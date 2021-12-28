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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абхазия Республика

Абхазия - Республика

СОБЫТИЯ


28.12.2021 В Абхазии провели модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом

Республика Абхазия в этом году сделала важный шаг в развитии передовых информационных технологий для гос
03.09.2018 Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia

выбор «Мегафона» пал на Huawei. Как «Мегафон» осторожно заходил в Абхазию и Южную Осетию Напомним, Абхазия и Южная Осетия образовались в качестве независимых государств в начале 1990-х годов в
29.09.2017 Республики Абхазия и Южная Осетия внедряют российское ПО

С момента обретения независимости Республика Абхазия активно реформируется. Основой модернизации всех основных государственных институтов

20.06.2016 «Мегафон» предлагает домашние тарифы в поездках по Абхазии

звонить, писать SMS и пользоваться мобильным интернетом на тех же условиях, что и в своем регионе. «Абхазия уже не первый год входит в пятерку самых популярных туристических направлений, а за п
18.05.2016 Россия и Абхазия подписали меморандум о снижении тарифов на роуминг

ации Алексей Волин и начальник Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазии Лаша Шамба подписали меморандум о взаимопонимании в отношении снижения тарифов на усл
29.04.2016 Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии

аторов «Аквафон» и «Остелеком». Эти операторы работают на территориях частично-признанных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом CNews рассказал источник на российском телекоммуникационном р
02.09.2013 Платежная система «Лидер» вышла на рынок республики Абхазия

Платежная система «Лидер» и АКБ «Сберегательный банк республики Абхазия» заключили партнерское соглашение в рамках предоставления своим клиентам услуг по ден
27.12.2011 «Национальный Банк Республики Абхазия» внедрил ЦАБС «Банк 21 Век»

ованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в «Национальном Банке республики Абхазия» (НБ РА). На базе ЦАБС «Банк 21 Век» в «Национальном Банке республики Абхазия»
09.10.2009 «Почта России» наладит почтовый обмен с Абхазией

ение ряда соглашений, прежде всего – соглашения между правительством РФ и правительством республики Абхазия о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,

30.09.2009 В телефонном коде России появилось новое государство

Он, в частности, подразумевает предоставление Абхазии телефонных кодов в российской зоне нумерации. Абхазия получит код «840» для фиксированной связи и «940» — для мобильной. По словам нач
01.09.2008 Акции: независимость Абхазии и ЮО обрушила телекомы

На прошлой неделе быкам в очередной раз не удалось поднять голову. События вокруг признания независимости Южной Осетии и Абхазии дестабилизировали взаимоотношения России и США. Иностранные инвесторы активизировали вывод средств из России, опасаясь негативного развития событий. В результате по итогам недели индекс
28.08.2008 "Сотовики" признали независимость Абхазии и Южной Осетии

Во вторник, 26 августа, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости двух отделившихся от Грузии республик — Абхазии и Южной Осетии. Данное известие вызвало народное ликование в обеих республиках. Причем люди не только выходили на улицы, но и звонили друг другу с поздравлениями. По сообщениям информаг
04.05.2008 БПЛА продолжают падать на Абхазию

Как сообщает РБК со ссылкой на официального представителя республики Абхазия, сегодня, в воскресенье, 2 мая 2008 года, в небе над Абхазией менее чем с часовым пер
05.04.2007 Абхазия начинает разработку минеральных ресурсов

Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, управление по геологии, геодезии и картографии страны с начала этого года выдало три лицензии на разработку инертных материалов. В стадии рассмотрения находится вопрос о выдаче еще дву
29.03.2007 Абхазия: Российские и грузинские сотовые операторы работают в республике нелегально

Российские и грузинские операторы сотовой связи не зарегистрированы в Абхазии и, соответственно, нелегально работают на территории республики. Об этом заявил заместитель руководителя Управления правительственной связи и массовых коммуникаций Абхазии Беслан
28.11.2006 Абхазия прервала монополию «Мегафона»

у республики Сухуми начали переводить на шестизначную нумерацию. Решение о необходимости создания в Абхазии альтернативного сотового оператора руководство республики приняло еще в прошлом году.
22.12.2005 Российских сотовиков задержали при переходе госграницы

