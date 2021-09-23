Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Абхазия
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 170
Абхазия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гиголаев Хасан 6 3
|Рейман Леонид 411 3
|Холязников Владимир 13 2
|Стоклицкая Анна 24 2
|Джиоев Мириан 6 2
|Саакашвили Михаил 12 2
|Кочиев Григорий 2 2
|Савчук Олег 1 1
|Любченко Алексей 1 1
|Абрамейцев Алексей 17 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Черногорцева Снежана 4 1
|Санакоев Давид 1 1
|Кислицын Денис 1 1
|Облетников Борис 2 1
|Тюрина Ирина 2 1
|Палант Евгений 1 1
|Балабанов Александр 7 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Жаров Александр 165 1
|Путин Владимир 1824 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Волин Алексей 113 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|CNews Analytics 1988 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760996, в очереди разбора - 664685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760996, в очереди разбора - 664685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru