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U.S. SEC ADR American Depositary Receipt АДР Американская депозитарная расписка

СОБЫТИЯ


17.08.2022 МТС объявляет о начале автоматической конвертации АДР

ровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о подаче в адрес КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО) уведомления о начале автоматической конвертации американских депозитарных расписок (АДР) в обыкновенные акции ПАО «МТС», в соответствии с требованием российского законодательства. КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО) является российским депозитарием, в котором открыт счет д
20.05.2022 МТС получила разрешение на продолжение программы ADR до 12 июля 2022 года

о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации удовлетворила ходатайство МТС сохранить программу американских депозитарных расписок (ADR). Комиссия разрешила МТС продолжить обращение ADR компании за пределами России до 12 июля 2022 г. включительно. В России 27 апреля 2022 г. вступили в силу поправки в закон «Об акцион
31.12.2019 «Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что Citi (через Citibank N.A.) назначен банком-депозитарием по программе американских депозитарных расписок (ADR). Американские депозитарные акции «Ростелекома» (ADS) торгуются на Лондонской фондовой бирже под символом RKMD и на рынке OTCQX под символом ROSYY. Каждая ADS представляет шесть обыкновенны
21.04.2010 VimpelCom объявил об успешном завершении предложения о приобретении акций и АДР «ВымпелКома»

87% от общего количества голосующих акций «ВымпелКома». VimpelCom Ltd. приняла к обмену все акции и АДР «ВымпелКома», которые были надлежащим образом предложены и не отозваны. Все условия для у
21.04.2010 МТС изменит с 3 мая 2010 г. соотношения между АДР и обыкновенными акциями компании

е ТелеСистемы» (МТС) сообщил об изменении соотношения между американскими депозитарными расписками (АДР), обращающимися на Нью-Йоркской фондовой бирже, и обыкновенными акциями компании. Изменен
21.04.2010 МТС станет доступнее для американцев

ильные ТелеСистемы» объявила об изменении соотношений между американскими депозитарными расписками (АДР) и обыкновенными акциями. Теперь одной АДР будут соответствовать 2, а не 5 акций,

14.12.2009 «Ростелеком» сбежал из Америки

четности. Листинг акций «Ростелекома» в форме выпущенных на них американских депозитарных расписок (ADR) состоялся в 1998 г. При этом компания разместила ADR 2-го уровня, то есть расписк
11.12.2009 «Ростелеком» проведёт делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи

«Ростелеком», российский национальный оператор связи, сообщил о том, что Совет директоров принял решение произвести делистинг американских депозитарных расписок компании (АДР) с Нью-Йоркской фондовой биржи, а также осуществить дерегистрацию в Комиссии США по ценным бумагам и биржам (КЦББ США) в целях прекращения обязательств по представлению отчетности согласно

11.07.2008 СЗТ изменяет коэффициент конвертации АДР первого уровня

Северо-Западный Телеком» изменяет коэффициент конвертации своих американских депозитарных расписок (АДР) первого уровня, выпущенных на обыкновенные акции. Держатели АДР получат четыре до
08.08.2007 «ВымпелКом» измененил соотношение между АДР и обыкновенными акциями

мпания «ВымпелКом» объявила об изменении соотношения между Американскими Депозитарными Расписками («АДР»), обращающимися на Нью-Йоркской фондовой бирже («NYSE»), и соответствующими обыкновенным
06.08.2007 СЗТ планирует снизить коэффициент конвертации в АДР

По итогам первого полугодия 2007 года количество АДР (американская депозитарная расписка) 1-го уровня выросло на 9,2% и составило 1 183 140 шт., или 6,7% от общего количества обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «Северо-Западный Телеком
21.03.2007 Altimo увеличила долю голосующих акций в "ВымпелКоме" до 42,4%

