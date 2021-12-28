Абхазия - Республика

В Абхазии провели модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республика Абхазия в этом году сделала важный шаг в развитии передовых информационных технологий для гос

Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia выбор «Мегафона» пал на Huawei. Как «Мегафон» осторожно заходил в Абхазию и Южную Осетию Напомним, Абхазия и Южная Осетия образовались в качестве независимых государств в начале 1990-х годов в

Республики Абхазия и Южная Осетия внедряют российское ПО С момента обретения независимости Республика Абхазия активно реформируется. Основой модернизации всех основных государственных институтов

«Мегафон» предлагает домашние тарифы в поездках по Абхазии звонить, писать SMS и пользоваться мобильным интернетом на тех же условиях, что и в своем регионе. «Абхазия уже не первый год входит в пятерку самых популярных туристических направлений, а за п

Россия и Абхазия подписали меморандум о снижении тарифов на роуминг ации Алексей Волин и начальник Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазии Лаша Шамба подписали меморандум о взаимопонимании в отношении снижения тарифов на усл

Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии аторов «Аквафон» и «Остелеком». Эти операторы работают на территориях частично-признанных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом CNews рассказал источник на российском телекоммуникационном р

Платежная система «Лидер» вышла на рынок республики Абхазия Платежная система «Лидер» и АКБ «Сберегательный банк республики Абхазия» заключили партнерское соглашение в рамках предоставления своим клиентам услуг по ден

«Национальный Банк Республики Абхазия» внедрил ЦАБС «Банк 21 Век» ованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в «Национальном Банке республики Абхазия» (НБ РА). На базе ЦАБС «Банк 21 Век» в «Национальном Банке республики Абхазия»

«Почта России» наладит почтовый обмен с Абхазией ение ряда соглашений, прежде всего – соглашения между правительством РФ и правительством республики Абхазия о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,

В телефонном коде России появилось новое государство Он, в частности, подразумевает предоставление Абхазии телефонных кодов в российской зоне нумерации. Абхазия получит код «840» для фиксированной связи и «940» — для мобильной. По словам нач

Акции: независимость Абхазии и ЮО обрушила телекомы На прошлой неделе быкам в очередной раз не удалось поднять голову. События вокруг признания независимости Южной Осетии и Абхазии дестабилизировали взаимоотношения России и США. Иностранные инвесторы активизировали вывод средств из России, опасаясь негативного развития событий. В результате по итогам недели индекс

"Сотовики" признали независимость Абхазии и Южной Осетии Во вторник, 26 августа, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости двух отделившихся от Грузии республик — Абхазии и Южной Осетии. Данное известие вызвало народное ликование в обеих республиках. Причем люди не только выходили на улицы, но и звонили друг другу с поздравлениями. По сообщениям информаг

БПЛА продолжают падать на Абхазию Как сообщает РБК со ссылкой на официального представителя республики Абхазия, сегодня, в воскресенье, 2 мая 2008 года, в небе над Абхазией менее чем с часовым пер

Абхазия начинает разработку минеральных ресурсов Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, управление по геологии, геодезии и картографии страны с начала этого года выдало три лицензии на разработку инертных материалов. В стадии рассмотрения находится вопрос о выдаче еще дву

Абхазия: Российские и грузинские сотовые операторы работают в республике нелегально Российские и грузинские операторы сотовой связи не зарегистрированы в Абхазии и, соответственно, нелегально работают на территории республики. Об этом заявил заместитель руководителя Управления правительственной связи и массовых коммуникаций Абхазии Беслан

Абхазия прервала монополию «Мегафона» у республики Сухуми начали переводить на шестизначную нумерацию. Решение о необходимости создания в Абхазии альтернативного сотового оператора руководство республики приняло еще в прошлом году.