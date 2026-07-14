Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197769
ИКТ 15252
Организации 11708
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3584
Системы 26982
Персоны 86240
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2815
Мероприятия 895

Роскосмос ЦНИИмаш ФГУП Центральный научно-исследовательский институт машиностроения

Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (АО «ЦНИИмаш») — многоплановая и широкопрофильная научно-исследовательская, конструкторская и производственная организация по разработке ракетно-космической техники. Институт участвует в создании почти всех ракет-носителей, пилотируемых и автоматических космических аппаратов.  ЦНИИмаш ведёт комплексные научные исследования и экспериментальную работу в космической области, начиная от разработки концепции различных проектов и заканчивая конкретными технологическими разработками и их конверсией в интересах других отраслей промышленности. 

СОБЫТИЯ


14.07.2026 Миллиардер вложился в российскую сверхлегкую ракету, запускающую спутники навигации 2
26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
21.11.2024 Продукты компании «Росплатформа» получили сертификаты ФСТЭК России 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
23.12.2022 Электронный архив внедрен в работу ЦНИИмаш 3
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» 1
12.05.2022 Выручка российского Linux-разработчика, созданного бывшим министром связи, рухнула в три раза 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 2
12.12.2018 РКС создал комплекс программ для прогнозирования воздействия радиации на космические аппараты 2
31.10.2018 Российский магнитный биопринтер отправится на МКС 1
14.08.2018 Зачем российские космонавты выходят в открытый космос 1
10.11.2015 «Народного спутникового интернета» не будет. Деньги отправлены в Татарстан 1
30.01.2015 Россия и Китай договорились о гармонизации стандартов и совместной подготовке специалистов в области спутниковой навигации 2
30.10.2014 Микробы давно летают в космос 1
20.08.2014 Объем торгов на ЭТП SETonline в первом полугодии 2014 г. превысил 62 млрд руб. 2
19.09.2013 Объём торгов на ЭТП SETonline за 6 месяцев 2013 г. превысил 30 млрд руб. 1
03.09.2013 Подрядчики ФЦП ГЛОНАСС обвиняются в хищении 107 млн рублей 1
03.09.2013 Фигурантам уголовного дела о мошенничестве при реализации ФЦП «ГЛОНАСС» предъявлено обвинение 2
05.03.2013 Орбитальная группировка ГЛОНАСС развернута полностью 2
27.07.2012 Polymedia оснастил проекционным оборудованием Центр управления полетами ЦНИИмаш 3
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность 2
03.10.2011 Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере 2
31.08.2011 Причиной потери крупнейшего российского телеком-спутника стала ошибка программиста 1
21.12.2010 Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» перенесен на 2011 г. 1
27.07.2010 Создание системы валидационных подспутниковых наблюдений для Роскосмоса: контракт на 497 млн руб. забрал единственный участник тендера 2
16.06.2010 Проекты многоразовой ракетно-космической системы проанализированы в ЦАГИ 2
25.05.2010 Высоту орбиты МКС уменьшат для оптимальной посадки спускаемого аппарата 1
12.05.2010 ЦАГИ участвует в разработке проекта космического стартового комплекса "Восточный" 1
23.04.2010 "Прогресс М-03М" покинул МКС 1
22.04.2010 "Прогресс М-03М" покидает МКС 1
28.09.2009 "Прогресс М-67" сведен с орбиты и затоплен в океане 1
21.09.2009 "Прогресс М-67" отстыковался от МКС 1
03.08.2009 Проведена коррекция орбиты МКС 1
20.07.2009 Сбой Глонасс 19 июля 2009 года: официальная информация 1
06.07.2009 ЦАГИ примет участие в 3-й научной конференции EUCASS 1
19.05.2009 Завершён полёт грузового корабля "Прогресс М-66" 1
11.05.2009 12 мая начинает работу "Международный Форум по спутниковой навигации 2009" 1
14.04.2009 ЦНИИМАШ станет экспертным партнером III Международного Форума по спутниковой навигации 3

Публикаций - 69, упоминаний - 95

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 260 7
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 5
Ростелеком 10892 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 3
МегаФон 10660 3
9534 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 439 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
АйТи 1516 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Polymedia - Полимедиа 158 2
Top Systems - Топ Системы 87 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 246 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 2
Fidesys - Фидесис 31 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 591 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2392 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 2
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 117 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Bentley Systems 63 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 416 1
ИнфоТех 40 1
Crestron 102 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 1
Globalstar - Глобалстар 191 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 23 1
Монолит-Инфо 138 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Google LLC 12632 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 129 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 6
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 390 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 3
Связной ГК 1400 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 721 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 2
Почта России ПАО 2357 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 613 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 2
Альтернатива Капитал 19 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 41 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 197 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 34 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Новатэк Новафининвест 72 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Arianespace 87 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13691 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1403 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 211 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3852 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 452 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 728 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 13 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5941 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Электрокабель 13 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10234 53
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25380 12
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1216 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3059 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35917 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64541 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1502 5
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 396 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28115 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33278 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13815 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12116 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11477 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9648 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2203 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4366 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2488 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26183 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14719 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1101 3
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9857 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13022 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5003 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7142 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13881 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8592 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5599 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24243 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13150 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4475 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8564 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3747 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13654 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 508 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 615 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 16
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 10
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 8
Космодром Байконур 1072 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 7
Роскосмос - ЦНИИмаш Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 5
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 5
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
Mandriva Linux 87 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 3
Новые облачные технологии - МойОфис 953 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 3
Siemens Teamcenter 73 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 2
Top Systems - T-Flex PLM 32 2
МегаФон Наши люди 49 2
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 2
ГРЦ Макеева - Компас-2 - Российский малогабаритный космический аппарат 10 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1347 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 122 2
PTC Creo 45 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 263 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 284 1
Росплатформа - Р-Хранилище 24 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3540 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2384 1
Твердохлебов Сергей 8 5
Решетин Игорь 7 5
Рожкин Александр 6 5
Рейман Леонид 1065 4
Белов Александр 76 3
Чернов Александр 17 3
Ковков Джордж 3 3
Перминов Анатолий 131 3
Карпицкий Олег 84 3
Кучейко Алексей 22 3
Анфимов Николай 3 3
Королев Сергей 46 2
Громов Олег 8 2
Янгель Михаил 2 2
Яблоков Анатолий 2 2
Массух Илья 239 2
Минниханов Рустам 122 1
Казарян Карен 83 1
Тихонов Александр 69 1
Пехтерев Сергей 56 1
Новикова Елена 105 1
Бородин Андрей 40 1
Комлев Николай 113 1
Зинченко Владимир 4 1
Богомолов Валерий 2 1
Белицкий Дмитрий 1 1
Артемьев Олег 9 1
Кононенко Олег 41 1
Колесников Олег 20 1
Гагарин Юрий 98 1
Белянко Евгений 21 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Клименко Станислав 11 1
Санадзе Георгий 18 1
Мартыненко Роман 1 1
Яхутин Станислав 1 1
Котов Александр 10 1
Солонин Виталий 90 1
Лужков Юрий 113 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 165135 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47388 19
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 17
Земля - планета Солнечной системы 10841 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8514 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54561 13
Казахстан - Республика 6014 9
Германия - Федеративная Республика 13174 9
Франция - Французская Республика 8151 9
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 8
Индия - Bharat 5850 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19015 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 5
Европа 24916 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14784 4
Иран - Исламская Республика Иран 1154 4
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 90 3
Япония 13774 3
Канада 5064 3
Украина 7911 3
Испания - Королевство 3826 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1018 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1316 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13780 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19436 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 676 2
Турция - Турецкая республика 2601 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1677 2
Европа Западная 1496 2
Россия - ДФО - Амурская область 942 2
Китай - Пекин - Beijing 1091 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 2
Нигерия - Федеративная Республика 339 2
Марокко - Королевство 226 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33516 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57344 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21488 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 8
Физика - Physics - область естествознания 2926 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8869 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11521 7
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 169 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4491 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3138 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2322 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6617 5
Энергетика - Energy - Energetically 5818 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3954 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3011 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6146 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1284 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4413 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27117 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3555 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11661 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8184 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2736 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1019 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6014 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11238 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3843 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1001 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7038 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53164 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8777 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3015 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6697 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11545 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2364 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
GPS-Клуб 3 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8576 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 10
РАН - Российская академия наук 2118 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 7
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 5
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 4
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 4
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 4
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 4
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 3
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 4 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
ИИИ - Институт исследований интернета 65 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 256 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
РАН СО - ФИЦ ИВТ - Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 270 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 332 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 458 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 729 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Высокие технологии XXI века 78 2
Суверенный Казахстан 2 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Связь-Экспокомм 276 1
Неогеография XXI - форум 65 1
ИнфоКом 123 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Навитех-Экспо 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
Создано именных указателей - 197769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще