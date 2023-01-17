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Back-office бэк-офис бэк-офисные операционно-учётные решения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.01.2023 «АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х

Турбо брокер» (модуль «Турбо бэкофис») на платформе «Турбо» компании «ТБ.Корпорация» для управления бэк-офисом с 2013 г. Система отслеживает все сложные и часто меняющиеся алгоритмы оборота цен
19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию

н из ведущих российских ритейлеров, объявляет о старте ключевого этапа реализации цифровой трансформации на базе SAP. Розничная сеть в октябре запустила в эксплуатацию ряд решений SAP и новую систему бэк-офиса магазинов на основе собственной разработки. Новые решения внедряются в ограниченном, так называемом, пилотном контуре, после чего, при условии стабильной работы, будут тиражироваться

26.04.2017 «ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках

ковского рынка «сквозная» ИТ-архитектура, когда российский бухгалтерский учет встраивается в каждую бэк-офисную систему, обслуживающую операционный бизнес, стала тормозить своевременную реакцию
27.05.2010 «Корус Консалтинг» выпустил новый ИТ-сервис: «Электронный back office»

Компания «Корус Консалтинг» объявила о запуске новой услуги для бизнеса – «Электронный back office»: системы поддержки жизнедеятельности офиса, призванной упростить раб
18.12.2003 Поисковые технологии RCO интегрированы в систему "Дело"

«Гарант-Парк-Интернет» и «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) объявили о заключении партнерского соглашения, в соответствии с которым компания "ЭОС" будет заниматься распространением продукта RCO for BackOffice, позволяющего расширить возможности приложений Microsoft при работе с русскоязычными документами. Техническая поддержка ПО будет осуществляться специалистами «Гарант-Парк-Интернет».

17.05.1999 Выпущены Microsoft BackOffice Server 4.5 и Team Productivity Update

Корпорация Microsoft объявила на выставке NetWorld+Interop в Лас-Вегасе о выпуске новой версии интегрированного пакета серверных приложений BackOffice Server 4.5. Он призван упростить разработку, внедрение и сопровождение решений в масштабах офиса, подразделения и компании среднего размера. Кроме того, выпущен Team Productivity Upd
12.05.1999 Microsoft начнет в третьем квартале выпуск BackOffice Server 4.5.

Компания Microsoft представила во вторник, 11 мая, свой пакет BackOffice Server 4.5 совместно с дополнением Team Productivity Update for BackOffice Server 4.5, которое позволяет осуществлять совместную работу с документами. BackOffice 4.5 вк
07.05.1999 Microsoft анонсировала выпуск BackOffice 4.5

Microsoft выпустит BackOffice 4.5 на следующей неделе, как было сообщено на конференции NetWorld+Interop в Лас-Вегасе. В новую версию пакета войдут Windows NT 4.0, SQL Server 7.0 и Systems Management Server 2.0,

07.04.1999 BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice

Компания BMC Software представила набор продуктов Patrol для администрирования Windows NT и BackOffice. Продукты совместимы с Windows 2000 и обеспечивают устойчивую работу приложений BackOffice и систем под Windows NT, таких, как электронная почта, электронная коммерция и ERP.


Публикаций - 545, упоминаний - 565

Back-office и организации, системы, технологии, персоны:

9594 87
Microsoft Corporation 25775 63
Oracle Corporation 7074 58
SAP SE 5601 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
Diasoft - Диасофт 1144 29
1С-Рарус 982 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 20
Ростелеком 10948 19
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
Крок - Croc 1964 16
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 16
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
Oracle Siebel Systems 519 15
HP Inc. 5883 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
МегаФон 10742 11
Cisco Systems 5372 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Directum - Директум 1268 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 9
Docsvision - ДоксВижн 1060 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 9
Google LLC 12688 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Broadcom - VMware 2610 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 7
Dell EMC 5180 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Альфа-Банк 1979 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 12
ВТБ - ВТБ24 671 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 10
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Почта России ПАО 2370 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
Евросеть 1421 7
Газпром ПАО 1493 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Связной ГК 1401 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Visa International 1993 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
Газпром нефть 725 5
Ак Барс Банк 283 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Федеральное казначейство России 1949 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
СБУ - Служба безопасности Украины 98 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 2
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
Администрация Белгорода 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 302
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 251
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 109
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Microsoft Windows 2000 8678 21
Google Android 15243 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 17
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 13
Microsoft Office 4170 12
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Apple iOS 8583 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
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Бочкин Александр 62 4
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Катрич Алексей 43 4
Широких Алексей 72 4
Ковалев Виктор 40 4
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Шарипов Степан 5 3
Путин Владимир 3454 3
Батай Илья 59 3
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Шевченко Владимир 153 3
Козырев Алексей 328 3
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Волков Никита 80 3
Казак Максим 162 3
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Заржецкий Александр 37 3
Рыстенко Михаил 62 3
Меднов Сергей 124 3
Ершова Элеонора 67 3
Коновалов Борис 14 3
Прохоров Фёдор 83 3
Бейдер Александр 75 3
Макаров Станислав 118 3
Стятюгин Роман 44 3
Астахов Константин 23 3
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
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GQ 22 1
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ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
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НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Harvey Spencer Associates 16 1
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Gartner - AMR Research 48 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
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Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
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СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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