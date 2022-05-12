Выручка российского Linux-разработчика, созданного бывшим министром связи, рухнула в три раза

По итогам 2021 г. обрушилась выручка у российского ОС-разработчика, принадлежащего бывшему министру связи нашей страны Леониду Рейману. Компания рассчитывает исправиться в 2022 г., подробно объясняя причины своего оптимизма.

Падение финансовых показателей

Как выяснил CNews, один из самых известных российских разработчиков ОС, компания РОСА (от ROSA — Russian Operation Systems and Applications, российские ОС и приложения) по итогам 2021 г. значительно ухудшила свои ключевые финансовые показатели. Об этом свидетельствуют данные «Контур.фокуса», который оперирует официальной бухгалтерской отчетностью организаций по российским стандартам (РСБУ).

Данные базы показывают, что если годом ранее выручка ООО «Научно-технический центр информационных технологий РОСА» составила 121,6 млн руб., то теперь она сократилась в 2,89 раза до 42 млн руб. Таким образом падение составило 65%.

Что касается чистой прибыли, то она у РОСА в 2021 г. вышла на отрицательное значение. После прибыльных 2019 и 2020 гг. с показателями в 16,7 млн руб. и 11,6 млн руб. соответственно, новый отчетный период ознаменовался чистым убытком в размере 16,4 млн руб.

Комментарии компании

Из пояснений гендиректора РОСА Олега Карпицкого можно заключить, что в компании спад 2021 г. считают временным явлением. В 2021-2022 гг. наша компания инвестирует значительные средства в обновление и расширение продуктовой линейки, а также в сертификацию продуктов и развитие их функциональных возможностей», — рассказал он в разговоре с CNews.

Принадлежащий Леониду Рейману разработчик российской операционки РОСА по итогам 2021 г. сократил выручку и получил убытки

По его словам, снижение годовой выручки вызвано несколькими причинами. Одна из них — перенос на 2022 г. платежей по нескольким крупным контрактам, поставку ПО и работы в рамках которых РОСА выполняла в 2021 г. Другая — поставка ПО РОСА в составе программно-аппаратных комплексов, которую осуществляли партнеры — компании ИКТ-холдинга «Альтернатива капитал», в который наряду еще с пятью организациями входит РОСА.

«С учетом корректировки стратегии компании и концентрации на ключевых продуктах, в 2022 г. мы планируем значительный рост выручки», — заверяет Карпицкий.

Причины для оптимизма

Объясняя свой позитивный настрой в отношении следующего отчетного периода, топ-менеджер отмечает, что он во многом обусловлен многократным ростом общего интереса к любому отечественному софту с конца февраля 2022 г. (с начала известных событий на Украине).

«Очень важно отметить, этот рост наблюдается не только со стороны госучреждений, бюджетных организаций и предприятий с госучастием, что было заметно пару предыдущих лет, но и со стороны крупного и среднего частного бизнеса, в частности, из обрабатывающей и добывающей промышленности, энергетики, нефтегаза, сферы финансов и др.».

Карпицкий говорит, что для поддержки растущего спроса РОСА усиливает коммерческое и сервисное направление бизнеса. «Соответственно, мы существенно расширили маркетинговое и техническое взаимодействие со своими партнерами: дистрибуторами, системными интеграторами в регионах, технологическими партнерами», — добавляет он.

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В качестве третьей причины для оптимизма топ-менеджер называет тот факт, что РОСА за прошлые годы заметно диверсифицировала свой продуктовый портфель, выпустив линейку ОС на основе собственного дистрибутива РОСА «Хром», а также версии своих продуктов, сертифицированные ФСТЭК («и не только») для работы с конфиденциальной информацией.

Также компания добавила к линейке системного ПО сильное, в ее понимании, инфраструктурное решение — систему управления средой виртуализации ROSA Virtualization. «Именно указанные продукты сейчас являются драйверами наших продаж, — отмечает Карпицкий. — Кстати, в ближайшие годы мы планируем выпуск еще нескольких востребованных рынком системных и инфраструктурных решений, само собой, отечественных, так как они разрабатываются на базе собственного дистрибутива, все права на который принадлежат НТЦ ИТ РОСА».

Последняя из названных им причин — в 2022 г. компания получит платежи по контрактам, которые были перенесены с 2021 г., о чем уже упоминалось ранее.

Истоки и параметры бизнеса РОСА

Компания РОСА была создана в 2010 г. на средства экс-министра связи Леонида Реймана (возглавлял министерство с 1999 по 2008 гг.). Тогда Рейман активно инвестировал в свободное программное обеспечение (СПО): он выкупил у известной компании «Айти» контроль над СПО-интегратором Pingwin Software и стал контролирующим акционером французского Linux-разработчика Mandriva.

В 2015 г. Mandriva объявила о банкротстве, однако РОСА на базе ее разработок смогла создать ОС для домашних ПК Rosa Desktop Fresh, корпоративную систему Rosa Maraphon, дистрибутив для образовательных учреждений Rosa Education Desktop, а также версию дистрибутива, сертифицированного ФСТЭК.

Рейман продолжает единолично контролировать РОСА по сей день. Заказчиками компании выступают МГУ им. М. В. Ломоносова, ЦНИИМАШ и Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Технологическими партнерами РОСА являются «1С», «Мой офис», Postgres Professional и др.

В сентябре 2021 г. Леонид Рейман в интервью CNews рассказал об участии РОСА в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».