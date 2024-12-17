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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK YClients УайКлаентс

VK - YClients - УайКлаентс

YCLIENTS - российская платформа онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг, позволяет компаниям увеличивать прибыль и сокращать издержки. C помощью сервиса можно закрыть большое количество бизнес-задач в едином окне: наладить работу с клиентской базой и расписанием, отслеживать расходы и доходы, вести складской учет, аналитику, запускать акции и десятки других.


17.12.2024 Российские предприниматели смогут заменить платежные терминалы смартфонами 1
06.12.2024 «ВКонтакте» улучшила интеграцию бизнес-сообществ с YClients 1
15.11.2024 Yclients запустил автоплатежи для малого бизнеса 1
02.11.2024 «ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» 1
10.09.2024 «Рег.ру» и YClients заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2024 «Телфин» представил собственную интеграцию с Yclients 2
29.08.2024 Авторы «VK Клипов» увеличат количество просмотров и подписчиков с помощью продвижения своего контента 1
08.08.2024 YCLIENTS и Mango Office оценили потенциал своей интеграции для салонов красоты и барбершопов 1
01.08.2024 Yclients и Cash&IT: зарплата под контролем сотрудников 1
23.05.2024 Результаты VK за первый квартал 2024 года 1
15.05.2024 VK интегрирует Yclients: пользователи «ВКонтакте» смогут записываться на услуги напрямую из соцсети 1
24.04.2024 «VK Реклама» и Yclients запустили совместный инструмент для привлечения клиентов 2
22.03.2024 VK потратил 3,9 миллиарда на онлайн-платформу записи в очередь 2
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года 1
20.03.2024 На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой 1
13.03.2024 MANGO OFFICE выпустил no-code конструктор чат-ботов 1
30.01.2024 Сервис YCLIENTS обновил навигацию: предприниматели из сферы услуг смогут ускорить работу сотрудников 1
20.12.2023 VK объявила о покупке Yclients 1
02.11.2023 «Календарь Mail.ru» интегрирован с платформой автоматизации Yclients 1
17.10.2023 МТТ продолжает развивать свою виртуальную АТС 1
15.09.2023 Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 1
22.08.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2023 1
18.07.2023 Yclients и «Нетмонет» объединились, чтобы помочь специалистам сферы услуг увеличить уровень дохода 1
17.05.2023 Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу 1
13.02.2023 Life Pay выпустила приложение, которое превращает компьютер в кассу 1
12.12.2022 Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза 1
04.08.2022 Сергей Пимков -

Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году

 1
12.07.2022 «ЮKassa» начала принимать платежи в офлайне 1
28.04.2022 МТТ расширил возможности виртуальной АТС с помощью «Простых звонков» 1
27.04.2022 Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года 1
16.03.2022 Российский разработчик бесплатно предлагает 3 месяца сервиса для звонков через IP-телефонию 1
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых 1
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1
09.12.2019 «Тинькофф» запускает суперприложение 1
04.12.2019 Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза 1
27.06.2018 «Алмател» интегрировал виртуальную АТС с платформой YClients 1
21.11.2017 «Яндекс.Карты» помогут заказать еду из ресторана 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 10
RetailCRM 31 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
VK - Mail.ru Group 3455 5
Yandex - Яндекс 7340 4
Selectel - Селектел 385 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 3
8213 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
МойСклад - Логнекс 109 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
Ростелеком 9701 2
1С-Рарус 887 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Крок - Croc 1777 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Мегаплан 76 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Almatel - Алмател - Алма Групп 16 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Цифра ГК 2426 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Прогноз 1650 1
SalesPlatform 3 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 1
Smart Metrika 1 1
Albato - Альбато 1 1
Google LLC 11775 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Pyrus - Пайрус 22 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Softline - Софтлайн 2811 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Почта России ПАО 2112 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Лента - Утконос 177 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
Visa International 1949 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Foodfox 16 1
Абсолют Банк 230 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Нетмонет 10 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 8
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Оповещение и уведомление - Notification 4608 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 4
Онлайн-запись 35 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 3
Qsoft amoCRM 107 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 9
Google Android 13994 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
VK - Mail.ru Календарь 16 3
VK - Mail.Ru Почта 349 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 3
VK Клипы 50 3
Apple iOS 7809 2
Microsoft Office 3734 2
Tencent WeChat - мессенджер 142 2
YUcrm - Ю-СРМ 3 2
Apple Pay 489 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 2
Microsoft Azure 1408 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
Google Android TV 316 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 2
VK - Яндекс.Дзен 188 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 2
VK RuStore - Рустор 328 2
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 2
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 2
Apple - App Store 2890 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff All Airlines, All Games - Tinkoff Drive, Tinkoff OneTwoTrip, S7 - кобрендовые карты 12 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Орлов Михаил 7 4
Мельников Александр 86 2
Петров Юрий 12 2
Кармишин Дмитрий 25 2
Рензяев Константин 62 2
Яманов Артем 9 1
Гадалов Александр 9 1
Макаров Андрей 24 1
Олюнин Дмитрий 8 1
Сафин Артур 1 1
Коробкина Оксана 15 1
Ходасевич Дмитрий 1 1
Подорожный Юрий 3 1
Топунов Юрий 5 1
Биккужин Рамиль 42 1
Черников Александр 22 1
Ансимов Константин 32 1
Черкасов Илья 13 1
Пимков Сергей 12 1
Золотарева Юлия 2 1
Коновалов Олег 14 1
Бурмистров Михаил 29 1
Калганов Игорь 51 1
Делицын Леонид 128 1
Левиев Лев 21 1
Хинчагова Лали 1 1
Новгородцев Константин 1 1
Кондаков Михаил 1 1
Любимов Олег 45 1
Хала Илья 43 1
Наумов Сергей 25 1
Богданова Любовь 7 1
Сажко Василий 18 1
Зеленов Сергей 10 1
Балакин Денис 1 1
Кольцов Виктор 1 1
Миралишвили Вячеслав 1 1
Предыбайло Вячеслав 22 1
Морейнис Аркадий 19 1
Яшина Галина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 24
Европа 21768 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 66 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Канада 4881 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Нидерланды 3517 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 8
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 8
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 160 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
INFOLine-Аналитика 53 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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