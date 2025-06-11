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MoU Minutes of Use Среднее количество используемых минут

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.06.2025 Сколько заработали МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» в 2024 году 1
17.10.2024 Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии 1
19.03.2024 «Билайн», МТС, «Мегафон», «Ростелеком». Кто сколько заработал в 2023 году 1
31.05.2022 «Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 1
26.02.2018 Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда 1
28.11.2016 Gemalto объединит решение по управлению подпиской с Huawei OceanConnect 1
10.08.2016 Выручка Tele2 во втором квартале 2016 г. выросла на 10,3% 1
20.05.2016 МТС скрыла доходы от мобильного интернета 1
17.05.2016 Выручка Tele2 в 1 квартале 2016 г. достигла 24,3 млрд руб. 1
10.05.2016 Россияне стали почти в 5 раз интенсивнее пользоваться соцсетями, почтой и мессенджерами с мобильных устройств 1
05.04.2016 Абонентская база Tele2 достигла 37,3 млн человек 1
05.04.2016 Tele2 за два месяца подключил в Москве 1,3 млн абонентов 1
22.03.2016 Кто больше заработал в 2015 г.: МТС, «Билайн» или «Мегафон»? 1
26.11.2015 Абонентская база Tele2 выросла на 800 тыс. человек 1
19.08.2015 Выручка Tele2 во втором квартале 2015 г. выросла на 7,1% до 23,6 млрд руб. 1
18.08.2015 Выручка Группы МТС во втором квартале 2015 г. увеличилась на 3,9% до 102,7 млрд руб. 1
16.06.2015 По итогам 1 квартала 2015 г. операционная выручка Tele2 выросла на 49% 1
22.04.2015 Выручка Tele2 по итогам 2014 г. выросла на 33,3% 1
19.03.2015 Потеря Украиной Крыма и Донбасса больнее всего ударила по МТС 1
18.03.2015 Итоги 2014 г.: сколько заработали МТС, «Мегафон» и «Билайн» 1
17.03.2015 Группа МТС показала в 2014 г. рост выручки на 3,1% 1
27.02.2015 В 2014 г. Beeline инвестировал $79 млн в развитие сетей в Узбекистане 1
25.02.2015 «Билайн» заработал на падении рубля 1
01.12.2014 Выручка Tele2 в 3 квартале 2014 г. составила 24,9 млрд руб. 1
25.11.2014 Выручка МТС в третьем квартале 2014 г. выросла до 107,1 млрд руб. 1
27.08.2014 Выручка Tele2 во втором квартале 2014 г. составила 21,8 млрд руб. 1
20.08.2014 Выручка Группы МТС во втором квартале 2014 г. выросла до 99 млрд руб. 1
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях 1
27.05.2014 Выручка МТС в 1 квартале 2014 г. выросла на 5,1% до 97,6 млрд руб. 1
20.03.2014 Итоги 2013 года: В чем МТС и «Мегафон» обогнали «Билайн» 1
18.03.2014 Выручка Группы МТС в 2013 г. выросла на 5% до 398,4 млрд руб. 1
05.03.2014 «Мегафон» потратит миллиард на рекламу iPhone в России 1
25.02.2014 Количество пользователей мобильного ШПД в России превышает 90 млн 1
18.02.2014 Huawei и Nokia Solutions and Networks подписали двустороннее соглашение о совместимости системы эксплуатационной поддержки 1
19.11.2013 Выручка МТС в третьем квартале выросла на 4% до 103 млрд руб. 1
21.10.2013 В 2013 г. операторы заработают на мобильных сообщениях $230 млрд 1
20.08.2013 Выручка Группы МТС выросла во втором квартале 2013 г. на 5% до 97,5 млрд руб. 1

Публикаций - 135, упоминаний - 135

MoU и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15799 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 53
МегаФон 10772 36
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3348 23
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
Ростелеком 10963 12
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 10
Киевстар - Kyivstar 569 10
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 6
Tele2 AB 71 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
UMC - United Microelectronics Corporation 339 4
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы - MTS Беларусь 39 3
Huawei 4677 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1581 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 3
МТС - Телеком-900 13 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1916 2
Vodafone Group 1412 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
Астелит 137 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
МегаФон - Мобиком 230 2
Транснавигация НПП 7 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
101Hotels.com 456 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 602 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 689 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Arthur Andersen 64 1
GoodWill 13 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 1
Велес Капитал 21 1
Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 8 1
Дельта Банк 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8878 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Альфа-Банк 1980 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 212 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Цифроград 171 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Телефорум 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13901 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3695 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Президент Украины 128 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 20
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 408 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29724 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 23
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2637 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26349 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9530 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7546 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10185 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6046 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9312 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1616 7
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 643 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26852 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9667 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1409 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5391 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8672 4
Аксессуары 4288 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 3
Мобильная связь - голосовые услуги 323 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13502 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3071 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26334 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 429 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13734 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18353 2
Data monetization - Монетизация данных 1973 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7396 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3278 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3727 2
Интерконнект 91 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9938 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18068 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1076 14
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1289 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 1
МТС Джинс 0 1
Age of Kings 2 1
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Видеосвидание 5 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 927 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7637 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1752 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 892 1
Google - Gmail 1024 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1688 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Huawei Connect 14 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 118 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 183 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 1
QIP - Мессенджер 122 1
МегаФон Бонус 15 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 1
Солдатенков Сергей 162 5
Брюквин Юрий 300 5
Лацанич Василь 106 4
Изосимов Александр 192 4
Морошкин Александр 118 4
Кусков Денис 221 3
Золочевский Иван 20 2
Эмдин Сергей 69 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Меламед Леонид 150 2
Кучеров Кирилл 26 2
Гирев Андрей 77 1
Масленников Игорь 36 1
Домбровский Юрий 62 1
Сидоров Василий 53 1
Саяпина Елена 46 1
Авдеев Сергей 29 1
Левочка Родион 13 1
Эгов Кирилл 20 1
Денисов Леонид 17 1
Голосной Евгений 22 1
Петров Владимир 18 1
Сафронюк Андрей 11 1
Анисимов Андрей 12 1
Белов Константин 8 1
Пономаренко Анатолий 5 1
Васильев Эдуард 1 1
Нартов Максим 37 1
Валуев Николай 2 1
Федорова Юлия 8 1
Tong-Li Suzanne - Тонг-Ли Сюзанн 6 1
Aloupis Constantine - Алуп Константин 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Корня Алексей 80 1
Парфенов Игорь 52 1
Ермаков Валерий 140 1
Порошенко Петр 27 1
Дубовсков Андрей 89 1
Шамолин Михаил 124 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 27
Украина 7930 25
Узбекистан - Республика 2013 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 13
Беларусь - Белоруссия 6304 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 12
Таджикистан - Республика 955 10
Европа 24978 9
Армения - Республика 2452 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 9
Казахстан - Республика 6062 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3359 6
Грузия 1333 5
Южная Осетия - Государство Алания 119 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2857 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3187 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 728 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1553 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19177 3
Индия - Bharat 5878 3
Европа Восточная 3139 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3344 3
Италия - Итальянская Республика 4509 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3588 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 3
Абхазия - Республика 198 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3456 2
Азия - Азиатский регион 5925 2
Япония 13812 2
Швеция - Королевство 3783 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1420 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1087 2
Канада 5083 2
Германия - Федеративная Республика 13223 2
Африка - Африканский регион 3644 2
Россия - СФО - Новосибирск 4882 2
Бразилия - Федеративная Республика 2521 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 777 113
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 89
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6080 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 67
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 48
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 493 39
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1851 35
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7049 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3865 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6702 10
APPM - Average Price Per Minute - средняя стоимость минуты разговора 14 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27343 9
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 173 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 503 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2905 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7838 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3791 7
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 282 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2829 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6570 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1279 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1344 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21716 3
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7534 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 2
Энергетика - Energy - Energetically 5874 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 283 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2172 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 745 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
Девальвация 39 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 5
РБК ТВ - телеканал 83 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6099 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2436 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 13
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Рустелеком ТК 305 5
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Gartner - Гартнер 3659 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 16
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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