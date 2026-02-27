Разделы

Московский Зоопарк Московский государственный зоологический парк

Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк

"Как свои пять пальцев будешь знать животный мир побывав в зоологическом саду. Открыт ежедневно." (Д. Буланов) 1928 год "Как свои пять пальцев будешь знать животный мир побывав в зоологическом саду. Открыт ежедневно." (Д. Буланов) 1928 год
"Московский зоопарк" 1950 Автор:Николаев Кузьма "Московский зоопарк" 1950 Автор:Николаев Кузьма

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2026 Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
28.02.2024 Столичной платформе «Город идей» исполнилось 10 лет 2
22.02.2024 Московский зоопарк представил новый дизайн сайта 3
21.02.2024 Сайт Московского зоопарка стал удобнее для пользователей 2
07.09.2023 Ученые развернули в облаке VK нейросеть для помощи в сохранении популяции пеликанов 1
02.03.2023 Почти 5000 предложений москвичей реализовано с помощью платформы «Город идей» 1
05.05.2022 Входную группу Московского зоопарка украсил современный 3D-экран с роликами о редких животных 2
17.01.2022 Сервис Russpass объединил тысячу организаций в туристической сфере и смежных отраслях 1
15.12.2021 Москва — одна из крупнейших площадок в мире по тестированию инноваций 1
20.07.2020 МКБ реализовал проект по бесконтактной покупке билетов в Московский зоопарк 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
04.09.2019 Кто выбирает домены .MOSCOW и .МОСКВА 1
11.04.2019 «ЭЛАР» создаст технологическую платформу для «Тотального диктанта» 1
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы 1
10.04.2017 ВТБ запустил карту для поездок в метро за счет банка 1
07.06.2016 Социальная карта москвича проведет в зоопарк бесплатно и без очереди 3
20.05.2016 Сервис «Окно в город» поможет москвичам избежать очереди в музей 1
04.09.2015 Москвичам разрешили оплачивать проезд в метро с телефона 1
04.06.2015 «Яндекс.Прогулки» для iOS покажет достопримечательности городов России 1
02.12.2014 В доменах .MOSCOW и .МОСКВА ожидается 300-500 тыс. регистраций 1
22.01.2013 «Сбербанк» начал прием бесконтактных карт Visa payWave 1
06.08.2008 Департамент культуры Москвы ищет поставщика оргтехники 1
05.12.2007 МГТС модернизирует АТС Белого дома 1
06.10.2006 Трехматричный high-end в любительском исполнении. Тест DVD-камеры Panasonic D300 1
27.07.2004 JVC GR-DX97E - для тех, кто ночью спит 1
07.06.2000 При Министерстве Культуры РФ начал функционировать Совет по информационным технологиям 1

