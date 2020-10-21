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SS7 Signaling System No. 7 Common Channel Signaling набор сигнальных телефонных протоколов ОКС-7 общий канал сигнализации № 7
СОБЫТИЯ
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|21.10.2020
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Хакеры взломали Telegram, чтобы обчистить криптокошельки крупных бизнесменов
Сигнал семь Неизвестные киберзлоумышленники воспользовались системой ОКС-7 (SS7), объединяющей мобильные сети всего мира, и с ее помощью получили доступ к аккаунтам в Te
|03.12.2013
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Центр мониторинга ОКС7 «Ростелекома»
ринга сетей связи, дополнить их знаниям, полученными в многочисленных международных конференциях по SS7 (европейский вариант названия ОКС7), и, конечно, привязать к собственному опыту построени
|04.11.2003
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CompTek открыл лабораторию тестирования решений для сетей SS7
Компания CompTek открыла лабораторию компетенции и тестирования приложений и решений для сетей SS7. Лаборатория, построенная на коммуникационном оборудовании Intel NetStructure, позволяет моделировать, тестировать и проводить экспертизу всего спектра возможных решений для сетей SS7
|29.11.2001
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В лаборатории Alcatel завершено тестирование нового стандартного протокола IETF для надежной сигнализации SS7 (ОКС7) в IP-сетях
компаниям начать внедрение M2PA в реальных сетях. Протокол M2PA поддерживает надежную сигнализацию SS7 (ОКС7) в сетях IP, соединяющих разные сетевые элементы в сетях сервис-провайдеров. Он объ
|09.02.2001
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FORA завершила установку системы телефонной сигнализации ОКС-7
Питерский оператор сотовой связи стандарта NAMPS, компания FORA Communications завершила установку современной системы телефонной сигнализации ОКС-7 (седьмой сигнализации). Благодаря этому время соединения для абонентов FORA существенно сократилось. Ранее оно могло составлять более 10 секунд. Теперь соединение с телефоном FORA занимае
|27.10.1999
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3Com и Siemens Information and Communication Networks (ICN) представили совместную разработку - шлюз системы сигнализации 7
лизации 7. Это универсальное решение обладает гибкостью системы сигнализации 7 (Signaling System 7, SS7) и совместимо с Internet-протоколом (IP), что позволяет операторам связи и сервис-провайд
|23.02.1999
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Cisco и Illuminet объявили о совместном продвижении на рынок SS7 систем
Компания Cisco Systems и фирма Illuminet, крупнейший в Северной Америке провайдер услуг SS7 (Signaling System 7) и Intelligent Network, объявили о начале совместного продвижения на
|13.01.1999
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Sun и DGM&S Telecom сообщили о преодолении системой Signaling System Number 7 барьера в 10,000 транзакций в секунду
Компании Sun Microsystems Inc. и DGM&S Telecom сообщили во вторник о преодолении системой Signaling System Number 7 (SS7) барьера 10,000 транзакций в секунду. Такой показатель был достигнут при помощи программного обеспечения DGM&S SignalWare SS7, установленного на серверной системе Sun Microsystems En
SS7 и организации, системы, технологии, персоны:
|Курбатов Дмитрий 4 3
|Кузнецова Ольга 14 2
|Кочнов Павел 8 2
|Быков Иван 5 2
|Путин Владимир 3454 2
|Соколов Алексей 137 2
|Носков Константин 241 2
|Никитин Сергей 96 1
|Чечин Александр 7 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Хренов Сергей 47 1
|Ganot Tscahi - Ганот Цахи 1 1
|Королев Игорь 65 1
|Гостев Александр 84 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Зеров Александр 2 1
|Самойленко Максим 67 1
|Солонин Виталий 90 1
|Акулич Владимир 42 1
|Симонов Сергей 11 1
|Рабовский Семен 33 1
|Знаменская Анна 18 1
|Бернштейн Яков 4 1
|Кушнарев Кирилл 4 1
|Фельдман Максим 2 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Артемьев Андрей 1 1
|Масленников Андрей 3 1
|Машуков Сергей 1 1
|Хуторцев Сергей 12 1
|Нейгер Сергей 6 1
|Марашан Геннадий 1 1
|Акулич Марина 4 1
|Лазарев Константин 1 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Усачев Иван 1 1
|Трифонов Виталий 1 1
|Кашин Александр 1 1
|Давыдов Владислав 10 1
|Вуксанович Мирослав 1 1
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