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Минцифры РФ Россвязь Федеральное агентство связи

Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи


01.12.2021 К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи

ва (ФГУП НИИР) укрупнят за счет присоединения к нему другого научного учреждения – Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который был подведомственной структурой упраздненной Россвязи. Кроме того, изменится организационно-правовая форма НИИР – институт будет преобразован из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в федеральное государственное бюд
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи

торый пришел в департамент из должности заместителя начальника административно-правового управления Россвязи. В должность Привезенцев вступил сегодня, 1 октября 2021 г. Данный блок в Минцифры к
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона

ыл объявлен Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственная структура Россвязи. К потенциальному внедрению Россвязью рассматривается технология ENUM (E.164 Number

15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

звития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Лицензия на виртуальные звонки Победителю тендера Россвязи предстоит провести анализ существующих систем и законодательных актов в части голосо
20.11.2020 Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать

емственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместител
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати

лнительные полномочия в виде лицензионной деятельности. Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати Одновременно было образовано Министерство культуры и массовых коммуникац
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства

Доходы чиновников Минкомсвязи за 2019 год Минкомсвязи опубликовало сведения о доходах своих руководителей за 2019 г., а также руководителей подведомственных структур: Россвязи, Росспечати и Роскомнадзора. Одновременно с этим Правительство опубликовало сведения о доходах своих членов. Напомним, в начале 2020 г. в России сменился состав правительства: премьер-
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников

ие CNews подготовило ежегодный рейтинг самых богатых чиновников отрасли связи. Рейтинг создается на основе деклараций о доходах, подаваемых руководителями Минкомсвязи и подведомственных им структур – Россвязи, Роспечати, Роскомнадзор и территориальных управлений Роскомнадзора. Нынешний рейтинг интересен тем, что он отражает доходы нового руководства Минкомсвязи, пришедшего в ведомство в сер
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России

риятий, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязь). Об этом в ходе прошедшей коллегии Россвязи рассказал замглавы ведомства Сергей Чебаков. В частности, Санкт-Петербургский госуда
24.04.2019 Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными

ами. Однако число таксофонов, не относящихся к универсальным, в России неуклонно сокращается. Глава Россвязи Олег Духовницкий поблагодарил «Ростелеком» за такой шаг. Духовницкий также считает,

08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства

хода от одного сотового оператора к другому могут сократить в два раза Федеральное агентство связи (Россвязи) предлагает сократить срок перехода абонента от одного сотового оператора к другому.
15.01.2019 Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»

тете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Все три университета являются подведомственными вузами Россвязи. Нарушения в использовании ими госимущества были обнаружены в ходе проверки Счетной

29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио

Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорен
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами

Рейтинг самых богатых чиновников Минкомсвязи CNews подготовил рейтинг доходов руководителей Минкомсвязи и подведомственных министерству структур: Роспечати, Роскомнадзора и Россвязи. Это последний рейтинг чиновников министерства, работавших с бывшим министром Николаем Никифоровым. Экс-глава «Ростелекома» заработал 200 млн рублей Лидером рейтинга стал Сергей Калуги
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи

радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге, до конца 2018 г. будет акционирован. Об этом на коллегии Россвязи, куратора РСВО, сообщил глава ведомства Олег Духовницкий. В настоящее время уже сост
04.12.2017 Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию

была прекращена и по всей территории России. Работа «Спецсвязи» парализована впервые с 1939 года В Россвязи назвали причиной сложившей ситуацией тот факт, что регламентирующие работу «Спецсвяз
28.06.2017 TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн

язь). Зорин возглавил предприятие в 2015 г. За несколько лет до этого он занимал должность замглавы Россвязи. А еще раньше он возглавлял другой подведомственный Россвязи ФГУП — «Главный

24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов

Рейтинг CNews самых богатых отраслевых чиновников Минкомсвязи опубликовало декларации о доходах своих руководителей, а также руководителей подведомственных ему структур: Россвязи, Роскомнадзора и Роспечати. На основе этих данных CNews подготовил рейтинг 30 самых высокооплачиваемых чиновников отрасли телекоммуникаций и медиа. Замминистра связи Алексей Соколов за
27.04.2017 Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства»

вание. В результате проект устранения «цифрового неравенства» столкнулся с недофинансированием, а у Россвязи образовалась миллиардная задолженность перед «Ростелекомом» (на конец 2014 г. она со
26.04.2017 Россвязь стала отвечать за антитеррористическое «железо»

и оборудования связи, используемого в инфраструктуре транспортной безопасности. Об этом на коллегии Россвязи рассказал глава агентства Олег Духовницкий. В рамках исполнения этого поручения Росс
09.06.2016 У Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора выявлены нарушения в госконтрактах на 1,3 млрд рублей

во временном пользовании министерства.Счетная палата выявила нарушения в госконтрактах Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора (фото: Олег Яковлев/РБК) Кроме того, выявлены нарушения с
12.05.2016 Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи

. Расширенное совещание по итогам деятельности за 2015 г. прошло под председательством руководителя Россвязи Олега Духовницкого. Приводим полный текст выступления главы Минкомсвязи России. «Ува
17.12.2015 Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus

льзователя». Отметим, что в реестре декларации соответствия сотовых теелфонов, размещенных на сайте Россвязи, отсутствуют популярные китайский производитель Xiaomi. У другого известного произво
01.12.2015 Уплотнение Минсвязи: 1,6 млрд руб. из ИКТ-бюджета ЧМ-2018 отдадут «Ростелекому» в счет долгов Россвязи

Согласно опубликованным сегодня Минфином изменениям в Федеральный бюджет, i1,6 млрд будут переданы Россвязи из статьи расходов Минкомсвязи, посвященной созданию телекоммуникационной и ИТ-инфра
06.07.2015 Россвязь отправила в отставку гендиректора-сепаратиста

шел в отставку. Об этом сообщили в курирующем деятельность предприятия Федеральном агентстве связи (Россвязи).И.о. гендиректора РСВО назначен Игорь Зорин, до этого возглавлявший другое подведом
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи

лось зарабатывать на принадлежащих ему олимпийских объектах связи. Об этом CNews рассказал замглавы Россвязи Игорь Чурсин. Напомним, в рамках подготовки к проведению в 2014 г. Зимних Олимпийски
21.05.2015 Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи

последующее время. На 2015 г. деньги также были выделены, но вновь в уменьшенном объеме, говорят в Россвязи: на сокращении затрат настояло Минкомсвязи. На поддержание олимпийских сетей связи Р
14.05.2015 МЧС хочет отобрать у Россвязи телеком-оператора

дприятие не обладает компетенцией в области мультисервисных услуг связи. Кроме того, как отмечают в Россвязи, в структуре доходов РСВО лишь 3-5% приносят услуги оповещения (за них платят местны
02.04.2015 В пресс-центре ТАСС состоялась конференция «Россвязь и Почта России: к 70-летию Великой Победы»

УП «Почта России» Дмитрий Евгеньевич Страшнов. Владимир Шелихов рассказал о работе подведомственных Россвязи предприятий в годы Великой Отечественной войны и мероприятиях, которые проводятся се
09.02.2015 Минкомсвязь, Россвязь и Роскомнадзор не поделили контроль за качеством услуг связи

льного научно-исследовательского института связи (ЦНИИС, подчиняется Федеральному агентству связи - Россвязи). Победителем конкурсного отбора стала АДЭ, согласившаяся выполнить требуемые работы
22.01.2015 У государства остаются миллиардные долги перед «Ростелекомом» и «Почтой России»

ое обеспечение оказания универсальных услуг связи» - еще i10 млрд. Как пояснил CNews советник главы Россвязи Владимир Калинин, первая из этих статей предназначена для погашения долгов перед пре
19.11.2014 Как, когда и за сколько в России ликвидируют проблему цифрового неравенства. ПЛАН

ода на сумму i900 млн. (то есть за год должно выйти i1,8 млрд). В то же время, как сообщили CNews в Россвязи, ранее «Почта России» получала из Резерва универсального обслуживания порядка i2,3 м
30.07.2014 Руководитель Россвязи и Посол Мексики провели рабочую встречу

display:none;} 30 июля в офисе ФГУП Издатцентр «Марка» Олег Духовницкий и посол Мексики Рубен Бельтран провели переговоры о сотрудничестве. Во встрече также принимали участие заместитель руководителя Федерального агентства связи В.В.Шелихов и генеральный директор ФГУП Издатцентр «Марка» А.В. Адибеков. Говоря о перспективах двустороннего сотрудничества, Олег Духовницкий отметил: «Мы благодар
07.07.2014 ТТК и Россвязь договорились о сотрудничестве

гентства связи Олег Духовницкий. Соглашение предполагает несколько направлений сотрудничества ТТК и Россвязи: экспертно-аналитическая деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий и совм
23.06.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Россия. Регионы. Республика Крым»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 19 июня 2014 г. в Симферополе руководитель Россвязи Олег Духовницкий и и.о. Главы Республики Крым Сергей Аксенов подписали соглашение о сотрудничестве, провели переговоры и погасили марку. В совещании от Россвязи приняли участие

13.05.2014 Россвязь и «Ростелеком» подписали госконтракт, направленный на устранение «цифрового неравенства»

