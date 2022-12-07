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А-Реал Консалтинг

А-Реал Консалтинг

Компания «А-Реал Консалтинг» специализируется на разработке программных решений для контроля и фильтрации интернет-трафика. Её ключевой продукт — интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» (ИКС), предназначенный для мониторинга, фильтрации и управления веб-доступом в корпоративных сетях. Решение позволяет организациям регулировать использование интернет-ресурсов сотрудниками, блокировать вредоносные или нерабочие сайты, а также обеспечивать соответствие требованиям законодательства в сфере информационной безопасности.

Основное отличие ИКС — глубокая интеграция с системами защиты от утечек информации (DLP), в частности с продуктами компании Zecurion. Это позволяет не только контролировать входящий трафик, но и отслеживать исходящие данные, предотвращая несанкционированную передачу конфиденциальной информации через веб-каналы.


Сильные стороны компании — узкая техническая специализация, опыт в создании решений для сегмента государственных и коммерческих организаций, а также способность к интеграции с внешними DLP-системами.
Слабой стороной может считаться ограниченная диверсификация продуктовой линейки: основной фокус сосредоточен на одном решении.


В реестре Роспатента зарегистрирован товарный знак «Интернет Контроль Сервер» (свидетельство № 794387, дата регистрации — 2021 г.). Другие товарные знаки, принадлежащие компании, в открытых источниках не выявлены.


Компания участвует в государственных закупках как поставщик программного обеспечения. По данным ЕИС, «А-Реал Консалтинг» выступала поставщиком в контрактах с региональными органами власти, образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Примеры:

  • Поставка ИКС для управления интернет-доступом в школах одного из регионов ЦФО (2022 г.);
  • Контракт с областной администрацией на лицензирование и техническую поддержку (2023 г.).
    Конкретные суммы и объёмы контрактов варьируются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

В обзорах и картах рынка CNews (включая «Рынок DLP-решений», «Рынок систем веб-контроля») компания «А-Реал Консалтинг» упоминается как участник сегмента систем веб-фильтрации. Однако в топ-лидеры по объёму продаж или доле рынка не входит. Упоминания носят эпизодический характер и связаны с интеграционными проектами (например, с Zecurion).


Ключевые клиенты (по данным госзакупок и публикаций):

  1. Региональные департаменты образования — внедрение ИКС в школьных сетях для ограничения доступа к нежелательному контенту;
  2. Медицинские учреждения — контроль интернет-доступа в рамках требований 152-ФЗ;
  3. Органы исполнительной власти субъектов РФ — обеспечение безопасного веб-доступа для сотрудников;
  4. Коммерческие организации среднего размера — в основном в секторах логистики и ритейла;
  5. Zecurion — как технологический партнёр по интеграции DLP и веб-шлюза.

Основная деловая связь — партнёрство с Zecurion, в рамках которого обеспечена техническая совместимость ИКС и DLP-системы Zgate. Это позволяет предлагать заказчикам комплексное решение для защиты от утечек через веб-каналы.

Судебные разбирательства и конфликты
По данным «СПАРК» и «Контур.Фокус», за последние 5 лет компания участвовала в единичных арбитражных спорах, преимущественно по искам о взыскании задолженности по договорам поставки ПО. Пример:

  • Суть спора: взыскание неоплаченной лицензии ИКС с коммерческой организации;
  • Статус: завершено в 2022 г.;
  • Результат: решение в пользу «А-Реал Консалтинг».
    Публичных конфликтов с сотрудниками, владельцами или партнёрами не зафиксировано.

 

Основной продукт:

  • «Интернет Контроль Сервер» (ИКС) — программный интернет-шлюз для фильтрации, мониторинга и управления веб-трафиком в корпоративных сетях. Поддерживает политики доступа, отчёты об активности, интеграцию с Active Directory и DLP-системами.

Технологии:

  • Протокольный анализ (HTTP/HTTPS, FTP и др.);
  • SSL-инспекция;
  • Категоризация веб-ресурсов;
  • API для интеграции с внешними системами безопасности.
    Собственные патенты на технологические решения в открытом доступе не обнаружены.

 

Конкуренты на российском рынке:

  1. Kaspersky Security for Internet Gateway
  2. Dr.Web Proxy
  3. RDP-Soft (продукт «Контент Фильтр»)
  4. Softline (решения на базе международных вендоров)
  5. «Информ-Контроль» (продукт «Контроль Интернет»)
  6. «АйТи» (интеграция решений Cisco, Forcepoint)
  7. «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Unified Monitoring and Analysis)
  8. «Эшелон» (решения на базе собственных разработок)
  9. «Центр Безопасности Сетей» (CBS)
  10. «Рексофт» (веб-фильтрация для госсектора)

Зарубежные аналоги:

  1. Forcepoint Web Security (США)
  2. Symantec Web Security Service (США, сейчас часть Broadcom)
  3. McAfee Web Gateway (США)
  4. Cisco Secure Web Appliance (США)
  5. Sophos Web Appliance (Великобритания)

Цитата

«Использование Zgate совместно с ИКС повышает безопасность сети и обеспечивает высокий уровень контроля над оборотом конфиденциальной информации». — Алексей Гуськов, руководитель отдела разработки «А-Реал Консалтинг» (источник: CNews)

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.

СОБЫТИЯ

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07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
24.03.2015 Защита СХД: варианты и реальные примеры решений 3
20.11.2014 Защищенный интернет-шлюз сделан в России 1
01.10.2013 10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

А-Реал Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 504 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 689 2
Lanner Electronics 5 1
Cisco Systems 5335 1
Check Point Software Technologies 817 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1386 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1059 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 641 1
Palo Alto Networks 192 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
SkyDNS - СкайДНС 44 1
Ideco - Айдеко 116 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 60 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1607 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Forcepoint - Websense 127 1
Barracuda Networks 20 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2914 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 3
Application Control - Контроль доступа к приложениям 189 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4121 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5667 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 289 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14080 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2430 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 873 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Оцифровка - Digitization 5115 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3762 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3371 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8642 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 374 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 453 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1076 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7523 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 335 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 671 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 202 1
А-Реал Консалтинг - ИКС - Интернет Контроль Сервер 7 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 2
OISF - Suricata IPS/IDS 24 1
А-Реал Консалтинг - Garnet Web Filter 1 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Zecurion DLP 68 1
Adblock 35 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 93 1
OpenVPN 82 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 65 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 123 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
UserGate Web Filter 23 1
Черкас Юрий 17 1
Патрикеев Алексей 8 1
Гуськов Алексей 3 1
Батов Иван 9 1
Сухарев Игорь 6 1
Козлов Олег 6 1
Никулин Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 2
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 71 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1450 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
White list - Белый список 154 1
Blacklist - Чёрный список 699 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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