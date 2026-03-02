Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Заколупина Марина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Заколупина Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Врублевский Павел 104 7
|Артимович Дмитрий 43 6
|Ковыршин Алексей 12 4
|Олевский Сергей 11 4
|Михайлов Сергей 57 3
|Докучаев Дмитрий 20 3
|Стоянов Руслан 37 3
|Артимович Игорь 30 3
|Пермяков Максим 30 3
|Артимовичи (братья) 23 3
|Морозов Евгений 17 2
|Фомченков Григорий 3 2
|Гамазков Сергей 1 1
|Густов Павел 4 1
|Кабаенков Юрий 5 1
|Мове Лариса 1 1
|Алмакаев Александр 1 1
|Олевский Тимур 1 1
|Нестеренко Антон 3 1
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
|Землянников Эдуард 1 1
|Врублевская Вера 1 1
|Инноядов Александр 3 1
|Ковыршин Дмитрий 1 1
|Пахомов Евгений 1 1
|Шубина Светлана 1 1
|Шубин Владимир 1 1
|Пустовит Юрий 10 1
|Клюкин Михаил 1 1
|Огурцов Евгений 1 1
|Минимулин Никита 1 1
|Лыга Анастасия 1 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 59 1
|Иванов Сергей 400 1
|Сачков Илья 125 1
|Новак Александр 34 1
|Жиленков Михаил 3 1
|Ступин Дмитрий 5 1
|Гусев Игорь 19 1
|Зайцев Игорь 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.