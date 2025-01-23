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Скворцов Тарас



23.01.2025 Российский рынок Process Mining достиг 900 млн рублей 1
04.09.2024 Рынок процессной аналитики в России вырастет в 19 раз за пять лет 1
07.06.2024 Сбербанк предоставил доступ к оперативной экономической статистике на платформе «Навигатор BI» 1
02.10.2023 «Сбер» и GlowByte предложат бизнесу решение в области визуализации данных «Навигатор» 1
21.09.2023 «Сбер» расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining 1
04.09.2023 «Сбер» и GlowByte помогут российским компаниям совершенствовать бизнес-процессы 1
02.06.2023 «Сбер» выводит на рынок решение для визуализации данных – платформу «Навигатор» 1
01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики 1
28.02.2023 «Сбер» предложит бизнесу решение для цифрового анализа бизнес-процессов – платформу Sber Process Mining 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Скворцов Тарас и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 8
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 62 1
Слата 15 1
X5 Group - Чижик 38 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5347 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4987 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7564 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 44 1
Оцифровка - Digitization 4542 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9186 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 1
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Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 4
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Ворона Иван 1 1
Пашков Пётр 1 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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