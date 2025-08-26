Получите все материалы CNews по ключевому слову
Diameter
УПОМИНАНИЯ
Diameter и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3286 2
|Соколов Алексей 134 2
|Носков Константин 238 2
|Липов Андрей 65 1
|Дуров Павел 299 1
|Жаров Александр 175 1
|Иванов Олег 145 1
|Волин Алексей 121 1
|Кулин Филипп 52 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Новиков Павел 103 1
|Никитин Сергей 81 1
|Чечин Александр 7 1
|Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
|Кирьянова Александра 141 1
|Курбатов Дмитрий 4 1
|Хохлов Игорь 25 1
|Константинов Константин 32 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Хуторцев Сергей 12 1
|Машуков Сергей 1 1
|Сосин Сергей 10 1
|Gorti Bhaskar - Горти Бхаскар 11 1
|Медуза - Meduza 47 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|ScienceDaily 400 1
|ABI Research 234 1
|IBM Institute for Business Value 25 1
|comScore 379 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379928, в очереди разбора - 738202.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.