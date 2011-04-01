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Ростелеком Центр ЦентрТелеком Центральная телекоммуникационная компания

Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания


01.04.2011 Алексей Камышев назначен директором Воронежского филиала «Ростелекома»

сей Камышев, занимавший ранее должность заместителя генерального директора – финансового директора «ЦентрТелекома», назначен директором Воронежского филиала «Ростелекома». Алексей Камышев прише
31.03.2011 Чистая прибыль «ЦентрТелекома» в 2010 г. по МСФО увеличилась на 15% до 6,732 млрд руб.

Компания «ЦентрТелеком» – оператор телекоммуникационных услуг в Центральном федеральном округе, объявила аудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандартам
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций

Совет директоров «Центртелекома» одобрил передачу казначейских акций на баланс подконтрольной «Связьинвесту» ко
30.03.2011 Наталия Каляцкая назначена директором Калужского филиала «ЦентрТелекома»

Каляцкая назначена на должность заместителя генерального директора – директора Калужского филиала «ЦентрТелекома». В феврале 2011 г. Наталия Каляцкая стала временно исполняющей обязанности зам
11.03.2011 Юрий Солдатенков назначен директором Орловского филиала «ЦентрТелекома»

Юрий Солдатенков назначен заместителем генерального директора - директором Орловского филиала «ЦентрТелекома». Юрий Солдатенков родился 23 июля 1972 г. В 1998 г. окончил Московский институ
04.03.2011 Уровень капитализации «ЦентрТелекома» превысил $2,4 млрд

льности бизнеса и будущем компании», - отметил вице-президент «Ростелекома» - генеральный директор «ЦентрТелекома» Ваагн Мартиросян.
11.02.2011 «ЦентрТелеком» начал тестирование голосовых сервисов по схеме Full MVNO на инфраструктуре «Скай Линка»

ператора MVNO на инфраструктуре радиодоступа сети «Скай Линк». Для этого организационная структура «ЦентрТелекома» была адаптирована под реализацию проектов беспроводного доступа, создан тоннел
11.02.2011 Владислав Ледков назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома»

дков, занимавший ранее должность заместителя генерального директора - директора Калужского филиала «ЦентрТелекома», назначен на пост заместителя генерального директора - директора по управлению
04.02.2011 «ЦентрТелеком» в 2010 г. одержал победу в 315 гостендерах

ления услуг корпоративным клиентам составил чуть менее 10 млрд руб. В числе корпоративных клиентов «ЦентрТелекома» в 2010 г. были предприятия финансового сектора, промышленности и энергетики, у
02.02.2011 «ЦентрТелеком» запустил тестовую версию интернет-портала самообслуживания клиентов

Белгородский филиал «ЦентрТелекома» запустил тестовую версию интернет-портала самообслуживания клиентов. Новый инс
01.02.2011 «ЦентрТелеком» будет оспаривать в суде налоговые претензии на 38,9 млн руб.

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 проводила выездную налоговую проверку деятельности «ЦентрТелекома» за 2007 – 2008 гг. в период с 14 сентября 2009 г. по 01 апреля 2010 г. По ее р
25.01.2011 «ЦентрТелеком» запустил услугу «Бесплатный вызов»

ходящие на него вызовы, обрабатываются на универсальной сервисной платформе интеллектуальных услуг «ЦентрТелекома» (УСПИУ) и, согласно тарифному плану, переадресовываются на физический номер в

17.01.2011 «ЦентрТелеком» запустил услугу мобильного интернета для абонентов Московского региона

щий продукт. Реализация проекта предполагает несколько этапов. В 2010 г. организационная структура «ЦентрТелекома» была адаптирована под реализацию проектов беспроводного доступа, а также решен
23.12.2010 Уровень капитализации «ЦентрТелекома» на ММВБ преодолел отметку в $2 млрд

9 млрд руб., что по курсу Банка России на 13 декабря составило $2,055 млрд. В течение недели акции «ЦентрТелекома» продолжили рост, и на 17 декабря 2010 г. капитализация компании достигла 65,99
21.12.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и Белгородская область подписали соглашение о создании «электронного правительства»

