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А-Реал Консалтинг
Компания «А-Реал Консалтинг» специализируется на разработке программных решений для контроля и фильтрации интернет-трафика. Её ключевой продукт — интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» (ИКС), предназначенный для мониторинга, фильтрации и управления веб-доступом в корпоративных сетях. Решение позволяет организациям регулировать использование интернет-ресурсов сотрудниками, блокировать вредоносные или нерабочие сайты, а также обеспечивать соответствие требованиям законодательства в сфере информационной безопасности.
Основное отличие ИКС — глубокая интеграция с системами защиты от утечек информации (DLP), в частности с продуктами компании Zecurion. Это позволяет не только контролировать входящий трафик, но и отслеживать исходящие данные, предотвращая несанкционированную передачу конфиденциальной информации через веб-каналы.
Сильные стороны компании — узкая техническая специализация, опыт в создании решений для сегмента государственных и коммерческих организаций, а также способность к интеграции с внешними DLP-системами.
Слабой стороной может считаться ограниченная диверсификация продуктовой линейки: основной фокус сосредоточен на одном решении.
В реестре Роспатента зарегистрирован товарный знак «Интернет Контроль Сервер» (свидетельство № 794387, дата регистрации — 2021 г.). Другие товарные знаки, принадлежащие компании, в открытых источниках не выявлены.
Компания участвует в государственных закупках как поставщик программного обеспечения. По данным ЕИС, «А-Реал Консалтинг» выступала поставщиком в контрактах с региональными органами власти, образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Примеры:
- Поставка ИКС для управления интернет-доступом в школах одного из регионов ЦФО (2022 г.);
- Контракт с областной администрацией на лицензирование и техническую поддержку (2023 г.).
Конкретные суммы и объёмы контрактов варьируются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
В обзорах и картах рынка CNews (включая «Рынок DLP-решений», «Рынок систем веб-контроля») компания «А-Реал Консалтинг» упоминается как участник сегмента систем веб-фильтрации. Однако в топ-лидеры по объёму продаж или доле рынка не входит. Упоминания носят эпизодический характер и связаны с интеграционными проектами (например, с Zecurion).
Ключевые клиенты (по данным госзакупок и публикаций):
- Региональные департаменты образования — внедрение ИКС в школьных сетях для ограничения доступа к нежелательному контенту;
- Медицинские учреждения — контроль интернет-доступа в рамках требований 152-ФЗ;
- Органы исполнительной власти субъектов РФ — обеспечение безопасного веб-доступа для сотрудников;
- Коммерческие организации среднего размера — в основном в секторах логистики и ритейла;
- Zecurion — как технологический партнёр по интеграции DLP и веб-шлюза.
Основная деловая связь — партнёрство с Zecurion, в рамках которого обеспечена техническая совместимость ИКС и DLP-системы Zgate. Это позволяет предлагать заказчикам комплексное решение для защиты от утечек через веб-каналы.
Судебные разбирательства и конфликты
По данным «СПАРК» и «Контур.Фокус», за последние 5 лет компания участвовала в единичных арбитражных спорах, преимущественно по искам о взыскании задолженности по договорам поставки ПО. Пример:
- Суть спора: взыскание неоплаченной лицензии ИКС с коммерческой организации;
- Статус: завершено в 2022 г.;
- Результат: решение в пользу «А-Реал Консалтинг».
Публичных конфликтов с сотрудниками, владельцами или партнёрами не зафиксировано.
Основной продукт:
- «Интернет Контроль Сервер» (ИКС) — программный интернет-шлюз для фильтрации, мониторинга и управления веб-трафиком в корпоративных сетях. Поддерживает политики доступа, отчёты об активности, интеграцию с Active Directory и DLP-системами.
Технологии:
- Протокольный анализ (HTTP/HTTPS, FTP и др.);
- SSL-инспекция;
- Категоризация веб-ресурсов;
- API для интеграции с внешними системами безопасности.
Собственные патенты на технологические решения в открытом доступе не обнаружены.
Конкуренты на российском рынке:
- Kaspersky Security for Internet Gateway
- Dr.Web Proxy
- RDP-Soft (продукт «Контент Фильтр»)
- Softline (решения на базе международных вендоров)
- «Информ-Контроль» (продукт «Контроль Интернет»)
- «АйТи» (интеграция решений Cisco, Forcepoint)
- «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Unified Monitoring and Analysis)
- «Эшелон» (решения на базе собственных разработок)
- «Центр Безопасности Сетей» (CBS)
- «Рексофт» (веб-фильтрация для госсектора)
Зарубежные аналоги:
- Forcepoint Web Security (США)
- Symantec Web Security Service (США, сейчас часть Broadcom)
- McAfee Web Gateway (США)
- Cisco Secure Web Appliance (США)
- Sophos Web Appliance (Великобритания)
Цитата
«Использование Zgate совместно с ИКС повышает безопасность сети и обеспечивает высокий уровень контроля над оборотом конфиденциальной информации». — Алексей Гуськов, руководитель отдела разработки «А-Реал Консалтинг» (источник: CNews)
Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.
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Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
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А-Реал Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Черкас Юрий 17 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Гуськов Алексей 3 1
|Батов Иван 9 1
|Сухарев Игорь 6 1
|Козлов Олег 6 1
|Никулин Максим 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
|Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 1
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