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ИСС АО
Космос-3М
двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса



27.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник серии "Космос" 4
21.07.2009 Опубликована статистика пусков РН производства ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в 2009 году 1
21.07.2009 Космические аппараты, запущенные с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты 1
21.07.2009 С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М" 2
22.07.2008 Ракета "Космос-3М" вывела на целевую орбиту немецкий разведспутник SAR-Lupe-5 1
11.07.2008 В Плесецк доставлен немецкий разведспутник 1
20.06.2008 Спутники системы Orbcomm успешно выведены на орбиту 1
19.06.2008 С полигона "Капустин Яр" запущены 6 американских спутников 3
19.06.2008 Произведен успешный старт ракеты-носителя "Космос-3М" 2
10.06.2008 С полигона Капустин Яр будут запущены американские спутники связи 1
13.05.2008 ГКНПЦ им. Хруничева представит свои достижения на авиакосмической выставке в Берлине 1
28.03.2008 С космодрома Плесецк стартовал "Космос-3М" с немецким спутником 2
27.03.2008 Запуск немецкого спутника вновь перенесен из-за погодных условий 2
24.03.2008 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску аппарата SAR-Lupe 1
18.03.2008 На космодром Плесецк доставлен немецкий космический аппарат SAR-Lupe 1
12.11.2007 Роскосмос принимает участие в аэрокосмической выставке "Дубай-2007" 1
01.11.2007 Ракета-носитель "Космос-3М" вывела на орбиту немецкий аппарат SAR-Lupe-3 3
31.10.2007 На космодроме Плесецк завтра запустят немецкий спутник SAR-Lupe 2
24.10.2007 "Космос-3М" в ноябре выведет на орбиту немецкий спутник SAR-Lupe-3 2
12.09.2007 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник 1
06.08.2007 Бундесвер удвоил число разведспутников 1
06.07.2007 Разведчики Бундесвера покидают Плесецк: новые тенденции 1
03.07.2007 Разведчик Бундесвера покинул Плесецк 1
02.07.2007 Разведспутник Бундесвера задержался в Плесецке 1
15.06.2007 В Ле Бурже ГКНПЦ им. Хруничева представит макеты 6 РН 1
04.06.2007 Завтра в Омске представят полноразмерный макет РН "Ангара" 1
02.04.2007 Гибель "Татьяны": будущее образовательных спутников в России 1
22.02.2007 В России строится частный спутник-"шпион" 1
21.02.2007 Космический рынок: прогноз на ближайшие годы 1
20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера: дополнение 2
20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера: дополнение 2
20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера 1
20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера 1
04.12.2006 Евросоюз создает единую спутниковую разведку 1
27.09.2006 Космический шпион бундесвера начал работу еще на Земле 1
27.09.2006 Космический шпион бундесвера начал работу еще на Земле 1
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия 1
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия 1
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности 1
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности 1

Публикаций - 59, упоминаний - 77

ИСС АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 4
Scanex - Сканэкс 238 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 134 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 1
Globalstar - Глобалстар 155 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 9
EADS Astrium 143 5
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 2
Arianespace 83 1
MODIS 49 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 9
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 8
МКС - Международная космическая станция 1381 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 2
Президент Российской Федерации 1714 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 107 1
Germany Federal Ministry of Defence - Федеральное министерство обороны Германии 3 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 2
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 55 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 39
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 7
Космодром Байконур 1004 3
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 3
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 12 2
Check Point Smart-1 56 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 47 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 68 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 56 1
Андронов Алексей 25 3
Путин Владимир 2410 2
Иванов Сергей 351 2
Королев Сергей 24 2
Земля - планета Солнечной системы 6448 30
Россия - Российская федерация - РФ 82110 24
Германия - Федеративная Республика 7774 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 13
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 7
Франция - Французская Республика 4920 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 5
Индия - Республика 4070 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 4
Солнечная система 2006 4
Европа 7243 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 3
Япония 7885 3
Канада 3049 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 3
Луна 1155 2
Нигерия - Федеративная Республика 232 2
Иран - Исламская Республика Иран 923 2
Испания - Королевство 2511 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 410 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 2
Россия - СФО - Новосибирск 2906 2
Италия - Итальянская Республика 2815 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 2
Венера - планета Солнечной системы 253 2
Украина 5523 1
Европа Западная 1275 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 67 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 407 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 58 1
Тихий океан 440 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 1
Германия - Берлин 570 1
Малайзия 737 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 409 1
Арктика 327 1
Россия - СФО - Омская область 470 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 14
CNews RND - R&D.CNews 2081 5
Коммерсантъ - Издательский дом 784 3
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 54 3
НТВ - Телекомпания 276 2
NEWSru.com 208 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 5
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 19 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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