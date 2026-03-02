Разделы

Нестеренко Антон


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина 1
10.09.2024 Имущество создателя Chronopay пущено с молотка 1
29.08.2022 Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Нестеренко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Dynamika - Динамика 25 1
Meta Platforms - Facebook 4561 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
Районные суды РФ 194 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 303 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2269 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4477 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 34 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 7 1
Олевский Сергей 11 1
Заколупина Марина 8 1
Землянников Эдуард 1 1
Врублевская Вера 1 1
Инноядов Александр 3 1
Пахомов Евгений 1 1
Шубина Светлана 1 1
Шубин Владимир 1 1
Олесик Ирина 1 1
Врублевский Павел 104 1
Артимович Дмитрий 43 1
Россия - Восточная Сибирь 301 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3006 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7324 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6715 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 655 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7626 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 95 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 506 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 1