ме» до 39,5% голосующих акций путем выкупа 14 марта 2007 г. очередного пакета акций у Deutsche Bank. Напомним, 5 и 6 марта Altimo заключила ряд соглашений с Deutsche Bank AG о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR «ВымпелКома», 2 марта — о выкупе 1 млн 300 тыс. ADR «ВымпелКома» по цене $79,6933 за ADR, 1 марта Eco Telecom заключил соглашение с Deutsche Bank AG, London Branch на пок
09.03.2007 Altimo намерена увеличить свою долю в "ВымпелКоме" до 38,4% голосующих акций

РБК. Altimo намерена 14 марта 2007 г. выкупить очередной пакет акций у Deutsche Bank. Как отмечается в сообщении, 7 марта Eco Telecom, входящая в «Альфа-групп», заключила соглашение о выкупе 675 тыс. ADR «ВымпелКома» по цене 82,6466 долл. за расписку. 8 марта был заключен договор о выкупе 818,4 тыс. ADR по цене за $84,1644 за расписку. Сделка будет совершена 14 марта 2007 г. Напомним
07.03.2007 Altimo заключил соглашения с Deutsche Bank о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR "ВымпелКома"

Altimo («Альфа-Телеком») заключил ряд соглашений с Deutsche Bank AG о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR компании «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), сообщает РБК. Как отмечается в документах, Eco Telecom, входящая в «Альфа групп», 5 марта 2007 г. заключила соглашение с Deutsche Bank о выку
23.11.2006 Altimo увеличила свою долю в "ВымпелКоме" до 35,8%

США. Согласно опубликованным материалам компании, 30 августа с.г. компания Rightmarch Limited (на 100% принадлежащая Altimo) заключила своп-соглашение с Jam Holding Asset Management по покупке у нее ADR "ВымпелКома". За это время Rightmarch приобрела у Jam Holding 6,597,900 американских депозитарных расписок (ADR) "ВымпелКома". Несколько дней назад оговоренные ADR были достав
07.09.2006 Altimo переняла вражескую тактику

иобретенной в прошлом году Deutsche Bank. В соответствии со своп-соглашением, стороны могут заключать друг с другом сделки на приобретение определенного количества Американских депозитарных расписок (АДР), выпущенных на акции «Вымпелкома». Финансировать их будет Rightmarch, при этом АДР должны будут доставлены ей в выбранную ею самой дату из периода начиная с 26 октября 2006 года и з
06.09.2006 МТС набивает себе цену

Совет директоров компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) одобрил программу выкупа американских депозитарных расписок (АДР), выпущенных на акции оператора. Зарегистрированный на Бермудских островах специально для этой цели офшор Mobile TeleSystems Bermuda в течение одного года с момента старта программы может п
05.09.2006 МТС объявила программу выкупа ADR

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила программу выкупа ADR, выпущенных на обыкновенные акции, в количестве, не превышающем 10% от всех эмитированных акций компании, сообщает РБК. Срок программы приобретения — в течение 12 месяцев, до 31 август
02.02.2006 Акции ИКТ-компаний: январская лихорадка

В январе гипотеза о высокой зависимости котировок ADR российских телекомов от движения российского рынка вновь подтвердилась. Во время новогодних каникул, когда на российских торговых площадках торги не проводились, котировки российских ADR
04.04.2005 Цена на МТС и "Би Лайн" упала

и потерянный для торгов понедельник работой в субботу, восстановив потерянное равновесие. МТС Несмотря на вполне благоприятные итоги IV квартала 2004 года, опубликованные на прошлой неделе, котировки ADR компании, размещенные на Нью-йоркской фондовой бирже, всю неделю продолжали снижаться. Вообще, движение цены еще с начала марта носит падающий характер. 29 марта цена достигла самого низког
04.04.2005 ADR "Северо-Западного Телекома" начали торговаться в Германии

к иностранные ценные бумаги без дополнительного раскрытия финансовой отчетности . До этого сделки с ADR СЗТ совершались только на внебиржевом рынке США. В целях поддержки ликвидности АДР на нем
27.01.2005 МТС конвертирует в ADR до 39% капитала

Руководство оператора связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) намерено увеличить программу ADR на свои акции с 23% до 39% капитала, сообщает РБК. Соответствующее распоряжение будет направлено банку JPMorgan, являющемуся банком-депозитарием программы ADR МТС. Руководство компан
26.01.2005 "ЦентрТелекому" разрешили конвертировать акции в АДР

