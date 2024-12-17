VK YClients УайКлаентс
YCLIENTS - российская платформа онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг, позволяет компаниям увеличивать прибыль и сокращать издержки. C помощью сервиса можно закрыть большое количество бизнес-задач в едином окне: наладить работу с клиентской базой и расписанием, отслеживать расходы и доходы, вести складской учет, аналитику, запускать акции и десятки других.
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
|Орлов Михаил 7 4
|Мельников Александр 86 2
|Петров Юрий 12 2
|Кармишин Дмитрий 25 2
|Рензяев Константин 62 2
|Яманов Артем 9 1
|Гадалов Александр 9 1
|Макаров Андрей 24 1
|Олюнин Дмитрий 8 1
|Сафин Артур 1 1
|Коробкина Оксана 15 1
|Ходасевич Дмитрий 1 1
|Подорожный Юрий 3 1
|Топунов Юрий 5 1
|Биккужин Рамиль 42 1
|Черников Александр 22 1
|Ансимов Константин 32 1
|Черкасов Илья 13 1
|Пимков Сергей 12 1
|Золотарева Юлия 2 1
|Коновалов Олег 14 1
|Бурмистров Михаил 29 1
|Калганов Игорь 51 1
|Делицын Леонид 128 1
|Левиев Лев 21 1
|Хинчагова Лали 1 1
|Новгородцев Константин 1 1
|Кондаков Михаил 1 1
|Любимов Олег 45 1
|Хала Илья 43 1
|Наумов Сергей 25 1
|Богданова Любовь 7 1
|Сажко Василий 18 1
|Зеленов Сергей 10 1
|Балакин Денис 1 1
|Кольцов Виктор 1 1
|Миралишвили Вячеслав 1 1
|Предыбайло Вячеслав 22 1
|Морейнис Аркадий 19 1
|Яшина Галина 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
|VK Skillbox - Скилбокс 109 2
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
|Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
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