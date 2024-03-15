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Сбер Sber PM Sber Process Mining
Sber Process Mining – решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах. Sber Process Mining позволяет пользователям без глубоких технических компетенций анализировать процессы с помощью инструментов визуализации и машинного обучения. Платформа строит граф процесса, рассчитывает ключевые метрики, анализирует длительность операций и их соответствие нормативам или SLA (Service Level Agreement), находит повторы, выявляет узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения бизнес‑процесса. Sber Process Mining можно использовать в любой организации для анализа процессов, протекание которых фиксируется в автоматизированных системах. Наибольший эффект от применения платформы достигается на сложных процессах с высокой повторяемостью.
Наталья Дубиничева , Исполнительный директор – Владелец продукта Sber Process Mining, Сбербанк "Процессная аналитика без Python и SQL" 9 февраля 2023 года CNews конференция "Business Process Management 2023"
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Скворцов Тарас 25 4
|Мачульский Олег 5 3
|Санников Олег 6 3
|Осипенко Наталья 12 3
|Слученков Антон 18 3
|Дубиничева Наталья 5 3
|Коптелов Андрей 133 3
|Кабаков Ярослав 65 3
|Погорелова-Триппель Наталья 28 3
|Кондратенко Кирилл 19 3
|Чепакин Андрей 27 3
|Буланов Николай 19 3
|Кондратьева Елена 10 3
|Сухова Елена 5 3
|Нечаева Татьяна 3 2
|Бимаев Олег 8 2
|Иванушкин Владимир 4 2
|Бугаенко Андрей 13 2
|Кривошеин Роман 5 2
|Саркисов Артём 2 1
|Ломов Владимир 3 1
|Андреева Ольга 7 1
|Вишневский Константин 4 1
|Граденко Михаил 56 1
|Ермилов Дмитрий 2 1
|Шихалиев Фрэнк 7 1
|Капустина Алена 4 1
|Азбуханов Айрат 2 1
|Лисовец Валерий 2 1
|Симонова Анна 2 1
|Макас Даниил 1 1
|Пензин Олег 2 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Арутюнян Рубен 1 1
|Шатров Григорий 1 1
|Айрапетов Никита 1 1
|Черномазова Марина 3 1
|Ветроградов Владимир 1 1
|Ворона Иван 1 1
|Гаранин Иван 2 1
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