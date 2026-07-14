Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (АО «ЦНИИмаш») — многоплановая и широкопрофильная научно-исследовательская, конструкторская и производственная организация по разработке ракетно-космической техники. Институт участвует в создании почти всех ракет-носителей, пилотируемых и автоматических космических аппаратов. ЦНИИмаш ведёт комплексные научные исследования и экспериментальную работу в космической области, начиная от разработки концепции различных проектов и заканчивая конкретными технологическими разработками и их конверсией в интересах других отраслей промышленности.