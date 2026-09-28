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ГПНТБ России Государственная публичная научно-техническая библиотека России

ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) — крупнейшая научно-техническая библиотека страны, основанная в 1958 году и подведомственная Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Собрание библиотеки включает более 8 млн единиц хранения российских и зарубежных материалов по естественным, фундаментальным и техническим наукам, технике и технологии, экономике, экологии, шахматам, библиотековедению и научно-технической информации, а также смежным отраслям знаний. ГПНТБ России также позиционирует себя в качестве технологической площадки по внедрению и отладке инновационных решений в области автоматизации библиотечного дела.

СОБЫТИЯ


28.09.2026 В России создадут цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности 2
14.11.2025 Центр искусственного интеллекта НГУ создал фреймворк для управления моделями ИИ 1
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» 1
12.05.2022 Выручка российского Linux-разработчика, созданного бывшим министром связи, рухнула в три раза 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
29.06.2018 Загублена информационная система «Карта российской науки» стоимостью 450 миллионов 2
18.07.2014 Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО 3
17.01.2012 «Элар» поставил в «Государственную публичную научно-техническую библиотеку России» комплекс оборудования для самообслуживания читателей 2
20.10.2011 Xerox в России занялся интеграцией 1
19.08.2011 Xerox поможет унифицировать электронные библиотеки вузов и научных институтов России 4
08.06.2011 Технологии ABBYY помогают оцифровать культурное наследие Европы 2
13.07.2010 Xerox создала электронный архив Государственной публичной научно-технической библиотеки 2
19.12.2008 Белорусский антивирус собрался подвинуть «Касперского» и Eset 1
10.12.2004 14 декабря состоится круглый стол о развитии электронных библиотек 1
07.06.2000 При Министерстве Культуры РФ начал функционировать Совет по информационным технологиям 1

Публикаций - 15, упоминаний - 25

ГПНТБ России и организации, системы, технологии, персоны:

Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 3
9691 3
Xerox - The Haloid Company 1169 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 457 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1129 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 3
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 612 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5716 2
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 90 1
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
СКАУТ 81 1
ВирусБлокАда 17 1
CIFT - Центр Информационных и Финансовых Технологий НОУ 13 1
Ростелеком 11028 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
ESET - ESET Software 1163 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 519 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 489 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Альтернатива Капитал 19 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 73 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 115 1
Русская Ювелирная Сеть 1 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1557 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5465 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3216 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Оцифровка - Digitization 5255 5
Электронная библиотека - Electronic Library 267 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8759 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1384 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1577 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6246 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6468 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1910 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4916 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11622 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1133 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 713 1
СЭД - DMS - Document Management System - Система управления документами 15 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 993 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5567 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1187 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7305 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1207 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1606 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10306 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14093 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1925 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8045 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14419 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5909 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13136 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4461 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3599 1
Mandriva Linux 87 3
Новые облачные технологии - МойОфис 967 3
Xerox DocuShare 21 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 128 2
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 199 1
Apache Lucene 7 1
ВирусБлокАда - VBA32 11 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 44 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 634 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1067 1
Google Android 15353 1
Apple iOS 8644 1
Linux OS 11641 1
Kaspersky OS 156 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1046 1
Apple iPhone 6 4860 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 355 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
ЭЛАР ЭларСкан 191 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 71 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3727 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Карпицкий Олег 85 3
Рейман Леонид 1066 3
Шрайберг Яков 2 2
Лавров Владимир 112 1
Катренко Владимир 8 1
Рудников Вячеслав 10 1
Зенкин Денис 263 1
Александрова Анна 23 1
Локотков Алексей 13 1
Багмет Александр 1 1
Коледа Вячеслав 1 1
Резников Геннадий 3 1
Хречко Виктор 1 1
Наседкин Кирилл 1 1
Овчинников Игорь 1 1
Коновалов Леонид 1 1
Пластинин Юрий 1 1
Павловский Евгений 5 1
Мартынчик Светлана 1 1
Логинов Борис 3 1
Лукьянов Константин 2 1
Ефремов Николай 2 1
Чурин Максим 3 1
Попов Сергей 168 1
Эйгес Павел 108 1
Васильев Владислав 59 1
Казарян Карен 85 1
Вислый Александр 20 1
Гудилин Олег 30 1
Исаев Андрей 24 1
Хромов Максим 10 1
Комлев Николай 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 14
Франция - Французская Республика 8199 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 169 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4225 1
Европа 25019 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 1
Беларусь - Белоруссия 6346 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19735 1
Польша - Республика 2037 1
Германия - Федеративная Республика 13291 1
Бразилия - Федеративная Республика 2532 1
Украина 7953 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1742 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 2
ИИИ - Институт исследований интернета 67 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 39 1
British Library - Британская библиотека 30 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 311 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
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