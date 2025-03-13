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|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
|Reddit 317 3
|FT - Financial Times 1227 2
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 2
|BleepingComputer - Издание 353 2
|The Verge - Издание 560 1
|9to5Google 48 1
|PC Magazine - PCMag 90 1
|The Register - The Register Hardware 1580 1
|CNews Техноблог 61 1
|РИА Новости 925 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
|NYT - The New York Times 1058 1
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