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Минцифры РФ Россвязь Федеральное агентство связи

Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи

СОБЫТИЯ


01.12.2021 К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи

ва (ФГУП НИИР) укрупнят за счет присоединения к нему другого научного учреждения – Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который был подведомственной структурой упраздненной Россвязи. Кроме того, изменится организационно-правовая форма НИИР – институт будет преобразован из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в федеральное государственное бюд
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи

торый пришел в департамент из должности заместителя начальника административно-правового управления Россвязи. В должность Привезенцев вступил сегодня, 1 октября 2021 г. Данный блок в Минцифры к
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона

ыл объявлен Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственная структура Россвязи. К потенциальному внедрению Россвязью рассматривается технология ENUM (E.164 Number

15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

звития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Лицензия на виртуальные звонки Победителю тендера Россвязи предстоит провести анализ существующих систем и законодательных актов в части голосо
20.11.2020 Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать

емственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместител
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати

лнительные полномочия в виде лицензионной деятельности. Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати Одновременно было образовано Министерство культуры и массовых коммуникац
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства

Доходы чиновников Минкомсвязи за 2019 год Минкомсвязи опубликовало сведения о доходах своих руководителей за 2019 г., а также руководителей подведомственных структур: Россвязи, Росспечати и Роскомнадзора. Одновременно с этим Правительство опубликовало сведения о доходах своих членов. Напомним, в начале 2020 г. в России сменился состав правительства: премьер-
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников

ие CNews подготовило ежегодный рейтинг самых богатых чиновников отрасли связи. Рейтинг создается на основе деклараций о доходах, подаваемых руководителями Минкомсвязи и подведомственных им структур – Россвязи, Роспечати, Роскомнадзор и территориальных управлений Роскомнадзора. Нынешний рейтинг интересен тем, что он отражает доходы нового руководства Минкомсвязи, пришедшего в ведомство в сер
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России

риятий, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязь). Об этом в ходе прошедшей коллегии Россвязи рассказал замглавы ведомства Сергей Чебаков. В частности, Санкт-Петербургский госуда
24.04.2019 Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными

ами. Однако число таксофонов, не относящихся к универсальным, в России неуклонно сокращается. Глава Россвязи Олег Духовницкий поблагодарил «Ростелеком» за такой шаг. Духовницкий также считает,

08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства

хода от одного сотового оператора к другому могут сократить в два раза Федеральное агентство связи (Россвязи) предлагает сократить срок перехода абонента от одного сотового оператора к другому.
15.01.2019 Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»

тете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Все три университета являются подведомственными вузами Россвязи. Нарушения в использовании ими госимущества были обнаружены в ходе проверки Счетной

29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио

Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорен
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами

Рейтинг самых богатых чиновников Минкомсвязи CNews подготовил рейтинг доходов руководителей Минкомсвязи и подведомственных министерству структур: Роспечати, Роскомнадзора и Россвязи. Это последний рейтинг чиновников министерства, работавших с бывшим министром Николаем Никифоровым. Экс-глава «Ростелекома» заработал 200 млн рублей Лидером рейтинга стал Сергей Калуги
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи

радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге, до конца 2018 г. будет акционирован. Об этом на коллегии Россвязи, куратора РСВО, сообщил глава ведомства Олег Духовницкий. В настоящее время уже сост
04.12.2017 Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию

была прекращена и по всей территории России. Работа «Спецсвязи» парализована впервые с 1939 года В Россвязи назвали причиной сложившей ситуацией тот факт, что регламентирующие работу «Спецсвяз
28.06.2017 TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн

язь). Зорин возглавил предприятие в 2015 г. За несколько лет до этого он занимал должность замглавы Россвязи. А еще раньше он возглавлял другой подведомственный Россвязи ФГУП — «Главный

24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов

вало декларации о доходах своих руководителей, а также руководителей подведомственных ему структур: Россвязи, Роскомнадзора и Роспечати. На основе этих данных CNews подготовил рейтинг 30 самых

27.04.2017 Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства»

вание. В результате проект устранения «цифрового неравенства» столкнулся с недофинансированием, а у Россвязи образовалась миллиардная задолженность перед «Ростелекомом» (на конец 2014 г. она со
26.04.2017 Россвязь стала отвечать за антитеррористическое «железо»

и оборудования связи, используемого в инфраструктуре транспортной безопасности. Об этом на коллегии Россвязи рассказал глава агентства Олег Духовницкий. В рамках исполнения этого поручения Росс
25.04.2017 Связь-2017

