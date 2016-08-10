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MoU
Minutes of Use
Среднее количество используемых минут
MoU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WhatsApp Messenger 658 2
|Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
|ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
|МегаФон Бонус 3 1
|Солдатенков Сергей 154 4
|Изосимов Александр 188 3
|Брюквин Юрий 253 3
|Эмдин Сергей 67 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Кусков Денис 185 2
|Шамолин Михаил 116 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Ткачук Лариса 48 1
|Кучеров Кирилл 22 1
|Лобанов Денис 37 1
|Зайцева Анна 63 1
|Васильев Андрей 15 1
|Гурко Александр 129 1
|Лацанич Василь 92 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Порошенко Петр 17 1
|Парфенов Игорь 50 1
|Корня Алексей 73 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 7
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 727 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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