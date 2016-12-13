Apache Camel

Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко Оператор связи Beeline (торговая марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией IAM (Марокко), сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном

Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Албании Оператор связи Beeline (марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга в Албании. Договор о сотрудничестве подписан с компанией Vodafone, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положител

Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Европе Оператор связи Beeline (торговая марка OOO Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией Monaco Telecom, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминга позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительно

Beeline запустил Camel-роуминг в Индии Оператор связи Beeline (бренд Beeline — торговая маркая Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с индийской сотовой компанией Airtel, сообщили CNews в Unitel. Технический директор Unitel Евгений Ключев отметил: «Надежная связь с родными и

Camel-роуминг Beeline доступен во Вьетнаме Оператор связи Beeline (Unitel и СП Buzton) расширил географию голосового роуминга. Услуга Camel-роуминг для абонентов компании теперь доступна в партнерской сети Vinaphone во Вьетнаме, сообщили CNews в «Билайне». Camel-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом п

Tele2 открыл Camel-роуминг в Финляндии Оператор Tele2 запустил прямой международный роуминг по протоколу Camel в сети Elisa в Финляндии. В отличии от технологии call-back регистрация при использовании Camel-роуминга происходит автоматически, услуга уже подключена в телефоне и действует при

«Билайн» открыл Camel-роуминг в Японии и Египете Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Softbank (Япония), Mobinil и Vodafone (Египет), говорится в сообщении оператора. Комментируя событие, руководитель

«Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limit

«Tele2 Россия» запустил Camel-роуминг за рубежом Подразделение европейского сотового оператора «Tele2 Россия» объявило о расширении географии Camel-роуминга за пределы страны. C 14 мая всем российским абонентам Tele2, желающим воспользоваться услугами сети в Эстонии, Латвии и Литве, доступен прямой роуминг по протоколу Camel.

Borlas Retail построил аналитическую систему на базе Oracle BI для Camel Active Компания Borlas Retail объявляет о завершении проекта по разработке и внедрению аналитической системы на базе Oracle BI в компании Camel Active. Аналитическая система на базе Oracle BI позволяет проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления розничным бизнесом — TradeX, бухга

Для абонентов Tele2 открыт CAMEL-роуминг в сети СМАРТС Сотовый оператор Tele2 объявил об открытии автоматического CAMEL-роуминга для своих абонентов в сети СМАРТС. Накануне летних отпусков оператор Tele2 завершил тестирование и успешно запустил CAMEL-роуминг в сетях СМАРТС. Главное преимущество C

9 магазинов сети Camel автоматизированы на базе TradeX Компания Borlas Retail успешно автоматизировала 9 новых магазинов торговой сети Camel на базе специализированного программного комплекса TradeX. В частности, речь идет об автоматизации двух магазинов, открывшихся в Москве и Московской области: Trek&Travel в МТРЦ «Мытищи-Пл

Camel Active внедрит АСУ на базе TradeX Компания Borlas Retail приступила к автоматизации сети магазинов Camel Active. По результатам закрытого тендера представители Camel Active в России приняли решение внедрить специализированный программный комплекс TradeX для управления сетью розничных

"МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов 24 февраля 2004 года оператор мобильной связи «МегаФон» открыл коммерческий международный въездной роуминг на базе технологии CAMEL. Prepaid-абоненты датского оператора TDC Mobil A/S стали первыми гостями сети Северо-западного филиала ОАО «МегаФон», воспользовавшимися услугой роуминга на базе CAMEL. CAMEL

Сегодня впервые на интернет-аукцион выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy Сегодня в рамках акции, приуроченной к началу соревнований Camel Trophy 2000, интернет-аукцион Молоток.Ру выставил на продажу раритетные лоты, среди которых подарочные автомобильные номера, использованные во время Camel Trophy 1995 и 1996 годов,