отраслевых форумов и конференций. Традиционными мероприятиями выставки станут Расширенное совещание Россвязи и Большой Медиа-Коммуникационный Форум. Впервые на выставке будет организован бизнес
09.06.2016 У Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора выявлены нарушения в госконтрактах на 1,3 млрд рублей

во временном пользовании министерства.Счетная палата выявила нарушения в госконтрактах Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора (фото: Олег Яковлев/РБК) Кроме того, выявлены нарушения с
12.05.2016 Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи

. Расширенное совещание по итогам деятельности за 2015 г. прошло под председательством руководителя Россвязи Олега Духовницкого. Приводим полный текст выступления главы Минкомсвязи России. «Ува
17.12.2015 Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus

льзователя». Отметим, что в реестре декларации соответствия сотовых теелфонов, размещенных на сайте Россвязи, отсутствуют популярные китайский производитель Xiaomi. У другого известного произво
01.12.2015 Уплотнение Минсвязи: 1,6 млрд руб. из ИКТ-бюджета ЧМ-2018 отдадут «Ростелекому» в счет долгов Россвязи

Согласно опубликованным сегодня Минфином изменениям в Федеральный бюджет, i1,6 млрд будут переданы Россвязи из статьи расходов Минкомсвязи, посвященной созданию телекоммуникационной и ИТ-инфра
06.07.2015 Россвязь отправила в отставку гендиректора-сепаратиста

шел в отставку. Об этом сообщили в курирующем деятельность предприятия Федеральном агентстве связи (Россвязи).И.о. гендиректора РСВО назначен Игорь Зорин, до этого возглавлявший другое подведом
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи

лось зарабатывать на принадлежащих ему олимпийских объектах связи. Об этом CNews рассказал замглавы Россвязи Игорь Чурсин. Напомним, в рамках подготовки к проведению в 2014 г. Зимних Олимпийски
21.05.2015 Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи

последующее время. На 2015 г. деньги также были выделены, но вновь в уменьшенном объеме, говорят в Россвязи: на сокращении затрат настояло Минкомсвязи. На поддержание олимпийских сетей связи Р
14.05.2015 МЧС хочет отобрать у Россвязи телеком-оператора

дприятие не обладает компетенцией в области мультисервисных услуг связи. Кроме того, как отмечают в Россвязи, в структуре доходов РСВО лишь 3-5% приносят услуги оповещения (за них платят местны
02.04.2015 В пресс-центре ТАСС состоялась конференция «Россвязь и Почта России: к 70-летию Великой Победы»

УП «Почта России» Дмитрий Евгеньевич Страшнов. Владимир Шелихов рассказал о работе подведомственных Россвязи предприятий в годы Великой Отечественной войны и мероприятиях, которые проводятся се
09.02.2015 Минкомсвязь, Россвязь и Роскомнадзор не поделили контроль за качеством услуг связи

льного научно-исследовательского института связи (ЦНИИС, подчиняется Федеральному агентству связи - Россвязи). Победителем конкурсного отбора стала АДЭ, согласившаяся выполнить требуемые работы
22.01.2015 У государства остаются миллиардные долги перед «Ростелекомом» и «Почтой России»

ое обеспечение оказания универсальных услуг связи» - еще i10 млрд. Как пояснил CNews советник главы Россвязи Владимир Калинин, первая из этих статей предназначена для погашения долгов перед пре
19.11.2014 Как, когда и за сколько в России ликвидируют проблему цифрового неравенства. ПЛАН

ода на сумму i900 млн. (то есть за год должно выйти i1,8 млрд). В то же время, как сообщили CNews в Россвязи, ранее «Почта России» получала из Резерва универсального обслуживания порядка i2,3 м
18.09.2014 В Федеральном агентстве связи состоялось заседание Комиссии по выпуску государственных знаков почтовой оплаты

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 18 сентября 2014 г. состоялось заседание Комиссии Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты. В ходе заседания были утверждены изменения и дополнения в тематические планы издания ГЗПО на 2014–2015 гг. Следу
30.07.2014 Руководитель Россвязи и Посол Мексики провели рабочую встречу

display:none;} 30 июля в офисе ФГУП Издатцентр «Марка» Олег Духовницкий и посол Мексики Рубен Бельтран провели переговоры о сотрудничестве. Во встрече также принимали участие заместитель руководителя Федерального агентства связи В.В.Шелихов и генеральный директор ФГУП Издатцентр «Марка» А.В. Адибеков. Говоря о перспективах двустороннего сотрудничества, Олег Духовницкий отметил: «Мы благодар
07.07.2014 ТТК и Россвязь договорились о сотрудничестве

