Ростелеком Центр ЦентрТелеком Центральная телекоммуникационная компания

Алексей Камышев назначен директором Воронежского филиала «Ростелекома» сей Камышев, занимавший ранее должность заместителя генерального директора – финансового директора «ЦентрТелекома», назначен директором Воронежского филиала «Ростелекома». Алексей Камышев прише

Чистая прибыль «ЦентрТелекома» в 2010 г. по МСФО увеличилась на 15% до 6,732 млрд руб. Компания «ЦентрТелеком» – оператор телекоммуникационных услуг в Центральном федеральном округе, объявила аудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандартам

Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций Совет директоров «Центртелекома» одобрил передачу казначейских акций на баланс подконтрольной «Связьинвесту» ко

Наталия Каляцкая назначена директором Калужского филиала «ЦентрТелекома» Каляцкая назначена на должность заместителя генерального директора – директора Калужского филиала «ЦентрТелекома». В феврале 2011 г. Наталия Каляцкая стала временно исполняющей обязанности зам

Юрий Солдатенков назначен директором Орловского филиала «ЦентрТелекома» Юрий Солдатенков назначен заместителем генерального директора - директором Орловского филиала «ЦентрТелекома». Юрий Солдатенков родился 23 июля 1972 г. В 1998 г. окончил Московский институ

Уровень капитализации «ЦентрТелекома» превысил $2,4 млрд льности бизнеса и будущем компании», - отметил вице-президент «Ростелекома» - генеральный директор «ЦентрТелекома» Ваагн Мартиросян.

«ЦентрТелеком» начал тестирование голосовых сервисов по схеме Full MVNO на инфраструктуре «Скай Линка» ператора MVNO на инфраструктуре радиодоступа сети «Скай Линк». Для этого организационная структура «ЦентрТелекома» была адаптирована под реализацию проектов беспроводного доступа, создан тоннел

Владислав Ледков назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома» дков, занимавший ранее должность заместителя генерального директора - директора Калужского филиала «ЦентрТелекома», назначен на пост заместителя генерального директора - директора по управлению

«ЦентрТелеком» в 2010 г. одержал победу в 315 гостендерах ления услуг корпоративным клиентам составил чуть менее 10 млрд руб. В числе корпоративных клиентов «ЦентрТелекома» в 2010 г. были предприятия финансового сектора, промышленности и энергетики, у

«ЦентрТелеком» запустил тестовую версию интернет-портала самообслуживания клиентов Белгородский филиал «ЦентрТелекома» запустил тестовую версию интернет-портала самообслуживания клиентов. Новый инс

«ЦентрТелеком» будет оспаривать в суде налоговые претензии на 38,9 млн руб. ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 проводила выездную налоговую проверку деятельности «ЦентрТелекома» за 2007 – 2008 гг. в период с 14 сентября 2009 г. по 01 апреля 2010 г. По ее р

«ЦентрТелеком» запустил услугу «Бесплатный вызов» ходящие на него вызовы, обрабатываются на универсальной сервисной платформе интеллектуальных услуг «ЦентрТелекома» (УСПИУ) и, согласно тарифному плану, переадресовываются на физический номер в

«ЦентрТелеком» запустил услугу мобильного интернета для абонентов Московского региона щий продукт. Реализация проекта предполагает несколько этапов. В 2010 г. организационная структура «ЦентрТелекома» была адаптирована под реализацию проектов беспроводного доступа, а также решен

Уровень капитализации «ЦентрТелекома» на ММВБ преодолел отметку в $2 млрд 9 млрд руб., что по курсу Банка России на 13 декабря составило $2,055 млрд. В течение недели акции «ЦентрТелекома» продолжили рост, и на 17 декабря 2010 г. капитализация компании достигла 65,99

«Ростелеком», «Центртелеком» и Белгородская область подписали соглашение о создании «электронного правительства» си под документом поставили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор «ЦентрТелекома» Ваагн Мартиросян и вице-президент по федеральным программам «Ростелекома» Алек

Вячеслав Смит назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома» Вице-президент – директор Центрального филиала «Ростелекома» Вячеслав Смит назначен на должность заместителя генерального директора «ЦентрТелекома» по совместительству. На этой должности он будет отвечать за обеспечение эффективного взаимодействия двух операторов в процессе создания на базе «Ростелекома» объединенной компани

Воронежское УФАС России оштрафовало «ЦентрТелеком» на 110 тыс. руб. ольного органа на 110 тыс. руб. Ранее Воронежское УФАС России приняло решение о признании действий «ЦентрТелекома» по экономически, технологически необоснованному прекращению пропуска трафика с

«Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах «Ростелеком», «ЦентрТелеком» и «ВолгаТелеком» - дочерние компании «Связьинвеста» - завершили первый этап проекта по обеспечению непрерывного видео-мониторинга хода работ по восстановлению жилых строений и ины

«Ростелеком», «Центртелеком» и Тульская область подписали соглашение по созданию регионального электронного правительства оржественной обстановке подписали губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, генеральный директор «ЦентрТелекома» Ваагн Мартиросян и заместитель генерального директора «Ростелекома» Алексей На

