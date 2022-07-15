«билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год

«ВымпелКом» (бренд «билайн») представляет ESG-отчет (отчет по устойчивому развитию) за 2021 г. В отчете представлены основные подходы «билайна» к экологическому, социальному и корпоративному управлению и ключевые результаты деятельности в этих областях.

Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, требованиями Sustainability Accounting Standard (SASB) по раскрытию ключевых метрик для телекоммуникационной отрасли, рекомендациями Банка России по раскрытию обществами нефинансовой информации, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Существенные темы для раскрытия в отчете определялись, в том числе, путем опроса представителей внутренних и внешних заинтересованных сторон. Отчет прошел процедуру независимого заверения ФБК Грант Торнтон.

В соответствии с обновленной стратегией бизнеса «билайн» становится инженерной компанией, выходящей за рамки классического телекома, предоставляющей широкий спектр услуг, основанных на развитии цифровых финансовых решений, искусственного интеллекта и больших данных.

В основе стратегии устойчивого развития «билайна» лежит управление экологическими и социальными аспектами деятельности через создание соответствующих технологий и управление рисками и позитивными возможностями в сфере влияния на качество жизни людей и достижения стратегических приоритетов государства. Деятельность компании имеет значимое влияние на реализацию основных направлений Национальных проектов РФ, таких как «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Расширение и модернизация инфраструктуры». В 2022 году компания стала партнером Национальных проектов России «Здравоохранение» и «Образование».

Александр Торбахов, генеральный директор «Вымпелком»: «Сегодня телекоммуникационная отрасль, как и другие сферы экономики, сталкивается с беспрецедентными вызовами. В текущих условиях связь остается одним из наиболее востребованных социальных сервисов, серьезнейшим образом влияющих на безопасность и качество жизни людей.

В этих условиях нам особенно важно продемонстрировать приверженность своей миссии в области устойчивого развития. Непрерывность бизнеса, качественный сервис, использование передовых технологий для решения актуальных экономических, экологических и социальных задач были и остаются приоритетами для билайн».

Реализации этих задач способствует ряд мер, предпринятых «ВымпелКом» в 2021 г., — это возвращение стратегических функций обеспечения непрерывности бизнеса и контроля за сетью из-под управления компаний Nokia и Huawei во внутренние центры компетенций компании, усиление ИТ-экспертизы, приобретение активов IBS DataFort. Помимо этого, в 2021 г. «билайн» реализовал два важных для национального контура применения технологий события — запуск крупнейшего в Сибири центра обработки данных для устойчивого развития систем информационной безопасности и облачных сервисов и инструмент цифровой идентификации Mobile ID, позволяющий повысить автономность функционирования информационных систем.

Социальный сектор: в 2021 г. билайн продолжил реализацию проектов по развитию цифровой инфраструктуры в различных регионах страны, подписав 14 соглашений с региональными правительствами на общую сумму более 7,7 млрд руб. Технологии «билайна» по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут регионам в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере медицины, промышленности, сельского хозяйства и туризма. А решения по аудио- и видеоаналитике, разработанные компанией, позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в городах и населенных пунктах. 70 тысяч предприятий воспользовались технологиями обеспечения удаленной занятости «билайна» для обеспечения непрерывности своей деятельности.

В минувшем году «билайн» продолжил системное развитие ключевых направлений ESG-стратегии в социальной сфере: поиск пропавших людей совместно с ПСО «ЛизаАлерт» и развитие инклюзивных технологий в рамках приверженности целям международного движения The Valuable 500. Используя инфраструктурные решения «билайна» ПСО «ЛизаАлерт» в 2021 г. провел более 42 тыс. поисков, более 30 тысяч человек спасены. Всего на совместную горячую линию билайн и «ЛизаАлерт» по поиску пропавших людей было принято 110 тыс. звонков, решение «Beeline AI- Поиск людей» проанализировало более 700 тыс. снимков, с воздуха найдено 42 человека.

В области развития инклюзии «билайн» расширил партнерство с цифровой платформой по трудоустройству людей с инвалидностью Everland, поддержав как непосредственно работу платформы, так и создание библиотеки голосов для первого отечественного синтезатора речи RH Voice для персонализации цифрового опыта для незрячих пользователей, а также открытие в Москве первого инклюзивного коворкинга. Как результат деятельности платформы - более 560 специалистов с инвалидностью трудоустроено, еще 270 человек продолжает проходить обучение и стажировку, в том числе под кураторством специалистов из ведущих корпораций.

Новым направлением в области социального партнерства в 2021 г. стало развитие сотрудничества с медицинским сообществом и социально-ориентированными медицинскими стартапами: подписаны соглашения о сотрудничестве с Сеченовским медицинским университетом в области использования искусственного интеллекта для медицинской диагностики, совместно с резидентами Новосибирского Академпарка разработано решение для помощи детям с расстройством аутистического спектра.

Обеспечение достойных условий труда

В компании уверяют, что поддержка и развитие сотрудников является основным приоритетом «билайна» в области реализации социальной повестки.





Численность сотрудников Компании – 30 549 человек, 56,6% среди них — женщины.

Минимальная заработная плата в компании в 1,6 раз выше, чем уровень минимальной заработной платы в России.

На конец 2021 г. более 85% сотрудников офиса и 60% от общей численности персонала компании, включая офисы продаж, работали удаленно на платформе BeeFREE.

64 ч — среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника

0,22 составил уровень производственного травматизма LTIFR

На 10,9% увеличились затраты компании в 2021 г. на страхование жизни и здоровья, а также ДМС.

Программа BeeWinner объединяет разнообразные интересы сотрудников (спорт, психология, финансовая грамотность, осознанный образ жизни, семейный клуб и т.д.) и, как говорят представители оператора, позволяет достигать баланса между рабочей и личной жизнью, а также формировать сообщество увлеченных профессионалов, заинтересованных как в личностном развитии, так и в достижении общих целей в масштабах всей страны.





Экология

в отчетном периоде «ВымпелКом» продолжил разрабатывать климатическую стратегию, провел аудит «зеленых» технологий, в том числе на основе расчетных данных о фактических, потенциальных и предотвращенных выбросах парниковых газов.





Расчет предотвращенных выбросов за счет внедрения «зеленых» технологий — эквивалент СО2 составляет 8,7 тыс. тонн, что сопоставимо с поглощающей емкостью леса площадью более 2,5 тысячи гектар.

Проект по восстановлению оборудования - 157 тыс. единиц собственной вышедшей из строя техники (66%), экономия 70,3 тыс. ГДж энергии и 48,9 млн литров воды.

Штаб-квартира «билайна» имеет сертификат BREEAM In-Use для зданий и помещений («зеленая» оценка эксплуатационных воздействий на окружающую среду).

BeeGreen — развивается программа вовлечения сотрудников билайн в генерацию экологически-ориентированных инициатив, целесообразных к применению в основных бизнес-процессах компаний.





Корпоративное управление

Усилия «билайна» по совершенствованию ESG-практик были отмечены экспертным сообществом: в 2021 г. «ВымпелКом» улучшил свои результаты и занял 5 из 160 позиций в ESG-рэнкинге агентства RAEX EUROPE, вошел в первый рэнкинг устойчивых компаний Лиги зеленых брендов, получил оценку B+ индекса «Устойчивость и открытость» и оценку С–индекса «Вектор устойчивого развития» РСПП. На международной платформе ответственных поставщиков EcoVadis «ВымпелКом» прошел повторный аудит с получением бронзовой медали.





Вопросы ESG-управления с 2020 г. освещаются в годовом отчете «ВымпелКом».

Вопросы управления ESG-повесткой лежат в компетенции комитета по устойчивому развитию. Его членами являются члены правления «ВымпелКом» и руководители вовлеченных департаментов.

Ответственная цепочка поставок: в отчетном периоде внедрена новая редакция Кодекса поведения бизнес-партнеров «билайн» — основной повесткой изменений стал учет ESG-требований, предъявляемых к принципам ведения бизнеса поставщиками.

81% общего объема затрат по закупочным категориям пришлось на российские юридические лица.





Ознакомиться с ESG-отчетом билайн за 2021 г. можно по ссылке.