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Химия GaAs Gallium Arsenide Арсенид галлия химическое соединение галлия и мышьяка

Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка

СОБЫТИЯ


09.10.2026 Выручка от импортозамещенных материалов для чипов за два года вырастет в 17 раз и достигнет 1,7 миллиарда 1
11.11.2025 Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии 2
29.10.2025 Россияне первыми в мире вырастили в открытом космосе полупроводниковые кристаллы 1
20.10.2025 В России строят крупнейшую в истории фабрику кристаллов для силовой электроники 2
15.09.2025 Россия приступает к созданию полупроводников в космосе 1
12.09.2025 На освоение выпуска материалов для производства чипов власти потратили 2 миллиарда за год. Половина ушла на лазеры 1
16.07.2025 Физики СПбГУ создали микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью 1
22.05.2025 В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР 1
23.01.2025 В России создали новый способ получения подложек для квантовых компьютеров 1
17.12.2024 США портят жизнь всей планете. Из-за их санкций Китай взвинтил всемирные цены на галлий и германий до нового рекорда. Без них нельзя делать чипы и военную технику 1
02.12.2024 В России создают лазеры на базе отечественных кристаллов для производства чипов и 3D-печати 1
16.09.2024 Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 1
27.10.2020 Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 2
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
06.04.2017 В «Росэлектронике» освоили выпуск мощных диодов ИК-излучения 1
19.06.2013 Основатель Parallels инвестировал $7 млн в квантовые технологии 1
29.12.2011 Терагерцевые импульсы и экситоны изменят электронику до неузнаваемости 1
23.09.2011 На пути к квантовому компьютеру: ученые сыграли электронами в пинг-понг 1
23.06.2008 Изготовлена первая экситонная интегральная схема 1
21.05.2008 Поляритоника выходит на практический уровень 1
24.03.2008 Создан вариант быстрой памяти на квантовых точках 2
13.09.2007 IBM позволит создавать одночиповые мобильные решения 1
17.05.2007 Эффект отрицательного электрического сопротивления: подробности 1
16.05.2007 Отрицательное сопротивление обнаружено в двумерном электронном газе 1
06.04.2007 Лазерный телевизор вытеснит плазму и ЖК 1
22.02.2007 В России строится частный спутник-"шпион" 1
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники 1
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники 1
02.11.2006 Физтех заказывает разработку ПО 1
16.01.2004 Светоизлучающие транзисторы ждет блестящее будущее 1
16.01.2004 Светоизлучающие транзисторы ждет блестящее будущее 1
16.06.2003 Analog Devices представил четырехрежимный усилитель мощности 1
09.04.2003 Борьба с «томагавками»: руководство пользователя 1
10.02.2003 Композитные микросхемы увеличивают долю на рынке 1
03.12.2002 Новый усилитель Sharp для WLAN потребляет на треть меньше энергии 1
28.10.2002 STMicroelectronics представил новую технологию 1
28.10.2002 STMicroelectronics представил новую технологию 1

