ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) — крупнейшая научно-техническая библиотека страны, основанная в 1958 году и подведомственная Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Собрание библиотеки включает более 8 млн единиц хранения российских и зарубежных материалов по естественным, фундаментальным и техническим наукам, технике и технологии, экономике, экологии, шахматам, библиотековедению и научно-технической информации, а также смежным отраслям знаний. ГПНТБ России также позиционирует себя в качестве технологической площадки по внедрению и отладке инновационных решений в области автоматизации библиотечного дела.