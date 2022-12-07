Компания «А-Реал Консалтинг» специализируется на разработке программных решений для контроля и фильтрации интернет-трафика. Её ключевой продукт — интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» (ИКС), предназначенный для мониторинга, фильтрации и управления веб-доступом в корпоративных сетях. Решение позволяет организациям регулировать использование интернет-ресурсов сотрудниками, блокировать вредоносные или нерабочие сайты, а также обеспечивать соответствие требованиям законодательства в сфере информационной безопасности.

Основное отличие ИКС — глубокая интеграция с системами защиты от утечек информации (DLP), в частности с продуктами компании Zecurion. Это позволяет не только контролировать входящий трафик, но и отслеживать исходящие данные, предотвращая несанкционированную передачу конфиденциальной информации через веб-каналы.



Сильные стороны компании — узкая техническая специализация, опыт в создании решений для сегмента государственных и коммерческих организаций, а также способность к интеграции с внешними DLP-системами.

Слабой стороной может считаться ограниченная диверсификация продуктовой линейки: основной фокус сосредоточен на одном решении.



В реестре Роспатента зарегистрирован товарный знак «Интернет Контроль Сервер» (свидетельство № 794387, дата регистрации — 2021 г.). Другие товарные знаки, принадлежащие компании, в открытых источниках не выявлены.



Компания участвует в государственных закупках как поставщик программного обеспечения. По данным ЕИС, «А-Реал Консалтинг» выступала поставщиком в контрактах с региональными органами власти, образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Примеры:

Поставка ИКС для управления интернет-доступом в школах одного из регионов ЦФО (2022 г.);

Контракт с областной администрацией на лицензирование и техническую поддержку (2023 г.).

Конкретные суммы и объёмы контрактов варьируются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

В обзорах и картах рынка CNews (включая «Рынок DLP-решений», «Рынок систем веб-контроля») компания «А-Реал Консалтинг» упоминается как участник сегмента систем веб-фильтрации. Однако в топ-лидеры по объёму продаж или доле рынка не входит. Упоминания носят эпизодический характер и связаны с интеграционными проектами (например, с Zecurion).



Ключевые клиенты (по данным госзакупок и публикаций):

Региональные департаменты образования — внедрение ИКС в школьных сетях для ограничения доступа к нежелательному контенту; Медицинские учреждения — контроль интернет-доступа в рамках требований 152-ФЗ; Органы исполнительной власти субъектов РФ — обеспечение безопасного веб-доступа для сотрудников; Коммерческие организации среднего размера — в основном в секторах логистики и ритейла; Zecurion — как технологический партнёр по интеграции DLP и веб-шлюза.

Основная деловая связь — партнёрство с Zecurion, в рамках которого обеспечена техническая совместимость ИКС и DLP-системы Zgate. Это позволяет предлагать заказчикам комплексное решение для защиты от утечек через веб-каналы.

Судебные разбирательства и конфликты

По данным «СПАРК» и «Контур.Фокус», за последние 5 лет компания участвовала в единичных арбитражных спорах, преимущественно по искам о взыскании задолженности по договорам поставки ПО. Пример:

Суть спора : взыскание неоплаченной лицензии ИКС с коммерческой организации;

: взыскание неоплаченной лицензии ИКС с коммерческой организации; Статус : завершено в 2022 г.;

: завершено в 2022 г.; Результат: решение в пользу «А-Реал Консалтинг».

Публичных конфликтов с сотрудниками, владельцами или партнёрами не зафиксировано.

Основной продукт:

«Интернет Контроль Сервер» (ИКС) — программный интернет-шлюз для фильтрации, мониторинга и управления веб-трафиком в корпоративных сетях. Поддерживает политики доступа, отчёты об активности, интеграцию с Active Directory и DLP-системами.

Технологии:

Протокольный анализ (HTTP/HTTPS, FTP и др.);

SSL-инспекция;

Категоризация веб-ресурсов;

API для интеграции с внешними системами безопасности.

Собственные патенты на технологические решения в открытом доступе не обнаружены.

Конкуренты на российском рынке:

Kaspersky Security for Internet Gateway Dr.Web Proxy RDP-Soft (продукт «Контент Фильтр») Softline (решения на базе международных вендоров) «Информ-Контроль» (продукт «Контроль Интернет») «АйТи» (интеграция решений Cisco, Forcepoint) «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Unified Monitoring and Analysis) «Эшелон» (решения на базе собственных разработок) «Центр Безопасности Сетей» (CBS) «Рексофт» (веб-фильтрация для госсектора)

Зарубежные аналоги:

Forcepoint Web Security (США) Symantec Web Security Service (США, сейчас часть Broadcom) McAfee Web Gateway (США) Cisco Secure Web Appliance (США) Sophos Web Appliance (Великобритания)

Цитата

«Использование Zgate совместно с ИКС повышает безопасность сети и обеспечивает высокий уровень контроля над оборотом конфиденциальной информации». — Алексей Гуськов, руководитель отдела разработки «А-Реал Консалтинг» (источник: CNews)

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.