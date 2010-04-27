Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИСС АО
Космос-3М
двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса
Публикаций - 59, упоминаний - 77
ИСС АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 2
|DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 55 1
|Андронов Алексей 25 3
|Путин Владимир 2410 2
|Иванов Сергей 351 2
|Королев Сергей 24 2
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 2
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
|ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 14
|CNews RND - R&D.CNews 2081 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 784 3
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 54 3
|НТВ - Телекомпания 276 2
|NEWSru.com 208 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru