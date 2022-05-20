Разделы

Бизнес Телеком
|

МТС получила разрешение на продолжение программы ADR до 12 июля 2022 года

МТС объявила о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации удовлетворила ходатайство МТС сохранить программу американских депозитарных расписок (ADR). Комиссия разрешила МТС продолжить обращение ADR компании за пределами России до 12 июля 2022 г. включительно.

В России 27 апреля 2022 г. вступили в силу поправки в закон «Об акционерных обществах», согласно которым российские компании должны инициировать действия, направленные на прекращение обращения депозитарных расписок, или обратиться за разрешением в комиссию на продолжение программы АDR за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы ИТ-вакансии с самой высокой зарплатой в мае 2022 года

Российские ИТ-компании начинают брать на работу аутистов

Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов

Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы

Власти ослабляют налоговую удавку для разработчиков и покупателей российских ПО и «железа»

В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще