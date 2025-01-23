Скворцов Тарас
Скворцов Тарас и организации, системы, технологии, персоны:
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
|Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 4
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
|Microsoft Office 3736 1
|Ворона Иван 1 1
|Пашков Пётр 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.