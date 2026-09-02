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Индексная книга (каталог) CNews*
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Tax Free Такс-фри Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС)

СОБЫТИЯ


02.09.2026 МТС запустила сервис Tax Free в розничной сети 1
28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 1
09.12.2019 «Тинькофф» запускает суперприложение 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 1
29.06.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» протестируют систему Tax Free 1
30.12.2015 Российские технологии Smart Engines помогут вернуть Tax Free в Японии 1
10.12.2015 Владимир Арлазаров - Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Tax Free и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 484 3
AlterKnowledge 8 1
Cisco Systems 5374 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 262 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 223 1
Eltex - Предприятие Элтекс 282 1
VK - YClients - УайКлаентс 69 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2974 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1538 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3335 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3965 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1951 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 4
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26427 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14819 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13535 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13208 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1178 2
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Apple iPad 4020 2
Apple iOS 8609 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 478 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 24 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 961 1
Intel x86 - архитектура процессора 2177 1
Microsoft Windows 16946 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Apple iPhone 6 4861 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 205 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
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Терещенко Денис 95 1
Гуцериев Михаил 114 1
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Армения - Республика 2458 1
Беларусь - Белоруссия 6318 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8615 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1423 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2077 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1204 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3207 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 789 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2300 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1677 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 264 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27455 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6576 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 2
Паспорт - Паспортные данные 2870 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 717 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5817 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 847 1
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Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 228 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6611 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 398 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5654 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1947 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 732 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 701 1
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1150 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 729 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 582 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3198 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 365 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3879 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12367 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 454 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4007 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 246 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5807 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 168 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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