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Сбер Sber PM Sber Process Mining

Сбер - Sber PM - Sber Process Mining

Sber Process Mining – решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах. Sber Process Mining позволяет пользователям без глубоких технических компетенций анализировать процессы с помощью инструментов визуализации и машинного обучения. Платформа строит граф процесса, рассчитывает ключевые метрики, анализирует длительность операций и их соответствие нормативам или SLA (Service Level Agreement), находит повторы, выявляет узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения бизнес‑процесса.  Sber Process Mining можно использовать в любой организации для анализа процессов, протекание которых фиксируется в автоматизированных системах. Наибольший эффект от применения платформы достигается на сложных процессах с высокой повторяемостью.

 

 

Наталья Дубиничева , Исполнительный директор – Владелец продукта Sber Process Mining, Сбербанк "Процессная аналитика без Python и SQL" 9 февраля 2023 года CNews конференция "Business Process Management 2023"
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.03.2024 Александр Ведяхин: Сбербанк помогает комплексной цифровизации Татарстана 1
21.09.2023 «Сбер» расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining 1
04.09.2023 «Сбер» и GlowByte помогут российским компаниям совершенствовать бизнес-процессы 1
01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 3
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 1
28.02.2023 «Сбер» предложит бизнесу решение для цифрового анализа бизнес-процессов – платформу Sber Process Mining 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 3
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 427 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 141 3
Intelsy - Интелси 2 2
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 2
Yandex - Яндекс 9058 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 769 2
Первая Форма - 1Форма 60 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 1
Samsung Electronics 10975 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3296 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Microsoft Corporation 25669 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 619 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
9454 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 1
Microsoft Corporation - GitHub 1048 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 135 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9443 1
Telegram Group 2865 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 203 1
Ланит - Норбит - Norbit 426 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4843 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
Salesforce 488 1
Cisco Systems - Splunk 77 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 181 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
OpenAI 482 1
Everest Group 12 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 85 1
Infomaximum - Инфомаксимум 67 1
Google LLC 12576 1
Camunda - Camunda Services GmbH 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 11
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 204 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 87 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 427 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 2
Комус 109 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 88 2
Благосостояние НПФ 52 2
Lidings - Лидингс 7 1
SHL 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 563 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 264 1
X5 Group - Перекрёсток 632 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1194 1
Газпром нефть 701 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Совкомбанк ПАО 314 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 1
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Студия Артемия Лебедева 101 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 273 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
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X5 Group - Чижик 61 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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