МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году?

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«Большая тройка» сотовых операторов представила свои финансовые и операционные показатели за 2019 г. В глобальном плане лидером остается группа Veon, на российском же рынке первое место по выручке и числу сотовых абонентов по-прежнему удерживает МТС.

Сотовые итоги 2019 г: серьезное присутствие за пределами России остается только у Veon

Операторы «Мегафон», «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») подвели итоги 2019 г. CNews сравнил результаты работы всех трех компаний.

В 2019 г. МТС продала свою «дочку» на Украине. У компании остается небольшое зарубежное присутствие: в Армении и неконтрольный пакет в одноименной белорусской компании.

У «Мегафона» исторически не было серьезного присутствия за рубежом: оператор имеет дочерние компании только в Таджикистане и в частично-признанных республиках Абхазия и Южная Осетия.

Серьезным присутствием за пределами России сейчас может «похвастаться» только группа Veon. В числе прочего Veon владеет крупнейшим на Украине сотовым оператором «Киевстар». Но в связи с уходом с украинского рынка МТС CNews более не включает показатели по Украине в свою итоговую таблицу.

Показатели группы Veon

Veon заработал за прошлый год $8,86 млрд или 573 млрд руб. (здесь и далее пересчет по курсу 64,7 руб. за $1). Сервисная выручка Veon составила $8,24 млрд (533,1 млрд руб.) – группа не раскрывает отдельно выручку от мобильной и фиксированной связи. В то же время известно, что выручка от мобильной передачи данных группы составила $2,4 млрд (155 млрд руб.).

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию, аналог показателя OIBDA) составил $3,7 млрд (239,35 млрд руб.), рентабельность по данному показателю составила 41,8%. Операционная прибыль находится на отметке $2,02 млрд (130,6 млрд руб.), чистая прибыль - $694 млн (44,89 млрд руб.).

Итоги работы операторов МТС, «Билайн» и «Мегафон» в 2019 году

МТС Veon «Мегафон» Вся группа Выручка, млрд руб 476,1 $8,86 млрд (573 млрд руб) 348,9 Выручка от мобильной связи, млрд руб н/д н/д 280,4 Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб $2,4 млрд (155 млрд руб) 107,6 OBITDA/EBITDA, млрд руб 210,3 $3,7 млрд (239,35 млрд руб) 151,6 Рентабельность по OIBTDA/EBITDA, % 44,2 41,8 43,4 Операционная прибыль, млрд руб 114,2 $2,019 млрд (130,6 млрд руб) 62,6 Рентабельность по операционной прибыль, % 24 23 17,9 Чистая прибыль (убыток), млрд руб 52,4 $694 млн (44,89 млрд руб) 10,35 Рентабельность по чистой прибыли, % 11,4 7,8 3 Капитальные затраты, млрд руб 91,5 $1,776 млрд (114,9 млрд руб) 67,3 Чистый долг, млрд руб 280,5 $8,3 млрд (536,9) 320,35 Число сотовых абонентов, млн 86,9 212,4 н/д Число абонентов ШПД, млн н/д 4,2 н/д Россия Выручка, млрд руб 472,6 289,9 343,4 OIBDTA/EBITDA, млрд руб 214,6 105 127,6 Рентабельность по OIBTDA/EBITDA, % 45,4 36,2 37,2 Чистая прибыль, млрд руб 99 17,18 13,5 Рентабельность по чистой прибыли, % 20,9 5,9 4 Капитальная затраты, млрд руб 81,8 64,18 н/д Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд руб 320,1 225,5 274,9 Выручка от продаж оборудования, млрд руб 69,4 29,16 38,15 Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб н/д 62,9 105,1 Число сотовых абонентов, млн 79,1 54,6 75,2 Число пользователей мобильного интернета, млн н/д 35,5 34,9 ARPU сотовых абонентов, руб 344 335 307 MOU сотовых абонентов, мин н/д 291 н/д Уровень оттока сотовых абонентов (Churn), % н/д 13 н/д MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета), Гб н/д 6,7 н/д Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб 60,1 34,85 30,4 Число абонентов ШПД, млн н/д 2,6 н/д ARPU абонентов ШПД, руб н/д 366 н/д

Источник: CNews Analytics

Капитальные затраты группы Veon за 2019 г. составили $1,776 млрд (114,9 млрд руб.), чистый долг достиг $8,3 млрд (536,9 млрд руб.). Число сотовых абонентов группы достигло 212 млн, число абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) – 4,2 млн.

Показатели МТС и «Мегафона» по всем странам присутствия

МТС (в целом по всей группе) в 2019 г. заработала 476,1 млрд руб. Показатель OIBDA составил 210,3 млрд руб., рентабельность по данному показателю – 44,2%. Операционная прибыль группы достигла 114,2 млрд руб., чистая прибыль – 52,4 млрд руб.

Капитальные затраты группы МТС за 2019 г. составили 91,5 млрд руб., чистый долг достиг 280,5 млрд руб. МТС по всем странам присутствия обслуживает 86,9 млн сотовых абонентов.

Выручка «Мегафона» по всем регионам присутствия составила 348,9 млрд руб. Выручка от услуг мобильной связи составила 280,4 млрд , из этой суммы 107,6 млрд руб. приходится на услуги мобильной передачи данных. Показатель OIBDA составил 151,6 млрд руб., рентабельность по данному показателю – 43,4%.

Операционная прибыль «Мегафона» составила 62,6 млрд руб., чистая прибыль – 67,3 млрд руб. Капитальные затраты компании в 2019 г. достигли 67,3 млрд руб., чистый долг - 320,35 млрд руб.

Россия: лидерство – за МТС

В России лидером является МТС. За 2019 г. компания заработала 472,6 млрд руб. Показатель OIBDA составил 214,6 млрд руб, ренатабельность по данному показателю – 45,4%. Чистая прибыль достигла 99 млрд руб., капитальные затраты – 20,9 млрд руб.

Выручка МТС от мобильной связи в России составила 320,1 млрд руб., от продаж оборудования – 69,4 млрд руб., от фиксированного бизнеса – 60,1 млрд руб. Число сотовых абонентов в России достигло 79,1 млн.

ARPU (средняя ежемесячная выручка на одного абонента) у МТС в мобильной связи составляет, по подсчетам CNews, 344 руб. Выручку от мобильной передачи данных и число абонентов ШПД компания не раскрывает.

Показатели «Мегафона» в России

На втором месте по показателям в России находится «Мегафон». Компания заработала за 2019 г. 343,4 млрд руб., показатель OIBDA достиг 127,6 млрд руб., рентабельность по данному показателю – 37,2%. Чистая прибыль компании составила 13,5 млрд руб. размер капитальных затрат отдельно по России «Мегафон» не раскрывает, но данная цифра должна быть близка к общим капитальным затратам компании – 67,3 млрд руб.

Выручка «Мегафона» от мобильной связи в России составила 274,9 млрд руб., в том числе от мобильной передачи данных – 105,1 млрд руб. Выручка от продаж оборудования составила 38,15 млрд руб., от фиксированного бизнеса – 30,4 млрд руб. Число сотовых абонентов составило 75,2 млн, ARPU сотовых абонентов по подсчетам CNews – 307 руб. Число абонентов ШПД компания не раскрывает.

Показатели «Вымпелкома»

«Вымпелком» за 2019 г. заработал 289,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 105 млрд руб., рентабельность по данному показателю – 36,2 млрд руб. Капитальные затраты составили 64,18 млрд руб., чистая прибыль – 17,18 млрд руб.

Выручка «Вымпелкома» от мобильной связи составила 225,5 млрд руб., в том числе от мобильной передачи данных 62,9 млрд руб. Выручка от продаж оборудования составила 29,16 млрд руб., от фиксированного бизнеса 34,85 млрд руб.

Число сотовых абонентов компании составило 54,6 млн, ARPU сотовых абонентов – 335 руб. «Вымпелком» - единственный, кто раскрывает показатели среднего голосового трафика сотовых абонентов (MOU), среднего трафика мобильной передачи данных (MBOU) и оттока сотовых абонентов (Chron).

Эти показатели составили 291 мин, 6,7 ГБ и 13% соответственно. Число ШПД-абонентов «Вымпелкома» достигло 2,6 млн, ARPU данных абонентов – 366 руб.