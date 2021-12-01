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Минцифры РФ Россвязь Федеральное агентство связи
СОБЫТИЯ
|01.12.2021
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К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи
ва (ФГУП НИИР) укрупнят за счет присоединения к нему другого научного учреждения – Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который был подведомственной структурой упраздненной Россвязи. Кроме того, изменится организационно-правовая форма НИИР – институт будет преобразован из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в федеральное государственное бюд
|01.10.2021
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В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи
торый пришел в департамент из должности заместителя начальника административно-правового управления Россвязи. В должность Привезенцев вступил сегодня, 1 октября 2021 г. Данный блок в Минцифры к
|25.02.2021
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Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона
ыл объявлен Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственная структура Россвязи. К потенциальному внедрению Россвязью рассматривается технология ENUM (E.164 Number
|15.01.2021
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Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp
звития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Лицензия на виртуальные звонки Победителю тендера Россвязи предстоит провести анализ существующих систем и законодательных актов в части голосо
|20.11.2020
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Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать
емственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместител
|20.11.2020
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Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати
лнительные полномочия в виде лицензионной деятельности. Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати Одновременно было образовано Министерство культуры и массовых коммуникац
|21.08.2020
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Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства
Доходы чиновников Минкомсвязи за 2019 год Минкомсвязи опубликовало сведения о доходах своих руководителей за 2019 г., а также руководителей подведомственных структур: Россвязи, Росспечати и Роскомнадзора. Одновременно с этим Правительство опубликовало сведения о доходах своих членов. Напомним, в начале 2020 г. в России сменился состав правительства: премьер-
|18.11.2019
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Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников
ие CNews подготовило ежегодный рейтинг самых богатых чиновников отрасли связи. Рейтинг создается на основе деклараций о доходах, подаваемых руководителями Минкомсвязи и подведомственных им структур – Россвязи, Роспечати, Роскомнадзор и территориальных управлений Роскомнадзора. Нынешний рейтинг интересен тем, что он отражает доходы нового руководства Минкомсвязи, пришедшего в ведомство в сер
|30.04.2019
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Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России
риятий, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязь). Об этом в ходе прошедшей коллегии Россвязи рассказал замглавы ведомства Сергей Чебаков. В частности, Санкт-Петербургский госуда
|24.04.2019
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Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными
ами. Однако число таксофонов, не относящихся к универсальным, в России неуклонно сокращается. Глава Россвязи Олег Духовницкий поблагодарил «Ростелеком» за такой шаг. Духовницкий также считает,
|08.02.2019
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Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства
хода от одного сотового оператора к другому могут сократить в два раза Федеральное агентство связи (Россвязи) предлагает сократить срок перехода абонента от одного сотового оператора к другому.
|15.01.2019
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Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»
тете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Все три университета являются подведомственными вузами Россвязи. Нарушения в использовании ими госимущества были обнаружены в ходе проверки Счетной
|29.11.2018
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Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио
Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорен
|20.06.2018
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Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами
Рейтинг самых богатых чиновников Минкомсвязи CNews подготовил рейтинг доходов руководителей Минкомсвязи и подведомственных министерству структур: Роспечати, Роскомнадзора и Россвязи. Это последний рейтинг чиновников министерства, работавших с бывшим министром Николаем Никифоровым. Экс-глава «Ростелекома» заработал 200 млн рублей Лидером рейтинга стал Сергей Калуги
