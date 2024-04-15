AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании

ИТ-компания AUXO совместно с облачным провайдером Вeeline cloud разработала портал дистрибьюторов для крупного производителя продуктов питания. Об этом CNews сообщили представители AUXO.

После решения Microsoft приостановить продление лицензий на свои продукты в России, AUXO необходимо было в сжатые сроки создать новый портал для замены сайта клиента, реализованного с помощью решения SharePoint, а также автоматизировать бизнес-процессы, связанные с оформлением заказов дистрибьюторами.

При реализации проекта эксперты AUXO ориентировались на необходимость создания удобного и интуитивно понятного интерфейса сайта для пользователя. Главной особенностью проекта стала интеграция портала с SAP для размещения заказов и получения различных отчетов на основе данных из системы.

В результате интерфейс портала разработан с использованием технологии React, а логика приложения, в том числе и интеграция с SAP, реализованы на платформе .NET 7. Кроссплатформенное решение развернуто на OC Linux.

Данные платформы были выбраны из-за высокой скорости реализации, независимости от других систем и легкой расширяемости. По отзывам пользователей новый портал стал работать быстрее.

«Повышение качества бизнес-процессов наших клиентов в числе приоритетных задач AUXO. Мы готовы предоставлять высокий уровень экспертизы и услуг, чтобы оперативно решать задачи любой сложности. Сегодня, когда некоторые компании решили покинуть Россию, это особенно ценно», — сказал Алексей Декало, генеральный директор AUXO.

Сотрудничество AUXO и производственной компании стартовало в марте 2023 г. Помимо создания портала дистрибьюторов, был проведен аудит и реализован проект установки интеграционной шины на платформе Apache Camel для передачи сообщений между SAP и EDI провайдерами. Компании планируют развивать дальнейшее сотрудничество по поддержке SAP, интеграции и настройки платформенных решений.

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AUXO – более 30 лет мы предоставляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России. Специалисты международного уровня работают в офисах компании в Москве, Воронеже и Краснодаре, а также удаленно на территории России и стран СНГ. Миссия AUXO строится вокруг основных приоритетов: клиенты, развитие и личность. Компания вносит вклад в ускорение перехода общества к цифровому будущему, в том числе через поддержку этих приоритетов.