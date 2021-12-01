Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи

К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи ва (ФГУП НИИР) укрупнят за счет присоединения к нему другого научного учреждения – Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который был подведомственной структурой упраздненной Россвязи. Кроме того, изменится организационно-правовая форма НИИР – институт будет преобразован из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в федеральное государственное бюд

В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи торый пришел в департамент из должности заместителя начальника административно-правового управления Россвязи. В должность Привезенцев вступил сегодня, 1 октября 2021 г. Данный блок в Минцифры к

Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона ыл объявлен Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственная структура Россвязи. К потенциальному внедрению Россвязью рассматривается технология ENUM (E.164 Number

Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp звития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Лицензия на виртуальные звонки Победителю тендера Россвязи предстоит провести анализ существующих систем и законодательных актов в части голосо

Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать емственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместител

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати лнительные полномочия в виде лицензионной деятельности. Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати Одновременно было образовано Министерство культуры и массовых коммуникац

Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства Доходы чиновников Минкомсвязи за 2019 год Минкомсвязи опубликовало сведения о доходах своих руководителей за 2019 г., а также руководителей подведомственных структур: Россвязи, Росспечати и Роскомнадзора. Одновременно с этим Правительство опубликовало сведения о доходах своих членов. Напомним, в начале 2020 г. в России сменился состав правительства: премьер-

Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников ие CNews подготовило ежегодный рейтинг самых богатых чиновников отрасли связи. Рейтинг создается на основе деклараций о доходах, подаваемых руководителями Минкомсвязи и подведомственных им структур – Россвязи, Роспечати, Роскомнадзор и территориальных управлений Роскомнадзора. Нынешний рейтинг интересен тем, что он отражает доходы нового руководства Минкомсвязи, пришедшего в ведомство в сер

Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России риятий, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязь). Об этом в ходе прошедшей коллегии Россвязи рассказал замглавы ведомства Сергей Чебаков. В частности, Санкт-Петербургский госуда

Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными ами. Однако число таксофонов, не относящихся к универсальным, в России неуклонно сокращается. Глава Россвязи Олег Духовницкий поблагодарил «Ростелеком» за такой шаг. Духовницкий также считает,

Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства хода от одного сотового оператора к другому могут сократить в два раза Федеральное агентство связи (Россвязи) предлагает сократить срок перехода абонента от одного сотового оператора к другому.

Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике» тете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Все три университета являются подведомственными вузами Россвязи. Нарушения в использовании ими госимущества были обнаружены в ходе проверки Счетной

Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорен

Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами Рейтинг самых богатых чиновников Минкомсвязи CNews подготовил рейтинг доходов руководителей Минкомсвязи и подведомственных министерству структур: Роспечати, Роскомнадзора и Россвязи. Это последний рейтинг чиновников министерства, работавших с бывшим министром Николаем Никифоровым. Экс-глава «Ростелекома» заработал 200 млн рублей Лидером рейтинга стал Сергей Калуги

Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге, до конца 2018 г. будет акционирован. Об этом на коллегии Россвязи, куратора РСВО, сообщил глава ведомства Олег Духовницкий. В настоящее время уже сост

Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию была прекращена и по всей территории России. Работа «Спецсвязи» парализована впервые с 1939 года В Россвязи назвали причиной сложившей ситуацией тот факт, что регламентирующие работу «Спецсвяз

TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн язь). Зорин возглавил предприятие в 2015 г. За несколько лет до этого он занимал должность замглавы Россвязи. А еще раньше он возглавлял другой подведомственный Россвязи ФГУП — «Главный

Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов вало декларации о доходах своих руководителей, а также руководителей подведомственных ему структур: Россвязи, Роскомнадзора и Роспечати. На основе этих данных CNews подготовил рейтинг 30 самых

Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства» вание. В результате проект устранения «цифрового неравенства» столкнулся с недофинансированием, а у Россвязи образовалась миллиардная задолженность перед «Ростелекомом» (на конец 2014 г. она со

Россвязь стала отвечать за антитеррористическое «железо» и оборудования связи, используемого в инфраструктуре транспортной безопасности. Об этом на коллегии Россвязи рассказал глава агентства Олег Духовницкий. В рамках исполнения этого поручения Росс

Связь-2017 отраслевых форумов и конференций. Традиционными мероприятиями выставки станут Расширенное совещание Россвязи и Большой Медиа-Коммуникационный Форум. Впервые на выставке будет организован бизнес

У Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора выявлены нарушения в госконтрактах на 1,3 млрд рублей во временном пользовании министерства.Счетная палата выявила нарушения в госконтрактах Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора (фото: Олег Яковлев/РБК) Кроме того, выявлены нарушения с

Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи . Расширенное совещание по итогам деятельности за 2015 г. прошло под председательством руководителя Россвязи Олега Духовницкого. Приводим полный текст выступления главы Минкомсвязи России. «Ува

Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus льзователя». Отметим, что в реестре декларации соответствия сотовых теелфонов, размещенных на сайте Россвязи, отсутствуют популярные китайский производитель Xiaomi. У другого известного произво

Уплотнение Минсвязи: 1,6 млрд руб. из ИКТ-бюджета ЧМ-2018 отдадут «Ростелекому» в счет долгов Россвязи Согласно опубликованным сегодня Минфином изменениям в Федеральный бюджет, i1,6 млрд будут переданы Россвязи из статьи расходов Минкомсвязи, посвященной созданию телекоммуникационной и ИТ-инфра

Россвязь отправила в отставку гендиректора-сепаратиста шел в отставку. Об этом сообщили в курирующем деятельность предприятия Федеральном агентстве связи (Россвязи).И.о. гендиректора РСВО назначен Игорь Зорин, до этого возглавлявший другое подведом

Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи лось зарабатывать на принадлежащих ему олимпийских объектах связи. Об этом CNews рассказал замглавы Россвязи Игорь Чурсин. Напомним, в рамках подготовки к проведению в 2014 г. Зимних Олимпийски

Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи последующее время. На 2015 г. деньги также были выделены, но вновь в уменьшенном объеме, говорят в Россвязи: на сокращении затрат настояло Минкомсвязи. На поддержание олимпийских сетей связи Р

МЧС хочет отобрать у Россвязи телеком-оператора дприятие не обладает компетенцией в области мультисервисных услуг связи. Кроме того, как отмечают в Россвязи, в структуре доходов РСВО лишь 3-5% приносят услуги оповещения (за них платят местны

В пресс-центре ТАСС состоялась конференция «Россвязь и Почта России: к 70-летию Великой Победы» УП «Почта России» Дмитрий Евгеньевич Страшнов. Владимир Шелихов рассказал о работе подведомственных Россвязи предприятий в годы Великой Отечественной войны и мероприятиях, которые проводятся се

Минкомсвязь, Россвязь и Роскомнадзор не поделили контроль за качеством услуг связи льного научно-исследовательского института связи (ЦНИИС, подчиняется Федеральному агентству связи - Россвязи). Победителем конкурсного отбора стала АДЭ, согласившаяся выполнить требуемые работы

У государства остаются миллиардные долги перед «Ростелекомом» и «Почтой России» ое обеспечение оказания универсальных услуг связи» - еще i10 млрд. Как пояснил CNews советник главы Россвязи Владимир Калинин, первая из этих статей предназначена для погашения долгов перед пре

Как, когда и за сколько в России ликвидируют проблему цифрового неравенства. ПЛАН ода на сумму i900 млн. (то есть за год должно выйти i1,8 млрд). В то же время, как сообщили CNews в Россвязи, ранее «Почта России» получала из Резерва универсального обслуживания порядка i2,3 м

В Федеральном агентстве связи состоялось заседание Комиссии по выпуску государственных знаков почтовой оплаты .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 18 сентября 2014 г. состоялось заседание Комиссии Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты. В ходе заседания были утверждены изменения и дополнения в тематические планы издания ГЗПО на 2014–2015 гг. Следу

Руководитель Россвязи и Посол Мексики провели рабочую встречу display:none;} 30 июля в офисе ФГУП Издатцентр «Марка» Олег Духовницкий и посол Мексики Рубен Бельтран провели переговоры о сотрудничестве. Во встрече также принимали участие заместитель руководителя Федерального агентства связи В.В.Шелихов и генеральный директор ФГУП Издатцентр «Марка» А.В. Адибеков. Говоря о перспективах двустороннего сотрудничества, Олег Духовницкий отметил: «Мы благодар

ТТК и Россвязь договорились о сотрудничестве гентства связи Олег Духовницкий. Соглашение предполагает несколько направлений сотрудничества ТТК и Россвязи: экспертно-аналитическая деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий и совм

Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Россия. Регионы. Республика Крым» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 19 июня 2014 г. в Симферополе руководитель Россвязи Олег Духовницкий и и.о. Главы Республики Крым Сергей Аксенов подписали соглашение о

Россвязь и «Ростелеком» подписали госконтракт, направленный на устранение «цифрового неравенства» ний будет финансироваться из средств фонда универсального обслуживания, который находится в ведении Россвязи. По прогнозу, объем финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи соста

Жена главы Роскомнадзора в 2013 г. купила 5 квартир дзора значительных колебаний в уровне дохода или количестве недвижимости за год не произошло. Глава Россвязи Олег Духовницкий стал единственным высокопоставленным чиновником этого ведомства, че