Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Логинов Борис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Логинов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
|Google LLC 12758 1
|Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
|Русская Ювелирная Сеть 1 1
|Государственный Дарвиновский музей 13 1
|Локотков Алексей 13 1
|Васильева Екатерина 18 1
|Рудников Вячеслав 10 1
|Столбов Андрей 22 1
|Хречко Виктор 1 1
|Наседкин Кирилл 1 1
|Овчинников Игорь 1 1
|Пластинин Юрий 1 1
|Мартынчик Светлана 1 1
|Лукьянов Константин 2 1
|Ефремов Николай 2 1
|Шрайберг Яков 2 1
|Чурин Максим 3 1
|Чучалин Александр 3 1
|Попов Сергей 168 1
|Вислый Александр 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.