си под документом поставили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор «ЦентрТелекома» Ваагн Мартиросян и вице-президент по федеральным программам «Ростелекома» Алек
20.12.2010 Вячеслав Смит назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома»

Вице-президент – директор Центрального филиала «Ростелекома» Вячеслав Смит назначен на должность заместителя генерального директора «ЦентрТелекома» по совместительству. На этой должности он будет отвечать за обеспечение эффективного взаимодействия двух операторов в процессе создания на базе «Ростелекома» объединенной компани
22.10.2010 Воронежское УФАС России оштрафовало «ЦентрТелеком» на 110 тыс. руб.

ольного органа на 110 тыс. руб. Ранее Воронежское УФАС России приняло решение о признании действий «ЦентрТелекома» по экономически, технологически необоснованному прекращению пропуска трафика с
17.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах

«Ростелеком», «ЦентрТелеком» и «ВолгаТелеком» - дочерние компании «Связьинвеста» - завершили первый этап проекта по обеспечению непрерывного видео-мониторинга хода работ по восстановлению жилых строений и ины
13.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и Тульская область подписали соглашение по созданию регионального электронного правительства

оржественной обстановке подписали губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, генеральный директор «ЦентрТелекома» Ваагн Мартиросян и заместитель генерального директора «Ростелекома» Алексей На
06.08.2010 «ЦентрТелеком» обеспечит видеонаблюдение за стройками в сгоревших населенных пунктах

й сайт правительства РФ, где будет доступен всем желающим. В срок до 9 августа 2010 г. специалисты «ЦентрТелекома» установят и настроят порядка 60 камер видеонаблюдения, а также необходимое соп
15.07.2010 «Сбербанк» и «ЮниКредитБанк» предоставят «ЦентрТелекому» кредиты на общую сумму 4 млрд руб.

Компания «ЦентрТелеком» провела открытый аукцион на право заключения кредитных договоров в рублях. На аукцион было выставлено 4 лота: невозобновляемые кредитные линии на общую сумму 4 млрд руб. на срок 2
21.05.2010 «ЦентрТелеком» вводит новый интернет-тариф «Социальный ЦФО»

Оператор связи «ЦентрТелеком» с 1 июня 2010 г. вводит на территории Центрального Федерального округа безлимитный тарифный план на услуги доступа к сети интернет - «Социальный ЦФО». Скорость доступа на новом та
16.04.2010 «ЦентрТелеком» ввел в эксплуатацию систему предбиллинга

оматизации процессов сбора и обработки информации о предоставленных услугах связи во всех филиалах «ЦентрТелекома», существенно повысили надежность передачи тарификационных данных от телекоммун
08.04.2010 «Корус Консалтинг» внедряет СЭД в «ЦентрТелекоме»

«Связьинвест»). Как и для всех компаний телеком-сектора, электронный документооборот является для «ЦентрТелекома» одним из ключевых инструментов работы. Специфика отрасли – в территориально-ра
05.04.2010 Руслан Долгушин назначен коммерческим директором «ЦентрТелекома»

». Кроме того, решением Совета директоров компании Руслан Долгушин назначен также членом Правления «ЦентрТелекома» на срок с 1 апреля до 30 июля 2010 г. включительно. Руслан Долгушин родился 4

03.03.2010 «ЦентрТелеком» осуществил выплату седьмого купона и первого амортизационного платежа по облигациям серии 05

мых облигаций на предъявителя серии 05 в размере 139 110 000 руб. Ставка седьмого купона облигаций «ЦентрТелекома» серии 05 равна 9,3% годовых. Величина дохода одной облигации - 46,37 руб. Сово
22.01.2010 «ЦентрТелеком» изменяет тарифы на услуги связи

платы за предоставление в постоянное пользование абонентской линии для абонентов – физических лиц «ЦентрТелекома» увеличатся в среднем на 7,3%, для абонентов – юридических лиц на 6,6%. Тарифы

13.01.2010 В "ЦентрТелекоме" назначены два новых региональных директора

В компании "ЦентрТелеком" произошли новые назначения. Виктор Синюков назначен заместителем генерального д
13.01.2010 «ЦентрТелеком» построил внутризоновую сеть пропускной способностью 10 Гбит/с в Курске

«ЦентрТелеком» завершил строительство внутризоновой мультисервисной сети с пропускной способно
12.01.2010 «ЦентрТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 г.

х дивидендов по обыкновенным акциям. Обязательства по выплате дивидендов по данной категории акций «ЦентрТелекома» исполнены полностью, за исключением случаев, по которым компания не несет отве
18.11.2009 «Связьинвест» построит сети за «Скай Линк»

ет лицензиями на сотовую связь стандарта CDMA, но до сих пор не начал оказывать услуги. Инвестиции «Центртелекома» в проект составят 1,5 — 2 млрд руб., компания намерена начать оказывать у
30.06.2009 «Ростелеком» расплатился с «питерскими» их же векселями

зан и с выгодоприобретателями векселей, имена которых никогда не раскрывались. Всего обязательства «Центртелекома» составляют 34 млрд руб., из них текущие заемные обязательства и кредиторская з
12.09.2008 «ЦентрТелеком» завершил программу по внедрению универсальных услуг связи в ЦФО

"ЦентрТелеком" завершил программу по внедрению универсальных услуг связи на территории Центрального Федерального округа РФ, сообщает «Прайм-ТАСС». Компания установила 54,778 тыс универсальных та
01.08.2008 Совет директоров «ЦентрТелекома» избрал правление

Совет директоров "ЦентрТелекома" избрал правление в составе 10 человек, сменив одного члена, сообщает РБК. В со
16.07.2008 «ЦентрТелеком» привлечет кредиты на общую сумму 1 млрд руб. и $84 млн

"ЦентрТелеком" привлечет кредиты на общую сумму 1 млрд руб. и $84 млн в Оргрэсбанке и банке "С
30.06.2008 Услуги московского филиала «ЦентрТелекома» можно оплатить через e-port

Московский филиал компании "ЦентрТелеком", структурное подразделение крупнейшей телекоммуникационной компании ОАО "Цен
18.06.2008 Чистая прибыль «ЦентрТелекома» в 2007 г. увеличилась на 50%

в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличилась на 49,9% - до 4,309 млрд руб., сообщает РБК. Выручка "ЦентрТелекома" в отчетный период составила 33,452 млрд руб., что на 13,5% больше относительно
06.06.2008 Апелляция не удовлетворила жалобу ФНС к «ЦентрТелекому» о налоговых претензиях

яционный суд рассмотрел апелляционную жалобу межрегиональной инспекции (МИ) Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N7 на решение Арбитражного суда Москвы по заявлению компании "ЦентрТелеком" о признании незаконным в части решения МИ ФНС России о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности по результатам выездной налоговой проверки деятельности компании з
04.06.2008 «ЦентрТелеком» проводит конкурс на предоставление кредитных линий

Компания «ЦентрТелеком» проводит открытый конкурс на право заключения договоров на предоставление возобновляемой кредитной линии и на право заключения договоров банковского счета для нужд компании. Предм
04.06.2008 ВСС завершила внедрение платформы Cisco CRS-1 в «ЦентрТелекоме»

борудования операторского класса Cisco CRS-1 в рамках проекта модернизации существующих телекоммуникационных сетей филиалов и строительства новой межрегиональной сети передачи данных (МСПД) компании «ЦентрТелеком» протяженностью 5880 км. Самые производительные в мире маршрутизаторы Cisco CRS-1, составляющие ядро МСПД, позволяют максимально эффективно реализовать конвергенцию голоса, видео и