обходимость получения разрешения в рамках действующей программы американских депозитарных расписок (АДР) 1-го уровня на обыкновенные акции "ЦентрТелекома" вызвана регистрацией нового выпуска ак
15.11.2004 Купить часть бизнеса "Би Лайн" сможет каждый

22 ноября «ВымпелКом» проведет дробление своих ADR (американских депозитарных расписок, в виде которых акции оператора торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка). С этого времени каждая акция оператора будет покрывать 4 ADR, тогда как ра
13.05.2003 NASDAQ достиг 11-месячного максимума

ля программного обеспечения Siebel Systems (-2,8%) упали на новостях о расследовании Комиссией по биржам и ценных бумагам (SEC) нарушений со стороны ряда руководителя компании. Продолжили свой рост и ADR на акции российских телекоммуникационных лидеров. Так, к завершению торгов понедельника ADR на акции компаний «Мобильные Телесистемы» (+4,5%) и «ВымпелКом» (+4,2%) поднялись до истор
20.02.2003 "Центртелеком" отчитался за год, планирует 7-летние евробонды и ADR 3-го уровня

ОАО "Центртелеком", планирует в этом году выпустить дебютные еврооблигации, а также американские депозитарные расписки (ADR) третьего уровня. Компания начнет представление евробондов и ADR в марте-апреле в Нью-Йорке и в Лондоне, объема эмиссии не уточняется. В первой половине текущего года "Центртелеком"

08.01.2003 "Ростелеком" назначил JPMorgan банком-депозитарием

пании находится в Нью-Йорке. Дополнительную информацию можно получить на сайтах jpmorganchase.com и adr.com - центральный источник информации по АДР и международным акциям. В 2002 году JPMorgan
01.11.2002 Taiwan Semiconductor конвертирует 93 млн. акций в АДР

ций в американские депозитарные расписки для 17 акционеров, включая компанию Acer. Об этом Комиссия сообщила в распространенном ей заявлении вечером 31 октября. Акции будут конвертированы в 18,6 млн. АДР. Цена конвертации определена на уровне $10 за акцию, согласно заявлению Комиссии. Акции TSMC на тайваньской бирже закрылись на уровне 46,5 тайваньских долларов. А АДР TSMC упали на 1
26.07.2002 В рамках программы АDR "Сибирьтелеком" посетили представители JPMorgan Chase Bank

участникам встречи также предстоит рассмотреть следующие вопросы:информационно-справочные продукты adr WISE, adr.com.;мероприятия, связанные с проведением годовых общих собраний акционе
03.07.2002 NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США

e, руководство Vivendi Universal не указало в отчетности заем в 1,5 млрд. евро, полученный в ходе сделки по продаже акций BskyB. Акции Vivendi Universal, котирующиеся на американских площадках в виде ADR, рухнули 2 июля на 20,9%. По мнению Алана Скраинки (Alan Skrainka), главного рыночного аналитика Edward Jones, проблемы Vivendi не имеют большого значения для американского фондового рынка,
26.11.2001 NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте

производителей сетевого и оптоволоконного оборудования и интернет-компаний, меньше других - бумаги производителей компьютеров и производителей программного обеспечения. Значительно выросли в пятницу ADR на акции российских высокотехнологичных компаний. Объем торгов был самым маленьким в этом году и на NYSE, и на NASDAQ, но это объясняется тем, что торговая сессия была укороченной. ИндексИз
14.09.2001 Подписание соглашений с американскими банками - маркет-мейкерами АДР компаний "Связьинвеста" отложено на неопределенный срок

ский банк J.P.Morgan объявил о начале торговли с 4 сентября американскими депозитарными расписками (ADR) на акции ОАО "Петербургская телефонная сеть", ОАО "Электросвязь" Новосибирской области,

