МТС объявляет о начале автоматической конвертации АДР ровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о подаче в адрес КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО) уведомления о начале автоматической конвертации американских депозитарных расписок (АДР) в обыкновенные акции ПАО «МТС», в соответствии с требованием российского законодательства. КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО) является российским депозитарием, в котором открыт счет д

МТС получила разрешение на продолжение программы ADR до 12 июля 2022 года о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации удовлетворила ходатайство МТС сохранить программу американских депозитарных расписок (ADR). Комиссия разрешила МТС продолжить обращение ADR компании за пределами России до 12 июля 2022 г. включительно. В России 27 апреля 2022 г. вступили в силу поправки в закон «Об акцион

«Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе «Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что Citi (через Citibank N.A.) назначен банком-депозитарием по программе американских депозитарных расписок (ADR). Американские депозитарные акции «Ростелекома» (ADS) торгуются на Лондонской фондовой бирже под символом RKMD и на рынке OTCQX под символом ROSYY. Каждая ADS представляет шесть обыкновенны

VimpelCom объявил об успешном завершении предложения о приобретении акций и АДР «ВымпелКома» 87% от общего количества голосующих акций «ВымпелКома». VimpelCom Ltd. приняла к обмену все акции и АДР «ВымпелКома», которые были надлежащим образом предложены и не отозваны. Все условия для у

МТС изменит с 3 мая 2010 г. соотношения между АДР и обыкновенными акциями компании е ТелеСистемы» (МТС) сообщил об изменении соотношения между американскими депозитарными расписками (АДР), обращающимися на Нью-Йоркской фондовой бирже, и обыкновенными акциями компании. Изменен

МТС станет доступнее для американцев ильные ТелеСистемы» объявила об изменении соотношений между американскими депозитарными расписками (АДР) и обыкновенными акциями. Теперь одной АДР будут соответствовать 2, а не 5 акций,

«Ростелеком» сбежал из Америки четности. Листинг акций «Ростелекома» в форме выпущенных на них американских депозитарных расписок (ADR) состоялся в 1998 г. При этом компания разместила ADR 2-го уровня, то есть расписк

«Ростелеком» проведёт делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи «Ростелеком», российский национальный оператор связи, сообщил о том, что Совет директоров принял решение произвести делистинг американских депозитарных расписок компании (АДР) с Нью-Йоркской фондовой биржи, а также осуществить дерегистрацию в Комиссии США по ценным бумагам и биржам (КЦББ США) в целях прекращения обязательств по представлению отчетности согласно

СЗТ изменяет коэффициент конвертации АДР первого уровня Северо-Западный Телеком» изменяет коэффициент конвертации своих американских депозитарных расписок (АДР) первого уровня, выпущенных на обыкновенные акции. Держатели АДР получат четыре до

«ВымпелКом» измененил соотношение между АДР и обыкновенными акциями мпания «ВымпелКом» объявила об изменении соотношения между Американскими Депозитарными Расписками («АДР»), обращающимися на Нью-Йоркской фондовой бирже («NYSE»), и соответствующими обыкновенным

СЗТ планирует снизить коэффициент конвертации в АДР По итогам первого полугодия 2007 года количество АДР (американская депозитарная расписка) 1-го уровня выросло на 9,2% и составило 1 183 140 шт., или 6,7% от общего количества обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «Северо-Западный Телеком

Altimo увеличила долю голосующих акций в "ВымпелКоме" до 42,4% ме» до 39,5% голосующих акций путем выкупа 14 марта 2007 г. очередного пакета акций у Deutsche Bank. Напомним, 5 и 6 марта Altimo заключила ряд соглашений с Deutsche Bank AG о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR «ВымпелКома», 2 марта — о выкупе 1 млн 300 тыс. ADR «ВымпелКома» по цене $79,6933 за ADR, 1 марта Eco Telecom заключил соглашение с Deutsche Bank AG, London Branch на пок

Altimo намерена увеличить свою долю в "ВымпелКоме" до 38,4% голосующих акций РБК. Altimo намерена 14 марта 2007 г. выкупить очередной пакет акций у Deutsche Bank. Как отмечается в сообщении, 7 марта Eco Telecom, входящая в «Альфа-групп», заключила соглашение о выкупе 675 тыс. ADR «ВымпелКома» по цене 82,6466 долл. за расписку. 8 марта был заключен договор о выкупе 818,4 тыс. ADR по цене за $84,1644 за расписку. Сделка будет совершена 14 марта 2007 г. Напомним

Altimo заключил соглашения с Deutsche Bank о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR "ВымпелКома" Altimo («Альфа-Телеком») заключил ряд соглашений с Deutsche Bank AG о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR компании «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), сообщает РБК. Как отмечается в документах, Eco Telecom, входящая в «Альфа групп», 5 марта 2007 г. заключила соглашение с Deutsche Bank о выку

