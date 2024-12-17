VK - YClients - УайКлаентс

YCLIENTS - российская платформа онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг, позволяет компаниям увеличивать прибыль и сокращать издержки. C помощью сервиса можно закрыть большое количество бизнес-задач в едином окне: наладить работу с клиентской базой и расписанием, отслеживать расходы и доходы, вести складской учет, аналитику, запускать акции и десятки других.