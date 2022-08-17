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U.S. SEC ADR American Depositary Receipt АДР Американская депозитарная расписка



17.08.2022 МТС объявляет о начале автоматической конвертации АДР
20.05.2022 МТС получила разрешение на продолжение программы ADR до 12 июля 2022 года
31.12.2019 «Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе
21.04.2010 VimpelCom объявил об успешном завершении предложения о приобретении акций и АДР «ВымпелКома»
21.04.2010 МТС изменит с 3 мая 2010 г. соотношения между АДР и обыкновенными акциями компании
21.04.2010 МТС станет доступнее для американцев
14.12.2009 «Ростелеком» сбежал из Америки
11.12.2009 «Ростелеком» проведёт делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи
11.07.2008 СЗТ изменяет коэффициент конвертации АДР первого уровня
08.08.2007 «ВымпелКом» измененил соотношение между АДР и обыкновенными акциями
06.08.2007 СЗТ планирует снизить коэффициент конвертации в АДР
21.03.2007 Altimo увеличила долю голосующих акций в "ВымпелКоме" до 42,4%
09.03.2007 Altimo намерена увеличить свою долю в "ВымпелКоме" до 38,4% голосующих акций
07.03.2007 Altimo заключил соглашения с Deutsche Bank о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR "ВымпелКома"
23.11.2006 Altimo увеличила свою долю в "ВымпелКоме" до 35,8%
07.09.2006 Altimo переняла вражескую тактику
06.09.2006 МТС набивает себе цену
05.09.2006 МТС объявила программу выкупа ADR
02.02.2006 Акции ИКТ-компаний: январская лихорадка
04.04.2005 Цена на МТС и "Би Лайн" упала
04.04.2005 ADR "Северо-Западного Телекома" начали торговаться в Германии
27.01.2005 МТС конвертирует в ADR до 39% капитала
26.01.2005 "ЦентрТелекому" разрешили конвертировать акции в АДР
15.11.2004 Купить часть бизнеса "Би Лайн" сможет каждый
13.05.2003 NASDAQ достиг 11-месячного максимума
20.02.2003 "Центртелеком" отчитался за год, планирует 7-летние евробонды и ADR 3-го уровня
08.01.2003 "Ростелеком" назначил JPMorgan банком-депозитарием
01.11.2002 Taiwan Semiconductor конвертирует 93 млн. акций в АДР
26.07.2002 В рамках программы АDR "Сибирьтелеком" посетили представители JPMorgan Chase Bank
03.07.2002 NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США
26.11.2001 NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте
14.09.2001 Подписание соглашений с американскими банками - маркет-мейкерами АДР компаний "Связьинвеста" отложено на неопределенный срок
06.09.2001 Aмериканский банк J.P. Morgan начал торговлю АДР на акции межрегиональных объединений ОАО "Связьинвест"
05.09.2001 NASDAQ: акции Compaq и HP подешевели после объявления о слиянии
28.08.2001 На NASDAQ наступило затишье
28.08.2001 На NASDAQ наступило затишье
27.08.2001 Четыре российские телефонные компании зарегистрированы в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам
20.07.2001 NASDAQ вырос под влиянием позитивных отчетов Nokia, SAP и Siebel Systems
20.07.2001 NASDAQ вырос под влиянием позитивных отчетов Nokia, SAP и Siebel Systems
06.07.2001 NASDAQ снизился из-за негативных новостей от европейских hi-tech компаний