97 году правительства Грузии и России достигли взаимопонимания в этом вопросе: несмотря на протесты Абхазии, «Ростелеком» отключил идущие в эту республику каналы дальней связи, после чего Аб

Публикаций - 196, упоминаний - 253

Абхазия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
Ростелеком 10948 22
ЦФТ - Золотая Корона 362 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Аквафон 16 14
Yandex - Яндекс 9215 12
Питерская группа связистов 441 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
Остелеком 19 9
Huawei 4675 7
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 5
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
Apple Inc 13154 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Google LLC 12687 4
МегаФон - Мобиком 230 4
Nedfield NV - Tulip Computers NV - Tulip Systems - Tulip IT Services 9 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Samsung Electronics 11064 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
Укртелеком - Ukrtelecom 244 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Geocell 28 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 9
Visa International 1993 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
МТС Трэвел - MTS Travel 292 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ИнвестКапиталБанк 26 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
Comtel Eastern 19 4
Почта России ПАО 2370 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Суточно АО - Суточно.ру 19 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
eBay Inc 1640 2
Связной ГК 1401 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Альфа-Групп 745 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Assist - Ассист 218 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 12
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 11
Правительство Республики Абхазия - Кабинет министров Республики Абхазия - органы государственной власти 8 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
ГосИнформСистемы 160 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 13
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Бронирование - Booking 983 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 8
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 5
HRM - Расчет отпуска 873 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 5
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 8
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 5
Apple iPhone 6 4861 5
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 4
Microsoft Dynamics 1197 3
МТС Big Data 324 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 3
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 3
Primal Software - 2025: Битва за Родину 8 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Apple Pay 519 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Samsung Pay 296 3
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Rakuten Viber 665 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
MasterCard Maestro 159 2
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 1
VK - Mail.ru Maps.me 55 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 1
F6 - F6 Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 14 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Федорова Олеся 63 13
Саакашвили Михаил 18 7
Путин Владимир 3454 7
Брюквин Юрий 300 3
Палант Евгений 4 3
Холязников Владимир 14 3
Саутин Игорь 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Гиголаев Хасан 6 3
Артимович Дмитрий 45 3
Савчук Олег 2 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Кочиев Григорий 2 2
Артимович Игорь 31 2
Джиоев Мириан 6 2
Королев Константин 13 2
Пермяков Максим 31 2
Стоклицкая Анна 24 2
Игнатова Мария 143 2
Блудов Сергей 8 2
Артимовичи (братья) 23 2
Заколупина Марина 8 2
Кочеткова Дарья 18 2
Щеголев Игорь 699 2
Врублевский Павел 105 2
Жаров Александр 183 2
Солдатенков Сергей 162 2
Николаев Вячеслав 104 1
Кузнецов Андрей 115 1
Островский Святослав 47 1
Киселев Александр 115 1
Кусков Денис 221 1
Комлев Владимир 35 1
Кабисов Георгий 7 1
Ульянов Владимир 162 1
Гусев Александр 46 1
Васильев Александр 72 1
Лукашенко Александр 104 1
Балабанов Александр 8 1
Анищенко Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 178
Грузия 1332 97
Казахстан - Республика 6047 87
Беларусь - Белоруссия 6289 85
Турция - Турецкая республика 2620 70
Узбекистан - Республика 2005 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 57
Таджикистан - Республика 953 57
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 55
Украина 7928 54
Южная Осетия - Государство Алания 119 53
Армения - Республика 2449 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 44
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 42
Молдавия - Республика Молдова 738 39
Израиль 2856 31
Таиланд - Королевство 926 28
Европа 24962 25
Греция - Греческая Республика 1017 25
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 24
Чехия - Чешская Республика 1349 24
Монголия 382 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Франция - Французская Республика 8176 21
Германия - Федеративная Республика 13220 19
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 18
Латвия - Латвийская Республика 836 18
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 17
Египет - Арабская Республика 1100 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Испания - Королевство 3839 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 15
Япония 13807 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 41
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 39
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 34
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 30
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 5
Приватизация - форма преобразования собственности 543 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Ведомости 1466 3
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CNews RND - R&D.CNews 2274 2
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NYT - The New York Times 1099 2
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ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
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Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Рустави 2 4 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Осинформ 1 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
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Рустелеком ТК 305 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
AdIndex 13 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
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РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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