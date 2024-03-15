Сбер - Sber PM - Sber Process Mining

Sber Process Mining – решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах. Sber Process Mining позволяет пользователям без глубоких технических компетенций анализировать процессы с помощью инструментов визуализации и машинного обучения. Платформа строит граф процесса, рассчитывает ключевые метрики, анализирует длительность операций и их соответствие нормативам или SLA (Service Level Agreement), находит повторы, выявляет узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения бизнес‑процесса. Sber Process Mining можно использовать в любой организации для анализа процессов, протекание которых фиксируется в автоматизированных системах. Наибольший эффект от применения платформы достигается на сложных процессах с высокой повторяемостью.

Наталья Дубиничева , Исполнительный директор – Владелец продукта Sber Process Mining, Сбербанк "Процессная аналитика без Python и SQL" 9 февраля 2023 года CNews конференция "Business Process Management 2023"

