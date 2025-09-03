Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лукьянов Константин
|03.09.2025
|Ozon откроет логистический комплекс в Якутске 1
|07.06.2000
|При Министерстве Культуры РФ начал функционировать Совет по информационным технологиям 1
Лукьянов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
|Государственный Дарвиновский музей 12 1
|Галерея Марата Гельмана - Guelman graphic 2 1
|Русская Ювелирная Сеть 1 1
|Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
|Гельман Марат 4 1
|Чурин Максим 3 1
|Шрайберг Яков 2 1
|Ефремов Николай 2 1
|Логинов Борис 2 1
|Мартынчик Светлана 1 1
|Пластинин Юрий 1 1
|Овчинников Игорь 1 1
|Наседкин Кирилл 1 1
|Хречко Виктор 1 1
|Локотков Алексей 13 1
|Рудников Вячеслав 10 1
|Вислый Александр 20 1
|Попов Сергей 144 1
|Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 1
