«Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета»

Как будут проверять устойчивость Рунета

Telegram-канал «За телеком» опубликовал копию письма главы Минкомсвязи Константина Носкова о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. Проведение такого рода учений предусмотрено вступившим недавно в силу законом, получившем в СМИ условное название «о суверенном Рунете».

Целью учений в письме указаны: проверка координации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи России; проверка целостности и устойчивости функционирования интернета на территории России (в том числе в случае искажения информации маршрутизации в базах данных RIPE DB и в системе DNS); проверка возможности перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов (SMS и доступ в интернет), нарушения работы систем канальной сигнализации ОКС-7 и Diameter в сетях сотовой связи.

Также к целям учений отнесены: проверка целостности и устойчивости функционирования сети Интернет в сетях сотовой связи в случаях использования российских USIM-карт с отечественной криптографией; проверка возможности получения несанкционированного доступа к информационным системам, перехвата и модификации данных, передающихся в процессе обмена информацией, в том числе с использованием отечественных SSL-сертификатов; анализ угроз и уязвимостей, возникающих в отраслевых киберфизических системах (транспорт, энергетика и др), связанных с использованием отечественных и зарубежных устройств интернета вещей.

Кто будет проверять устойчивость Рунета

В учениях от органов власти будут участвовать представители Управления Президента России по применению ИТ и развитию электронной демократии, аппарата Совета безопасности, Минкомсвязи, Министерство внутренних дел (МВД), Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба охраны (ФСО), Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК), Росгвардии, Роскомнадзора и Россвязи.

23 декабря в России пройдут учения по «суверенному Рунету»

От операторов связи и ИТ-компаний в учениях будут участвовать представители «Ростелекома» и его «дочки» «Ростелеком-Солар», «Транстелекома», Tele2, «Мегафона», «Вымпелкома», «Мобильных телесистем», (МТС), «Современных радиотехнологий», Group IB, «Позитив Технололджис» и «Лаборатории Касперского».

За какие угрозы будут отвечать Россвязь, ФСО и ФСБ

Участники учений должны будут отработать навыки применения приемов по обеспечению устойчивости, безопасности и функционирования в России информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования. В числе прочего «Ростелеком» совместно с «Позитив Технолоджис», Tele2, «Мегафоном», «Вымпелкомом», МТС и «Лабораторией Касперского» отработают вопросы учений в части обеспечения устойчивого и целостного функционирования сети интернет и сотовой связи.

ФСО совместно с Минэнерго и энергетической компаний МОЭСК отработают сценарии учений и модели угроз по энергетическим системам, в том числе реализованных с применением энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия устройств интернета вещей. Также Минэнерго совместно с «Россетями», «Транстелекомом», «Современными радиотехногиями», «Позитив Технолоджис» и «Лабораторией Касперского» отработают сценарии учений и модели угроз по энергооэффективным сетям дальнего радиуса действия и устройств интернета вещей.

Россвязь совместно с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и региональными властями отработают сценарии учений с целью проведения оценки уровня координации организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи. А ФСБ совместно с заинтересованными организациями отработают сценарии учений по возможности реализации угроз перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов и нарушений работы систем канальной сигнализации ОКС-7 и Diameter в сетях сотовой связи.

Где расположится штаб учений и кто его возглавит

Руководить учениями будет замминистра связи Алексей Соколов. А штаб учений возглавит другой замминистра – Олег Иванов. Заместителями руководителя учений станут представитель Роскомнадзора Александр Чечин и представитель ФСБ. Штаб учений будет расположен в офисе Минкомсвязи в «Москва-Сити».

В письме Носкова говорилось, что учения пройдут 19 декабря 2019 г. Позднее Telegram-канал «За телеком» опубликовал копию телеграммы главы Россвязи Олега Духовницкого о переносе учений на 23 декабря.

Пресс-служба Минкомсвязи сообщила, что учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета и различных сегментов сетей сотовой и фиксированной связи в негативным внешним воздействиям действительно пройдут 23 декабря. Учения пройдут в рамках «закона о суверенном интернете» и будут носить исследовательский характер. Такие учения будут проводиться на регулярной основе и на них будет отрабатываться весь спектр потенциальных воздействий на сети связи, добавил представитель министерства.

Как в России раньше тестировали устойчивость сетей связи

Первые из известных в России учений по отработке сценариев нарушения функционирования интернета состоялись в декабре 2014 г., их проводило Минкомсвязи совместно с Советом безопасности. В декабре 2017 г. Минкомсвязи проводили учения, направленные на повышение безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи, включая сотовые сети. В учениях принимали участия «Мегафон», «Лаборатория Касперского» и «Позитив технолоджис».