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ESG Environmental, Social, Governance Экологическое, социальное и корпоративное управление ESG-трансформация

ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация

  • Аббревиатура ESG (Environmental, Social, Governance – окружающая среда, социальные меры, корпоративное управление) включает в себя комплекс понятий, относящихся к так называемому устойчивому развитию - в целях сохранения и укрепления потенциала человечества. Важнейшей составляющей ESG-повестки является забота об экологии: снижение углеродных выбросов и предотвращение изменения климата, сокращение негативного воздействия на окружающую среду, создание экономики замкнутого цикла, и так далее.

    Одним из ключевых международных договоров в рамках ESG-повестки является Парижское соглашение по климату 2015 года, ратифицированное 189 странами. Постановлением Правительства РФ от 21.09.2019  года №1228 Парижское соглашение было принято Российской Федерацией. Цель соглашения – сдерживание глобального потепления, снижение выбросов парниковых газов. Большинство стран-участниц Парижского соглашения планируют достигнуть климатической нейтральности (нулевых выбросов углерода) к 2050 году и устанавливают промежуточные цели на более ранние периоды.

    Например, среди стран БРИКС - Бразилия планирует сокращение выбросов  парниковых газов на 37% и 43% к 2025 и 2030 году соответственно. Индия планирует к 2030 г. снизить выбросы на 33-35% по сравнению с 2005 годом. Китай – на 60%-65% к 2030 г. по сравнению с 2005 годом. Россия, в свою очередь – на 70% к 2030 г. по сравнению с 1990 годом (с учетом максимально возможной  поглощающей способности лесов и других  экосистем).

  • ESG-индекс РСПП ― инструмент независимой оценки деятельности в сфере устойчивого развития, который отражает общую ситуацию в сфере публичного раскрытия нефинансовой отчетности крупнейших российских компаний. Расчет индекса проводится по широкому кругу показателей, включая экологические, социальные, управленческие аспекты и их связанность с экономической результативностью организации

25.01.2024 Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG

принципов ответственного управления. Ключевыми направлениями сотрудничества также станут поддержка ESG-проектов заводского комплекса и обмен лучшими практиками в области устойчивого развития.

29.12.2023 Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком

Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
22.11.2023 «Сбер» открыл доступ к модели искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков

оей экспертизой, инновационными инструментами и сервисами с бизнесом и регионами, чтобы помочь им в ESG-трансформации. Оптимизировать процессы работы с ESG-рисками помогает наша AI-модель, кото
15.06.2023 «Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона

ороны планируют взаимодействовать в целях развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. «Сбе
02.03.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG)

проблемы ― социальные, экологические. Мы считаем, что бизнес обязан подавать пример в формировании ESG-повестки», ― отметила Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборат
27.12.2022 «Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg

а уровне АА.esg обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технологических решений для социальных и экологических
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год

ости своей деятельности. В минувшем году «билайн» продолжил системное развитие ключевых направлений ESG-стратегии в социальной сфере: поиск пропавших людей совместно с ПСО «ЛизаАлерт» и развити
28.06.2022 Цифровые инструменты поддержки устойчивого развития 2022

ь в реализации такой программы • С чего начать внедрение ESG • Как получить экономический эффект от ESG-инициатив Проекты и кейсы • ESG-проекты в ритейле • ESG-проекты в финансовых организациях
15.06.2022 «Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта

тельность бизнеса. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «ESG-повестка в России начала формироваться всего пару лет назад, поэтому пока у нас определён
08.12.2021 Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных

бъектов и получать данные в динамике, что немаловажно, к примеру, для контроля за вырубкой лесов и землепользования с точки зрения севооборота и прогнозирования урожайности. «Сегодня вопрос получения ESG-данных всё чаще становится предметом обсуждения, и решение многих задач упирается именно в данные. Современная частная космонавтика является их источником. При этом большое количество спутн

Публикаций - 146, упоминаний - 200

ESG и организации, системы, технологии, персоны:

ESG - Enterprise Strategy Group 239 44
МегаФон 8853 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 28
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 488 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 27
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 27
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
UIPath 101 26
Газинформсервис - ГИС 275 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
АФК Система ПАО 1797 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 11
Yandex - Яндекс 7364 9
Ростелеком 9712 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 6
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 6
Accenture plc 682 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
Microsoft Corporation 24640 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 5
8231 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 4
Цифра ГК 2431 4
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PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Крок - Croc 1777 3
McKinsey & Company Int 249 3
SAP SE 5279 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Telegram Group 2002 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 3
Ситроникс - Sitronics Electro 44 3
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 43
РЖД - Российские железные дороги 1904 28
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 28
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 26
Транснефть 299 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 26
Лента - Сеть розничной торговли 2084 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 12
Абсолют Банк 230 12
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 11
Сургутнефтегаз - СНГ 269 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 10
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МКБ - Московский кредитный банк 558 10
Zenden Group - Дом одежды 65 10
Ингосстрах Инвестиции 19 10
ПСБ - Промсвязьбанк 853 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
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Почта России ПАО 2116 7
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 8
Европа 21779 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 6
Казахстан - Республика 5534 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2422 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1567 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 706 3
Земля - планета Солнечной системы 10379 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3107 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1880 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 685 3
Беларусь - Белоруссия 5671 2
Грузия 1242 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2733 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2964 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1541 2
Россия - СФО - Новосибирск 4302 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2457 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1522 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1500 2
Индия - Bharat 5455 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 2
Сингапур - Республика 1852 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 820 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 237 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 63
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 61
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18532 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 33
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 30
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 363 29
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 23
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 845 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2925 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3657 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7847 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5776 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8674 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 11
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 452 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 10
Экономический эффект 1067 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6137 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9958 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 8
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2305 7
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5119 7
Энергетика - Energy - Energetically 5089 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9818 7
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Комсомольская правда ИД 67 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1868 1
Ведомости 1004 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 4
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BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
Juniper Research 522 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 930 2
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ВГУ - Воронежский государственный университет 55 2
РАН - Российская академия наук 1875 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 2
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 247 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
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Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 12 1
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Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 17 1
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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