|26.04.2018
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Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи
радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге, до конца 2018 г. будет акционирован. Об этом на коллегии Россвязи, куратора РСВО, сообщил глава ведомства Олег Духовницкий. В настоящее время уже сост
|04.12.2017
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Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию
была прекращена и по всей территории России. Работа «Спецсвязи» парализована впервые с 1939 года В Россвязи назвали причиной сложившей ситуацией тот факт, что регламентирующие работу «Спецсвяз
|28.06.2017
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TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн
язь). Зорин возглавил предприятие в 2015 г. За несколько лет до этого он занимал должность замглавы Россвязи. А еще раньше он возглавлял другой подведомственный Россвязи ФГУП — «Главный
|24.05.2017
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Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов
вало декларации о доходах своих руководителей, а также руководителей подведомственных ему структур: Россвязи, Роскомнадзора и Роспечати. На основе этих данных CNews подготовил рейтинг 30 самых
|27.04.2017
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Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства»
вание. В результате проект устранения «цифрового неравенства» столкнулся с недофинансированием, а у Россвязи образовалась миллиардная задолженность перед «Ростелекомом» (на конец 2014 г. она со
|26.04.2017
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Россвязь стала отвечать за антитеррористическое «железо»
и оборудования связи, используемого в инфраструктуре транспортной безопасности. Об этом на коллегии Россвязи рассказал глава агентства Олег Духовницкий. В рамках исполнения этого поручения Росс
|25.04.2017
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Связь-2017
отраслевых форумов и конференций. Традиционными мероприятиями выставки станут Расширенное совещание Россвязи и Большой Медиа-Коммуникационный Форум. Впервые на выставке будет организован бизнес
|09.06.2016
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У Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора выявлены нарушения в госконтрактах на 1,3 млрд рублей
во временном пользовании министерства.Счетная палата выявила нарушения в госконтрактах Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора (фото: Олег Яковлев/РБК) Кроме того, выявлены нарушения с
|12.05.2016
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Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи
. Расширенное совещание по итогам деятельности за 2015 г. прошло под председательством руководителя Россвязи Олега Духовницкого. Приводим полный текст выступления главы Минкомсвязи России. «Ува
|17.12.2015
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Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus
льзователя». Отметим, что в реестре декларации соответствия сотовых теелфонов, размещенных на сайте Россвязи, отсутствуют популярные китайский производитель Xiaomi. У другого известного произво
|01.12.2015
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Уплотнение Минсвязи: 1,6 млрд руб. из ИКТ-бюджета ЧМ-2018 отдадут «Ростелекому» в счет долгов Россвязи
Согласно опубликованным сегодня Минфином изменениям в Федеральный бюджет, i1,6 млрд будут переданы Россвязи из статьи расходов Минкомсвязи, посвященной созданию телекоммуникационной и ИТ-инфра
|06.07.2015
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Россвязь отправила в отставку гендиректора-сепаратиста
шел в отставку. Об этом сообщили в курирующем деятельность предприятия Федеральном агентстве связи (Россвязи).И.о. гендиректора РСВО назначен Игорь Зорин, до этого возглавлявший другое подведом
|03.06.2015
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Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи
лось зарабатывать на принадлежащих ему олимпийских объектах связи. Об этом CNews рассказал замглавы Россвязи Игорь Чурсин. Напомним, в рамках подготовки к проведению в 2014 г. Зимних Олимпийски
|21.05.2015
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Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи
последующее время. На 2015 г. деньги также были выделены, но вновь в уменьшенном объеме, говорят в Россвязи: на сокращении затрат настояло Минкомсвязи. На поддержание олимпийских сетей связи Р
|14.05.2015
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МЧС хочет отобрать у Россвязи телеком-оператора
дприятие не обладает компетенцией в области мультисервисных услуг связи. Кроме того, как отмечают в Россвязи, в структуре доходов РСВО лишь 3-5% приносят услуги оповещения (за них платят местны
|02.04.2015
