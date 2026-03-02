Разделы

Заколупина Марина


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина 1
10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы 1
10.09.2024 Имущество создателя Chronopay пущено с молотка 1
03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов 1
11.03.2022 Задержан знаменитый хакер, 12 лет назад атаковавший «Аэрофлот». Изъяты техника и деньги 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Заколупина Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 182 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 3
Ростелеком 10455 2
Meta Platforms - Facebook 4561 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 834 1
Yahoo! 3711 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Verisign 359 1
Spamhaus 40 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 5
Assist - Ассист 215 4
ПСБ - Промсвязьбанк 920 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1101 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Связной ГК 1385 1
Visa International 1977 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 837 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 2
Судебная власть - Judicial power 2417 2
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 281 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Районные суды РФ 194 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3603 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5355 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7709 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3583 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2830 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8562 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7764 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2477 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11370 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4292 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5206 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1458 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10281 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1362 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 156 1
Data monetization - Монетизация данных 1852 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 264 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 966 2
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 34 2
SpamPromo 2 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
Google - Gmail 992 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1250 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 269 1
Stafory - робот Вера 357 1
Rx-Promotion 12 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
Microsoft Access 60 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Spamit 14 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
Врублевский Павел 104 7
Артимович Дмитрий 43 6
Ковыршин Алексей 12 4
Олевский Сергей 11 4
Михайлов Сергей 57 3
Докучаев Дмитрий 20 3
Стоянов Руслан 37 3
Артимович Игорь 30 3
Пермяков Максим 30 3
Артимовичи (братья) 23 3
Морозов Евгений 17 2
Фомченков Григорий 3 2
Гамазков Сергей 1 1
Густов Павел 4 1
Кабаенков Юрий 5 1
Мове Лариса 1 1
Алмакаев Александр 1 1
Олевский Тимур 1 1
Нестеренко Антон 3 1
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
Землянников Эдуард 1 1
Врублевская Вера 1 1
Инноядов Александр 3 1
Ковыршин Дмитрий 1 1
Пахомов Евгений 1 1
Шубина Светлана 1 1
Шубин Владимир 1 1
Пустовит Юрий 10 1
Клюкин Михаил 1 1
Огурцов Евгений 1 1
Минимулин Никита 1 1
Лыга Анастасия 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 59 1
Иванов Сергей 400 1
Сачков Илья 125 1
Новак Александр 34 1
Жиленков Михаил 3 1
Ступин Дмитрий 5 1
Гусев Игорь 19 1
Зайцев Игорь 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 5
Россия - РФ - Российская федерация 159042 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 3
Абхазия - Республика 185 2
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 45 2
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Азия - Азиатский регион 5780 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 1
Кипр - Республика 622 1
Таиланд - Королевство 876 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 691 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 80 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 75 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Маврикий - Республика 51 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 178 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7626 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6715 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7324 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 3
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 449 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 2
Спорт - Футбол 754 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 506 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 655 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 2
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 132 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 1
Спорт - Баскетбол 93 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3688 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1372 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 1
Webmaster - Вебмастер 133 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 97 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 859 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 236 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 17 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 336 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 1
Энергетика - Energy - Energetically 5546 1
Паспорт - Паспортные данные 2745 1
Лаборатория Артимовича 9 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
