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ВымпелКом Билайн beeline cloud by datafort билайн клауд билайн облако ранее DataFort ДатаФорт

ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт

DataFort – участник рынка  облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности. Компания на рынке с 2001 года. В декабре 2021 года ПАО  «Вымпелком» приобрел DataFort.

Обзор «DataFort» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 37 дел, на cумму 10 542 765 687 ₽*

Судебные дела (37) на сумму 10 542 765 687 ₽*
в качестве истца (29) на сумму 277 941 540 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 7 389 223 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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16.12.2024 IaaS-сервис Beeline Cloud подтвердил соответствие требованиям безопасности

услуги по модели IaaS. Специалисты НАЦ оценили инфраструктуру заказчика на соответствие требованиям 17 и 21 приказа ФСТЭК России, РД АС и приказа ФСБ России, ФСТЭК России от 31 августа 2010 №416/489. IaaS-сервис Beeline Cloud успешно прошел проверку. «Beeline Cloud в очередной раз подтвердил высокое соответствие стандартам по безопасности информации ФСТЭК России. Ранее нами была аттестована
30.05.2024 Вeeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud запустил новый проект «Тесла», направленный на киберзащиту социально-значимых р
24.05.2024 Вeeline cloud обеспечит Сибирь новой облачной инфраструктурой

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud («Билайн облако») реализует новый проект на базе дата-центра группы компаний Key Point в Промыш
15.04.2024 AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании

ИТ-компания AUXO совместно с облачным провайдером Вeeline cloud разработала портал дистрибьюторов для крупного производителя продуктов питания. Об этом CNews сообщили представители AUXO. После решения Microsoft приостановить продление лицензий
06.03.2024 Вeeline cloud подвел итоги 2023 года

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud («Билайн облако») подвел итоги 2023 г. Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке обла
15.08.2022 Олег Мотовилов назначен генеральным директором компании IBS DataFort

жет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг» *** IBS DataFort (дочерняя компания IBS) — провайдер сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информ
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации

ложенных на оптимальном для обеспечения катастрофоустойчивости расстоянии. Одним из них стал ЦОД от DataFort. Как и в случае с собственными дата-центрами, одна из провайдерских площадок играла

02.06.2022 ИТ-инфраструктура DataFort для разработчика телекоммуникационного ПО: опыт компании «Технологии Шэринга»

обеспечения требовался надежный партнер, который мог бы взять на себя решение всех инфраструктурных вопросов. К каким результатам удалось прийти «Технологиям Шэринга» совместно с облачным провайдером DataFort — рассказываем в этой истории успеха. О клиенте ООО «Технологии Шэринга» занимается разработкой и внедрением программного обеспечения для реализации динамического доступа к радиочастот
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate

Облачный провайдер Datafort заключил партнерское соглашение с компаний Usergate, которая занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран
12.01.2022 Облачная платформа DataFort получила аттестат соответствия требованиям по защите информации

Компания DataFort объявила, что ее облачная платформа, расположенная на базе центра обработки данных «Останкино», получила аттестат соответствия требованиям по защите информации. Документ подтверждает с
11.01.2022 Ярослав Зуси, Datafort (ГК «Вымпелком»): Благодаря Kubernetes наши клиенты думают о развитии бизнеса, а не о процессорах, виртуальных машинах и бэкапах

олько продуктов, ориентированных для разной аудитории. Ярослав Зуси, директор по продуктам компании Datafort Различие и целевая аудитория решений Kubernetes от Datafort Market.CNews: У в
16.12.2021 «Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS

«Вымпелком» приобрел IBS Datafort Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в гру
16.12.2021 ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort

ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении провайдера облачных сервисов IBS DataFort (дочерняя компания IBS). Стороны получили все необходимые регуляторные одобрения
02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «Вымпелком») и DataFort (российский облачный провайдер) запускают на базе ЦОД (Центра обработки данных) в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу с широким спектром решений на основе последних версий
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS

ражируемых решений для ИТ-инфраструктуры (IBS Platformix) и оказание услуг на базе частного облака (IBS DataFort). Все это досталось Анатолию Карачинскому. Из состава «ИБС холдинг» были выделен
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным!

