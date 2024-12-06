«ВКонтакте» улучшила интеграцию бизнес-сообществ с YClients

«ВКонтакте» сделала интеграцию с YClients более простой и эффективной: теперь предпринимателям не нужно вручную переносить свои услуги из сервиса в сообщество «ВКонтакте» — соцсеть сделает это автоматически, сэкономив время и ресурсы бизнеса. Подписчики смогут увидеть услуги, их стоимость, доступные окна и записаться на них прямо в соцсети, а бизнес — привлечь больше клиентов из «ВКонтакте» за счет упрощенной интеграции с YClients и увеличить доход от своего дела. Информация об услугах и ценах будет обновляться каждый день, чтобы пользователи всегда видели актуальные данные.

Теперь бизнесу достаточно в пару кликов привязать свой личный кабинет в YClients к сообществу «ВКонтакте». После этого соцсеть автоматически перенесет туда все услуги и информацию о них из YClients, а также создаст виджет для онлайн-записи в одном из самых заметных и кликабельных мест — меню сообщества. Бизнесу останется только добавить кнопки записи в шапку паблика и мессенджер. Возможность записаться также автоматически появится в постах, историях и клипах сообщества.

Благодаря обновлениям, формы записи на услуги теперь открываются быстрее, а пользователям не нужно вводить свои данные при записи на услугу и можно легко ее повторить.

«ВКонтакте» ежедневно пользуются более 56 миллионов пользователей, которые общаются с друзьями, смотрят и читают контент, а еще ищут товары и услуги. Мы постоянно развиваем свой инструментарий, чтобы предприниматели, развивающие свое дело с помощью YClients, могли пользоваться всеми возможностями «ВКонтакте»: находить новую аудиторию, использовать контент для ее привлечения, растить лояльность подписчиков и зарабатывать на своем деле. Ожидаем, что после упрощения интеграции количество записей на услуги бизнеса вырастет примерно на 20%», – сказала директор по развитию бизнес вертикалей VK Анна Ефименко.

VK интегрировала YClients в мае этого года. Пользователи «ВКонтакте» могут записываться в салоны красоты, спортивные студии и медицинские центры, не отрываясь от просмотра контента в соцсети. Благодаря интеграции пользователи остаются в курсе всех доступных услуг бизнеса и их стоимости, а предприниматели могут упростить клиентский путь и увеличить доход. В дальнейшем у предпринимателей с YClients появятся и другие возможности в рамках интеграции, которые позволят еще эффективнее работать с аудиторией «ВКонтакте».