06.09.2001 Aмериканский банк J.P. Morgan начал торговлю АДР на акции межрегиональных объединений ОАО "Связьинвест"

росвязь" Новосибирской области, ОАО "ЦентрТелеком" и ОАО "Электросвязь" Приморского края. Программы АДР первого уровня четырех базовых компаний межрегиональных объединений ОАО "Связьинвест" был
05.09.2001 NASDAQ: акции Compaq и HP подешевели после объявления о слиянии

идит явных признаков улучшения ситуации на телекоммуникационном рынке, а перспективы сектора сейчас еще более неопределенны, чем считалось ранее. В результате заявления, сделанного г-ном Хеллстремом, ADR на акции компании упали на 19,5%. Среди нетехнологических компаний негативными заявлениями отметились DaimlerChrysler и Providian Financial. И подвели черту под всеми этими сообщениями слух
28.08.2001 На NASDAQ наступило затишье

беспечения, а также сетевых и оптоволоконных компаний. В то же время упали в цене акции производителей компьютеров и интернет-компаний. Вновь значительно подскочили в цене (на этот раз почти на 9,0%) ADR на акции "Вымпелкома", в связи с повышением рейтингов акций компании аналитиками "Альфа-банка" и Brunswick UBS Warburg. Объем торгов значительно снизился и на NYSE и на NASDAQ. ИндексИзм.Зн
28.08.2001 На NASDAQ наступило затишье

беспечения, а также сетевых и оптоволоконных компаний. В то же время упали в цене акции производителей компьютеров и интернет-компаний. Вновь значительно подскочили в цене (на этот раз почти на 9,0%) ADR на акции "Вымпелкома", в связи с повышением рейтингов акций компании аналитиками "Альфа-банка" и Brunswick UBS Warburg. Объем торгов значительно снизился и на NYSE и на NASDAQ. ИндексИзм.Зн
27.08.2001 Четыре российские телефонные компании зарегистрированы в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о регистрации программ выпуска ADR первого уровня ОАО "Петербургская телефонная сеть" (ПТС), ОАО "Электросвязь" Новосибирско
20.07.2001 NASDAQ вырос под влиянием позитивных отчетов Nokia, SAP и Siebel Systems

85,-0,88) после объявления квартального прогноза. Значительно упали после объявления квартальных показателей акции производителя B2B программного обеспечения i2 Technologies (-1,54 до 11,55,-11,76%). ADR на акции одного из лидеров рынка мобильной связи Nokia (+2,51 до 19,51,+14,76%) неплохо прибавили в цене после объявления квартальных результатов. Подобные результаты продемонстрировали и <
20.07.2001 NASDAQ вырос под влиянием позитивных отчетов Nokia, SAP и Siebel Systems

85,-0,88) после объявления квартального прогноза. Значительно упали после объявления квартальных показателей акции производителя B2B программного обеспечения i2 Technologies (-1,54 до 11,55,-11,76%). ADR на акции одного из лидеров рынка мобильной связи Nokia (+2,51 до 19,51,+14,76%) неплохо прибавили в цене после объявления квартальных результатов. Подобные результаты продемонстрировали и <
06.07.2001 NASDAQ снизился из-за негативных новостей от европейских hi-tech компаний

рибыли в 2001 году окажутся на 50% ниже прогнозировавшихся. Кроме того, было объявлено об увольнениях в компании. В результате этих известий акции Marconi на Лондонской фондовой бирже упали на 54%, а ADR на ее акции на NASDAQ - на 52,5%. Значительно пострадали котировки других телекоммуникационных и сетевых компаний, особенно европейских (ADR на акции Ericsson упали на 11%). Еще одни