лжен описывать доступность каждого из них. Именно такой подход реализован в SLA на облачные сервисы IBS Datafort. Мы называем его комплексным или сквозным. В нем последовательно изложены параме
22.11.2019 IBS Datafort пополнил сеть дата-центров ЦОДом O2xygen

Сеть дата-центров, на базе которых построена облачная платформа IBS Datafort, российского облачного ИТ-провайдера и оператора связи, пополнилась ЦОДом O2xyge
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций

квартире Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), членом которой является IBS DataFort. Участниками мероприятия стали представители строительных, проектных организаций
16.05.2019 IBS DataFort представила сканер безопасности на базе комплекса Cronus CyBot

Компания IBS DataFort, российский облачный ИТ-провайдер и оператор связи, представила новый сервис инф
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино

нкино» и по своим техническим характеристикам значительно превосходит две другие столичные площадки IBS DataFort. Необходимость открытия нового ЦОД в Москве была вызвана увеличением числа проек
30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса

малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.IBS DataFort предлагает хостинг для конечных пользователей, который позволяет получить готову
18.09.2017 IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP

рое – условия сотрудничества с ним должны быть простыми и понятными. «В результате наш выбор пал на IBS DataFort. При том не только благодаря выгодному коммерческому предложению. Это был понятн
24.04.2017 IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день

Компания IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу масштабного проекта российской компании «ELT-Пои
09.11.2016 Как эффективно использовать возможности сервис-провайдера – опыт IBS DataFort

ws: Какие системы можно перенести на платформу DF Сloud? Левон Дадаян: Продуктовая линейка компании IBS DataFort разработана таким образом, что позволяет заказчику в зависимости от потребности

25.05.2016 IBS DataFort получил высший партнерский статус VMware Premier Service Provider

м VMware Premier Service Provider обладает лишь узкий круг компаний в России. На протяжении времени IBS DataFort демонстрировал свою техническую компетентность в области сред виртуализации и по
27.04.2016 Бизнес-приложения на базе платформы БОСС теперь можно размещать в «облаке» IBS DataFort

дитель информационных систем управления предприятиями и организациями на платформе БОСС, и компания IBS DataFort, провайдер профессиональных облачных сервисов для корпоративного рынка, заключил
30.03.2016 IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите корпоративных данных от неконтролируемого использования и распространения

решений для управления правами доступа к корпоративной информации (Enterprise Rights Management) и IBS DataFort - один из лидирующих провайдеров профессиональных облачных услуг для корпоративн
11.02.2016 «Зетта Страхование» при поддержке IBS DataFort прошла аттестацию на соответствие 152-ФЗ

на соответствие требованиям по безопасности информации согласно федеральному закону №152 «О персональных данных».  Подготовка к аттестации осуществлялась специалистами «Зетта Страхование» совместно с IBS DataFort. Аттестация ИС ПДн проведена независимым аудитором и подтверждает надежную защиту персональных данных партнеров и клиентов компании от внешних угроз. Аттестат соответствия действуе
22.01.2016 IBS DataFort представила на рынке решения Allot для анализа сетевого трафика в режиме реального времени и защиты от DDoS

лее универсальную платформу на рынке, — заявил Владислав Лантух, заместитель генерального директора IBS DataFort. – Это решение позволит клиентам DataFort быстро реагировать на изменения рынка,
22.12.2015 БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области

ния БФТ «АЦК-Госзаказ». Главной особенностью этого внедрения стал перенос системы в облачный сервис IBS DataFort.  Если до недавнего времени тема централизации информационных систем затрагивала
21.10.2015 IBS DataFort: Возможность получить все сервисы из одних рук является гарантией их качества

нке и способствуют его развитию, и это очень важный аспект. CNews: Что предлагает на облачном рынке IBS DataFort? Владислав Лантух: На западном рынке крупные корпорации не строят собственные ЦО
05.10.2015 IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ

ми подразделениями компании. По результатам проведенного конкурса исполнителем работ стала компания IBS DataFort, которая продемонстрировала наличие экспертизы в области кроссплатформенной мигр
15.09.2015 IBS DataFort за 2,5 недели запустила облачную ИТ-инфраструктуру микрофинансовой организации «Лига Денег»

Компания IBS DataFort в рекордно сжатые сроки создала «под ключ» и успешно поддерживает облачную ИТ-ин
28.08.2015 IBS DataFort получил право на перепродажу сервисов Oracle Cloud на территории РФ

Компания IBS DataFort, поставщик профессиональных облачных решений, объявила о получении новых возможн
23.04.2015 Облако в законе: как IBS DataFort трансформировала свои сервисы

ный процесс обсуждений и согласований, прежде чем быть принятым в его сегодняшнем виде. Кроме того, IBS DataFort в силу своей бизнес модели и опыта на рынке связи, смотрит на данную тему нескол
15.10.2012 Новым руководителем IBS Datafort стал Михал Чупа

Группа компаний IBS сообщила о назначении Михала Чупы на пост руководителя компании IBS Datafort, подразделения группы IBS, специализирующегося на услугах аутсорсинга. Как отмеч
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка"

