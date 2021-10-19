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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Волков Никита
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 87
Волков Никита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 18
|Емельченков Сергей 83 13
|Шадаев Максут 384 10
|Шипов Савва 70 10
|Чаркин Евгений 182 10
|Гимранов Ринат 56 10
|Иванов Алексей 76 8
|Нестеров Алексей 79 8
|Козырев Алексей 270 7
|Аксаков Анатолий 98 6
|Фомичев Олег 107 6
|Сотин Денис 102 6
|Сахаров Александр 30 6
|Бойко Елена 151 6
|Пегасов Сергей 52 6
|Ермолаев Артем 340 6
|Белоусов Максим 59 6
|Попов Андрей 72 6
|Евраев Михаил 222 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Онищенко Владислав 41 6
|Ревяшко Андрей 18 5
|Лигачев Глеб 60 5
|Натрусов Артем 121 5
|Прохорова Алла 45 5
|Самородов Александр 10 5
|Клепиков Алексей 77 5
|Соколов Алексей 121 5
|Шумков Александр 7 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Абакумов Евгений 103 5
|Ягнятинский Евгений 32 5
|Семенихин Игорь 37 4
|Петров Сергей 51 4
|Трапезин Владимир 11 4
|Филатов Андрей 99 4
|Садовенко Илья 60 4
|Гришина Дарья 15 4
|Рыбаков Александр 24 4
|Калина Роман 60 4
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru