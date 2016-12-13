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Индексная книга (каталог) CNews*
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Apache Camel

Apache Camel

СОБЫТИЯ

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13.12.2016 Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко

Оператор связи Beeline (торговая марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией IAM (Марокко), сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном

11.10.2016 Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Албании

Оператор связи Beeline (марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга в Албании. Договор о сотрудничестве подписан с компанией Vodafone, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положител
22.07.2016 Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Европе

Оператор связи Beeline (торговая марка OOO Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией Monaco Telecom, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминга позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительно
25.06.2015 Beeline запустил Camel-роуминг в Индии

Оператор связи Beeline (бренд Beeline — торговая маркая Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с индийской сотовой компанией Airtel, сообщили CNews в Unitel. Технический директор Unitel Евгений Ключев отметил: «Надежная связь с родными и

20.05.2014 Camel-роуминг Beeline доступен во Вьетнаме

Оператор связи Beeline (Unitel и СП Buzton) расширил географию голосового роуминга. Услуга Camel-роуминг для абонентов компании теперь доступна в партнерской сети Vinaphone во Вьетнаме, сообщили CNews в «Билайне». Camel-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом п
18.02.2010 Tele2 открыл Camel-роуминг в Финляндии

Оператор Tele2 запустил прямой международный роуминг по протоколу Camel в сети Elisa в Финляндии. В отличии от технологии call-back регистрация при использовании Camel-роуминга происходит автоматически, услуга уже подключена в телефоне и действует при

29.12.2009 «Билайн» открыл Camel-роуминг в Японии и Египете

Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Softbank (Япония), Mobinil и Vodafone (Египет), говорится в сообщении оператора. Комментируя событие, руководитель
15.12.2009 «Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше

Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limit
14.05.2009 «Tele2 Россия» запустил Camel-роуминг за рубежом

Подразделение европейского сотового оператора «Tele2 Россия» объявило о расширении географии Camel-роуминга за пределы страны. C 14 мая всем российским абонентам Tele2, желающим воспользоваться услугами сети в Эстонии, Латвии и Литве, доступен прямой роуминг по протоколу Camel.

12.09.2007 Borlas Retail построил аналитическую систему на базе Oracle BI для Camel Active

Компания Borlas Retail объявляет о завершении проекта по разработке и внедрению аналитической системы на базе Oracle BI в компании Camel Active. Аналитическая система на базе Oracle BI позволяет проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления розничным бизнесом — TradeX, бухга
31.05.2007 Для абонентов Tele2 открыт CAMEL-роуминг в сети СМАРТС

Сотовый оператор Tele2 объявил об открытии автоматического CAMEL-роуминга для своих абонентов в сети СМАРТС. Накануне летних отпусков оператор Tele2 завершил тестирование и успешно запустил CAMEL-роуминг в сетях СМАРТС. Главное преимущество C
16.01.2007 9 магазинов сети Camel автоматизированы на базе TradeX

Компания Borlas Retail успешно автоматизировала 9 новых магазинов торговой сети Camel на базе специализированного программного комплекса TradeX. В частности, речь идет об автоматизации двух магазинов, открывшихся в Москве и Московской области: Trek&Travel в МТРЦ «Мытищи-Пл
11.03.2005 Camel Active внедрит АСУ на базе TradeX

Компания Borlas Retail приступила к автоматизации сети магазинов Camel Active. По результатам закрытого тендера представители Camel Active в России приняли решение внедрить специализированный программный комплекс TradeX для управления сетью розничных

24.02.2004 "МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов

24 февраля 2004 года оператор мобильной связи «МегаФон» открыл коммерческий международный въездной роуминг на базе технологии CAMEL. Prepaid-абоненты датского оператора TDC Mobil A/S стали первыми гостями сети Северо-западного филиала ОАО «МегаФон», воспользовавшимися услугой роуминга на базе CAMEL. CAMEL

06.06.2000 Сегодня впервые на интернет-аукцион выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy

Сегодня в рамках акции, приуроченной к началу соревнований Camel Trophy 2000, интернет-аукцион Молоток.Ру выставил на продажу раритетные лоты, среди которых подарочные автомобильные номера, использованные во время Camel Trophy 1995 и 1996 годов,
16.05.2000 Мобильные сети становятся умнее.

институт стандартизации в области электросвязи (ETSI), который разработал стандарт поддержки интеллектуальных услуг в сетях GSM — Customized Application for Mobile Network Enhanced Logic (сокращенно CAMEL). В первую очередь этот стандарт разрабатывался для реализации роуминга услуг, не обеспечивающихся в рамках GSM. По сути, стандарт CAMEL есть объединение концепций интеллектуальной

Публикаций - 74, упоминаний - 74

Apache Camel и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10708 26
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3336 12
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 8
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 4
Uztelecom - Buzton 39 4
Microsoft Corporation 25762 4
IBM - International Business Machines Corp 9697 4
Oracle Corporation 7070 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 4
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
HP Inc. 5882 3
9581 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 264 3
Red Hat 1378 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Vodafone Group 1412 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
Siemens AG - Siemens Group 2672 2
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 2
Apple Inc 13131 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
China Mobile 436 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Благосостояние НПФ 52 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 2
Альфа-Банк 1973 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 625 2
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Империя-Фарма 91 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1267 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1894 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1515 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1203 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
SoftBank Group 284 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 2
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3298 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3435 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2629 53
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22899 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9279 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26267 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29660 15
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 640 13
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 12
Мобильная связь - Roaming - Camel-роуминг - Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic 19 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36109 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5191 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5185 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2147 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8627 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1394 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9902 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13102 6
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12211 5
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13892 4
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 4
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 76 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 4
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7856 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8692 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8239 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7812 4
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 317 4
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 96 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8623 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 393 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1973 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9465 3
Luxe Retail - TradeX 60 4
МегаФон - GSMЛайт 50 3
Linux OS 11515 3
Oracle Java - язык программирования 3466 3
Red Hat OpenShift 169 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1315 3
Linux FUSE 30 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4163 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 153 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 2
Eclipse Foundation - Eclipse MicroProfile 2 1
Cinimex Integration Framework 3 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
Eclipse Foundation - Eclipse Vert.x 2 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Red Hat 3scale API Management 1 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 71 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 296 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
SAP CPI - SAP Cloud Platform Integration 3 1
Tibco Spotfire 8 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 210 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
МегаФон - Nexign Peter-Service RSS 8 1
CBOSS dss 5 1
CBOSS rtBilling 4 1
CBOSS prepaid - система предоплаченных услуг 3 1
CBOSS rtb 9 1
CBOSS in 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CSC - Bercut Customer Self Care - система самообслуживания абонентов управления абонентскими профилями 3 1
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 1
Володин Роман 32 3
Кузнецова Ольга 14 2
Плюхин Александр 2 2
Баталов Александр 30 1
Киреев Александр 38 1
Фрейнкман Владимир 10 1
Какунин Алексей 29 1
Леушев Андрей 75 1
Тиняков Сергей 13 1
Шакирзянов Ренат 2 1
Чернышов Михаил 45 1
Дюгаев Евгений 13 1
Морошкин Александр 118 1
Рыбакова Любовь 17 1
Санарова Елена 9 1
Гирев Андрей 77 1
Толкачева Екатерина 43 1
Пырьев Максим 3 1
Капцан Даниил 6 1
Новожилов Леонид 3 1
Смоленцев Иван 3 1
Шеметов Николай 3 1
Декало Алексей 9 1
Вапник Владимир 1 1
Чудновский Максим 4 1
Качёлкин Максим 4 1
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
Поляков Сергей 75 1
Касперский Евгений 336 1
Сотин Денис 216 1
Сыкулев Андрей 85 1
Сабынин Андрей 37 1
Фридман Илья 42 1
Федечкин Эдуард 58 1
Кусков Денис 221 1
Демидов Дмитрий 36 1
Ключев Евгений 5 1
Павельев Кирилл 8 1
Айбашева Анна 98 1
Piech Mike - Пич Майк 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 29
Европа 24954 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3338 10
Швеция - Королевство 3779 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 5
Узбекистан - Республика 2000 4
Латвия - Латвийская Республика 835 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 3
Индия - Bharat 5867 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Казахстан - Республика 6041 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 2
Армения - Республика 2447 2
Дания - Королевство 1335 2
Финляндия - Финляндская Республика 3695 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8556 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3334 2
Канада 5078 2
Германия - Федеративная Республика 13211 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1514 2
Турция - Турецкая республика 2618 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2290 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1136 2
Россия - УФО - Челябинская область 1508 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 364 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Литва - Литовская Республика 673 2
Египет - Арабская Республика 1099 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 463 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 652 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 2
Албания - Республика 98 2
Йемен - Йеменская Республика 68 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 128 1
Маврикий - Республика 52 1
Тихий океан - Океания 87 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 133 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7020 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7789 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2474 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7510 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3858 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11651 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21596 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5606 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7496 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1262 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2531 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5693 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2426 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5765 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1104 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 834 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3573 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3014 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6570 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1072 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 927 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5100 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33684 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6736 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8824 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1922 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3095 1
Мобильные системы 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8612 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 301 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 2
ComNews Awards 10 1
Связь-Экспокомм 276 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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