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Абхазия
Республика


23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 2
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 1
01.10.2019 Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи 1
23.04.2019 «Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам бесплатное общение с однополчанами 1
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 1
20.11.2018 «Мегафон» поднял цены на роуминг из-за девальвации рубля 2
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 5
03.09.2018 Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia 11
03.07.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2018 г. 1
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
20.03.2018 «Мегафон» опубликовал статистику разговоров своих абонентов в рамках завершившейся акции «Тюльпаны для мамы» 1
12.10.2017 Prestigio заключил стратегическое партнерство с сервисом «Прогород» 1
14.07.2017 МТС представила тариф и опцию «Забугорище» для тарификации звонков и интернета за рубежом 1
24.01.2017 В России запатентована ГИС, «не имеющая мировых аналогов». Видео 1
15.11.2016 ОПК автоматизировала более 700 армейских столовых в России и за рубежом 1
11.10.2016 «Лидер» отменил комиссию при отправке денежных переводов по популярным направлениям 1
01.07.2016 Совладельцем абхазского сотового оператора оказался российский бизнесмен 5
20.06.2016 «Мегафон» предлагает домашние тарифы в поездках по Абхазии 7
25.05.2016 «Мегафон» резко снизил цены на интернет в роуминге 1
18.05.2016 Россия и Абхазия подписали меморандум о снижении тарифов на роуминг 1
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул 4
29.04.2016 Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии 9
25.04.2016 «Ростелеком» предоставит бесплатные звонки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1
18.02.2016 НЗБанка запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона» 1
25.01.2016 Южная Осетия недовольна дорогим и некачественным «Мегафоном» 3
07.12.2015 Интернет-трафик у абонентов Северо-Западного «МегаФона» в поездках по России вырос почти в два раза 1
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк 1
23.10.2015 Клиентам «АйМаниБанка» стали доступны денежные переводы и оплата кредитов по системе «Золотая Корона» 1
25.09.2015 Банк «Возрождение» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
28.08.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» стали доступны в санкт-петербургском подразделении Русьрегионбанка 1
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
22.07.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» стартовали в тульском филиале «Аресбанка» 1
21.07.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Русском Трастовом Банке» 1
08.04.2015 «Яндекс» вслед за Mail.ru пустил пользователей редактировать свои карты 1

Публикаций - 103, упоминаний - 170

Абхазия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 15
Золотая Корона 280 12
Питерская группа связистов 114 5
Остелеком 18 5
Huawei 2730 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Nokia Corporation 2434 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Юг-Телеком 2 2
Скай Линк - Skylink 501 2
Nokia Networks 54 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 2
Газпром телеком 6 2
Киевстар 260 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Электросвязь 21 2
Аквафон 11 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Тримоб 30 1
Мобител 47 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
К-Телеком - Win Mobile 22 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
PEOPLEnet 18 1
Google LLC 7148 1
Nokia Siemens 29 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Синтерра - Synterra 565 1
ИнтерОс - Иртел 5 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Aquafon - Аквафон-GSM 3 1
К Телеком 44 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
ZTE Corporation 550 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Юнистрим - Unistream 167 2
KupiVip 75 2
РусславБанк - РСБ 147 2
eBay Inc 529 1
Почта России ПАО 1572 1
Газпром ПАО 520 1
Qiwi 783 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Marriott Hotels 17 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Александровский Банк 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство РФ 2203 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
Qiwi Терминалы 100 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
MasterCard MoneySend 39 1
МТС SIM-карты 35 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
OpenStreetMap 39 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Apple Face ID 118 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPad 3263 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Linux OS 4257 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 1
WhatsApp Messenger 654 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Гиголаев Хасан 6 3
Рейман Леонид 411 3
Холязников Владимир 13 2
Стоклицкая Анна 24 2
Джиоев Мириан 6 2
Саакашвили Михаил 12 2
Кочиев Григорий 2 2
Савчук Олег 1 1
Любченко Алексей 1 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Галкина Татьяна 10 1
Черногорцева Снежана 4 1
Санакоев Давид 1 1
Кислицын Денис 1 1
Облетников Борис 2 1
Тюрина Ирина 2 1
Палант Евгений 1 1
Балабанов Александр 7 1
Николаев Вячеслав 56 1
Жаров Александр 165 1
Путин Владимир 1824 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Волин Алексей 113 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Ахметов Ринат 52 1
Бусаргин Андрей 23 1
Никифоров Николай 1126 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 83
Украина 3365 48
Казахстан - Республика 2629 45
Беларусь - Белоруссия 2088 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Европа 3752 6
Южная Осетия - Республика 81 6
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Грузия 691 5
Эстония - Эстонская Республика 415 5
Франция - Французская Республика 2122 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Япония 2780 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 2
Восточная Европа 1678 2
Литва - Литовская Республика 329 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - Ярославская область 332 2
Таиланд - Королевство 360 2
Таджикистан - Республика 434 2
Индия - Республика 2169 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Армения - Республика 688 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Волгоградская область 398 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Великая Отечественная война 123 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews Analytics 1988 1
Analysys Mason 26 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760996, в очереди разбора - 664685.
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