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SS7
Signaling System No. 7
Common Channel Signaling
набор сигнальных телефонных протоколов
ОКС-7
общий канал сигнализации № 7



21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 1
02.11.2020 Как украли мобильные номера и аккаунты корреспондента CNews и других журналистов. Схема и цены 1
21.10.2020 Хакеры взломали Telegram, чтобы обчистить криптокошельки крупных бизнесменов 8
27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора 1
24.12.2019 Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей 4
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 2
18.12.2019 «Убийца» SMS оказался насквозь «дырявым» 2
04.12.2019 Российские хакеры научились читать чужую переписку в Telegram 1
13.06.2018 Исследование Positive Technologies: отказ в обслуживании абонентов возможен в 100% сетей 4G 1
30.03.2018 Sparkle объявила о совместном с Positive Technologies запуске пакета решений по защите сигнальных сетей 1
05.03.2018 Positive Technologies: 100% реальных атак по перехвату SMS-сообщений достигают цели 3
09.10.2017 Positive Technologies запускает сервис по оценке защищенности сетей 4G и 5G 1
04.07.2017 Positive Technologies: в сетях 4G возможны перехват SMS и слежка за абонентами 1
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 1
16.06.2016 Россияне научились по номеру телефона взламывать аккаунты Facebook 6
02.06.2016 Хакеры предложили прослушку любого мобильника в мире за $20 млн 8
03.12.2013 Центр мониторинга ОКС7 «Ростелекома» 1
01.04.2013 Технологии сетевой сигнализации, контроля политик и управления абонентскими данными дополнят портфолио решений Oracle Communications 1
27.11.2012 "Техносерв": OSS/BSS смещаются в госсектор 1
31.05.2012 «Телигент» реализовал услугу «Звонок за счет друга» на сети «МегаФона» 1
15.11.2010 Dialogic завершил испытания медиа-шлюзов IMG 1010 на совместимость с решениями BroadSoft 1
17.06.2010 Dialogic представила новое поколение шлюзов Vision 1000 Gateways 1
02.02.2010 Корпорация Dialogic открывает лабораторию в России 2
25.06.2009 Операторское решение RAD VoIP сертифицировано Минкомсвязи РФ 2
23.06.2009 «Техносерв» создал Департамент прикладных решений 1
13.01.2009 «Ситроникс» помог Polkomtel оптимизировать мониторинг сетей GSM/GPRS 1
11.09.2008 «Сател» представил новый компактный узел NGN NET VX 1800 1
30.06.2008 «ТехноСерв А/С» расширяет систему мониторинга сети СМАРТС 3
17.07.2007 Дочерняя компания «Ситроникса» подписала контракт с польским оператором 1
06.06.2007 "Микротест" построит сеть местной телефонии для "Новых Телекоммуникаций" 1
17.11.2006 Названы главные цели хакеров 1
09.11.2006 ECI пополнила свою NGN платформу компактным медиа-шлюзом 1
06.09.2006 "Комкор" объявил о внедрении NGN-решения от Nortel 1
15.08.2006 Eicon Networks приобрела подразделение Intel 1
03.08.2006 "Ростелеком" нашел средство от сетевых мошенников 2
05.06.2006 Triple Play в "железе": как остановить падающий ARPU? 1
21.02.2006 МТС установят решение для мониторинга сигнализации 1

Публикаций - 38, упоминаний - 69

SS7 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 506 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7100 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7080 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5153 4
Telegram Group 704 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6100 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2037 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3078 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1675 3
Лаборатория компьютерной криминалистики 14 2
Ситроникс - Sitronics 686 2
Yandex - Яндекс 4256 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Ситроникс Телекоммуникационные решения 71 1
Intracom Telecom 61 1
CCMI - Cross-Carrier Messaging Initiative 4 1
Orange France Télécom 155 1
Sparkle 3 1
Google LLC 8392 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 298 1
Oracle Corporation 3868 1
Facebook 3963 1
SEC Consult Services 976 1
BT Group - British Telecommunications 130 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 340 1
Sprint Corporation 197 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
Twitter 2208 1
Verizon 473 1
AT&T Inc 722 1
Microsoft Corporation 13573 1
Россети ПАО 169 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6186 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2078 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 379 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1760 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 647 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1079 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 674 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1765 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1552 2
Президент Российской Федерации 1498 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 74 1
Правительство РФ 2288 1
Счётная палата РФ 493 1
Управление делами президента Российской Федерации 41 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 109 1
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 966 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 237 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3177 10
Diameter 12 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3998 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1335 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 522 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8079 2
3G - Стандарт мобильной связи 4076 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5443 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3395 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2584 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 601 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 197 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 344 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 12 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 81 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1603 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 56 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 97 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 526 1
Advanced Communications 9 1
AMQP - Advanced Message Queuing Protocol - Открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы 8 1
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1414 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 83 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 162 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 157 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 610 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 703 1
WhatsApp Messenger 655 5
Google Android 10774 2
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Rakuten Viber 430 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 256 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iMessage - Мессенджер 116 1
Message+ 8 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 534 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Oracle Communications 17 1
Sparkle Signaling Protection Suite 1 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 6 1
Соколов Алексей 123 2
Курбатов Дмитрий 4 2
Носков Константин 203 2
Путин Владимир 1989 2
Иванов Олег 124 1
Самойленко Максим 65 1
Ganot Tscahi - Ганот Цахи 1 1
Хренов Сергей 25 1
Чечин Александр 6 1
Никитин Сергей 33 1
Духовницкий Олег 91 1
Кулин Филипп 39 1
Волин Алексей 114 1
Жаров Александр 165 1
Липов Андрей 50 1
Новиков Павел 67 1
Оганесян Ашот 60 1
Дуров Павел 216 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 64786 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9155 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17510 2
Европа 4465 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1526 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 290 1
Испания - Королевство 1480 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1351 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 713 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 485 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 441 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 333 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 262 1
Россия - ПФО - Казань 1660 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 210 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 267 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 206 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 174 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 125 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1479 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1322 1
Украина 4073 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 791 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 690 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20226 1
Великобритания - Лондон 1070 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1673 1
Специальный административный район Гонконг 666 1
Ближний Восток 1699 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2351 1
Азия - Азиатский регион 1801 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6738 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1708 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 95 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3566 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Wired - Издание 137 1
Медуза - Meduza 19 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Black Hat - Конференция 61 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
Создано именных указателей - 46783.
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