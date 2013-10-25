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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны

СОБЫТИЯ


25.10.2013 ВВС РФ планируют внедрить мониторинг заправочной техники на авиабазах

В Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС РФ «ВВА» на аэродроме «Балтимор» под Воронежем в течение трех месяцев проводилось тестирование мобильной системы мониторинга Omnicomm FTC (Fuel Transaction Control). Испытательный «стенд» п
07.04.2010 Космические войска США готовят новые сюрпризы
19.06.2009 ВВС РФ потеряли второй за неделю бомбардировщик Су-24

рян бомбардировщик Су-24. Ранее, 17 июня, при аналогичных обстоятельствах произошла катастрофа Су-24 в Мурманской области. Потеря второго за неделю бомбардировщика Су-24 привела к решению руководства ВВС РФ о приостановке полётов этих машин вплоть до выяснения обстоятльств катастроф.
10.02.2009 ВВС РФ: ставка на роботизированную авиатехнику и авиакомплексы 6-го поколения

В рамках формирования нового облика российской армии и перспективного строительства Вооруженных сил одними из главных приоритетов развития ВВС РФ являются принятие на вооружение и оснащение войск роботизированной авиационной и наземной техникой и разработка авиационных комплексов 6-го поколения. Об этом сказал сегодня журналистам

05.08.2008 Вопрос о полетах стратегической авиации в зону Индийского океана рассматривается ВВС РФ

Военно-воздушные силы России (ВВС РФ) прорабатывают вопрос о полетах стратегических ракетоносцев в зону Индийского океана, сообщил сегодня журналистам главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин, пишет
30.06.2008 ВВС РФ: на смену красным звездам придут звезды разноцветные

везд, не вполне понятно. Тем самым, в случае принятия законопроекта, завершится история привычного и узнаваемого символа отечественных военно-воздушных сил. О том, какие опознавательные знаки получат ВВС РФ ив случае одобрения законопроекта и о том, как это скажется на состоянии отечественных ВВС, будет рассказано на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
09.08.2007 БПЛА нового поколения поступят на вооружение ВВС РФ к 2011 году

Современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных типов, включая ударные, поступят на вооружение ВВС России к 2011 г., передает РБК. Об этом журналистам сообщил главком ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин. Он отметил, что в настоящее время "развитие комплексов с БПЛА является приоритетным направлением в Российской Федерации". "С этой целью в Вооруженных с
21.11.2006 Космические войска России отрицают взрыв
21.11.2006 Космические войска России отрицают взрыв
06.10.2006 День космических войск омрачил досадный инцидент
06.10.2006 День космических войск омрачил досадный инцидент
04.10.2006 Исполнилось 49 лет началу космической эры и космических войск
04.10.2006 Исполнилось 49 лет началу космической эры и космических войск
09.08.2006 ВВС РФ решили закупить новые вертолеты

На смену вертолетам Ми-24, которые в настоящее время являются основными боевыми вертолетами ВВС РФ, приходят на смену Ми-28H «Ночной охотник», сообщает avia.ru. Новые вертолеты в 3 раза эффективнее по техническим и боевым качествам. До конца 2006 года на вооружение ВВС России поступят
09.08.2006 ВВС РФ решили закупить новые вертолеты

На смену вертолетам Ми-24, которые в настоящее время являются основными боевыми вертолетами ВВС РФ, приходят на смену Ми-28H «Ночной охотник», сообщает avia.ru. Новые вертолеты в 3 раза эффективнее по техническим и боевым качествам. До конца 2006 года на вооружение ВВС России поступят

Публикаций - 131, упоминаний - 135

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 355 4
Kometa - Комета 160 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 2
Cisco Systems 5377 2
Microsoft Corporation 25838 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 336 2
Avilex - Авилекс 10 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
Компас 20 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Motorola Inc 1156 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Заслон АО - Инженерный холдинг 4 1
ИМАГ - СвязьКомплект 17 1
COSMOS International Satellitenstart GmbH 4 1
Aethra 15 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 1
Ростелеком 11016 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1844 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
МегаФон 10890 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Autodesk 639 1
Крок - Croc 1969 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 1
Telegram Group 2973 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 235 1
Lenovo Motorola 3570 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 14
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
Федерация воздухоплавания России - Общественная организация 3 2
Villa Capri 4 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 2
Lockheed Martin 778 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 28 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 94 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
ILS - International Launch Services 61 1
Airbus EADS SPACE Transportation 8 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
101Hotels.com 456 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Ростех - ОАК - Сокол НАЗ - Нижегородский авиастроительный завод 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 44
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 35
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 21
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 75 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 5
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 2
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Минобороны РФ - СВ РФ - Сухопутные войска Российской Федерации 13 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 726 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1197 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3450 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 3
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
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SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 142 3
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6768 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 34
Космодром Байконур 1072 16
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 14
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 6
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 5
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 5
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 4
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-24 ударный вертолёт 27 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 3
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 3
BLMIT - Beijing Landview Mapping Information Technology - China DMC - Tsinghua - спутник 5 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 533 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 3
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 2
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