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Абхазия Республика
СОБЫТИЯ
|28.12.2021
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В Абхазии провели модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом
Республика Абхазия в этом году сделала важный шаг в развитии передовых информационных технологий для гос
|03.09.2018
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Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia
выбор «Мегафона» пал на Huawei. Как «Мегафон» осторожно заходил в Абхазию и Южную Осетию Напомним, Абхазия и Южная Осетия образовались в качестве независимых государств в начале 1990-х годов в
|29.09.2017
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Республики Абхазия и Южная Осетия внедряют российское ПО
С момента обретения независимости Республика Абхазия активно реформируется. Основой модернизации всех основных государственных институтов
|20.06.2016
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«Мегафон» предлагает домашние тарифы в поездках по Абхазии
звонить, писать SMS и пользоваться мобильным интернетом на тех же условиях, что и в своем регионе. «Абхазия уже не первый год входит в пятерку самых популярных туристических направлений, а за п
|18.05.2016
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Россия и Абхазия подписали меморандум о снижении тарифов на роуминг
ации Алексей Волин и начальник Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазии Лаша Шамба подписали меморандум о взаимопонимании в отношении снижения тарифов на усл
|29.04.2016
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Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии
аторов «Аквафон» и «Остелеком». Эти операторы работают на территориях частично-признанных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом CNews рассказал источник на российском телекоммуникационном р
|02.09.2013
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Платежная система «Лидер» вышла на рынок республики Абхазия
Платежная система «Лидер» и АКБ «Сберегательный банк республики Абхазия» заключили партнерское соглашение в рамках предоставления своим клиентам услуг по ден
|27.12.2011
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«Национальный Банк Республики Абхазия» внедрил ЦАБС «Банк 21 Век»
ованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в «Национальном Банке республики Абхазия» (НБ РА). На базе ЦАБС «Банк 21 Век» в «Национальном Банке республики Абхазия»
|09.10.2009
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«Почта России» наладит почтовый обмен с Абхазией
ение ряда соглашений, прежде всего – соглашения между правительством РФ и правительством республики Абхазия о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
|30.09.2009
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В телефонном коде России появилось новое государство
Он, в частности, подразумевает предоставление Абхазии телефонных кодов в российской зоне нумерации. Абхазия получит код «840» для фиксированной связи и «940» — для мобильной. По словам нач
|01.09.2008
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Акции: независимость Абхазии и ЮО обрушила телекомы
На прошлой неделе быкам в очередной раз не удалось поднять голову. События вокруг признания независимости Южной Осетии и Абхазии дестабилизировали взаимоотношения России и США. Иностранные инвесторы активизировали вывод средств из России, опасаясь негативного развития событий. В результате по итогам недели индекс
|28.08.2008
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"Сотовики" признали независимость Абхазии и Южной Осетии
Во вторник, 26 августа, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости двух отделившихся от Грузии республик — Абхазии и Южной Осетии. Данное известие вызвало народное ликование в обеих республиках. Причем люди не только выходили на улицы, но и звонили друг другу с поздравлениями. По сообщениям информаг
|04.05.2008
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БПЛА продолжают падать на Абхазию
Как сообщает РБК со ссылкой на официального представителя республики Абхазия, сегодня, в воскресенье, 2 мая 2008 года, в небе над Абхазией менее чем с часовым пер
|05.04.2007
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Абхазия начинает разработку минеральных ресурсов
Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, управление по геологии, геодезии и картографии страны с начала этого года выдало три лицензии на разработку инертных материалов. В стадии рассмотрения находится вопрос о выдаче еще дву
|29.03.2007
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Абхазия: Российские и грузинские сотовые операторы работают в республике нелегально
Российские и грузинские операторы сотовой связи не зарегистрированы в Абхазии и, соответственно, нелегально работают на территории республики. Об этом заявил заместитель руководителя Управления правительственной связи и массовых коммуникаций Абхазии Беслан
|28.11.2006
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Абхазия прервала монополию «Мегафона»
у республики Сухуми начали переводить на шестизначную нумерацию. Решение о необходимости создания в Абхазии альтернативного сотового оператора руководство республики приняло еще в прошлом году.
|22.12.2005
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Российских сотовиков задержали при переходе госграницы
97 году правительства Грузии и России достигли взаимопонимания в этом вопросе: несмотря на протесты Абхазии, «Ростелеком» отключил идущие в эту республику каналы дальней связи, после чего Аб
Абхазия и организации, системы, технологии, персоны:
|Федорова Олеся 63 13
|Саакашвили Михаил 18 7
|Путин Владимир 3454 7
|Брюквин Юрий 300 3
|Палант Евгений 4 3
|Холязников Владимир 14 3
|Саутин Игорь 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Гиголаев Хасан 6 3
|Артимович Дмитрий 45 3
|Савчук Олег 2 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Кочиев Григорий 2 2
|Артимович Игорь 31 2
|Джиоев Мириан 6 2
|Королев Константин 13 2
|Пермяков Максим 31 2
|Стоклицкая Анна 24 2
|Игнатова Мария 143 2
|Блудов Сергей 8 2
|Артимовичи (братья) 23 2
|Заколупина Марина 8 2
|Кочеткова Дарья 18 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Врублевский Павел 105 2
|Жаров Александр 183 2
|Солдатенков Сергей 162 2
|Николаев Вячеслав 104 1
|Кузнецов Андрей 115 1
|Островский Святослав 47 1
|Киселев Александр 115 1
|Кусков Денис 221 1
|Комлев Владимир 35 1
|Кабисов Георгий 7 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Гусев Александр 46 1
|Васильев Александр 72 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Балабанов Александр 8 1
|Анищенко Андрей 12 1
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