Индексная книга (каталог) CNews*
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MoU Minutes of Use Среднее количество используемых минут
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 135, упоминаний - 135
MoU и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатенков Сергей 162 5
|Брюквин Юрий 300 5
|Лацанич Василь 106 4
|Изосимов Александр 192 4
|Морошкин Александр 118 4
|Кусков Денис 221 3
|Золочевский Иван 20 2
|Эмдин Сергей 69 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Меламед Леонид 150 2
|Кучеров Кирилл 26 2
|Гирев Андрей 77 1
|Масленников Игорь 36 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Сидоров Василий 53 1
|Саяпина Елена 46 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Левочка Родион 13 1
|Эгов Кирилл 20 1
|Денисов Леонид 17 1
|Голосной Евгений 22 1
|Петров Владимир 18 1
|Сафронюк Андрей 11 1
|Анисимов Андрей 12 1
|Белов Константин 8 1
|Пономаренко Анатолий 5 1
|Васильев Эдуард 1 1
|Нартов Максим 37 1
|Валуев Николай 2 1
|Федорова Юлия 8 1
|Tong-Li Suzanne - Тонг-Ли Сюзанн 6 1
|Aloupis Constantine - Алуп Константин 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Корня Алексей 80 1
|Парфенов Игорь 52 1
|Ермаков Валерий 140 1
|Порошенко Петр 27 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.