Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в ИИ-технологии, которую откроет для всего рынка

Сбербанк создает методику оценки инвестиций в технологии искусственного интеллекта, на основе которой можно рассчитывать эффективность вложений в ИТ. Банк планирует сделать эту методику доступной для всего рынка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что подавляющая часть инвестиций Сбербанка идет в ИТ. Цифровизация — неотъемлемая часть стратегического развития, а цифровая трансформация обеспечивает развитие промышленных компаний, повышает эффективность процессов, устойчивость и конкурентоспособность бизнеса.

Тарас Скворцов: «У «Сбера» накоплен значительный опыт в цифровой трансформации, однако оценка эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, особенно в области генеративного ИИ – новый, серьезный вызов для всего рынка. «Сбер» один из лидеров в этой области, поскольку большая часть наших инвестиций направляется именно в инновационные ИТ-разработки. Недавно «Сбер» представил профессиональному сообществу нашу внутреннюю методику оценки инвестиций в ИИ. Разные отрасли имеют свою специфику, поэтому сейчас мы совершенствуем нашу методологию, чтобы компании различных секторов экономики смогли воспользоваться передовым опытом «Сбера». Планируем, что в ближайшее время поделимся нашей методикой с другими участниками рынка».