ний будет финансироваться из средств фонда универсального обслуживания, который находится в ведении Россвязи. По прогнозу, объем финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи соста
12.05.2014 Жена главы Роскомнадзора в 2013 г. купила 5 квартир

дзора значительных колебаний в уровне дохода или количестве недвижимости за год не произошло. Глава Россвязи Олег Духовницкий стал единственным высокопоставленным чиновником этого ведомства, че
08.04.2014 Государство недополучит сотни миллионов рублей из-за отмены «мобильного рабства»

о 30 млн за каждый год. Основной спрос за номерную емкость создают сотовые операторы. Рост спроса в Россвязи ожидали за счет развития виртуальных сотовых операторов. Их работа была лицензирован
06.03.2014 Стали известны обязанности нового замглавы Россвязи

Новый замглавы Россвязи Роман Шередин, о назначении которого на должность стало известно 3 марта 2014 г., бу
07.02.2014 Передел бюджета: Минкомсвязи забрало у Россвязи 5 млрд рублей

, Россвязь и Роскомнадзор в 2013 г., при формировании бюджета на текущий год Минфин решил забрать у Россвязи 5 млрд руб. в собственный резерв, из которого в будущем может компенсироваться возмо

Публикаций - 615, упоминаний - 932

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8842 150
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8126 129
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10074 93
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7401 89
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 53
Ростелеком - Связьинвест 1650 52
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2548 50
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 33 38
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 129 37
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 516 27
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 305 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2742 16
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 16
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 12
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 393 12
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 601 12
5nine Software 1875 12
Yandex - Яндекс 6144 12
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 466 12
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 19 11
Восход ФГБУ НИИ 580 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 11
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 401 10
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 49 10
Питерская группа связистов 30 10
ГЛОНАСС АО 98 10
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 52 10
VK - Mail.ru Group 3247 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 761 9
Центел - Центральный телеграф 395 9
Рустелеком ТК 289 9
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 85 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 9
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 40 8
АФК Система ПАО 1743 8
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 9 8
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 8
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 8
Почта России ПАО 1940 87
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6394 24
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 64 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 16
Газпром ПАО 1179 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2367 11
Россети Ленэнерго 68 9
НСПК - Национальная система платежных карт 328 7
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 162 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 7
РЖД - Российские железные дороги 1706 7
Некстер ИК 33 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 20 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 89 4
Открытие ФК - Банк Открытие 448 4
Альфа-Групп 633 4
NCH Advisors - NCH Capital 21 4
ГПБ - Газпромбанк 975 4
Связной ГК 1340 4
Альфа-Банк 1551 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 4 3
Jaguar Land Rover 28 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 34 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 152 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 60 3
Евросеть 1397 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 157 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 3
eBay Inc 1571 3
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 1 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 626 3
Восток-Запад - EWS Holding 40 3
Почта Банк 343 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 349 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 451
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 329
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 199
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4550 143
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 86
Президент Российской Федерации 3374 81
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 65
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 64
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 49 55
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 16 52
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2015 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 46
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 41
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 34
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 33
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 640 33
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 33
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 50 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 21
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 37 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1821 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 16
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 23 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 15
Правительство Москвы 1872 14
Федеральное казначейство России 1592 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 14
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 13
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 12
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 70
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 12
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 11
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 2 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 33 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 66 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 2
Международная академия связи - МАС 25 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 91 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 2
Единая Россия - Политическая партия 263 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 229 1
Профсоюз работников связи России 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 1 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
Интернет-видео - ассоциация 14 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 1 1
WiMAX Forum 53 1
АВБД ОВД и ВВ России - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 1
ЛДПР 100 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 21 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 94 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
РосКомСвобода - Общественная организация 23 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 267
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20382 212
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 136
УУС - Универсальные услуги связи 38 112
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7845 111
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 104
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 979 82
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 243 73
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 64
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 863 64
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 63
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 81 57
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 614 52
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 49
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5486 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10191 44
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 170 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10549 40
Radio broadcasting - Радиовещание 409 39
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 81 39
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1073 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 34
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10253 32
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 946 31
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3753 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11480 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15537 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3975 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4629 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6523 24
Сеть передачи данных - Data transmission network 1330 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3864 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 22
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4762 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6176 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 21
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 196 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2351 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3804 41
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 19
Microsoft Windows 2000 940 18
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 63 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 13
Age of Kings 3459 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 989 11
Apple iPhone 6 597 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 302 11
