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Back-office бэк-офис бэк-офисные операционно-учётные решения



27.05.2010 «Корус Консалтинг» выпустил новый ИТ-сервис: «Электронный back office»
18.12.2003 Поисковые технологии RCO интегрированы в систему "Дело"
17.05.1999 Выпущены Microsoft BackOffice Server 4.5 и Team Productivity Update
12.05.1999 Microsoft начнет в третьем квартале выпуск BackOffice Server 4.5.
07.05.1999 Microsoft анонсировала выпуск BackOffice 4.5
07.04.1999 BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice

Публикаций - 430, упоминаний - 446
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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