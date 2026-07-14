Получите все материалы CNews по ключевому слову
Роскосмос ЦНИИмаш ФГУП Центральный научно-исследовательский институт машиностроения
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (АО «ЦНИИмаш») — многоплановая и широкопрофильная научно-исследовательская, конструкторская и производственная организация по разработке ракетно-космической техники. Институт участвует в создании почти всех ракет-носителей, пилотируемых и автоматических космических аппаратов. ЦНИИмаш ведёт комплексные научные исследования и экспериментальную работу в космической области, начиная от разработки концепции различных проектов и заканчивая конкретными технологическими разработками и их конверсией в интересах других отраслей промышленности.
СОБЫТИЯ
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|Твердохлебов Сергей 8 5
|Решетин Игорь 7 5
|Рожкин Александр 6 5
|Рейман Леонид 1065 4
|Белов Александр 76 3
|Чернов Александр 17 3
|Ковков Джордж 3 3
|Перминов Анатолий 131 3
|Карпицкий Олег 84 3
|Кучейко Алексей 22 3
|Анфимов Николай 3 3
|Королев Сергей 46 2
|Громов Олег 8 2
|Янгель Михаил 2 2
|Яблоков Анатолий 2 2
|Массух Илья 239 2
|Минниханов Рустам 122 1
|Казарян Карен 83 1
|Тихонов Александр 69 1
|Пехтерев Сергей 56 1
|Новикова Елена 105 1
|Бородин Андрей 40 1
|Комлев Николай 113 1
|Зинченко Владимир 4 1
|Богомолов Валерий 2 1
|Белицкий Дмитрий 1 1
|Артемьев Олег 9 1
|Кононенко Олег 41 1
|Колесников Олег 20 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Белянко Евгений 21 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Клименко Станислав 11 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Мартыненко Роман 1 1
|Яхутин Станислав 1 1
|Котов Александр 10 1
|Солонин Виталий 90 1
|Лужков Юрий 113 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
Создано именных указателей - 197769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.