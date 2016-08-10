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MoU
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10.08.2016 Выручка Tele2 во втором квартале 2016 г. выросла на 10,3% 1
17.05.2016 Выручка Tele2 в 1 квартале 2016 г. достигла 24,3 млрд руб. 1
05.04.2016 Абонентская база Tele2 достигла 37,3 млн человек 1
05.04.2016 Tele2 за два месяца подключил в Москве 1,3 млн абонентов 1
26.11.2015 Абонентская база Tele2 выросла на 800 тыс. человек 1
18.08.2015 Выручка Группы МТС во втором квартале 2015 г. увеличилась на 3,9% до 102,7 млрд руб. 1
19.03.2015 Потеря Украиной Крыма и Донбасса больнее всего ударила по МТС 2
27.02.2015 В 2014 г. Beeline инвестировал $79 млн в развитие сетей в Узбекистане 1
25.11.2014 Выручка МТС в третьем квартале 2014 г. выросла до 107,1 млрд руб. 1
20.08.2014 Выручка Группы МТС во втором квартале 2014 г. выросла до 99 млрд руб. 1
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях 1
18.03.2014 Выручка Группы МТС в 2013 г. выросла на 5% до 398,4 млрд руб. 1
05.03.2014 «Мегафон» потратит миллиард на рекламу iPhone в России 1
25.02.2014 Количество пользователей мобильного ШПД в России превышает 90 млн 1
19.11.2013 Выручка МТС в третьем квартале выросла на 4% до 103 млрд руб. 1
21.10.2013 В 2013 г. операторы заработают на мобильных сообщениях $230 млрд 1
20.08.2013 Выручка Группы МТС выросла во втором квартале 2013 г. на 5% до 97,5 млрд руб. 1
06.03.2013 Количество абонентов «Билайн» в Узбекистане превысило 10 млн человек 1
16.08.2012 Выручка «ВымпелКома» в Узбекистане по итогам второго квартала выросла на 35% 1
21.05.2012 Чистая прибыль МТС за первый квартал 2012 г. выросла на 59% до $512 млн 1
17.08.2011 «МегаФон» во втором квартале 2011 г. увеличил выручку на 12%, но сократил прибыль на 7,2% 2
29.03.2011 Количество абонентов мобильной связи «Билайн» в Узбекистане выросло в 2010 г. на 37,2% до 4,822 млн 1
09.02.2011 Операционная выручка Tele2 в России в четвертом квартале 2010 г. выросла на 24% до 12,1 млрд руб. 1
09.11.2010 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашения о сотрудничестве с тремя индийскими компаниями 1
21.10.2010 Выручка «Tele2 Россия» в третьем квартале выросла на 39% до 11,4 млрд руб. 1
18.08.2010 Сотовые операторы группы «Связьинвест» перейдут на единую систему учета абонентов 1
31.05.2010 Акции: телекомы «лихорадит» 1
21.04.2010 Операционная выручка «Tele2 Россия» в первом квартале 2010 г. выросла на 32% 1
12.04.2010 Акции: РБК подорожала на четверть за 2 недели 1
29.03.2010 Акции: не все "дочки" "Связьинвеста" одинаково привлекательны 1
11.03.2010 Роумеры подвели «Мегафон» 1
10.02.2010 Абонентская база «Мегафона» в Татарстане в 2009 г. увеличилась на 12% 1
09.02.2010 Выручка Tele2 в России в 4-м квартале 2009 г. увеличилась на 8% 1
14.12.2009 «Тройка Диалог»: потенциал роста МТС выше, чем у «ВымпелКома» 1
13.11.2009 МТС выросли на мобильном интернете и SMS 1
22.10.2009 В третьем квартале 2009 г. абонентская база «Tele2 Россия» выросла на 1,1 млн пользователей 1
07.09.2009 Акции «Армады» выросли на 30% за две недели 1
07.09.2009 Консолидированная выручка «МегаФона» в первом полугодии выросла на 7,3% 1
27.08.2009 Выручка «Билайн» выросла за счет мобильной связи 1
24.08.2009 Капитализация Asbis и «Армады» растет быстрее всех 1

Публикаций - 77, упоминаний - 84

MoU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 10
Ростелеком - Связьинвест 1650 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 5
СМАРТС Компания 490 5
Киевстар 431 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 627 4
Рустелеком ТК 255 3
ВолгаТелеком 408 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 3
UMC - United Microelectronics Corporation 269 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 2
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 129 2
Ericsson 2235 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 150 2
Yota - Скартел 625 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 667 2
Ростелеком Дальсвязь 424 2
Ростелеком ЦентрТелеком 502 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 2
Тримоб 30 1
ASBIS - АСБИС 89 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 138 1
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 39 1
Ростелеком НСС 74 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 1
Rambler Media 111 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 1
Комстар Регионы 89 1
Nortel Networks 1259 1
Интертелеком - Intertelecom 36 1
PEOPLEnet 19 1
Армада - РБК софт 648 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 1
STMicroelectronics 258 1
BeCloud - Белорусские облачные технологии 9 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 5
ВТБ Банк Москвы 428 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 3
Уралсиб Банк 418 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 185 2
Телефорум 91 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
ОНЭКСИМ ГК 36 1
Цифроград 137 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 83 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 49 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 1
UBS AG 281 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 228 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 483 1
Альфа-Банк 1279 1
Credit Suisse 104 1
Открытие ФК 553 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 178 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 330 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 2
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 343 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 105 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 132 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 70 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 429 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
WhatsApp Messenger 658 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
МегаФон Бонус 3 1
Солдатенков Сергей 154 4
Изосимов Александр 188 3
Брюквин Юрий 253 3
Эмдин Сергей 67 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Кусков Денис 185 2
Шамолин Михаил 116 1
Юрченко Евгений 94 1
Ткачук Лариса 48 1
Кучеров Кирилл 22 1
Лобанов Денис 37 1
Зайцева Анна 63 1
Васильев Андрей 15 1
Гурко Александр 129 1
Лацанич Василь 92 1
Ахметов Ринат 52 1
Порошенко Петр 17 1
Парфенов Игорь 50 1
Корня Алексей 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 15
Украина 5153 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 7
Узбекистан - Республика 1206 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 5
Казахстан - Республика 3735 4
Таджикистан - Республика 686 4
Беларусь - Белоруссия 2933 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 3
Россия - СФО - Республика Алтай 844 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 3
Индия - Республика 3429 3
Европа 6447 3
Европа Западная 1190 2
Грузия 978 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Япония 6703 2
Бразилия - Федеративная Республика 1714 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 2
Европа Восточная 2685 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 650 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 413 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 215 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 463 1
Индия - Карнатака - Бангалор 158 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 141 1
Греция - Греческая Республика 538 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 490 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 1
Филиппины - Республика 384 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 387 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 311 1
Косово - Республика 26 1
Донбасс 27 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 59
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 28
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 21
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 6
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 105 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Коммерсантъ - Издательский дом 727 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
AC&M Consulting 181 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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