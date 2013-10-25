Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны

ВВС РФ планируют внедрить мониторинг заправочной техники на авиабазах В Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС РФ «ВВА» на аэродроме «Балтимор» под Воронежем в течение трех месяцев проводилось тестирование мобильной системы мониторинга Omnicomm FTC (Fuel Transaction Control). Испытательный «стенд» п

ВВС РФ потеряли второй за неделю бомбардировщик Су-24 рян бомбардировщик Су-24. Ранее, 17 июня, при аналогичных обстоятельствах произошла катастрофа Су-24 в Мурманской области. Потеря второго за неделю бомбардировщика Су-24 привела к решению руководства ВВС РФ о приостановке полётов этих машин вплоть до выяснения обстоятльств катастроф.

ВВС РФ: ставка на роботизированную авиатехнику и авиакомплексы 6-го поколения В рамках формирования нового облика российской армии и перспективного строительства Вооруженных сил одними из главных приоритетов развития ВВС РФ являются принятие на вооружение и оснащение войск роботизированной авиационной и наземной техникой и разработка авиационных комплексов 6-го поколения. Об этом сказал сегодня журналистам

Вопрос о полетах стратегической авиации в зону Индийского океана рассматривается ВВС РФ Военно-воздушные силы России (ВВС РФ) прорабатывают вопрос о полетах стратегических ракетоносцев в зону Индийского океана, сообщил сегодня журналистам главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин, пишет

ВВС РФ: на смену красным звездам придут звезды разноцветные везд, не вполне понятно. Тем самым, в случае принятия законопроекта, завершится история привычного и узнаваемого символа отечественных военно-воздушных сил. О том, какие опознавательные знаки получат ВВС РФ ив случае одобрения законопроекта и о том, как это скажется на состоянии отечественных ВВС, будет рассказано на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

БПЛА нового поколения поступят на вооружение ВВС РФ к 2011 году Современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных типов, включая ударные, поступят на вооружение ВВС России к 2011 г., передает РБК. Об этом журналистам сообщил главком ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин. Он отметил, что в настоящее время "развитие комплексов с БПЛА является приоритетным направлением в Российской Федерации". "С этой целью в Вооруженных с

ВВС РФ решили закупить новые вертолеты На смену вертолетам Ми-24, которые в настоящее время являются основными боевыми вертолетами ВВС РФ, приходят на смену Ми-28H «Ночной охотник», сообщает avia.ru. Новые вертолеты в 3 раза эффективнее по техническим и боевым качествам. До конца 2006 года на вооружение ВВС России поступят