«Сбер» и GlowByte помогут российским компаниям совершенствовать бизнес-процессы

Первым партнером «Сбера» по продвижению и внедрению платформы процессной аналитики Sber Process Mining для клиентов стала компания GlowByte, российский поставщик BI- и Big Data-решений. Соответствующее партнерское соглашение было заключено между «Сбертехом» и GlowByte.

Процессная аналитика позволяет выстроить оптимальную операционную модель в продажах, производстве, обслуживании, бэк-офисе, закупках, управлении персоналом, комплаенсе. Результаты анализа помогают повысить эффективность процессов: исключить лишние действия сотрудников, устранить причины неудовлетворенности клиентов, автоматизировать наиболее трудозатратные операции, выявить несоответствие внутренним регламентам.

С помощью продвинутых инструментов визуализации и машинного обучения платформа Sber Process Mining восстанавливает фактический процесс, выявляет в нем узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения. В среднем это позволяет снизить затраты по процессу более чем на 10%.

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Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента Финансов Сбербанка, сказал: «Комплексные проекты наших клиентов по цифровой трансформации и импортозамещению требуют привлечения надежных партнеров. GlowByte обладает богатым опытом и экспертизой на рынке процессной аналитики. Мы верим, что наше сотрудничество имеет большой потенциал и позволит решать самые амбициозные задачи по дальнейшему развитию Sber Process Mining».

Пётр Пашков, управляющий директор GlowByte, сказал: «Оптимизация процессов – ключ к построению эффективного бизнеса. При улучшении процессов важно взвешивать пользу от изменений и затраты на их внедрение. Функционал Sber Process Mining позволяет на основе данных определить проблемные точки процесса, приоритизировать инициативы по оптимизации и заранее спрогнозировать эффект от их внедрения. Уверен, что вместе с коллегами из Сбера мы поможем нашим клиентам выстроить оптимальные процессы для развития их бизнеса».