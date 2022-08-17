Индексная книга CNews*
U.S. SEC ADR American Depositary Receipt АДР Американская депозитарная расписка
Публикаций - 247, упоминаний - 256
U.S. SEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Граванова Юлия 20 15
|Путин Владимир 2736 7
|Шамолин Михаил 124 7
|Дубовсков Андрей 88 7
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 7
|Розанов Всеволод 42 6
|Кочетков Владислав 247 6
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 13 6
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 5
|Дроздов Сергей 31 5
|Абугов Антон 37 5
|Корня Алексей 76 5
|Баженова Елена 29 4
|Горбунов Александр 47 4
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 4
|Буянов Алексей 28 3
|Кузовкин Алексей 154 3
|Евтушенков Владимир 200 3
|Кузнецов Сергей 144 3
|Изосимов Александр 193 3
|Николаев Вячеслав 84 3
|Меламед Леонид 150 3
|Щеголев Игорь 689 2
|Засурский Артём 10 2
|Neuberger Berman 2 2
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
|Киселев Александр 114 2
|Белик Дмитрий 15 2
|Евтушенкова Татьяна 10 2
|Либин Сергей 22 2
|Шенкер Олег 21 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 2
|Гольдин Валерий 5 2
|Каменский Андрей 9 2
|Греф Герман 366 2
|Дудко Наталья 4 2
|Яковицкий Алексей 21 2
|Резникович Алексей 59 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.