Altimo увеличила свою долю в "ВымпелКоме" до 35,8% США. Согласно опубликованным материалам компании, 30 августа с.г. компания Rightmarch Limited (на 100% принадлежащая Altimo) заключила своп-соглашение с Jam Holding Asset Management по покупке у нее ADR "ВымпелКома". За это время Rightmarch приобрела у Jam Holding 6,597,900 американских депозитарных расписок (ADR) "ВымпелКома". Несколько дней назад оговоренные ADR были достав

Altimo переняла вражескую тактику иобретенной в прошлом году Deutsche Bank. В соответствии со своп-соглашением, стороны могут заключать друг с другом сделки на приобретение определенного количества Американских депозитарных расписок (АДР), выпущенных на акции «Вымпелкома». Финансировать их будет Rightmarch, при этом АДР должны будут доставлены ей в выбранную ею самой дату из периода начиная с 26 октября 2006 года и з

МТС набивает себе цену Совет директоров компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) одобрил программу выкупа американских депозитарных расписок (АДР), выпущенных на акции оператора. Зарегистрированный на Бермудских островах специально для этой цели офшор Mobile TeleSystems Bermuda в течение одного года с момента старта программы может п

МТС объявила программу выкупа ADR Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила программу выкупа ADR, выпущенных на обыкновенные акции, в количестве, не превышающем 10% от всех эмитированных акций компании, сообщает РБК. Срок программы приобретения — в течение 12 месяцев, до 31 август

Акции ИКТ-компаний: январская лихорадка В январе гипотеза о высокой зависимости котировок ADR российских телекомов от движения российского рынка вновь подтвердилась. Во время новогодних каникул, когда на российских торговых площадках торги не проводились, котировки российских ADR

Цена на МТС и "Би Лайн" упала и потерянный для торгов понедельник работой в субботу, восстановив потерянное равновесие. МТС Несмотря на вполне благоприятные итоги IV квартала 2004 года, опубликованные на прошлой неделе, котировки ADR компании, размещенные на Нью-йоркской фондовой бирже, всю неделю продолжали снижаться. Вообще, движение цены еще с начала марта носит падающий характер. 29 марта цена достигла самого низког

ADR "Северо-Западного Телекома" начали торговаться в Германии к иностранные ценные бумаги без дополнительного раскрытия финансовой отчетности . До этого сделки с ADR СЗТ совершались только на внебиржевом рынке США. В целях поддержки ликвидности АДР на нем

МТС конвертирует в ADR до 39% капитала Руководство оператора связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) намерено увеличить программу ADR на свои акции с 23% до 39% капитала, сообщает РБК. Соответствующее распоряжение будет направлено банку JPMorgan, являющемуся банком-депозитарием программы ADR МТС. Руководство компан

"ЦентрТелекому" разрешили конвертировать акции в АДР обходимость получения разрешения в рамках действующей программы американских депозитарных расписок (АДР) 1-го уровня на обыкновенные акции "ЦентрТелекома" вызвана регистрацией нового выпуска ак

Купить часть бизнеса "Би Лайн" сможет каждый 22 ноября «ВымпелКом» проведет дробление своих ADR (американских депозитарных расписок, в виде которых акции оператора торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка). С этого времени каждая акция оператора будет покрывать 4 ADR, тогда как ра

NASDAQ достиг 11-месячного максимума ля программного обеспечения Siebel Systems (-2,8%) упали на новостях о расследовании Комиссией по биржам и ценных бумагам (SEC) нарушений со стороны ряда руководителя компании. Продолжили свой рост и ADR на акции российских телекоммуникационных лидеров. Так, к завершению торгов понедельника ADR на акции компаний «Мобильные Телесистемы» (+4,5%) и «ВымпелКом» (+4,2%) поднялись до истор

"Центртелеком" отчитался за год, планирует 7-летние евробонды и ADR 3-го уровня ОАО "Центртелеком", планирует в этом году выпустить дебютные еврооблигации, а также американские депозитарные расписки (ADR) третьего уровня. Компания начнет представление евробондов и ADR в марте-апреле в Нью-Йорке и в Лондоне, объема эмиссии не уточняется. В первой половине текущего года "Центртелеком"

"Ростелеком" назначил JPMorgan банком-депозитарием пании находится в Нью-Йорке. Дополнительную информацию можно получить на сайтах jpmorganchase.com и adr.com - центральный источник информации по АДР и международным акциям. В 2002 году JPMorgan

