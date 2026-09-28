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ГПНТБ России Государственная публичная научно-техническая библиотека России
Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) — крупнейшая научно-техническая библиотека страны, основанная в 1958 году и подведомственная Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Собрание библиотеки включает более 8 млн единиц хранения российских и зарубежных материалов по естественным, фундаментальным и техническим наукам, технике и технологии, экономике, экологии, шахматам, библиотековедению и научно-технической информации, а также смежным отраслям знаний. ГПНТБ России также позиционирует себя в качестве технологической площадки по внедрению и отладке инновационных решений в области автоматизации библиотечного дела.
СОБЫТИЯ
ГПНТБ России и организации, системы, технологии, персоны:
|Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
|Карпицкий Олег 85 3
|Рейман Леонид 1066 3
|Шрайберг Яков 2 2
|Лавров Владимир 112 1
|Катренко Владимир 8 1
|Рудников Вячеслав 10 1
|Зенкин Денис 263 1
|Александрова Анна 23 1
|Локотков Алексей 13 1
|Багмет Александр 1 1
|Коледа Вячеслав 1 1
|Резников Геннадий 3 1
|Хречко Виктор 1 1
|Наседкин Кирилл 1 1
|Овчинников Игорь 1 1
|Коновалов Леонид 1 1
|Пластинин Юрий 1 1
|Павловский Евгений 5 1
|Мартынчик Светлана 1 1
|Логинов Борис 3 1
|Лукьянов Константин 2 1
|Ефремов Николай 2 1
|Чурин Максим 3 1
|Попов Сергей 168 1
|Эйгес Павел 108 1
|Васильев Владислав 59 1
|Казарян Карен 85 1
|Вислый Александр 20 1
|Гудилин Олег 30 1
|Исаев Андрей 24 1
|Хромов Максим 10 1
|Комлев Николай 114 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11591 1
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