Блокировщикам рекламы запрещают работать в браузере Chrome 2

Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1

Google запретит блокировщики рекламы в браузере Chrome 2

Avast представила защищенный браузер Avast Secure Browser 1

Microsoft отказался от полноценного развития своего браузера 1

Apple запретила блокировщики рекламы для iPhone и iPad 1

Google по ошибке победил в войне с блокировщиками рекламы 2

Главные борцы с рекламой на сайтах выпустят собственный браузер 2

В UC Browser for Android добавлен блокировщик рекламы 1

Adblock Plus для Safari теперь блокирует всю рекламу в видео на YouTube 2

Фильтры Adblock Plus теперь блокируют в два раза больше элементов слежения 2

Mozilla будет бороться с медленными расширениями для Firefox 1