Taiwan Semiconductor конвертирует 93 млн. акций в АДР ций в американские депозитарные расписки для 17 акционеров, включая компанию Acer. Об этом Комиссия сообщила в распространенном ей заявлении вечером 31 октября. Акции будут конвертированы в 18,6 млн. АДР. Цена конвертации определена на уровне $10 за акцию, согласно заявлению Комиссии. Акции TSMC на тайваньской бирже закрылись на уровне 46,5 тайваньских долларов. А АДР TSMC упали на 1

В рамках программы АDR "Сибирьтелеком" посетили представители JPMorgan Chase Bank участникам встречи также предстоит рассмотреть следующие вопросы:информационно-справочные продукты adr WISE, adr.com.;мероприятия, связанные с проведением годовых общих собраний акционе

NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США e, руководство Vivendi Universal не указало в отчетности заем в 1,5 млрд. евро, полученный в ходе сделки по продаже акций BskyB. Акции Vivendi Universal, котирующиеся на американских площадках в виде ADR, рухнули 2 июля на 20,9%. По мнению Алана Скраинки (Alan Skrainka), главного рыночного аналитика Edward Jones, проблемы Vivendi не имеют большого значения для американского фондового рынка,

NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте производителей сетевого и оптоволоконного оборудования и интернет-компаний, меньше других - бумаги производителей компьютеров и производителей программного обеспечения. Значительно выросли в пятницу ADR на акции российских высокотехнологичных компаний. Объем торгов был самым маленьким в этом году и на NYSE, и на NASDAQ, но это объясняется тем, что торговая сессия была укороченной. ИндексИз

Подписание соглашений с американскими банками - маркет-мейкерами АДР компаний "Связьинвеста" отложено на неопределенный срок ский банк J.P.Morgan объявил о начале торговли с 4 сентября американскими депозитарными расписками (ADR) на акции ОАО "Петербургская телефонная сеть", ОАО "Электросвязь" Новосибирской области,

Aмериканский банк J.P. Morgan начал торговлю АДР на акции межрегиональных объединений ОАО "Связьинвест" росвязь" Новосибирской области, ОАО "ЦентрТелеком" и ОАО "Электросвязь" Приморского края. Программы АДР первого уровня четырех базовых компаний межрегиональных объединений ОАО "Связьинвест" был

NASDAQ: акции Compaq и HP подешевели после объявления о слиянии идит явных признаков улучшения ситуации на телекоммуникационном рынке, а перспективы сектора сейчас еще более неопределенны, чем считалось ранее. В результате заявления, сделанного г-ном Хеллстремом, ADR на акции компании упали на 19,5%. Среди нетехнологических компаний негативными заявлениями отметились DaimlerChrysler и Providian Financial. И подвели черту под всеми этими сообщениями слух

На NASDAQ наступило затишье беспечения, а также сетевых и оптоволоконных компаний. В то же время упали в цене акции производителей компьютеров и интернет-компаний. Вновь значительно подскочили в цене (на этот раз почти на 9,0%) ADR на акции "Вымпелкома", в связи с повышением рейтингов акций компании аналитиками "Альфа-банка" и Brunswick UBS Warburg. Объем торгов значительно снизился и на NYSE и на NASDAQ. ИндексИзм.Зн

На NASDAQ наступило затишье беспечения, а также сетевых и оптоволоконных компаний. В то же время упали в цене акции производителей компьютеров и интернет-компаний. Вновь значительно подскочили в цене (на этот раз почти на 9,0%) ADR на акции "Вымпелкома", в связи с повышением рейтингов акций компании аналитиками "Альфа-банка" и Brunswick UBS Warburg. Объем торгов значительно снизился и на NYSE и на NASDAQ. ИндексИзм.Зн

Четыре российские телефонные компании зарегистрированы в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о регистрации программ выпуска ADR первого уровня ОАО "Петербургская телефонная сеть" (ПТС), ОАО "Электросвязь" Новосибирско

NASDAQ вырос под влиянием позитивных отчетов Nokia, SAP и Siebel Systems 85,-0,88) после объявления квартального прогноза. Значительно упали после объявления квартальных показателей акции производителя B2B программного обеспечения i2 Technologies (-1,54 до 11,55,-11,76%). ADR на акции одного из лидеров рынка мобильной связи Nokia (+2,51 до 19,51,+14,76%) неплохо прибавили в цене после объявления квартальных результатов. Подобные результаты продемонстрировали и <

NASDAQ вырос под влиянием позитивных отчетов Nokia, SAP и Siebel Systems 85,-0,88) после объявления квартального прогноза. Значительно упали после объявления квартальных показателей акции производителя B2B программного обеспечения i2 Technologies (-1,54 до 11,55,-11,76%). ADR на акции одного из лидеров рынка мобильной связи Nokia (+2,51 до 19,51,+14,76%) неплохо прибавили в цене после объявления квартальных результатов. Подобные результаты продемонстрировали и <