«ЦентрТелеком» обеспечит видеонаблюдение за стройками в сгоревших населенных пунктах й сайт правительства РФ, где будет доступен всем желающим. В срок до 9 августа 2010 г. специалисты «ЦентрТелекома» установят и настроят порядка 60 камер видеонаблюдения, а также необходимое соп

«Сбербанк» и «ЮниКредитБанк» предоставят «ЦентрТелекому» кредиты на общую сумму 4 млрд руб. Компания «ЦентрТелеком» провела открытый аукцион на право заключения кредитных договоров в рублях. На аукцион было выставлено 4 лота: невозобновляемые кредитные линии на общую сумму 4 млрд руб. на срок 2

«ЦентрТелеком» вводит новый интернет-тариф «Социальный ЦФО» Оператор связи «ЦентрТелеком» с 1 июня 2010 г. вводит на территории Центрального Федерального округа безлимитный тарифный план на услуги доступа к сети интернет - «Социальный ЦФО». Скорость доступа на новом та

«ЦентрТелеком» ввел в эксплуатацию систему предбиллинга оматизации процессов сбора и обработки информации о предоставленных услугах связи во всех филиалах «ЦентрТелекома», существенно повысили надежность передачи тарификационных данных от телекоммун

«Корус Консалтинг» внедряет СЭД в «ЦентрТелекоме» «Связьинвест»). Как и для всех компаний телеком-сектора, электронный документооборот является для «ЦентрТелекома» одним из ключевых инструментов работы. Специфика отрасли – в территориально-ра

Руслан Долгушин назначен коммерческим директором «ЦентрТелекома» ». Кроме того, решением Совета директоров компании Руслан Долгушин назначен также членом Правления «ЦентрТелекома» на срок с 1 апреля до 30 июля 2010 г. включительно. Руслан Долгушин родился 4

«ЦентрТелеком» осуществил выплату седьмого купона и первого амортизационного платежа по облигациям серии 05 мых облигаций на предъявителя серии 05 в размере 139 110 000 руб. Ставка седьмого купона облигаций «ЦентрТелекома» серии 05 равна 9,3% годовых. Величина дохода одной облигации - 46,37 руб. Сово

«ЦентрТелеком» изменяет тарифы на услуги связи платы за предоставление в постоянное пользование абонентской линии для абонентов – физических лиц «ЦентрТелекома» увеличатся в среднем на 7,3%, для абонентов – юридических лиц на 6,6%. Тарифы

В "ЦентрТелекоме" назначены два новых региональных директора В компании "ЦентрТелеком" произошли новые назначения. Виктор Синюков назначен заместителем генерального д

«ЦентрТелеком» построил внутризоновую сеть пропускной способностью 10 Гбит/с в Курске «ЦентрТелеком» завершил строительство внутризоновой мультисервисной сети с пропускной способно

«ЦентрТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 г. х дивидендов по обыкновенным акциям. Обязательства по выплате дивидендов по данной категории акций «ЦентрТелекома» исполнены полностью, за исключением случаев, по которым компания не несет отве

«Связьинвест» построит сети за «Скай Линк» ет лицензиями на сотовую связь стандарта CDMA, но до сих пор не начал оказывать услуги. Инвестиции «Центртелекома» в проект составят 1,5 — 2 млрд руб., компания намерена начать оказывать у

«Ростелеком» расплатился с «питерскими» их же векселями зан и с выгодоприобретателями векселей, имена которых никогда не раскрывались. Всего обязательства «Центртелекома» составляют 34 млрд руб., из них текущие заемные обязательства и кредиторская з

«ЦентрТелеком» завершил программу по внедрению универсальных услуг связи в ЦФО "ЦентрТелеком" завершил программу по внедрению универсальных услуг связи на территории Центрального Федерального округа РФ, сообщает «Прайм-ТАСС». Компания установила 54,778 тыс универсальных та

Совет директоров «ЦентрТелекома» избрал правление Совет директоров "ЦентрТелекома" избрал правление в составе 10 человек, сменив одного члена, сообщает РБК. В со

«ЦентрТелеком» привлечет кредиты на общую сумму 1 млрд руб. и $84 млн "ЦентрТелеком" привлечет кредиты на общую сумму 1 млрд руб. и $84 млн в Оргрэсбанке и банке "С

Услуги московского филиала «ЦентрТелекома» можно оплатить через e-port Московский филиал компании "ЦентрТелеком", структурное подразделение крупнейшей телекоммуникационной компании ОАО "Цен

Чистая прибыль «ЦентрТелекома» в 2007 г. увеличилась на 50% в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличилась на 49,9% - до 4,309 млрд руб., сообщает РБК. Выручка "ЦентрТелекома" в отчетный период составила 33,452 млрд руб., что на 13,5% больше относительно

Апелляция не удовлетворила жалобу ФНС к «ЦентрТелекому» о налоговых претензиях яционный суд рассмотрел апелляционную жалобу межрегиональной инспекции (МИ) Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N7 на решение Арбитражного суда Москвы по заявлению компании "ЦентрТелеком" о признании незаконным в части решения МИ ФНС России о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности по результатам выездной налоговой проверки деятельности компании з

«ЦентрТелеком» проводит конкурс на предоставление кредитных линий Компания «ЦентрТелеком» проводит открытый конкурс на право заключения договоров на предоставление возобновляемой кредитной линии и на право заключения договоров банковского счета для нужд компании. Предм