком рекламы 2
24.10.2013 AdBlock Plus теперь блокирует еще больше «раздражителей» на Facebook 2
04.04.2011 Mozilla будет бороться с медленными расширениями для Firefox 1
01.02.2010 Вышел первый мобильный Firefox 1
24.08.2007 Пользователей Firefox блокируют из-за Adblock Plus 2

Публикаций - 33, упоминаний - 49

Adblock и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11859 17
Microsoft Corporation 24709 7
Yandex - Яндекс 7483 5
Eyeo 5 5
Amazon Inc - Amazon.com 3023 4
X Corp - Twitter 2851 4
Apple Inc 12177 4
Blink 40 3
Meta Platforms - Facebook 4448 3
Gen Digital - Avast Software 175 2
GoTo - LogMeIn - LastPass 25 2
Alphabet 132 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
McKinsey & Company Int 250 1
Yahoo! 3699 1
F-Secure 211 1
Jumpshot 5 1
Intuit 78 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 322 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
А-Реал Консалтинг 4 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Alibaba Group 428 1
Alibaba UCWeb - Alibaba UC Mobile Business Group - Alibaba Mobile Operating System 19 1
Цифра ГК 2445 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4940 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
SkyDNS - СкайДНС 34 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Веблок 2 1
Grammarly 6 1
Lookout 35 1
Microsoft - LinkedIn 652 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Unsplash 869 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Expedia Group 134 1
L’Oreal 57 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Keurig 2 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
The Home Depot Inc 64 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4821 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9249 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25616 10
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 724 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12773 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24375 7
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 419 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28067 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3776 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3953 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 989 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7459 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11195 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4792 4
webRequest API 4 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7744 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9404 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14487 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2920 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9693 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2914 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12608 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4128 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1223 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12678 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6794 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5683 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7430 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2580 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 278 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4929 2
Оповещение и уведомление - Notification 4711 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 993 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 2
Google Chrome - браузер 1572 14
Mozilla Firefox - браузер 1893 14
Google YouTube - Видеохостинг 2771 11
Google Android 14107 11
Apple iOS 7868 7
Microsoft Edge - браузер 1997 7
Microsoft Windows 15767 6
Microsoft Windows 10 1776 5
Apple Safari - браузер 859 5
Google Play - Google Store - Android Market 3316 4
Apple macOS 2080 4
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 255 4
JavaScript - JS - язык программирования 1205 4
Opera Browser - Браузер 1023 4
Microsoft Windows 7 1981 3
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 128 3
uBlock Origin 7 3
Adblock Browser 4 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 3
Apple iPhone 6 4862 3
Linux OS 10067 2
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 2
Google Chrome Web Store 47 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 343 2
Apple iPad 3873 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7123 2
Apple - App Store 2908 2
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 29 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4558 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 2
Python - высокоуровневый язык программирования 957 1
Linux KDE Plasma 227 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
Google Gmail 949 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 469 1
StatCounter 402 1
Falkon - Браузер с открытым исходным кодом 5 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Hill Raymond - Хилл Рэймонд 3 2
Палант Владимир 1 1
Сердюк Борис 1 1
Schuh Justin - Шух Джастин 3 1
Cyphers Bennett - Сайферс Беннет 2 1
Gillula Jeremy - Гиллула Джереми 2 1
Мягков Алексей 1 1
Сегалович Илья 40 1
Noack Sebastian - Ноак Себастьян 1 1
Хинштейн Александр 142 1
Koperski Tomasz - Коперски Томаш 1 1
Faida Till - Фаида Тилль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146118 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52311 5
Германия - Федеративная Республика 12725 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 1
Япония 13322 1
Украина 7639 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Германия - Гамбург 182 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1004 1
Индонезия - Республика 963 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 558 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6223 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11028 5
White list - Белый список 103 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 2
Английский язык 6683 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1560 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6974 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24354 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3668 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 505 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 630 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1256 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6203 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1964 1
Webmaster - Вебмастер 127 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2428 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3242 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2425 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2112 1
Blacklist - Чёрный список 623 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3456 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 1
Reddit 317 3
FT - Financial Times 1227 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 2
BleepingComputer - Издание 353 2
The Verge - Издание 560 1
9to5Google 48 1
PC Magazine - PCMag 90 1
The Register - The Register Hardware 1580 1
CNews Техноблог 61 1
РИА Новости 925 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
NYT - The New York Times 1058 1
NetMarketShare Web Analytics 29 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще