ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт

IaaS-сервис Beeline Cloud подтвердил соответствие требованиям безопасности услуги по модели IaaS. Специалисты НАЦ оценили инфраструктуру заказчика на соответствие требованиям 17 и 21 приказа ФСТЭК России, РД АС и приказа ФСБ России, ФСТЭК России от 31 августа 2010 №416/489. IaaS-сервис Beeline Cloud успешно прошел проверку. «Beeline Cloud в очередной раз подтвердил высокое соответствие стандартам по безопасности информации ФСТЭК России. Ранее нами была аттестована

Вeeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud запустил новый проект «Тесла», направленный на киберзащиту социально-значимых р

Вeeline cloud обеспечит Сибирь новой облачной инфраструктурой Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud («Билайн облако») реализует новый проект на базе дата-центра группы компаний Key Point в Промыш

AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании ИТ-компания AUXO совместно с облачным провайдером Вeeline cloud разработала портал дистрибьюторов для крупного производителя продуктов питания. Об этом CNews сообщили представители AUXO. После решения Microsoft приостановить продление лицензий

Вeeline cloud подвел итоги 2023 года Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud («Билайн облако») подвел итоги 2023 г. Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке обла

Олег Мотовилов назначен генеральным директором компании IBS DataFort жет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг» *** IBS DataFort (дочерняя компания IBS) — провайдер сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информ

Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации ложенных на оптимальном для обеспечения катастрофоустойчивости расстоянии. Одним из них стал ЦОД от DataFort. Как и в случае с собственными дата-центрами, одна из провайдерских площадок играла

ИТ-инфраструктура DataFort для разработчика телекоммуникационного ПО: опыт компании «Технологии Шэринга» обеспечения требовался надежный партнер, который мог бы взять на себя решение всех инфраструктурных вопросов. К каким результатам удалось прийти «Технологиям Шэринга» совместно с облачным провайдером DataFort — рассказываем в этой истории успеха. О клиенте ООО «Технологии Шэринга» занимается разработкой и внедрением программного обеспечения для реализации динамического доступа к радиочастот

Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate Облачный провайдер Datafort заключил партнерское соглашение с компаний Usergate, которая занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран

Облачная платформа DataFort получила аттестат соответствия требованиям по защите информации Компания DataFort объявила, что ее облачная платформа, расположенная на базе центра обработки данных «Останкино», получила аттестат соответствия требованиям по защите информации. Документ подтверждает с

Ярослав Зуси, Datafort (ГК «Вымпелком»): Благодаря Kubernetes наши клиенты думают о развитии бизнеса, а не о процессорах, виртуальных машинах и бэкапах олько продуктов, ориентированных для разной аудитории. Ярослав Зуси, директор по продуктам компании Datafort Различие и целевая аудитория решений Kubernetes от Datafort Market.CNews: У в

«Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS «Вымпелком» приобрел IBS Datafort Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в гру

ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении провайдера облачных сервисов IBS DataFort (дочерняя компания IBS). Стороны получили все необходимые регуляторные одобрения

«Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса «Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «Вымпелком») и DataFort (российский облачный провайдер) запускают на базе ЦОД (Центра обработки данных) в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу с широким спектром решений на основе последних версий

«Билайн» покупает облачный бизнес IBS ражируемых решений для ИТ-инфраструктуры (IBS Platformix) и оказание услуг на базе частного облака (IBS DataFort). Все это досталось Анатолию Карачинскому. Из состава «ИБС холдинг» были выделен

Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным! лжен описывать доступность каждого из них. Именно такой подход реализован в SLA на облачные сервисы IBS Datafort. Мы называем его комплексным или сквозным. В нем последовательно изложены параме

IBS Datafort пополнил сеть дата-центров ЦОДом O2xygen Сеть дата-центров, на базе которых построена облачная платформа IBS Datafort, российского облачного ИТ-провайдера и оператора связи, пополнилась ЦОДом O2xyge

IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций квартире Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), членом которой является IBS DataFort. Участниками мероприятия стали представители строительных, проектных организаций

IBS DataFort представила сканер безопасности на базе комплекса Cronus CyBot Компания IBS DataFort, российский облачный ИТ-провайдер и оператор связи, представила новый сервис инф

IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино нкино» и по своим техническим характеристикам значительно превосходит две другие столичные площадки IBS DataFort. Необходимость открытия нового ЦОД в Москве была вызвана увеличением числа проек

IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.IBS DataFort предлагает хостинг для конечных пользователей, который позволяет получить готову

IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP рое – условия сотрудничества с ним должны быть простыми и понятными. «В результате наш выбор пал на IBS DataFort. При том не только благодаря выгодному коммерческому предложению. Это был понятн

IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день Компания IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу масштабного проекта российской компании «ELT-Пои

Как эффективно использовать возможности сервис-провайдера – опыт IBS DataFort ws: Какие системы можно перенести на платформу DF Сloud? Левон Дадаян: Продуктовая линейка компании IBS DataFort разработана таким образом, что позволяет заказчику в зависимости от потребности

IBS DataFort получил высший партнерский статус VMware Premier Service Provider м VMware Premier Service Provider обладает лишь узкий круг компаний в России. На протяжении времени IBS DataFort демонстрировал свою техническую компетентность в области сред виртуализации и по

Бизнес-приложения на базе платформы БОСС теперь можно размещать в «облаке» IBS DataFort дитель информационных систем управления предприятиями и организациями на платформе БОСС, и компания IBS DataFort, провайдер профессиональных облачных сервисов для корпоративного рынка, заключил

IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите корпоративных данных от неконтролируемого использования и распространения решений для управления правами доступа к корпоративной информации (Enterprise Rights Management) и IBS DataFort - один из лидирующих провайдеров профессиональных облачных услуг для корпоративн

«Зетта Страхование» при поддержке IBS DataFort прошла аттестацию на соответствие 152-ФЗ на соответствие требованиям по безопасности информации согласно федеральному закону №152 «О персональных данных». Подготовка к аттестации осуществлялась специалистами «Зетта Страхование» совместно с IBS DataFort. Аттестация ИС ПДн проведена независимым аудитором и подтверждает надежную защиту персональных данных партнеров и клиентов компании от внешних угроз. Аттестат соответствия действуе

IBS DataFort представила на рынке решения Allot для анализа сетевого трафика в режиме реального времени и защиты от DDoS лее универсальную платформу на рынке, — заявил Владислав Лантух, заместитель генерального директора IBS DataFort. – Это решение позволит клиентам DataFort быстро реагировать на изменения рынка,

БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области ния БФТ «АЦК-Госзаказ». Главной особенностью этого внедрения стал перенос системы в облачный сервис IBS DataFort. Если до недавнего времени тема централизации информационных систем затрагивала

IBS DataFort: Возможность получить все сервисы из одних рук является гарантией их качества нке и способствуют его развитию, и это очень важный аспект. CNews: Что предлагает на облачном рынке IBS DataFort? Владислав Лантух: На западном рынке крупные корпорации не строят собственные ЦО

IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ ми подразделениями компании. По результатам проведенного конкурса исполнителем работ стала компания IBS DataFort, которая продемонстрировала наличие экспертизы в области кроссплатформенной мигр

IBS DataFort за 2,5 недели запустила облачную ИТ-инфраструктуру микрофинансовой организации «Лига Денег» Компания IBS DataFort в рекордно сжатые сроки создала «под ключ» и успешно поддерживает облачную ИТ-ин

IBS DataFort получил право на перепродажу сервисов Oracle Cloud на территории РФ Компания IBS DataFort, поставщик профессиональных облачных решений, объявила о получении новых возможн

Облако в законе: как IBS DataFort трансформировала свои сервисы ный процесс обсуждений и согласований, прежде чем быть принятым в его сегодняшнем виде. Кроме того, IBS DataFort в силу своей бизнес модели и опыта на рынке связи, смотрит на данную тему нескол

Новым руководителем IBS Datafort стал Михал Чупа Группа компаний IBS сообщила о назначении Михала Чупы на пост руководителя компании IBS Datafort, подразделения группы IBS, специализирующегося на услугах аутсорсинга. Как отмеч

Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка" к стало известно CNews, Денис Калинин, последние четыре года занимавший пост генерального директора IBS DataFort, перешел во вновь создаваемую компанию "Сбербанк-Технологии" на позицию CEO. Топ

ИТ-дочку "Сбербанка" возглавил гендиректор IBS DataFort Денис Калинин Как стало известно CNews, Денис Калинин, на протяжении последних 4-х лет работавший генеральным директором IBS DataFort, перешел на работу в компанию "Сбербанк-Технологии", заняв в ней аналогичный пост. О создании "Сбербанк-Технологии" - стопроцентной "дочки" "Сбербанка" - ранее в интервью CNews рас

Сеть магазинов «Посуда Центр» доверила IBS DataFort обслуживание ИТ-инфраструктуры Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, сообщила о предоставлении у