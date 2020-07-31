Браузер MS Edge рушится, если использовать поиск Google. Как решить проблему?

В Microsoft Edge, в 2019 г. перешедшем на движок Google Blink, обнаружилась тотальная несовместимость с поисковиком Google. Если выбрать его в качестве поиска по умолчанию браузер начинает аварийно закрываться при попытке ввода поискового запроса в адресной строке. Microsoft ищет решение.



Edge поломался

Браузер Microsoft Edge начал конфликтовать с поисковым сервисом Google. В новой версии обозревателя обнаружился недостаток, не позволяющий использовать Google в качестве поиска по умолчанию.

Как пишет ресурс The Verge, если установить в Edge в качестве основного поискового сервиса именно Google, то в дальнейшем при попытке ввести поисковый запрос или адрес сайта в соответствующей строке браузер может зависнуть или аварийно прекратить работу. Проблема проявляется у пользователей по всему миру.

У второго по популярности браузера в мире новые проблемы со стабильностью работы

Редакция CNews удостоверилась в ее наличии, по меньшей мере, в версии Edge 84.0.522.49, самой актуальной на момент публикации материала. Из десяти попыток ввода текста в адресной строке Edge самопроизвольно закрывался четыре раза. Проблема проявилась на ПК под управлением Windows 10, но The Verge пишет, что с аналогичными трудностями сталкиваются и пользователи компьютеров Apple с macOS.

Реакция Microsoft

По состоянию на 31 июля 2020 г. Microsoft официально признала существование несовместимости Edge с поисковиком Google, несмотря на то, что с апреля 2019 г. Edge основывается на движке Blink, созданном как раз Google. в Twitter разработчиков Edge появилось сообщение, что они работают над решением.

Недочет могут устранить в ближайшем будущем

Точные сроки выпуска патча девелоперы не сообщают.

Как решить проблему самостоятельно

В качестве временного решения девелоперы предложили отключить параметр, отвечающий за подсказки при вводе текста в адресной строке. В русскоязычной версии Edge он называется «Показывать рекомендации по поиску и сайтам с использованием введенных мною символов».

Отключить данный параметр можно в меню «Параметры» на вкладке «Конфиденциальность и службы» в разделе «Адресная строка». Перейти в него можно по адресу «edge://settings/search». Редакция CNews убедилась в работоспособности этого метода.

Меню выбора поиска по умолчанию в MS Edge

Также в качестве временного решения помогает установка в качестве поиска по умолчанию любого сервиса из доступных, за исключением Google. В версии Edge для России после установки присутствуют «Яндекс», Mail.ru, Yahoo и Bing – фирменный поисковик Microsoft.

Проблема не только c Google

Новая проблема браузера Edge не обрадовала пользователей. К примеру, пользователь Twitter Don Charlie (@ghost_motley) в ответ на публикацию разработчиков написал, что переходит обратно на Google Chrome.

Участник Twitter Emily (I'm a GIRL) Golden C (@midytheimp) отметила, что аварийное прекращение работы Edge при вводе текста в адресной строке не происходит лишь в случае, если поисковиком по умолчанию установлен Bing. Попытка выбора любого другого в ее случае приводила к краху браузера.

Очередной баг Edge может спровоцировать отток пользователей

Аналогичное заключение сделал и пользователь Autumn (@ouzel), у которого Edge работал корректно только при использовании поисковика Bing. Подтвердил это и участник Renzo (@TheAquanox), заявив, что смог починить Edge, выбрав Bing в настройках поиска по умолчанию.

Как Microsoft ломает сервисы Google

Пользователи Edge и раньше сталкивались с неработоспособностью различных сервисов Google в этом браузере. К примеру, в конце июня 2020 г. CNews писал о неработоспособности видеосервиса YouTube при просмотре через этот обозреватель. Вместо видеороликов пользователи наблюдали на своих экранах сообщение о возникшей в ходе предварительной загрузки ролика неустранимой ошибки.

Проблема проявлялась не у всех пользователей, но могла возникнуть как под Windows, так и под macOS. При неудачном стечении обстоятельств на экране просмотра видео появлялась надпись на черном фоне, гласящая: «Возникла ошибка. Попробуйте еще раз позднее».

Проблема в «несовместимости» видеосервиса Google и браузера Microsoft не была связана с самим YouTube и крылась непосредственно в Edge. Чаще всего она возникала у тех пользователей, которые установили с расширение AdBlock и AdBlock Plus для блокировки рекламы. На момент публикации материала данный недочет был устранен.

Следует отметить, что неспособность Edge корректно работать с YouTube и поиском Google проявляется исключительно в версиях на базе Blink. До перехода на этот движок Microsoft использовала собственный – Edge HTML. Модификация Edge на его основе по-прежнему существует и носит название Edge Legacy, и жалобы на работу сервисов Google от ее пользователей пока не поступали.

История Edge

Первая стабильная версия браузера Microsoft Edge вышла в конце июля 2015 г. в составе дебютировавшей тогда ОС Windows 10. Обозреватель основывался на собственном движке EdgeHTML, что было основным фактором, мешавшим ему набирать популярность – на этом движке он работал заметно медленнее Chrome. Помимо этого, Microsoft обновляла свой Edge не так оперативно, как Google свой Chrome, что выливалось в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могли, например, лишиться личной информации.

В декабре 2018 г. Microsoft отказалась от дальнейшего развития Edge на проприетарном движке и анонсировала его переход на Blink, используемый, в том числе, и в Chrome. Первая версия полностью переработанного настольного браузера вышла в апреле 2019 г.

В апреле 2020 г. новый Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности среди настольных браузеров, обогнав Firefox и сместив его со второй строчки на третью. По состоянию на 31 июля 2020 г. он по-прежнему удерживал вторую позицию с долей мирового рынка в размере 7,96% против 7,4% у Firefox и 69,99% у Chrome (статистика NetMarketShare).