Публикаций - 281, упоминаний - 314

U.S. SEC и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 87
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 48
Ростелеком - Связьинвест 1719 45
Ростелеком 10948 35
Microsoft Corporation 25775 30
Cisco Systems 5372 28
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 27
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 22
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 20
Intel Corporation 12811 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 19
HP - Hewlett-Packard 3662 19
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 16
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
Oracle Corporation 7074 13
МегаФон 10742 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
Deutsche Telekom 954 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 10
Киевстар - Kyivstar 569 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 8
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 8
Yandex - Яндекс 9216 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
Yahoo! 3726 8
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 7
Dell EMC 5180 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Applied Materials 305 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 91
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 75
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 59
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 58
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 34
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 31
Альфа-Групп 745 25
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 21
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 17
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
NanduQ - Qiwi 1013 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 12
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 11
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Альфа-Банк 1979 9
Eco Telecom 16 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Merrill Lynch 454 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 6
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 6
Jam Holding Asset Management 6 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 5
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 5
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 5
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 5
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 5
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 5
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 5
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 4
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
Ассоциация менеджеров 107 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
Оповещение и уведомление - Notification 5945 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 6
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 45 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 12
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Oracle PeopleSoft 426 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Hitachi Ops Center 19 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
IBM Maximo Asset Management 60 3
1С-Рарус Учет ценных бумаг 7 3
Microsoft Office 4170 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Seagate Exos HDD 24 1
SAP NetWeaver 158 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
IBM Informix СУБД 135 1
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 3 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Hitachi Vantara EverFlex 9 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 1
LogistiX LEAD WMS 55 1
Граванова Юлия 20 15
Путин Владимир 3454 8
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
Summer Ron - Зоммер Рон 41 7
Дубовсков Андрей 89 7
Шамолин Михаил 124 7
Кочетков Владислав 248 6
Розанов Всеволод 47 6
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 6
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 6
Абугов Антон 37 5
Дроздов Сергей 35 5
Корня Алексей 80 5
Горбунов Александр 55 4
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 4
Баженова Елена 29 4
Combes Michel - Комба Мишель 11 4
Hyman Barry - Хайман Барри 40 4
Кузнецов Сергей 163 4
Николаев Вячеслав 104 3
Протопопов Андрей 38 3
Изосимов Александр 192 3
Буянов Алексей 28 3
Кузовкин Алексей 155 3
Юрченко Евгений 133 3
Савченко Виктор 30 3
Люлин Владимир 18 3
Дегтярев Валерий 16 3
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 3
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 3
Евтушенков Владимир 217 3
Меламед Леонид 150 3
Каменский Андрей 10 2
Киселев Александр 115 2
Яковицкий Алексей 23 2
Мельников Максим 39 2
Белик Дмитрий 15 2
Евтушенкова Татьяна 11 2
Вильде Святослав 78 2
Засурский Артём 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 169
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 141
Европа 24964 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Украина 7928 35
Норвегия - Королевство 1858 19
США - Нью-Йорк 3180 19
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 18
Россия - ДФО - Магаданская область 533 18
Казахстан - Республика 6048 16
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 16
Узбекистан - Республика 2005 15
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 14
Россия - ДФО - Амурская область 954 13
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 13
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Нидерланды 3746 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 7
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 6
Япония 13807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 6
Таджикистан - Республика 953 6
Кипр - Республика 636 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 147
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 119
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 93
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 68
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 46
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 35
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 24
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 19
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 18
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 14
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 13
Приватизация - форма преобразования собственности 543 12
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 11
Аудит - аудиторский услуги 1265 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 8
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 55
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 28
Dow Jones - MarketWatch 334 16
CNET Networks - CNET News 1643 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
Bloomberg 1627 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Forbes - Форбс 1002 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Le Monde 30 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
AP - Associated Press 2007 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Российская газета 290 1
Yahoo! Finance 122 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Dow Jones - Barron's 26 1
GigaOM 71 1
News Corp - News Corporation 221 1
Total Telecom 613 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Euronews - телеканал 52 1
Сellular News 31 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Румедиа - Business FM 6 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
NYT - The New York Times 1100 1
The Washington Post 350 1
Internet Stock Report 994 28
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 17
StockCharts 19 15
S&P 500 565 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Bear Stearns 79 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
Moody's Investors Service 136 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Индекс потребительского доверия 20 2
Gartner - Гартнер 3658 2
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In-Stat 115 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Рустелеком ТК 305 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
СВГУ - Северо-Восточный государственный университет - Северный Международный Университет - Магаданский государственный педагогический институт 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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