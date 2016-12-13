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Apache Camel
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.12.2016
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Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко
Оператор связи Beeline (торговая марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией IAM (Марокко), сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном
|11.10.2016
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Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Албании
Оператор связи Beeline (марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга в Албании. Договор о сотрудничестве подписан с компанией Vodafone, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положител
|22.07.2016
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Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Европе
Оператор связи Beeline (торговая марка OOO Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией Monaco Telecom, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминга позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительно
|25.06.2015
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Beeline запустил Camel-роуминг в Индии
Оператор связи Beeline (бренд Beeline — торговая маркая Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с индийской сотовой компанией Airtel, сообщили CNews в Unitel. Технический директор Unitel Евгений Ключев отметил: «Надежная связь с родными и
|20.05.2014
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Camel-роуминг Beeline доступен во Вьетнаме
Оператор связи Beeline (Unitel и СП Buzton) расширил географию голосового роуминга. Услуга Camel-роуминг для абонентов компании теперь доступна в партнерской сети Vinaphone во Вьетнаме, сообщили CNews в «Билайне». Camel-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом п
|18.02.2010
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Tele2 открыл Camel-роуминг в Финляндии
Оператор Tele2 запустил прямой международный роуминг по протоколу Camel в сети Elisa в Финляндии. В отличии от технологии call-back регистрация при использовании Camel-роуминга происходит автоматически, услуга уже подключена в телефоне и действует при
|29.12.2009
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«Билайн» открыл Camel-роуминг в Японии и Египете
Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Softbank (Япония), Mobinil и Vodafone (Египет), говорится в сообщении оператора. Комментируя событие, руководитель
|15.12.2009
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«Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше
Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limit
|14.05.2009
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«Tele2 Россия» запустил Camel-роуминг за рубежом
Подразделение европейского сотового оператора «Tele2 Россия» объявило о расширении географии Camel-роуминга за пределы страны. C 14 мая всем российским абонентам Tele2, желающим воспользоваться услугами сети в Эстонии, Латвии и Литве, доступен прямой роуминг по протоколу Camel.
|12.09.2007
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Borlas Retail построил аналитическую систему на базе Oracle BI для Camel Active
Компания Borlas Retail объявляет о завершении проекта по разработке и внедрению аналитической системы на базе Oracle BI в компании Camel Active. Аналитическая система на базе Oracle BI позволяет проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления розничным бизнесом — TradeX, бухга
|31.05.2007
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Для абонентов Tele2 открыт CAMEL-роуминг в сети СМАРТС
Сотовый оператор Tele2 объявил об открытии автоматического CAMEL-роуминга для своих абонентов в сети СМАРТС. Накануне летних отпусков оператор Tele2 завершил тестирование и успешно запустил CAMEL-роуминг в сетях СМАРТС. Главное преимущество C
|16.01.2007
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9 магазинов сети Camel автоматизированы на базе TradeX
Компания Borlas Retail успешно автоматизировала 9 новых магазинов торговой сети Camel на базе специализированного программного комплекса TradeX. В частности, речь идет об автоматизации двух магазинов, открывшихся в Москве и Московской области: Trek&Travel в МТРЦ «Мытищи-Пл
|11.03.2005
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Camel Active внедрит АСУ на базе TradeX
Компания Borlas Retail приступила к автоматизации сети магазинов Camel Active. По результатам закрытого тендера представители Camel Active в России приняли решение внедрить специализированный программный комплекс TradeX для управления сетью розничных
|24.02.2004
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"МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов
24 февраля 2004 года оператор мобильной связи «МегаФон» открыл коммерческий международный въездной роуминг на базе технологии CAMEL. Prepaid-абоненты датского оператора TDC Mobil A/S стали первыми гостями сети Северо-западного филиала ОАО «МегаФон», воспользовавшимися услугой роуминга на базе CAMEL. CAMEL
|06.06.2000
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Сегодня впервые на интернет-аукцион выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy
Сегодня в рамках акции, приуроченной к началу соревнований Camel Trophy 2000, интернет-аукцион Молоток.Ру выставил на продажу раритетные лоты, среди которых подарочные автомобильные номера, использованные во время Camel Trophy 1995 и 1996 годов,
|16.05.2000
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Мобильные сети становятся умнее.
институт стандартизации в области электросвязи (ETSI), который разработал стандарт поддержки интеллектуальных услуг в сетях GSM — Customized Application for Mobile Network Enhanced Logic (сокращенно CAMEL). В первую очередь этот стандарт разрабатывался для реализации роуминга услуг, не обеспечивающихся в рамках GSM. По сути, стандарт CAMEL есть объединение концепций интеллектуальной
Apache Camel и организации, системы, технологии, персоны:
|Володин Роман 32 3
|Кузнецова Ольга 14 2
|Плюхин Александр 2 2
|Баталов Александр 30 1
|Киреев Александр 38 1
|Фрейнкман Владимир 10 1
|Какунин Алексей 29 1
|Леушев Андрей 75 1
|Тиняков Сергей 13 1
|Шакирзянов Ренат 2 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Дюгаев Евгений 13 1
|Морошкин Александр 118 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Санарова Елена 9 1
|Гирев Андрей 77 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Пырьев Максим 3 1
|Капцан Даниил 6 1
|Новожилов Леонид 3 1
|Смоленцев Иван 3 1
|Шеметов Николай 3 1
|Декало Алексей 9 1
|Вапник Владимир 1 1
|Чудновский Максим 4 1
|Качёлкин Максим 4 1
|Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
|Поляков Сергей 75 1
|Касперский Евгений 336 1
|Сотин Денис 216 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Сабынин Андрей 37 1
|Фридман Илья 42 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Кусков Денис 221 1
|Демидов Дмитрий 36 1
|Ключев Евгений 5 1
|Павельев Кирилл 8 1
|Айбашева Анна 98 1
|Piech Mike - Пич Майк 4 1
|Мобильные системы 118 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8612 5
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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