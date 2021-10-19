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Волков Никита


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
04.04.2018 Сбербанк и Huawei внедрят решения на базе OpenLab в банковскую отрасль 1
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 2
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 3
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров 1
27.11.2017 В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 2
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 2
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 2
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 2
27.10.2017 Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте 2
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 2
20.10.2017 «Сбертех» начал переезд в «Сколково» 1
13.10.2017 Никита Волков, Сбербанк: Мы будем иметь свободно распространяемое ПО на все случаи жизни 11
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 2
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
25.08.2017 «Акулы» российского ИТ-рынка примут участие в CNews FORUM 2017 2
24.04.2017 «Яндекс.Браузер» стал корпоративным браузером Сбербанка 1
26.01.2017 В Сбербанке сменился куратор технологий 3

Публикаций - 50, упоминаний - 87

Волков Никита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3554 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Schneider Electric 409 5
SAP SE 3218 4
Галактика - Корпорация 250 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 3
Diasoft - Диасофт 354 3
IBM Европа 7 3
3770 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Центр2М - Center2М 47 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Rimini Street 38 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Cinimex - Синимекс 160 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Ситилабс 25 2
Google LLC 7168 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Canon 582 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Huawei 2733 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 31
РЖД - Российские железные дороги 1081 31
Сургутнефтегаз - СНГ 123 10
X5 Group 599 9
Газпромбанк - ГПБ 693 9
Альфа-Банк 1127 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Аэрофлот 493 6
Почта России ПАО 1577 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Уралсиб Банк 390 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Мелстон ГК 11 4
Норникель - Норильский никель 178 4
Банк Зенит 131 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Рольф 39 3
Геобанк КБ 30 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
UBS AG 119 3
О’Кей - Сеть магазинов 61 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Газпром нефть 382 3
ТРИЭР 5 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 17
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 6
Правительство Москвы 653 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство РФ 2207 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Президент Российской Федерации 1442 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
Big Data - Большие данные 1136 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 12
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
ПриватБанк Приват24 113 2
Сбербанк ЦОД 10 2
GridGain In-Memory Data Fabric 5 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Symbian OS 781 1
Google Android 10751 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iOS 5742 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 18
Емельченков Сергей 83 13
Шадаев Максут 384 10
Шипов Савва 70 10
Чаркин Евгений 182 10
Гимранов Ринат 56 10
Иванов Алексей 76 8
Нестеров Алексей 79 8
Козырев Алексей 270 7
Аксаков Анатолий 98 6
Фомичев Олег 107 6
Сотин Денис 102 6
Сахаров Александр 30 6
Бойко Елена 151 6
Пегасов Сергей 52 6
Ермолаев Артем 340 6
Белоусов Максим 59 6
Попов Андрей 72 6
Евраев Михаил 222 6
Богданов Кирилл 91 6
Онищенко Владислав 41 6
Ревяшко Андрей 18 5
Лигачев Глеб 60 5
Натрусов Артем 121 5
Прохорова Алла 45 5
Самородов Александр 10 5
Клепиков Алексей 77 5
Соколов Алексей 121 5
Шумков Александр 7 5
Дьяченко Валерий 66 5
Абакумов Евгений 103 5
Ягнятинский Евгений 32 5
Семенихин Игорь 37 4
Петров Сергей 51 4
Трапезин Владимир 11 4
Филатов Андрей 99 4
Садовенко Илья 60 4
Гришина Дарья 15 4
Рыбаков Александр 24 4
Калина Роман 60 4
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Восточная Европа 1688 16
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
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Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Украина 3389 1
Европа 3781 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 6
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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