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В пресс-центре ТАСС состоялась конференция «Россвязь и Почта России: к 70-летию Великой Победы»
УП «Почта России» Дмитрий Евгеньевич Страшнов. Владимир Шелихов рассказал о работе подведомственных Россвязи предприятий в годы Великой Отечественной войны и мероприятиях, которые проводятся се
|09.02.2015
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Минкомсвязь, Россвязь и Роскомнадзор не поделили контроль за качеством услуг связи
льного научно-исследовательского института связи (ЦНИИС, подчиняется Федеральному агентству связи - Россвязи). Победителем конкурсного отбора стала АДЭ, согласившаяся выполнить требуемые работы
|22.01.2015
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У государства остаются миллиардные долги перед «Ростелекомом» и «Почтой России»
ое обеспечение оказания универсальных услуг связи» - еще i10 млрд. Как пояснил CNews советник главы Россвязи Владимир Калинин, первая из этих статей предназначена для погашения долгов перед пре
|19.11.2014
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Как, когда и за сколько в России ликвидируют проблему цифрового неравенства. ПЛАН
ода на сумму i900 млн. (то есть за год должно выйти i1,8 млрд). В то же время, как сообщили CNews в Россвязи, ранее «Почта России» получала из Резерва универсального обслуживания порядка i2,3 м
|18.09.2014
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В Федеральном агентстве связи состоялось заседание Комиссии по выпуску государственных знаков почтовой оплаты
.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 18 сентября 2014 г. состоялось заседание Комиссии Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты. В ходе заседания были утверждены изменения и дополнения в тематические планы издания ГЗПО на 2014–2015 гг. Следу
|30.07.2014
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Руководитель Россвязи и Посол Мексики провели рабочую встречу
display:none;} 30 июля в офисе ФГУП Издатцентр «Марка» Олег Духовницкий и посол Мексики Рубен Бельтран провели переговоры о сотрудничестве. Во встрече также принимали участие заместитель руководителя Федерального агентства связи В.В.Шелихов и генеральный директор ФГУП Издатцентр «Марка» А.В. Адибеков. Говоря о перспективах двустороннего сотрудничества, Олег Духовницкий отметил: «Мы благодар
|07.07.2014
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ТТК и Россвязь договорились о сотрудничестве
гентства связи Олег Духовницкий. Соглашение предполагает несколько направлений сотрудничества ТТК и Россвязи: экспертно-аналитическая деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий и совм
|23.06.2014
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Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Россия. Регионы. Республика Крым»
.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 19 июня 2014 г. в Симферополе руководитель Россвязи Олег Духовницкий и и.о. Главы Республики Крым Сергей Аксенов подписали соглашение о
|13.05.2014
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Россвязь и «Ростелеком» подписали госконтракт, направленный на устранение «цифрового неравенства»
ний будет финансироваться из средств фонда универсального обслуживания, который находится в ведении Россвязи. По прогнозу, объем финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи соста
|12.05.2014
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Жена главы Роскомнадзора в 2013 г. купила 5 квартир
дзора значительных колебаний в уровне дохода или количестве недвижимости за год не произошло. Глава Россвязи Олег Духовницкий стал единственным высокопоставленным чиновником этого ведомства, че
|08.04.2014
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Государство недополучит сотни миллионов рублей из-за отмены «мобильного рабства»
о 30 млн за каждый год. Основной спрос за номерную емкость создают сотовые операторы. Рост спроса в Россвязи ожидали за счет развития виртуальных сотовых операторов. Их работа была лицензирован
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Духовницкий Олег 91 78
|Никифоров Николай 1138 69
|Путин Владимир 3454 65
|Рейман Леонид 1065 47
|Щеголев Игорь 699 43
|Бескоровайный Андрей 49 40
|Иванов Олег 153 31
|Медведев Дмитрий 1665 29
|Жаров Александр 183 25
|Бугаенко Валерий 32 24
|Калугин Сергей 169 20
|Боярсков Борис 37 20
|Чурсин Игорь 21 19
|Носков Константин 241 18
|Морозов Павел 27 16
|Киселев Александр 115 15
|Шадаев Максут 1210 15
|Волин Алексей 122 14
|Фрадков Михаил 161 14
|Мальянов Сергей 15 14
|Мардер Наум 116 13
|Соколов Алексей 137 13
|Рябов Игорь 27 12
|Милованцев Дмитрий 110 11
|Кисляков Евгений 93 11
|Гирев Андрей 77 10
|Бокова Людмила 82 10
|Мишустин Михаил 787 10
|Пак Олег 112 10
|Брюквин Юрий 300 9
|Слизень Виталий 244 9
|Ситников Сергей 79 9
|Астафьева Ирина 37 9
|Шелихов Владимир 9 9
|Власова Светлана 14 9
|Ротенберг Игорь 37 8
|Ротенберг Аркадий 52 8
|Панышев Дмитрий 14 8
|Прохоров Юрий 64 8
|Изосимов Александр 192 8
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