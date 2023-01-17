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Back-office бэк-офис бэк-офисные операционно-учётные решения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.01.2023
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«АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х
Турбо брокер» (модуль «Турбо бэкофис») на платформе «Турбо» компании «ТБ.Корпорация» для управления бэк-офисом с 2013 г. Система отслеживает все сложные и часто меняющиеся алгоритмы оборота цен
|19.10.2021
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«Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию
н из ведущих российских ритейлеров, объявляет о старте ключевого этапа реализации цифровой трансформации на базе SAP. Розничная сеть в октябре запустила в эксплуатацию ряд решений SAP и новую систему бэк-офиса магазинов на основе собственной разработки. Новые решения внедряются в ограниченном, так называемом, пилотном контуре, после чего, при условии стабильной работы, будут тиражироваться
|26.04.2017
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«ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках
ковского рынка «сквозная» ИТ-архитектура, когда российский бухгалтерский учет встраивается в каждую бэк-офисную систему, обслуживающую операционный бизнес, стала тормозить своевременную реакцию
|27.05.2010
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«Корус Консалтинг» выпустил новый ИТ-сервис: «Электронный back office»
Компания «Корус Консалтинг» объявила о запуске новой услуги для бизнеса – «Электронный back office»: системы поддержки жизнедеятельности офиса, призванной упростить раб
|18.12.2003
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Поисковые технологии RCO интегрированы в систему "Дело"
«Гарант-Парк-Интернет» и «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) объявили о заключении партнерского соглашения, в соответствии с которым компания "ЭОС" будет заниматься распространением продукта RCO for BackOffice, позволяющего расширить возможности приложений Microsoft при работе с русскоязычными документами. Техническая поддержка ПО будет осуществляться специалистами «Гарант-Парк-Интернет».
|17.05.1999
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Выпущены Microsoft BackOffice Server 4.5 и Team Productivity Update
Корпорация Microsoft объявила на выставке NetWorld+Interop в Лас-Вегасе о выпуске новой версии интегрированного пакета серверных приложений BackOffice Server 4.5. Он призван упростить разработку, внедрение и сопровождение решений в масштабах офиса, подразделения и компании среднего размера. Кроме того, выпущен Team Productivity Upd
|12.05.1999
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Microsoft начнет в третьем квартале выпуск BackOffice Server 4.5.
Компания Microsoft представила во вторник, 11 мая, свой пакет BackOffice Server 4.5 совместно с дополнением Team Productivity Update for BackOffice Server 4.5, которое позволяет осуществлять совместную работу с документами. BackOffice 4.5 вк
|07.05.1999
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Microsoft анонсировала выпуск BackOffice 4.5
Microsoft выпустит BackOffice 4.5 на следующей неделе, как было сообщено на конференции NetWorld+Interop в Лас-Вегасе. В новую версию пакета войдут Windows NT 4.0, SQL Server 7.0 и Systems Management Server 2.0,
|07.04.1999
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BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice
Компания BMC Software представила набор продуктов Patrol для администрирования Windows NT и BackOffice. Продукты совместимы с Windows 2000 и обеспечивают устойчивую работу приложений BackOffice и систем под Windows NT, таких, как электронная почта, электронная коммерция и ERP.
Back-office и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомичев Андрей 74 8
|Кулик Вадим 206 5
|Семенов Александр 166 5
|Сенаторов Михаил 42 5
|Подкопаев Олег 30 5
|Серова Елена 320 5
|Орловский Виктор 408 4
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 4
|Золотых Кирилл 16 4
|Бочкин Александр 62 4
|Попова Мария 141 4
|Катрич Алексей 43 4
|Широких Алексей 72 4
|Ковалев Виктор 40 4
|Шелекасов Борис 11 4
|Шарипов Степан 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Батай Илья 59 3
|Холинов Андрей 18 3
|Шевченко Владимир 153 3
|Козырев Алексей 328 3
|Франтов Роман 14 3
|Волков Никита 80 3
|Казак Максим 162 3
|Федечкин Эдуард 58 3
|Заржецкий Александр 37 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Меднов Сергей 124 3
|Ершова Элеонора 67 3
|Коновалов Борис 14 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Бейдер Александр 75 3
|Макаров Станислав 118 3
|Стятюгин Роман 44 3
|Астахов Константин 23 3
|Буш Сергей 15 3
|Кибалко Кирилл 46 3
|Фомичев Матвей 3 2
|Тятюшев Максим 215 2
|Костина Светлана 16 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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