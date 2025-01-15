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Бисембаева Алина



15.01.2025 «Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.10.2019 «Аэроэкспресс» перевезет владельцев карт UnionPay за 1 рубль 1
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф 1
18.01.2019 Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB 1
10.12.2018 Билеты на «Аэроэкспресс» теперь можно оплатить с помощью Googlе Pay 1
17.10.2018 «Аэроэкспресс» зафиксировал рост продаж билетов через мобильное приложение на 27% 1
10.04.2017 ВТБ запустил карту для поездок в метро за счет банка 1
09.09.2016 Пополнять карту «Тройка» можно через мобильное приложение и банкоматы «Почта Банка» 1
26.07.2016 В салонах «Евросети» теперь можно получить транспортную карту «Тройка» 1
05.11.2015 Банк «Открытие» ввел сервис пополнения карты «Тройка» в интернет-банке 1
10.08.2015 Оплатить проезд в общественном транспорте будет можно через «Одноклассники» 1
30.01.2015 Пополнить баланс карты «Тройка» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик» 1
04.06.2014 Московское правительство создает конкурента «Яндекс.Пробкам» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Бисембаева Алина и организации, системы, технологии, персоны:

Pantum - Пантум 55 1
Yandex - Яндекс 7339 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Google LLC 11775 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 8
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Евросеть 1404 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
JCB International 144 1
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 4
Мосгортранс ГУП 120 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1221 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 2
Google Android 13994 1
Яндекс.Пробки 66 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 1
China UnionPay QuickPass - сервис бесконтактных платежей 5 1
Apple iOS 7809 1
Масленникова Анастасия 35 1
Аракелян Арам 9 1
Поляков Александр 53 1
Исрапилов Арсен 10 1
Шалина Мария 14 1
Верхошинский Владимир 13 1
Иевлев Евгений 28 1
Круглов Алексей 29 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Москва - САО, СЗАО - Волоколамское шоссе 6 1
Япония 13282 1
Украина - Киев 1125 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 23 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 5
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
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