гентства связи Олег Духовницкий. Соглашение предполагает несколько направлений сотрудничества ТТК и Россвязи: экспертно-аналитическая деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий и совм
23.06.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Россия. Регионы. Республика Крым»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 19 июня 2014 г. в Симферополе руководитель Россвязи Олег Духовницкий и и.о. Главы Республики Крым Сергей Аксенов подписали соглашение о

13.05.2014 Россвязь и «Ростелеком» подписали госконтракт, направленный на устранение «цифрового неравенства»

ний будет финансироваться из средств фонда универсального обслуживания, который находится в ведении Россвязи. По прогнозу, объем финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи соста
12.05.2014 Жена главы Роскомнадзора в 2013 г. купила 5 квартир

дзора значительных колебаний в уровне дохода или количестве недвижимости за год не произошло. Глава Россвязи Олег Духовницкий стал единственным высокопоставленным чиновником этого ведомства, че
08.04.2014 Государство недополучит сотни миллионов рублей из-за отмены «мобильного рабства»

о 30 млн за каждый год. Основной спрос за номерную емкость создают сотовые операторы. Рост спроса в Россвязи ожидали за счет развития виртуальных сотовых операторов. Их работа была лицензирован

Публикаций - 753, упоминаний - 1336

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 149
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 133
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 97
МегаФон 10742 92
Ростелеком - Связьинвест 1719 53
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 53
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 52
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 39
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 39
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 36
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 25
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 15
Восход ФГБУ НИИ 721 14
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 13
Yandex - Яндекс 9216 13
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 12
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 12
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 12
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 11
ГЛОНАСС АО 278 10
Питерская группа связистов 441 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 10
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 9
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 8
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 8
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 8
Huawei 4677 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 8
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Почта России ПАО 2370 87
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Газпром ПАО 1493 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Некстер ИК 33 6
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Альфа-Групп 745 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
Альфа-Банк 1979 4
Евросеть 1421 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 3
eBay Inc 1640 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 373
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 341
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 201
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 149
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 89
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 81
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 69
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 68
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 57
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 54
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 49
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 47
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 46
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 36
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 34
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 34
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 33
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 20
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 18
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
Федеральное казначейство России 1949 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 15
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 13
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 71
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 11
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 5
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Международная академия связи - МАС 46 2
Медиаком - Росмедиаком НП 5 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
WiMAX Forum 69 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 253
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 117
УУС - Универсальные услуги связи 329 116
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 99
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 85
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 73
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 67
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 65
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 65
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 60
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 59
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 58
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 46
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 37
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 35
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 22
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 21
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Toyota Land Cruiser 28 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 5
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Turkcell Bip - Мессенджер 36 4
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
В кругу друзей - социальная сеть 21 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Nissan Murano 7 4
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 4
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 4
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 4
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
Apple iPhone 6 4861 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 3
Духовницкий Олег 91 78
Никифоров Николай 1138 69
Путин Владимир 3454 65
Рейман Леонид 1065 47
Щеголев Игорь 699 43
Бескоровайный Андрей 49 40
Иванов Олег 153 31
Медведев Дмитрий 1665 29
Жаров Александр 183 25
Бугаенко Валерий 32 24
Калугин Сергей 169 20
Боярсков Борис 37 20
Чурсин Игорь 21 19
Носков Константин 241 18
Морозов Павел 27 16
Киселев Александр 115 15
Шадаев Максут 1210 15
Волин Алексей 122 14
Фрадков Михаил 161 14
Мальянов Сергей 15 14
Мардер Наум 116 13
Соколов Алексей 137 13
Рябов Игорь 27 12
Милованцев Дмитрий 110 11
Кисляков Евгений 93 11
Гирев Андрей 77 10
Бокова Людмила 82 10
Мишустин Михаил 787 10
Пак Олег 112 10
Брюквин Юрий 300 9
Слизень Виталий 244 9
Ситников Сергей 79 9
Астафьева Ирина 37 9
Шелихов Владимир 9 9
Власова Светлана 14 9
Ротенберг Игорь 37 8
Ротенберг Аркадий 52 8
Панышев Дмитрий 14 8
Прохоров Юрий 64 8
Изосимов Александр 192 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 561
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 228
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 90
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
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Бизнес Online 12 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
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Фонтанка 39 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
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Viacom - Video & Audio Communications 117 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Mobile Research Group 87 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 29
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 27
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 18
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
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РАН - Российская академия наук 2122 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 3 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 29
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 11
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
Связь-Экспокомм 276 2
Международная федерация танкового биатлона - Танковый биатлон 2 2
CSTB Telecom & Media 83 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Час кода - международное движение 11 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Kaspersky CyberDay 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 3 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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