Публикаций - 57, упоминаний - 67

Химия и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9719 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3478 4
Hitachi - Хитачи 1503 3
Sony 6756 3
IBM Microelectronics 27 3
Ростелеком 11054 2
LG Electronics 3747 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 2
Google LLC 12815 2
Nikon 651 2
Лассард 26 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Deaxo - Деаксо рус 1 1
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Xybernaut 15 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 79 1
Планар НПО 30 1
Microsoft Corporation 25883 1
Huawei 4722 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16160 1
Apple Inc 13296 1
Intel Corporation 12878 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 1
ИКС 576 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
AMD - Advanced Micro Devices 4706 1
Toshiba Corporation 2987 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 822 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3205 1
Acronis - Акронис 490 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 263 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 624 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 71 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1835 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9083 1
ГПБ - Газпромбанк 1293 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 507 1
UDR Inc 11 1
Runa Capital 158 1
Сконтел 10 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
MODIS - Одежда 3000 59 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Геометрия НПО 172 1
Наукоград - технопарк 160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4039 3
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6703 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2377 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13913 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 1
РНФ - Российский научный фонд 219 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1905 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1932 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4990 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 759 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 646 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2907 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1429 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 482 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6017 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4866 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11648 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8908 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3759 11
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SiGe - Silicon–germanium - кремний-германиевые компоненты 36 7
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 707 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22825 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26441 6
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 559 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7441 6
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2941 6
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Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 458 4
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14902 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2449 4
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1209 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13620 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10388 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2655 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3093 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33971 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6637 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6918 3
9-мм пистолет Макарова 7 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 2
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
HPE Compaq Presario 125 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 235 1
Sony SOPRANO - Software Programmable and Hardware Reconfigurable Architecture for Network - перепрограммируемая и аппаратно-переконфигурируемая сетевая архитектура 2 1
FreePik 1890 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 1
Aquiline Capital Partners - Quicken 26 1
HPE Compaq MultiPort 17 1
МГУ - НИИЯФ - Университетский-Татьяна - микроспутник 6 1
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 21 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 1
HPE Compaq Evo - HPE Brio 18 1
Google Chrome - браузер 1726 1
Intel x86 - архитектура процессора 2186 1
Microsoft Windows 17032 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 64 1
Microsoft Windows XP 2433 1
JavaScript - JS - язык программирования 1452 1
Intel Celeron - Серия процессоров 981 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1389 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1912 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 136 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 865 1
Apple iMac - Серия моноблоков 471 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 305 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2527 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 1
Intel Pentium III 782 1
НТР - Новые телеком-решения 38 1
Intel Evo 124 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 1
Electron - фреймворк 88 1
Feng Milton - Фенг Милтон 7 4
Holonyak Nick - Холоняк Ник 5 4
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 3
Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 4 3
Павлюк Михаил 3 1
Бутов Леонид 4 1
Никифоров Александр 6 1
Леденцов Николай 3 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Шалаев Владимир 5 1
Marent Andreas - Марент Андреас 1 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Толбанов Олег 1 1
Серышев Анатолий 1 1
Квашенкина Ольга 62 1
Шангина Анна 1 1
Shore Peter - Шор Питер 9 1
Солодовник Максим 1 1
Кавокин Алексей 2 1
Alahuhta Matti - Алахухта Матти 6 1
Сурин Дмитрий 1 1
Фрицлер Константин 1 1
Невзоров Алексей 2 1
Зубрицкий Алексей 1 1
Коровин Владислав 1 1
Ковалюк Вадим 3 1
Зубавичус Ян 1 1
Белоусов Сергей 255 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Калинин Александр 189 1
Зубарев Илья 27 1
Шпак Василий 283 1
Чендаров Андрей 16 1
Котельников Владимир 2 1
Кузьмин Сергей 44 1
Логачев Павел 4 1
Сивцев Илья 176 1
Фролов Денис 74 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 708 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 16
Германия - Федеративная Республика 13304 8
Индия - Bharat 5919 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19389 5
Европа 25033 5
Япония 13856 5
Земля - планета Солнечной системы 10915 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5525 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19790 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 3
США - Вермонт 36 3
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4240 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48130 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 2
Канада 5097 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1950 2
Россия - СФО - Новосибирск 4943 2
Турция - Турецкая республика 2650 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1157 2
Колумбия - Республика 555 2
США - Иллинойс 341 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 992 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
США - Колорадо - Форт-Коллинс 4 1
США - Нью-Йорк штат 254 1
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 1
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
Эстония - Тартумаа - Тарту 6 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 1
Южная Корея - Республика 7107 1
Беларусь - Белоруссия 6364 1
Финляндия - Финляндская Республика 3707 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3514 1
США - Нью-Йорк 3196 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1722 1
Африка - Африканский регион 3650 1
Галлий - Gallium - химический элемент 371 24
Кремний - Silicium - химический элемент 1808 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34349 15
InGaAs - Gallium Arsenide-India - Арсенид галлия-индия 20 8
Физика - Physics - область естествознания 2972 7
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 584 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4749 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6877 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 493 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58525 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 895 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4473 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22060 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2315 4
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 317 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 243 3
Германий 46 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18427 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9257 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5970 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5577 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 3
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1023 2
Литий - Lithium - химический элемент 671 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1544 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12009 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27696 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 516 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9159 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2360 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3032 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1736 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6231 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11507 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 519 1
9to5Google 61 3
9to5Mac 70 3
PhysicsWeb 184 3
Applied Physics Letters 40 3
SPIE - Optics.org 29 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1296 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
CERN Courier 28 2
e4 Engineering 107 1
Bloomberg 1649 1
Tom’s Hardware 622 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2495 1
DigiTimes - Издание 1334 1
Washington Post 357 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
NE Asia Online 313 1
Cellular News 234 1
Electronic News 60 1
Independent 113 1
Nikkei Electronics 82 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8682 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4271 2
IC Insights 24 1
Strategy Analytics 285 1
РАН - Российская академия наук 2144 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 3
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 19 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1547 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 320 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 188 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 68 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
Sabancı ÜnIversitesi - Sabancı University - Университет Сабанджи 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 333 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 608 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 20 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 30 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 760 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 104 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 86 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИП - Научно-исследовательский институт приборов 3 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
ECOC Exhibition - European Conference on Optical Communication - Европейская конференция по оптической связи 7 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 27 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
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