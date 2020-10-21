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SS7 Signaling System No. 7 Common Channel Signaling набор сигнальных телефонных протоколов ОКС-7 общий канал сигнализации № 7

СОБЫТИЯ

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21.10.2020 Хакеры взломали Telegram, чтобы обчистить криптокошельки крупных бизнесменов

Сигнал семь Неизвестные киберзлоумышленники воспользовались системой ОКС-7 (SS7), объединяющей мобильные сети всего мира, и с ее помощью получили доступ к аккаунтам в Te
03.12.2013 Центр мониторинга ОКС7 «Ростелекома»

ринга сетей связи, дополнить их знаниям, полученными в многочисленных международных конференциях по SS7 (европейский вариант названия ОКС7), и, конечно, привязать к собственному опыту построени
04.11.2003 CompTek открыл лабораторию тестирования решений для сетей SS7

Компания CompTek открыла лабораторию компетенции и тестирования приложений и решений для сетей SS7. Лаборатория, построенная на коммуникационном оборудовании Intel NetStructure, позволяет моделировать, тестировать и проводить экспертизу всего спектра возможных решений для сетей SS7

29.11.2001 В лаборатории Alcatel завершено тестирование нового стандартного протокола IETF для надежной сигнализации SS7 (ОКС7) в IP-сетях

компаниям начать внедрение M2PA в реальных сетях. Протокол M2PA поддерживает надежную сигнализацию SS7 (ОКС7) в сетях IP, соединяющих разные сетевые элементы в сетях сервис-провайдеров. Он объ
09.02.2001 FORA завершила установку системы телефонной сигнализации ОКС-7

Питерский оператор сотовой связи стандарта NAMPS, компания FORA Communications завершила установку современной системы телефонной сигнализации ОКС-7 (седьмой сигнализации). Благодаря этому время соединения для абонентов FORA существенно сократилось. Ранее оно могло составлять более 10 секунд. Теперь соединение с телефоном FORA занимае
27.10.1999 3Com и Siemens Information and Communication Networks (ICN) представили совместную разработку - шлюз системы сигнализации 7

лизации 7. Это универсальное решение обладает гибкостью системы сигнализации 7 (Signaling System 7, SS7) и совместимо с Internet-протоколом (IP), что позволяет операторам связи и сервис-провайд
23.02.1999 Cisco и Illuminet объявили о совместном продвижении на рынок SS7 систем

Компания Cisco Systems и фирма Illuminet, крупнейший в Северной Америке провайдер услуг SS7 (Signaling System 7) и Intelligent Network, объявили о начале совместного продвижения на

13.01.1999 Sun и DGM&S Telecom сообщили о преодолении системой Signaling System Number 7 барьера в 10,000 транзакций в секунду

Компании Sun Microsystems Inc. и DGM&S Telecom сообщили во вторник о преодолении системой Signaling System Number 7 (SS7) барьера 10,000 транзакций в секунду. Такой показатель был достигнут при помощи программного обеспечения DGM&S SignalWare SS7, установленного на серверной системе Sun Microsystems En

Публикаций - 96, упоминаний - 119

SS7 и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Ростелеком 10948 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Cisco Systems 5372 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Dialogic Corp 93 6
Forte-IT - Форте-АйТи 32 6
Microsoft Corporation 25775 6
Intel Corporation 12811 6
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
МегаФон 10742 5
Huawei 4676 5
HP Inc. 5883 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 4
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 4
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 4
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Telegram Group 2940 4
Vodafone Group 1412 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
HP 3Com 681 3
Agilent Technologies 132 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Veraz Networks - Вераз Нетворкз 10 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Oracle Corporation 7074 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
Google LLC 12688 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 105 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Экстролизинг 3 1
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
Бизнес-Волна 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Евросеть 1421 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 21
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 15
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 7
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CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 6
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Apache Camel 74 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 4
Linux OS 11533 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
RAD IPmux TDMoIP-шлюз 7 2
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
Dialogic Vision Gateways - Dialogic Vision Video Gateway Plus Program - Dialogic Vision Plus Program 4 2
Dialogic IMG - Dialogic Integrated Media Gateway 2 2
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 2
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 2
Positive Technologies - PT TAD - PT Telecom Attack Discovery 4 2
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Google Android 15243 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Google Titan 4 1
Sparkle Signaling Protection Suite 1 1
Microsoft Authenticator 5 1
Google Authenticator 25 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway - EW SMS Firewall 18 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
RealEast Networks Softswitch 3 1
VocalTec - Essentra Softswitch Architecrure 2 1
Курбатов Дмитрий 4 3
Кузнецова Ольга 14 2
Кочнов Павел 8 2
Быков Иван 5 2
Путин Владимир 3454 2
Соколов Алексей 137 2
Носков Константин 241 2
Никитин Сергей 96 1
Чечин Александр 7 1
Буховцев Михаил 9 1
Хренов Сергей 47 1
Ganot Tscahi - Ганот Цахи 1 1
Королев Игорь 65 1
Гостев Александр 84 1
Цейтлин Александр 13 1
Зеров Александр 2 1
Самойленко Максим 67 1
Солонин Виталий 90 1
Акулич Владимир 42 1
Симонов Сергей 11 1
Рабовский Семен 33 1
Знаменская Анна 18 1
Бернштейн Яков 4 1
Кушнарев Кирилл 4 1
Фельдман Максим 2 1
Земфира - российская певица 6 1
Артемьев Андрей 1 1
Масленников Андрей 3 1
Машуков Сергей 1 1
Хуторцев Сергей 12 1
Нейгер Сергей 6 1
Марашан Геннадий 1 1
Акулич Марина 4 1
Лазарев Константин 1 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Усачев Иван 1 1
Трифонов Виталий 1 1
Кашин Александр 1 1
Давыдов Владислав 10 1
Вуксанович Мирослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Европа 24964 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Израиль 2856 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Тихий океан - Океания 87 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Европа Центральная 278 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
США - Мичиган 274 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 29 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 66 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Cellular News 234 2
Forbes - Форбс 1002 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Wired - Издание 276 1
The Washington Post 350 1
Медуза - Meduza 48 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Informa - Ovum - Omdia 155 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Frost & Sullivan 207 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Связь-Экспокомм 276 2
Black Hat - Конференция 120 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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