Публикаций - 247, упоминаний - 256

U.S. SEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 110
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 82
АФК Система ПАО 1707 46
Ростелеком - Связьинвест 1703 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 35
Cisco Systems 4881 28
Microsoft Corporation 23531 27
Telenor - Теленор 735 24
Альфа-Групп - Altimo 382 21
Intel Corporation 11677 20
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 20
HP - Hewlett-Packard 3600 19
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 19
IBM - International Business Machines Corp 9199 17
Oracle - Sun Microsystems 2207 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 698 13
Oracle Corporation 6316 13
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 12
Deutsche Telekom 910 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 9
Киевстар - Kyivstar 503 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 9
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 8
Yahoo! 3688 8
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 8
Dell EMC 4921 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 7
Прогноз 1656 7
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 7
Aros SEQ - SEC Consult Services 1631 7
Yandex - Яндекс 5700 7
Nortel Networks 1295 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 73
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 68
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 52
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 26
Альфа-Групп 665 23
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 21
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 17
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 12
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 11
Eco Telecom 16 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 539 8
Альфа-Банк 1603 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 334 7
UBS AG 299 7
Merrill Lynch 433 7
Citi - Citigroup 291 6
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 6
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 5
Qiwi 925 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 4
Cowen - SG Cowen 66 4
eBay Inc 1599 4
Walmart - Wal-Mart Stores 367 4
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 13 4
Россети Ленэнерго 2352 4
МДМ Банк 260 3
Farimex - Фэримекс 29 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2401 3
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 888 2
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 846 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 13
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2407 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 4
Президент Российской Федерации 3722 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 230 3
Судебная власть - Judicial power 2099 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 2
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 129 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 850 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1661 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 1
Федеральное казначейство России 1551 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 81 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 557 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 388 1
Администрация Президента РФ 978 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 47
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NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 4
Ассоциация менеджеров 97 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25066 46
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17556 30
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6484 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 26
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11924 10
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14892 9
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4127 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 590 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21425 3
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1746 3
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Oracle PeopleSoft 382 4
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 3
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Microsoft MSN - Microsoft Network 684 2
Microsoft Office Excel 944 2
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Apple iPad 3742 2
Apple - App Store 2609 2
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AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 1
1С-Рарус Бэк-офис 14 1
IBM Informix СУБД 133 1
МегаФон - GSMЛайт 51 1
Hitachi Guru 1 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
ЭР-Телеком Холдинг - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 1
Seagate VelosCT 1 1
Seagate ADAPT - Seagate Advanced Distributed Autonomic Protection Technology 2 1
Граванова Юлия 20 15
Путин Владимир 2736 7
Шамолин Михаил 124 7
Дубовсков Андрей 88 7
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
Summer Ron - Зоммер Рон 41 7
Розанов Всеволод 42 6
Кочетков Владислав 247 6
Miller Stanley - Миллер Стэнли 13 6
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 5
Дроздов Сергей 31 5
Абугов Антон 37 5
Корня Алексей 76 5
Баженова Елена 29 4
Горбунов Александр 47 4
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 4
Буянов Алексей 28 3
Кузовкин Алексей 154 3
Евтушенков Владимир 200 3
Кузнецов Сергей 144 3
Изосимов Александр 193 3
Николаев Вячеслав 84 3
Меламед Леонид 150 3
Щеголев Игорь 689 2
Засурский Артём 10 2
Neuberger Berman 2 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Киселев Александр 114 2
Белик Дмитрий 15 2
Евтушенкова Татьяна 10 2
Либин Сергей 22 2
Шенкер Олег 21 2
Рейман Леонид 1031 2
Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 2
Гольдин Валерий 5 2
Каменский Андрей 9 2
Греф Герман 366 2
Дудко Наталья 4 2
Яковицкий Алексей 21 2
Резникович Алексей 59 2
Россия - РФ - Российская федерация 123272 148
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50234 127
Европа 21327 40
Украина 7283 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39445 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 26
США - Нью-Йорк 2810 19
Норвегия - Королевство 1769 17
Германия - Федеративная Республика 12021 17
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 934 16
Узбекистан - Республика 1409 14
Россия - ДФО - Сахалинская область 697 14
Россия - ДФО - Магаданская область 358 13
Россия - ДФО - Амурская область 546 13
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 733 13
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 254 13
Россия - ДФО - Хабаровский край 689 10
Нидерланды 3312 10
Беларусь - Белоруссия 4284 10
Казахстан - Республика 4860 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 8
Турция - Турецкая республика 2075 7
Великобритания - Лондон 2370 7
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 381 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15023 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15119 6
Япония 12886 6
Таджикистан - Республика 765 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13186 5
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 144 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 998 5
Финляндия - Финляндская Республика 3477 5
Бразилия - Федеративная Республика 2240 5
Греция - Греческая Республика 957 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 4
Великобритания - Виргинские Острова 224 4
Туркмения - Туркменистан 416 4
Азия - Азиатский регион 4664 4
Индия - Республика 5079 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4731 114
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14112 99
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42130 83
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6869 56
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1068 43
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 240 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20255 28
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5246 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4268 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41781 20
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 20
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1727 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3282 18
Абонентская база - Абонентская плата 5304 17
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 100 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4056 13
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 211 12
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5364 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1855 12
Приватизация - форма преобразования собственности 527 12
Рыночная капитализация - Market capitalization 472 11
Финансовые показатели 2078 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 11
Аудит - аудиторский услуги 1904 11
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 599 11
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 429 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5204 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1760 8
Кредитование - Сrediting 5128 8
Доходность - ставка доходности - Rate of return 586 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1295 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1944 7
Федеральное законодательство 1610 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4967 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 6
Трейдер - Trader - торговля ценными бумагами 446 6
Управленческий консалтинг - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2040 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4945 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 48
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 28
CBS MarketWatch 309 16
CNET Networks - CNET News 1638 12
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 8
Thomson Reuters - Рейтер 5774 7
Bloomberg 1112 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 4
91Mobiles 1701 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 799 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
Forbes - Форбс 634 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
Le Monde 24 2
ComNews - Медиа-бизнес 95 2
Euronews - телеканал 46 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1240 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 671 2
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Total Telecom 613 1
Bloomberg Businessweek 123 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 101 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Сellular News 31 1
News Corp 186 1
Dow Jones - Barron's 25 1
Yahoo! Finance 118 1
Российская газета 241 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
The Washington Post 308 1
NYT - The New York Times 1002 1
The Register 1405 1
FT - Financial Times 1167 1
Internet Stock Report 992 28
500 Startups 14367 17
S&P - Standard and Poor’s 482 13
S&P 500 551 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2142 4
Bear Stearns 79 4
IDC - International Data Corporation 4851 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 3
Moody's Investors Service 135 3
Gartner - Гартнер 3481 2
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
In-Stat 115 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
CNews IaaS рейтинг 15 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
In-Stat/MDR 64 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 3
РАН - Российская академия наук 1802 1
СВГУ - Северо-Восточный государственный университет - Северный Международный Университет - Магаданский государственный педагогический институт 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 4
Международный женский день - 8 марта 276 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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