Публикаций - 27, упоминаний - 34

Московский Зоопарк и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 353 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 2
JVC Kenwood 418 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Автономикс 1 1
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
МегаФон 10142 1
Yandex - Яндекс 8652 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14712 1
Apple Inc 12780 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Intel Corporation 12594 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
HP Inc. 5778 1
AMD - Advanced Micro Devices 4506 1
Toshiba Corporation 2959 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 433 1
Sony 6644 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 1
Legrand 79 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 475 1
ViewSonic 322 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 1
DJI 87 1
3data - 3дата 97 1
Leica Camera 267 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 1
Google LLC 12360 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 6
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 3
Государственный Дарвиновский музей 12 2
Visa International 1977 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 2
Музей русского импрессионизма 6 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 6 1
МГУ - Зоологический музей 1 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Экоинжиниринг - Трубицын Эко Инжиниринг 1 1
Русская Ювелирная Сеть 1 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 19 1
Наука НПО 25 1
Галерея Марата Гельмана - Guelman graphic 2 1
Принтбанк КБ 2 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Музей Москвы - Музейное объединение 12 1
Уральский трастовый банк 4 1
British Museum - Британский музей 14 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8335 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3033 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
BMW Group 469 1
X5 Group - Перекрёсток 615 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Мосэнерго ПАО 130 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 230 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5350 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Мосгортранс ГУП 131 1
Парк Зарядье 43 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 465 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 690 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 1
Фонд Росконгресс 23 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57810 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25779 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74173 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11219 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3150 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1854 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10272 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13135 2
DV - Digital Video - MiniDV - семейство цифровых форматов наклонно-строчной магнитной видеозаписи 83 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1564 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17877 2
Joystick - Джойстик 1143 2
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7713 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2456 2
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18978 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 2
Оцифровка - Digitization 4951 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9909 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6024 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5435 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1278 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23389 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32070 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8233 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2081 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 374 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2375 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 716 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1066 2
Правительство Москвы - Город идей 16 2
Visa payWave 77 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 437 1
Redmond SteakMaster 9 1
DJI Phantom 10 1
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 1
Acorp HV8D 1 1
Elo Touch Systems - IntelliTouch 7 1
Samsung SCX - серия МФУ 14 1
Яндекс.Прогулки 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 1
Apple iOS 8338 1
Apple - App Store 3023 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4107 1
DJI Mavic 15 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Яндекс.Эфир 18 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 1
Legrand Keor - Legrand Arhimod - серия ИБП 9 1
VK Cloud Machine Learning - VK Mail.Ru Cloud ML Platform 9 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Сергунина Наталья 373 5
Акулова Светлана 3 3
Королюк Алексей 86 2
Лаптева Марина 114 1
Тутаев Михаил 56 1
Майоров Игорь 3 1
Филиппов Владимир 33 1
Черемин Сергей 17 1
Бурков Дмитрий 15 1
Локотков Алексей 13 1
Урнышева Светлана 1 1
Слепак Евгений 1 1
Карцева Елена 2 1
Хречко Виктор 1 1
Жарков Сергей 6 1
Наседкин Кирилл 1 1
Овчинников Игорь 1 1
Кирьянов Иван 1 1
Пластинин Юрий 1 1
Мартынчик Светлана 1 1
Логинов Борис 2 1
Черный Михаил 6 1
Лукьянов Константин 2 1
Ягудин Алексей 4 1
Ефремов Николай 2 1
Шрайберг Яков 2 1
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 1
Чурин Максим 3 1
Медведева Евгения 1 1
Алимханов Тимур 5 1
Гельман Марат 4 1
Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
Аношин Роман 1 1
John Elton - Джон Элтон 15 1
Торбахов Александр 109 1
Попов Сергей 152 1
Воробьев Андрей 189 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 62 1
Хала Илья 46 1
Верхошинский Владимир 18 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46210 21
Россия - РФ - Российская федерация 158931 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 47 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 2
Европа 24703 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 2
США - Нью-Йорк 3156 2
Испания - Королевство 3776 2
Европа Юго-Восточная 62 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 310 1
Германия - Гамбург 184 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 67 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
Израиль - Хайфа 56 1
Франция - Лион 22 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 114 1
Израиль - Иерусалим 108 1
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 1
Сербия - Белград 61 1
Франция - Марсель 56 1
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 30 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
Филиппины - Манила 6 1
Казахстан - Республика 5856 1
Азия - Азиатский регион 5777 1
Япония 13580 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18856 1
Индия - Bharat 5739 1
Израиль 2791 1
Израиль - Тель-Авив 122 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51498 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55238 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7025 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3189 4
Зоология - наука о животных 2796 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 3
Английский язык 6903 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26124 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32089 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 659 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 690 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6406 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15316 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7321 1
Ergonomics - Эргономика 1694 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3688 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2927 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Аренда 2585 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 500 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1632 1
Российская газета 279 1
Wikipedia - Википедия 606 1
N+1 - Издание 183 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
Государственный Русский музей 52 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Ночь в музее 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 103 1
День молодёжи - 27 июня 1012 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421952, в очереди разбора - 726666.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

