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Верхошинский Владимир



31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
18.11.2020 «Альфа-групп» запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0 1
16.06.2020 Альфа-банк открыл первый Phygital-офис 1
02.07.2018 ВТБ начал сбор биометрических данных клиентов 1
26.04.2018 «ФинТех» совместно с банками-участниками и Банком России представил концепцию Системы Быстрых Платежей 1
26.03.2018 ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене 1
26.03.2018 ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене 1
19.02.2018 «Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы 1
31.01.2018 ВТБ запустил новый универсальный сайт объединенного банка 1
19.01.2018 Пассажиры смогут пополнять карту «Тройка» в банкоматах ВТБ 1
10.04.2017 ВТБ запустил карту для поездок в метро за счет банка 1
07.06.2016 ВТБ установит более 2 тыс. устройств для безналичной оплаты проезда на станциях метро до конца года 1
21.08.2014 ПРО100 завоевывает рынок карт 1
17.09.2012 «Банк Москвы» унифицировал лимиты по получению наличных в банкоматах группы ВТБ 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Верхошинский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Sitecore 8 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 10
Альфа-Банк 1774 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1029 1
Альфа-Групп 697 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 5 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 569 1
АФТ - Ассоциация Финтех 167 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50602 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66240 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2196 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2466 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1048 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 31 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19403 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12550 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12043 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5275 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1058 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10525 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 306 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5039 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1190 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Контрастность 2827 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 324 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 665 1
Oracle Java - язык программирования 3080 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Солонин Сергей 104 1
Скоробогатова Ольга 55 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Бондаренко Михаил 55 1
Айвазов Александр 31 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 1
Мироненков Антон 16 1
Арсентьев Андрей 67 1
Сороко Антон 7 1
Бисембаева Алина 13 1
Ликсутов Максим 116 1
Попов Алексей 336 1
Патрин Максим 31 1
Савосин Сергей 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 9
Россия - РФ - Российская федерация 144630 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7445 1
Украина 7617 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 239 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24139 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6710 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3560 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5982 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 573 2
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 11 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4155 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 1
Английский язык 6639 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 502 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
Всероссийская перепись населения 175 1
Финансовая грамотность 28 1
Известия ИД 628 1
Alfa-Battle - чемпионат российских дата-сайентистов 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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