Публикаций - 508, упоминаний - 1049

Ростелеком Центр замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком - Связьинвест 1704 169
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10502 141
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 545 96
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 89
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 84
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 81
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 79
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 69
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8286 48
Центел - Центральный телеграф 410 48
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1568 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10267 42
Электросвязь 269 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7481 26
АФК Система ПАО 1758 23
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 23
МегаФон - Синтерра - Synterra 790 21
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 20
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 19
Ростелеком - РТКомм.РУ 362 17
Cisco Systems 4969 15
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Воронежсвязьинформ 17 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 13
Ситроникс - Sitronics 1149 12
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 836 12
Oracle Corporation 6447 12
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 11
Rambler Group - Рамблер ГК 864 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 799 8
Ростелеком Роснет - ЦентрТелекомСервис 11 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 7
IBM - International Business Machines Corp 9295 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 171 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1957 7
Microsoft Corporation 23925 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2637 7
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 6
Рустелеком ТК 290 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1347 46
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 407 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6284 18
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5582 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 11
Россети Ленэнерго 2164 10
Почта России ПАО 1966 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2555 9
101Hotels.com 631 9
Marshall Capital Partners 69 6
NCH Advisors - NCH Capital 21 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 695 6
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 5
Альфа-Групп 675 5
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 5
Лента - Сеть розничной торговли 1832 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 610 5
Интеррос - Росбанк АКБ 568 4
РЖД - Российские железные дороги 1721 4
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 4
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 13 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 4
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 4
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 4
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1075 3
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 3
Евросеть 1402 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 184 3
Газпром ПАО 1202 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 165 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9984 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4748 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 572 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2082 17
Президент Российской Федерации 3956 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2588 14
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2533 12
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 904 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 748 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4010 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2485 9
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 156 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5444 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 726 7
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3126 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4838 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3206 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1715 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3121 4
Правительство Москвы 2134 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 195 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2880 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 235 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1001 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2856 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 74 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 244 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 47 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1276 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 77 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 276 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 98 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 169 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 2
WiMAX Forum 68 2
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 52 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 115 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23020 125
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18774 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42419 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56945 61
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8906 58
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7713 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26216 49
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13322 27
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9188 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4389 24
Сеть передачи данных - Data transmission network 3476 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10128 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9581 20
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 807 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27375 17
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6208 16
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12010 10
Microsoft Windows 2000 11707 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4305 17
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 16
Age of Kings 2493 14
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 11
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 4
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 136 4
Oracle Hyperion 228 4
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Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 243 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 213 3
Oracle Java - язык программирования 2834 3
Zecurion Zbackup 8 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 924 2
Microsoft Office 3558 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 447 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3640 2
Linux OS 8798 2
Schneider Electric APC InfraStruxure 59 2
ВГТРК - Смотрим 559 2
Космодром Байконур 1056 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 2
Галактика Zoom 6 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 2
Галактика Производство - Галактика Управление подготовкой производства 6 2
Microsoft Windows BitLocker 1194 2
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 2
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Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 111 2
SonicWall SonicPoint 1 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 14 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 20 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 23 1
Microsoft Windows 7 1916 1
Приданцев Сергей 144 33
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Россия - РФ - Российская федерация 129466 245
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6643 71
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Россия - ЦФО - Костромская область 358 25
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Россия - ЦФО - Тульская область 1125 24
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 586 23
Россия - ЦФО - Тамбовская область 531 22
Россия - ЦФО - Воронежская область 688 22
Россия - ЦФО - Ярославская область 783 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13529 19
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1332 19
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Россия - ЦФО - Рязанская область 483 19
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 992 12
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 407 11
Россия - ЦФО - Курская область 567 10
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2428 8
Европа 21501 8
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы 118 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2661 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1348 7
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 425 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46515 123
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43920 90
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7076 85
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14760 66
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5857 65
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9133 39
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25556 35
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5998 34
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Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 626 29
Кредитование - Сrediting - Заём 6213 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16082 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5692 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5444 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5357 20
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 252 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4228 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4188 19
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1530 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2176 19
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6849 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4638 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1772 12
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность 1077 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3373 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7276 11
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6316 11
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1338 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4589 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2200 10
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1743 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 4814 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 9
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 3586 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11059 154
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5815 9
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 2
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AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 4
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ARC Advisory Group 20 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 235 6
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МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 143 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 3
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
Информзащита Учебный центр 38 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 6 1
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КГУ - Костромской государственный университет 4 1
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ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 5 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 35 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 7 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 47 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 38 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 638 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 46 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 302 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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