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 107 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 587 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 917 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 474 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 12 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 6
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 207 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 5
Toyota Land Cruiser 6 5
Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 5
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 3 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 4
Turkcell Bip - Мессенджер 26 4
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 276 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 53 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 170 4
Porsche 911 17 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6532 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 136 4
Nissan Murano 7 4
В кругу друзей - социальная сеть 20 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 100 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 37 3
Духовницкий Олег 89 78
Никифоров Николай 1162 69
Путин Владимир 2837 63
Рейман Леонид 1031 46
Щеголев Игорь 691 40
Бескоровайный Андрей 49 39
Иванов Олег 138 31
Медведев Дмитрий 1637 28
Жаров Александр 174 25
Бугаенко Валерий 32 24
Калугин Сергей 165 20
Боярсков Борис 36 20
Чурсин Игорь 20 19
Носков Константин 232 18
Морозов Павел 24 16
Киселев Александр 114 15
Шадаев Максут 748 15
Волин Алексей 116 14
Мальянов Сергей 15 14
Фрадков Михаил 159 14
Соколов Алексей 132 13
Мардер Наум 116 13
Кисляков Евгений 92 11
Рябов Игорь 27 11
Милованцев Дмитрий 110 11
Бокова Людмила 81 10
Мишустин Михаил 549 10
Пак Олег 104 10
Брюквин Юрий 294 9
Астафьева Ирина 37 9
Шелихов Владимир 9 9
Ситников Сергей 77 9
Власова Светлана 14 9
Изосимов Александр 193 8
Ротенберг Аркадий 45 8
Ротенберг Игорь 35 8
Калинин Владимир 8 8
Слизень Виталий 242 8
Свердлов Денис 193 8
Богатов Антон 79 8
Россия - РФ - Российская федерация 127173 548
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39463 222
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14114 85
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50103 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6262 36
Россия - ЮФО - Республика Крым 808 30
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 973 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 28
Россия - ЮФО - Севастополь 503 28
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2644 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1466 26
Европа 11993 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2098 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1325 22
Россия - ДФО - Бурятия Республика 449 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2113 20
Россия - СФО - Новосибирск 3791 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2625 20
Россия - УФО - Екатеринбург 3320 20
Россия - ДФО - Хабаровский край 716 19
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1445 19
Земля - планета Солнечной системы 8368 19
Россия - ЦФО - Ярославская область 671 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 18
Россия - ДФО - Магаданская область 346 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2584 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13418 17
Россия - ДФО - Сахалинская область 729 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15470 16
Франция - Французская Республика 5485 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 16
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 760 16
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 352 16
Россия - ЦФО - Тульская область 1080 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1174 15
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 714 15
Россия - ЦФО - Костромская область 351 15
Россия - ДФО - Амурская область 595 15
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 14 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28351 447
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 86
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 524 84
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 73
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2103 72
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2294 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6590 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7424 64
Юриспруденция - Федеральное законодательство 2351 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26875 59
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1382 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2962 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 46
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1622 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 43
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 37
Информационное общество - Государственная программа 1304 37
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1103 37
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 80 36
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 35
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 33
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3223 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3260 32
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 606 26
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 25
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 798 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1695 23
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1 23
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 97 22
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1155 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2333 22
Абонентская база - Абонентская плата 1373 20
Аудит - аудиторский услуги 1048 20
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2613 19
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность 14 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1130 18
Аренда 1259 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7109 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1934 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10517 89
Прайм - Агентство экономической информации 797 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1301 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 861 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 578 6
РИА Новости 781 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 2 4
Ведомости 666 4
Российская газета 168 4
РОИ - Российская общественная инициатива 44 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 3
Вести 24 - Российский информационный канал 12 3
Радио России - радиостанция 49 3
Юность - радиостанция 33 2
Открытые системы ИД 173 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 22 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 1
АиФ - Аргументы и факты 16 1
Бизнес Online 11 1
РМГ - RU.TV 6 1
9to5Google 37 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
Discovery Networks 11 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
9to5Mac 70 1
Вечерний Екатеринбург 1 1
Ставропольская правда 4 1
Фонтанка 23 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 28 1
Известия ИД 473 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 58 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Автокод (портал) 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 40
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1010 10
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 5 6
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 3
IDC - International Data Corporation 4775 2
Gartner - Гартнер 3320 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 56 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 354 2
Juniper Research 510 1
BCG - Boston Consulting Group 94 1
Mobile Research Group 69 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 60 1
Market Intelligence Center - MIC 2 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 65 28
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 27
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 227 16
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 9
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1319 3
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 86 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 27 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 2
РАН - Российская академия наук 1780 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 22 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 9 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 43 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 37 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 88 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 4 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 4 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 5 1
Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова 1 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 1 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 1 1
ИИИ - Институт исследований интернета 51 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 29 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 2 1
РАН ИФ - Институт философии 4 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 13 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 386 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 694 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 261 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 1 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 99 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 197 1
МЭИ - Московский энергетический институт 70 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 52
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 11
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 19 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 4 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 110 2
ИнфоКом 79 2
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