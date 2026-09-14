Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201030
ИКТ 15574
Организации 11835
Ведомства 1512
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27098
Персоны 87795
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

Логинов Борис

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Видеоуроки по базе RusMed выпустила Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ 1
15.06.2006 ИТ в здравоохранении: тема разгоняется в России 1
07.06.2000 При Министерстве Культуры РФ начал функционировать Совет по информационным технологиям 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Логинов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Google LLC 12758 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Русская Ювелирная Сеть 1 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1518 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 192 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1858 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10270 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26153 1
Локотков Алексей 13 1
Васильева Екатерина 18 1
Рудников Вячеслав 10 1
Столбов Андрей 22 1
Хречко Виктор 1 1
Наседкин Кирилл 1 1
Овчинников Игорь 1 1
Пластинин Юрий 1 1
Мартынчик Светлана 1 1
Лукьянов Константин 2 1
Ефремов Николай 2 1
Шрайберг Яков 2 1
Чурин Максим 3 1
Чучалин Александр 3 1
Попов Сергей 168 1
Вислый Александр 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
Казахстан - Республика 6086 1
Европа 25010 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 418 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11433 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10476 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5025 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 2
Английский язык 7053 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10945 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 142 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8934 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8890 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2031 1
Образование в России 2938 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6839 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 285 2
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще