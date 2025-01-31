Верхошинский Владимир

ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1

ВТБ начал сбор биометрических данных клиентов 1

ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене 1

ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене 1

ВТБ запустил новый универсальный сайт объединенного банка 1

ВТБ запустил карту для поездок в метро за счет банка 1