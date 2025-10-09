Разделы

Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате их картами

Маркетплейсы в России могут перестать предлагать скидки при оплате их собственными картами. Совет Федерации предложил Правительству России рассмотреть запрет на такие скидки. 9 октября 2025 г. моментальные скидки при оплате фирменными картами предлагают Wildberries и Ozon. Например, товары на Wildberries немного дешевле, если оплачивать их «WB Кошельком» и такую же практику применяет и Ozon с «Ozon Банком».

Уравнять игроков на рынке

В Совете Федерации (Совфед) рекомендовали Правительству России подготовить изменения в законодательство о платформенной экономике, пишут «Ведомости». Изменения направлены на обеспечение равных условий для всех участников рынка.

Сенаторы российского Совфеда рекомендовали Правительству России внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей. Об этом говорится в постановлении «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития России», принятом 8 октября 2025 г.

В документе подчеркивается, что новые правила должны предотвратить предоставление преференций компаниям, связанным с владельцем ИТ-платформы. Также сенаторы настаивают на введении принципа единой цены для товаров, работ и услуг, независимо от используемого электронного платежного инструмента. Это означает, что выбор способа оплаты не должен отражаться на итоговой стоимости для пользователей.

mak6.jpg
Photogenica - Primakov
Запретить скидки маркетплейсам Ozon и Wildberries при оплате своими картами решили российские сенаторы

В то же время Совфед предложил Государственной думе (Госдума) в рамках осенней сессии обсудить законопроект №959258-8, который корректирует Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Он устанавливает ответственность за несоблюдение правил при работе с посредническими цифровыми платформами.

Неравные условия

Крупные банки не раз отмечали, что скидки, предоставляемые маркетплейсами при оплате их картами или электронными кошельками, подрывают конкуренцию: они обеспечивают мгновенную выгоду для клиентов, в то время как банки, не интегрированные в экосистемы, ограничены предложением отложенного кешбэка.

В 2024 г. глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский охарактеризовал такие акции как ценовую дискриминацию. Он отметил, что 83% клиентов выбирают банк Ozon ради скидок, что дает явное преимущество внутри экосистемы. Похожие замечания высказывали представители Сбербанка и ВТБ.

25 сентября 2025 г. глава ВТБ Андрей Костин предложил включить банки маркетплейсов в список системообразующих организаций и учесть это при доработке закона «О платформенной экономике», принятого в июле 2025 г. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина одобрила идею изучить механизмы выравнивания условий и сообщила, что Центробанк уже обсуждает этот вопрос с банковским сектором и игроками рынка электронной коммерции в России.

Проработка вопроса

В конце мая 2025 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что проводит анализ практики крупных ИТ-платформ Ozon и Wildberries по начислению скидок при оплате через их собственные платежные инструменты — с целью выявления потенциальных нарушений антимонопольных норм.

snimok_ekrana_2025-10-09_151225.png

VK - «Ozon банк»
Банковская карта «Ozon банка»

3 июля 2025 г. на Финансовом конгрессе финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов акцентировал внимание на регуляторном арбитраже между банками и дочерними компаниями маркетплейсов. По его словам, экосистемы уклоняются от некоторых банковских норм при выдаче кредитов. Представители Центрального банка (Центробанк) в тот же день подтвердили, что выравнивание условий — одна из приоритетных тем в планах регулятора.

Пластиковые карты от маркетплейсов

13 апреля 2021 г. Ozon сообщила о покупке 100% «Оней банка» у «Совкомбанка». Ожидаемая стоимость сделки не более $10 млн. В июне 2021 г. Ozon сообщила о переименовании «Оней банка», выкупленного у «Совкомбанка», который, в свою очередь, приобрел его у «Ашана». Новое название кредитной организации — «Ozon банк».

Как писал CNews летом 2025 г., покупатели Wildberries смогут оформить банковские карты от ООО «Вайлдберриз Банк», об этом рассказала основательница площадки и глава РВБ (это новая объединенная компания, которая включает в себя маркетплейс и оператора наружной рекламы Russ). Ранее полноценный банк из маркетплейсов был только у Ozon и «Яндекса», который среди прочего развивает «Яндекс Маркет».

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

«Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и оффлайн. Их выпускает «Вайлдберриз Банк». С июня 2025 г. карты могут получить только сотрудники и исполнители Wildberries, но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели. У них будут карты фиолетового цвета», — сказала генеральный директор Wildberries Татьяна Ким. Ким добавила, что банковская карта будет предполагать программу лояльности, в которую будут входить повышенные скидки при оплате на ИТ-платформе и другие привилегии для пользователей.

Как информировал CNews, в сентябре 2025 г. «Ozon Банк» и «Ашан Ритейл Россия» объявили о начале сотрудничества: до конца 2025 г. в гипермаркетах «Ашан» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Екатеринбурге будут установлены 29 банкоматов.

Антон Денисенко

