Diameter


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Nexign импортозаместила один из критически важных узлов связи для «Т-Мобайла» 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1
27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора 1
24.12.2019 Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей 1
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
04.12.2019 Российские хакеры научились читать чужую переписку в Telegram 1
13.06.2018 Исследование Positive Technologies: отказ в обслуживании абонентов возможен в 100% сетей 4G 1
09.10.2017 Positive Technologies запускает сервис по оценке защищенности сетей 4G и 5G 1
04.07.2017 Positive Technologies: в сетях 4G возможны перехват SMS и слежка за абонентами 1
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 1
27.06.2013 IMS — катализатор роста выручки телекома? 1
01.04.2013 Технологии сетевой сигнализации, контроля политик и управления абонентскими данными дополнят портфолио решений Oracle Communications 1
28.03.2011 Radware выпустила новый коммутатор приложений Alteon 10000 1
28.07.2010 Успешно испытана ракета JAGM 1
07.08.2008 Разработана противопожарная WiMAX-система 1
17.09.2007 Boeing успешно испытал усовершенствованную авиабомбу 1
14.06.2007 Boeing разработает систему обмена данными с авиабомбами 1
01.02.2005 Практика: готовим видео для PocketPC 1
13.12.2001 "Диал Инжиниринг" начала новогоднюю акцию 1
23.07.2001 Исследование: Туристы заменили в интернете школьников 1

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1380 6
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 4
Ростелеком 10083 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5115 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3023 2
МегаФон 9535 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13633 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1059 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9019 2
Oracle Corporation 6797 2
X Corp - Twitter 2895 1
Telegram Group 2363 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
Google LLC 12065 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
Meta Platforms - Facebook 4495 1
Broadcom - VMware 2433 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Yahoo! 3700 1
Intel Corporation 12408 1
Adobe Systems 1563 1
Radware 59 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 337 1
Harris Corporation 88 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
Huawei 4098 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 484 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 289 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Диал Инжиниринг НПО АО 3 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
Boeing 1014 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 308 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 137 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 92 1
Adidas - Адидас 164 1
BMW Group 461 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Lockheed Martin 764 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Dassault Aviation 12 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Harley-Davidson 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12398 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3284 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3401 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 270 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4620 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2870 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3069 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 344 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 63 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 262 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 481 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 269 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6331 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 91 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30167 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21490 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8884 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28550 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8751 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5174 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6723 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3350 4
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 294 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1183 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6017 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11824 3
Data monetization - Монетизация данных 1757 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2550 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5595 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3019 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32793 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7916 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2289 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 265 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12619 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16707 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25397 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8406 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8365 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13160 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3217 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 732 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25186 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7914 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22288 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11032 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14209 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6480 2
Оповещение и уведомление - Notification 5125 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4925 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 852 2
МегаФон - Nexign DRA - Nexign Diameter Routing Agent 3 2
Google Android 14447 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 269 1
Rakuten Viber 640 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1173 1
Intel x86 - архитектура процессора 1943 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 6 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1864 1
Adobe Photoshop 784 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
PocketDivXEncoder 5 1
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
Positive Technologies - PT TSA - PT Telecom Security Assessment 1 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 28 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1913 1
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 1
Positive Technologies - PT TAD - PT Telecom Attack Discovery 4 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Путин Владимир 3286 2
Соколов Алексей 134 2
Носков Константин 238 2
Липов Андрей 65 1
Дуров Павел 299 1
Жаров Александр 175 1
Иванов Олег 145 1
Волин Алексей 121 1
Кулин Филипп 52 1
Духовницкий Олег 91 1
Новиков Павел 103 1
Никитин Сергей 81 1
Чечин Александр 7 1
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Кирьянова Александра 141 1
Курбатов Дмитрий 4 1
Хохлов Игорь 25 1
Константинов Константин 32 1
Суконник Михаэль 8 1
Хуторцев Сергей 12 1
Машуков Сергей 1 1
Сосин Сергей 10 1
Gorti Bhaskar - Горти Бхаскар 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 9
Европа 24487 2
Азия - Азиатский регион 5672 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 2
США - Нью-Мексико 247 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17764 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44835 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1766 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2859 1
Франция - Французская Республика 7937 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3368 1
Германия - Бавария - Мюнхен 472 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7887 1
Италия - Итальянская Республика 4404 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19745 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50105 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53674 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3604 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9326 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6652 2
Энергетика - Energy - Energetically 5369 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5940 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1140 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3638 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30920 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3695 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7717 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2220 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8375 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17004 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7156 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8815 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2129 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2852 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6755 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9632 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 611 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3623 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2578 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2019 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 313 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 165 1
Медуза - Meduza 47 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
ScienceDaily 400 1
ABI Research 234 1
IBM Institute for Business Value 25 1
comScore 379 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