к стало известно CNews, Денис Калинин, последние четыре года занимавший пост генерального директора IBS DataFort, перешел во вновь создаваемую компанию "Сбербанк-Технологии" на позицию CEO. Топ
04.07.2011 ИТ-дочку "Сбербанка" возглавил гендиректор IBS DataFort Денис Калинин

Как стало известно CNews, Денис Калинин, на протяжении последних 4-х лет работавший генеральным директором IBS DataFort, перешел на работу в компанию "Сбербанк-Технологии", заняв в ней аналогичный пост. О создании "Сбербанк-Технологии" - стопроцентной "дочки" "Сбербанка" - ранее в интервью CNews рас
09.03.2011 Сеть магазинов «Посуда Центр» доверила IBS DataFort обслуживание ИТ-инфраструктуры

Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, сообщила о предоставлении у
12.01.2011 Новая услуга IBS DataFort: медицинские системы в аренду

Компания IBS и поставщик услуг аутсорсинга IBS DataFort представили новую услугу — «Аренда медицинских информационных систем». IBS в пар

Публикаций - 305, упоминаний - 449

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 150
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 72
Microsoft Corporation 25774 39
Ростелеком 10948 34
Oracle Corporation 7074 29
Selectel - Селектел 544 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
SAP SE 5601 24
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 20
Broadcom - VMware 2610 20
9594 20
МегаФон 10742 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 17
Крок - Croc 1964 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 16
Softline - Софтлайн 3743 16
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 16
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 15
АйТи 1519 15
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 15
Развитие Бизнеса / Ру 81 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
Yandex - Яндекс 9215 14
Citrix Systems 868 14
VK - Mail.ru Group 3602 13
HP Inc. 5883 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 10
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 10
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 10
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 10
Softkey - Софткей 215 10
Cisco Systems 5372 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 10
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 26
Альфа-Банк 1979 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 16
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
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Mary Kay - Мэри Кэй 104 11
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 10
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
ВкусВилл - Избёнка 216 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 9
Visa International 1993 9
Bayer AG - Байер 85 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Спортмастер - Sportmaster 201 7
Альфа-Капитал УК 155 7
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 7
Pony Express - Фрейт линк 73 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 7
Газпром нефть 725 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 6
Пробизнесбанк АКБ 135 6
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
Новард УК - Novard 73 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 6
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 6
Хованский АКБ 9 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 48
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 21
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 8
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Microsoft Windows 16882 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 6
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 5
Apple iPhone 6 4861 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 4
Microsoft Office 4170 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
AMD Ryzen Matisse 7 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Калинин Денис 70 43
Мацоцкий Сергей 180 27
Лантух Владислав 21 18
Козлов Михаил 182 15
Шевченко Владимир 153 13
Леушев Андрей 75 13
Николаев Евгений 19 13
Халяпин Сергей 96 12
Гузев Иван 14 12
Плешков Алексей 68 11
Реймер Денис 54 11
Коротнев Константин 35 10
Гуральников Сергей 164 10
Сивидов Алексей 40 10
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Прохоров Фёдор 83 9
Шестаков Александр 40 9
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Бетсис Павел 101 9
Хрусталев Александр 33 9
Разгуляев Валерий 18 9
Сафронов Юрий 68 9
Лысенко Эдуард 317 9
Комиссаров Дмитрий 248 8
Богачев Игорь 183 8
Исанин Антон 31 8
Мельникова Алиса 100 8
Скородумов Анатолий 65 8
Ермолаев Артем 379 8
Разумовский Дмитрий 125 8
Громов Иван 102 8
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Брагин Павел 25 8
Мушаков Игорь 36 8
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Путин Сергей 73 8
Шадаев Максут 1210 8
Филатов Андрей 117 7
Соловьев Владимир 108 7
Свиридов Владимир 28 7
Россия - РФ - Российская федерация 166163 269
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 30
Европа 24962 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Россия - СФО - Новосибирск 4875 14
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Германия - Федеративная Республика 13220 11
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 5
Беларусь - Минск 706 5
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 101
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 48
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 37
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 30
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 29
Аренда 2687 26
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 20
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 12
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 11
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Открытые системы ИД 176 2
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Fortune 211 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Forrester Research 834 4
Moody's Investors Service 136 3
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
B2B International 50 1
Forbes Cloud 100 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
BroadGroup 6 1
Aberdeen Group 53 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Gartner - Meta Group 8 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
EcoVadis 4 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Ferris Research 9 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Fortune Global 500 295 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 6
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 5 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
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