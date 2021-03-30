Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Asterisk
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 75
Asterisk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Захарченко Александр 2 2
|Ерасова Полина 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Шлык Александр 1 1
|Левченко Александр 6 1
|Шикинов Александр 9 1
|Буряков Денис 1 1
|Гоков Дмитрий 31 1
|Басеян Тигран 1 1
|Куценко Оксана 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Путин Владимир 1828 1
|Калмыкова Вероника 2 1
|Алексеев Андрей 8 1
|Фейгин Илья 3 1
|Свердлов Максим 2 1
|Чиняков Алексей 2 1
|Ефимов Петр 30 1
|Бар-Бирюкова Мария 62 1
|Коробов Евгений 22 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Силуанов Антон 52 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru