Хакеры взломали Telegram, чтобы обчистить криптокошельки крупных бизнесменов Сигнал семь Неизвестные киберзлоумышленники воспользовались системой ОКС-7 (SS7), объединяющей мобильные сети всего мира, и с ее помощью получили доступ к аккаунтам в Te

Центр мониторинга ОКС7 «Ростелекома» ринга сетей связи, дополнить их знаниям, полученными в многочисленных международных конференциях по SS7 (европейский вариант названия ОКС7), и, конечно, привязать к собственному опыту построени

CompTek открыл лабораторию тестирования решений для сетей SS7 Компания CompTek открыла лабораторию компетенции и тестирования приложений и решений для сетей SS7. Лаборатория, построенная на коммуникационном оборудовании Intel NetStructure, позволяет моделировать, тестировать и проводить экспертизу всего спектра возможных решений для сетей SS7

В лаборатории Alcatel завершено тестирование нового стандартного протокола IETF для надежной сигнализации SS7 (ОКС7) в IP-сетях компаниям начать внедрение M2PA в реальных сетях. Протокол M2PA поддерживает надежную сигнализацию SS7 (ОКС7) в сетях IP, соединяющих разные сетевые элементы в сетях сервис-провайдеров. Он объ

FORA завершила установку системы телефонной сигнализации ОКС-7 Питерский оператор сотовой связи стандарта NAMPS, компания FORA Communications завершила установку современной системы телефонной сигнализации ОКС-7 (седьмой сигнализации). Благодаря этому время соединения для абонентов FORA существенно сократилось. Ранее оно могло составлять более 10 секунд. Теперь соединение с телефоном FORA занимае

3Com и Siemens Information and Communication Networks (ICN) представили совместную разработку - шлюз системы сигнализации 7 лизации 7. Это универсальное решение обладает гибкостью системы сигнализации 7 (Signaling System 7, SS7) и совместимо с Internet-протоколом (IP), что позволяет операторам связи и сервис-провайд

Cisco и Illuminet объявили о совместном продвижении на рынок SS7 систем Компания Cisco Systems и фирма Illuminet, крупнейший в Северной Америке провайдер услуг SS7 (Signaling System 7) и Intelligent Network, объявили о начале совместного продвижения на