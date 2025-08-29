Разделы

Camunda Enterprise BPM

Camunda Enterprise BPM

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса 2
15.03.2024 Новый функционал платформы Digital Q.BPM от «Диасофт» позволит импортозаместить Camunda 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
29.08.2022 Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер» 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Camunda Enterprise BPM и организации, системы, технологии, персоны:

Camunda - Camunda Services GmbH 34 3
Diasoft - Диасофт 988 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Apple Inc 12449 1
Veeam Software 322 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 488 1
IBM - International Business Machines Corp 9509 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1075 1
Softline - Софтлайн 3133 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
HP Inc. 5728 1
8756 1
Oracle Corporation 6809 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2209 1
VK - Mail.ru Group 3509 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Naumen - Наумен 669 1
Salesforce 443 1
NtechLab - НтехЛаб 155 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 257 1
Trend Micro 622 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1057 1
КСК Технологии 46 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 39 1
Dynatrace 58 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Infomaximum - Инфомаксимум 47 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 123 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
K2 - К2РУ - SourceCode 123 1
BPMteam 2 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Первая Форма - 1Форма 54 1
Парадигма 158 1
Dynamika - Динамика 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7927 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1750 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 349 2
Совкомбанк ПАО 276 2
РЖД - Российские железные дороги 1971 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ВТБ - Почта Банк 489 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
МКБ - Московский кредитный банк 608 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 541 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 172 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1315 1
Альфа-Банк 1833 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
Газпром нефть 656 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 165 1
Capital One 19 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 70 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12594 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3074 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5118 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 1
Федеральное казначейство России 1845 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11145 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33139 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16703 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6675 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5118 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7373 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5735 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22468 3
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 134 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5395 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10913 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1297 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13258 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4393 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7988 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 305 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3783 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1975 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2289 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8467 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2365 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12164 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11979 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 818 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1216 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3908 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 295 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2207 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21606 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5837 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1080 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9162 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1395 1
Oracle Java - язык программирования 3293 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 346 2
Pega Platform 8 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1079 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 375 1
Microsoft Office 3898 1
Apple iPhone 6 4861 1
Red Hat OpenShift 134 1
HPE GreenLake 53 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 280 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 325 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 131 1
C/C++ - Язык программирования 822 1
Infomaximum - Proceset Process mining 40 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Совкомбанк - Халва 22 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
Docker Swarm 15 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Dynamika - Динамика Кредитный конвейер 5 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Маркелов Никита 13 2
Коптелов Андрей 113 1
Лобас Аркадий 36 1
Копаев Геннадий 16 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Чаркин Евгений 304 1
Поляков Сергей 74 1
Абакумов Евгений 214 1
Кучугин Илья 42 1
Путятинский Сергей 89 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Овчинников Павел 7 1
Ермаченков Игорь 3 1
Шингарев Павел 19 1
Кириченко Игорь 50 1
Хомков Игорь 46 1
Fxmsp 6 1
Гришин Дмитрий 209 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Новиков Сергей 45 1
Антонов Александр 77 1
Фомичев Александр 2 1
Пятигорский Александр 24 1
Бочкин Александр 44 1
Шевцов Андрей 3 1
Педоренко Андрей 42 1
Тюнин Андрей 1 1
Клявин Владимир 51 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теплицкий Дмитрий 78 1
Кабаков Ярослав 61 1
Дощенко Сергей 12 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Васильев Григорий 43 1
Щербакова Оксана 1 1
Борис Альберт 20 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Перминов Леонид 12 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1673 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53027 1
Казахстан - Республика 5739 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13488 1
Земля - планета Солнечной системы 10579 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2884 1
Украина 7738 1
Грузия 1276 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 579 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
ЮАР - Йоханнесбург 51 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9817 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14737 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5392 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1496 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5170 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2680 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7179 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8123 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2106 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4179 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6544 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5803 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6116 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2261 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 536 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6147 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1021 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 215 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 279 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8190 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6821 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3128 1
Металлы - Никель - Nickel 343 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 688 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2337 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3650 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Gartner - Гартнер 3593 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1219 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1176 1
CNews AWARDS - награда 534 1
