Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SS7
Signaling System No. 7
Common Channel Signaling
набор сигнальных телефонных протоколов
ОКС-7
общий канал сигнализации № 7
Публикаций - 38, упоминаний - 69
SS7 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Россети ПАО 169 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
|МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 80 1
|Соколов Алексей 123 2
|Курбатов Дмитрий 4 2
|Носков Константин 203 2
|Путин Владимир 1989 2
|Иванов Олег 124 1
|Самойленко Максим 65 1
|Ganot Tscahi - Ганот Цахи 1 1
|Хренов Сергей 25 1
|Чечин Александр 6 1
|Никитин Сергей 33 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Кулин Филипп 39 1
|Волин Алексей 114 1
|Жаров Александр 165 1
|Липов Андрей 50 1
|Новиков Павел 67 1
|Оганесян Ашот 60 1
|Дуров Павел 216 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Wired - Издание 137 1
|Медуза - Meduza 19 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru