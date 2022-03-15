Российский разработчик бесплатно предлагает 3 месяца сервиса для звонков через IP-телефонию
Российские банковские карты перестали работать за рубежом. Оплатить чешские, канадские, бельгийские программы для звонков невозможно. Но их можно бесшовно заменить отечественным продуктом — бизнес не остановится.
Некоторые компании уже столкнулись с тем, что зарубежные разработчики ПО отказывают российскому бизнесу. Некоторые ссылаются на техническую невозможность оплаты, но есть и те, кто говорит прямо — русским больше не рады. Время расставит всё по местам, а прямо сейчас надо искать выход и возможности. Они есть.
Сервис Softphone.Pro Team — это программа для звонков: номеронабиратель, журнал, список контактов, статусы операторов, аналитика и мощные возможности интеграции.
Softphone.Pro подходит и небольшим компаниям, и крупному бизнесу с собственными отделами поддержки и продаж, и независимым колл-центрам.
Мгновенная интеграция
Softphone.Pro работает со всеми операторами связи и облачными АТС. Поддерживаются Asterisk и FreePBX. Сервис совместим с 1С, Excel, amoCRM, ZohoCRM, Битрикс24, МойСклад, YClients и многими другими решениями, даже самописными. Во всех случаях можно настроить
- звонок по клику из внешнего приложения
- ссылки вида callto, sip и tel
- всплывающая карточка клиента
- обработчик событий
Звонки
Softphone.Pro — это софтфон, которым удобно пользоваться долго. В каждом бизнесе есть те, кто говорит звонит и принимает звонки весь рабочий день. Поэтому интерфейс спроектирован так, чтобы любое действие можно было выполнить за 2 клика. Поэтому легко настраиваются и решаются такие рабочие ситуации, как
- перевод и удержание
- повторный набор в 1 клик
- автоответ и переадресация
- конференц-колл до 6 участников
- вторая линия и голосовые сообщения
- запись, постобработка и тэги
Внешний вид
Приложение можно настроить под себя — поменять расположение окон и оставить только нужные функции. Все основные кнопки сделаны крупными, всё под рукой, никто не ошибется. Размер окна масштабируется — увеличивается и уменьшается, все элементы управления при этом тоже меняют размер. Наконец, можно создавать свои собственные статусы, не ограничиваясь традиционными «онлайн», «офлайн» и «отошел».
Контроль процессов
Супервайзерам важно знать, как идут дела в моменте. Softphone.Pro Team визуализирует их и показывает такую информацию, как
- использование рабочего времени
- средняя нагрузка и перерывы
- статистика по времени и географии
- эффективность обработки звонков
Конечно, отчёты тоже можно кастомизировать в зависимости от задач бизнеса. Кроме того, совсем недавно были добавлены такие важные для руководителей возможности, как снимок рабочего дня, запись экрана и съемка оператора веб-камерой.
Централизованная настройка и безопасность
Компании с большими и распределенными командами обязательно оценят возможность удаленного управления и настройки софтфонов операторов. Операторам не нужно настраивать программу, а админу не надо бегать от компьютера к компьютеру — все настройки будут загружаться автоматически.
Софтфон работает сразу после установки. Оператор получает приглашение по почте. При первом же запуске после установки софтфон готов к работе. При увольнении оператора достаточно заблокировать его логин в личном кабинете. Таким образом, он не сможет подключаться к SIP серверу и выполнять другие действия, которые потенциально могут быть опасны. Настройки не хранятся на компьютере оператора, их невозможно посмотреть или скопировать оттуда.
Дополнительные возможности
Конечно, главное назначение звонилки — звонить, с этим Softphone.Pro справляется великолепно. Но он может больше, намного больше. Вот возможности, которые пригодятся многим:
- поддерживаются 32 SIP-аккаунта
- выбор SIP при исходящем звонке
- уведомление о пропущенном вызове на почту
- автоматическая запись
- автозагрузка записей на сервер, в общую папку или облако
- сохранение журнала звонков в web-сервис или приложение
- параметры командной строки
- горячие клавиши
- синхронизация с Google Contacts
- общая телефонная книга
- переадресация на сотовый
Системные требования
- Windows 7, 8, 8.1, 10.
- MacOS 10.10 Yosemite или более новая.
- 100 Мб дискового пространства.
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