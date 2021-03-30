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Asterisk


30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг» 1
07.08.2020 Как цифровизуются лидеры российской фармацевтики 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1
25.11.2019 Федеральное казначейство внедрило Naumen Contact Center 1
20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center 1
15.05.2019 «Юлмарт» разработал и внедрил робота для подтверждения заказов 1
24.04.2019 «Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 2
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
04.03.2019 «Билайн Бизнес» предоставил облачные бизнес-решения на BeeCLOUD 2
03.12.2018 «Билайн» запустил облачный сервис Beecloud для среднего и малого бизнеса 1
15.11.2018 CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами 1
07.11.2018 «Росгосстрах Армения» отказалась от аппаратной АТС в пользу Oktell 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
14.08.2018 D-Link начала российские продажи IP АТС N8000 Asterisk Edition 1
12.03.2018 Waveaccess внедрила решение по интеграции CRM и IP-АТС в образовательной компании Maximum 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
14.06.2017 Новый релиз Amber CRM поддерживает интеграцию с любой телефонией 1
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 3
20.02.2017 «Ринголайн» представила IP АТС и софтфон 1
06.12.2016 «Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center 1
21.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» 1
24.12.2015 «Линия24» протестировала линейку продуктов на совместимость с модулем «Простые звонки» 2
26.11.2015 Интернет-магазин «Малыш и Ко» автоматизировал прием звонков клиентов с помощью «1С-Раруса» 1
17.11.2015 Новосибирский МФЦ запустил «умный» контакт-центр, разработанный в Академпарке 1
11.11.2015 Efsol разработала CRM-систему, способную анализировать речь 1
10.08.2015 В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV 1
28.07.2015 «Линия24» завершила внедрение call-центра для туристического холдинга UTS Group 2
08.07.2015 «Линия24» запустила ЦОВ для интернет-магазина Toy.ru 1
27.05.2015 Рынок АТС «взрослеет», уходя в облака 1
22.04.2015 «Линия24» внедрила центр обработки входящих вызовов в IBS 1
26.11.2014 ИТ-поставщик Росреестра не дождался оплаты за 2,5 года работы и объявил войну 1
20.11.2014 Защищенный интернет-шлюз сделан в России 2
19.11.2014 OpenStack: как получить надежное облачное решение 1
27.06.2014 Спрос на унифицированные коммуникации растет, на телефонию – падает 1
27.02.2014 «Световые технологии» оптимизировали взаимодействие между сотрудниками с помощью Microsoft Lync 2
22.08.2013 «Абак-Пресс» завершил масштабирование телефонии с помощью Softline 1
17.07.2013 «КобраТелеком» автоматизирует документооборот на базе «Е1 Евфрат» 1
07.03.2013 Уральское ПО начало экспансию в Юго-Восточную Азию 1
17.10.2012 «Новавокс» построил контакт-центр для сети магазинов «Улыбка Радуги» 4
30.07.2012 Club.CNews: Взломы IP-АТС на базе Asterisk-а 1

Публикаций - 58, упоминаний - 75

Asterisk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Линия24 8 4
Cisco Systems 2054 4
Microsoft Corporation 11143 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
3770 3
VMware 1829 2
Базальт СПО 206 2
Naumen - Наумен 342 2
IBM 3554 1
Naumen Казахстан 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Tionix - Тионикс 48 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
МойСклад - Логнекс 85 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Google LLC 7168 1
Solvo - Солво 4 1
Телефонные Системы 11 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн 16 1
Крипто-ПРО 200 1
ALP Group 37 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
D-Link 190 1
Panasonic 1167 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Информзащита 423 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Intel Corporation 4198 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SAP SE 3218 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1577 1
Газпром ПАО 524 1
Газпром проектирование 5 1
Аэрофлот 493 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Траско - Trasko 27 1
Росгосстрах Армения - Rosgosstrakh Armenia 1 1
Интеррос 7 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 10 1
Петровакс Фарм НПО 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2207 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Ярославская областная Дума 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
OpenStack 347 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
CalDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 8 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
ИТ-аудит 75 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
DDR - Double data rate 1075 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Microsoft Exchange 684 4
Linux OS 4272 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 3
Naumen Contact Center 71 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Microsoft Dynamics CRM 390 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
Microsoft SQL Server 798 2
Microsoft Lync 272 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
Red Hat OVirt 6 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Getmobit GM Smart System 2 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Korus Dadata 8 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
Citrix XenDesktop 84 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Disaster Recovery 1 1
Korus Forecast 9 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud Backup 2 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 6 1
Федеральное казначейство РФ - Единый контактный центр 1 1
VMware Horizon 55 1
IBM Planning Analytics 6 1
1С:Управление торговлей 28 1
IBM System 360 Operating System - GM-OS 1 1
D-Link IP АТС N 1 1
Redmine 9 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 6 1
Hawk House Integration Amber CRM 11 1
Omnitracker 53 1
SugarCRM 28 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 1 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Захарченко Александр 2 2
Ерасова Полина 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Шлык Александр 1 1
Левченко Александр 6 1
Шикинов Александр 9 1
Буряков Денис 1 1
Гоков Дмитрий 31 1
Басеян Тигран 1 1
Куценко Оксана 1 1
Тюрина Мария 39 1
Рукавишникова Мария 5 1
Путин Владимир 1828 1
Калмыкова Вероника 2 1
Алексеев Андрей 8 1
Фейгин Илья 3 1
Свердлов Максим 2 1
Чиняков Алексей 2 1
Ефимов Петр 30 1
Бар-Бирюкова Мария 62 1
Коробов Евгений 22 1
Рыбаков Александр 24 1
Силуанов Антон 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Индия - Республика 2181 3
Украина 3389 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Украина - Одесса 58 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Европа 3781 2
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - Ростовская область 864 1
Япония 2808 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Ярославль 406 1
Ближний Восток 1478 1
Армения - Республика 689 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
CNews Analytics 1991 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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