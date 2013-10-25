Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны

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СОБЫТИЯ
|25.10.2013
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ВВС РФ планируют внедрить мониторинг заправочной техники на авиабазах
В Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС РФ «ВВА» на аэродроме «Балтимор» под Воронежем в течение трех месяцев проводилось тестирование мобильной системы мониторинга Omnicomm FTC (Fuel Transaction Control). Испытательный «стенд» п
|07.04.2010
|Космические войска США готовят новые сюрпризы
|19.06.2009
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ВВС РФ потеряли второй за неделю бомбардировщик Су-24
рян бомбардировщик Су-24. Ранее, 17 июня, при аналогичных обстоятельствах произошла катастрофа Су-24 в Мурманской области. Потеря второго за неделю бомбардировщика Су-24 привела к решению руководства ВВС РФ о приостановке полётов этих машин вплоть до выяснения обстоятльств катастроф.
|10.02.2009
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ВВС РФ: ставка на роботизированную авиатехнику и авиакомплексы 6-го поколения
В рамках формирования нового облика российской армии и перспективного строительства Вооруженных сил одними из главных приоритетов развития ВВС РФ являются принятие на вооружение и оснащение войск роботизированной авиационной и наземной техникой и разработка авиационных комплексов 6-го поколения. Об этом сказал сегодня журналистам
|05.08.2008
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Вопрос о полетах стратегической авиации в зону Индийского океана рассматривается ВВС РФ
Военно-воздушные силы России (ВВС РФ) прорабатывают вопрос о полетах стратегических ракетоносцев в зону Индийского океана, сообщил сегодня журналистам главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин, пишет
|30.06.2008
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ВВС РФ: на смену красным звездам придут звезды разноцветные
везд, не вполне понятно. Тем самым, в случае принятия законопроекта, завершится история привычного и узнаваемого символа отечественных военно-воздушных сил. О том, какие опознавательные знаки получат ВВС РФ ив случае одобрения законопроекта и о том, как это скажется на состоянии отечественных ВВС, будет рассказано на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
|09.08.2007
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БПЛА нового поколения поступят на вооружение ВВС РФ к 2011 году
Современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных типов, включая ударные, поступят на вооружение ВВС России к 2011 г., передает РБК. Об этом журналистам сообщил главком ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин. Он отметил, что в настоящее время "развитие комплексов с БПЛА является приоритетным направлением в Российской Федерации". "С этой целью в Вооруженных с
|21.11.2006
|Космические войска России отрицают взрыв
|21.11.2006
|Космические войска России отрицают взрыв
|06.10.2006
|День космических войск омрачил досадный инцидент
|06.10.2006
|День космических войск омрачил досадный инцидент
|04.10.2006
|Исполнилось 49 лет началу космической эры и космических войск
|04.10.2006
|Исполнилось 49 лет началу космической эры и космических войск
|09.08.2006
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ВВС РФ решили закупить новые вертолеты
На смену вертолетам Ми-24, которые в настоящее время являются основными боевыми вертолетами ВВС РФ, приходят на смену Ми-28H «Ночной охотник», сообщает avia.ru. Новые вертолеты в 3 раза эффективнее по техническим и боевым качествам. До конца 2006 года на вооружение ВВС России поступят
|09.08.2006
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ВВС РФ решили закупить новые вертолеты
На смену вертолетам Ми-24, которые в настоящее время являются основными боевыми вертолетами ВВС РФ, приходят на смену Ми-28H «Ночной охотник», сообщает avia.ru. Новые вертолеты в 3 раза эффективнее по техническим и боевым качествам. До конца 2006 года на вооружение ВВС России поступят
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