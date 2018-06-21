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АФК Система МТС Индия MTS India Mobile TeleSystems India SSTL Sistema Shyam Teleservices Shyam Telelink
СОБЫТИЯ
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|21.06.2018
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Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций
ская газета Economic Times. Российская корпорация владеет 74% индийской Sistema Shyam Teleservices (SSTL), у которой было 10% акций RCom. Акции RCom торгуются на Бомбейской фондовой бирже. С на
|01.11.2017
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«Индийская МТС» поглощена конкурентом
ла о завершении слияния принадлежащего ей индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) с его конкурентом - Reliance Communications (Rcomm). Акционер
|24.12.2015
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Индийскую МТС поделят на троих
сь с российской АФК «Системой» о слиянии с контролируемым ей оператором Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). В рамках сделки «Система» и другие акционеры SSTL (вк
|15.06.2015
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АФК «Система» прощается с «индийской МТС»
можном слиянии с принадлежащим российской корпорации сотовым оператором Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). Слияние может быть осуществлено на базе обмена активов. Прес
|08.06.2015
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«Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система»
В результате переоценки индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) АФК «Система» списала убытков на $290,4 млн. Стоимость оставш
|18.05.2015
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MTS India может быть поглощена конкурентом
обретении Reliance Communications. В итоге в конце 2007 г. «Система» приобрела небольшого оператора Shyam Telelink (позднее был переименован в SSTL), работавшего в то время в стандарте CDMA-800
|20.01.2015
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MTS-India не пойдет на IPO
о штата Раджастан отверг иск миноритарных акционеров сотового оператора Sistema Shyam teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) о проведении IPO. Об этом сообщили в SSTL. Миноритарны
|26.12.2014
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АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE
Принадлежащий АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выразил несогласие с ценами, которые местные власти установил
|22.09.2014
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«Системе» не разрешают увеличить долю в MTS India
Совет по иностранным инвестициям Индии отказал сотовому оператору Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) в увеличении максимально возможной доли иностранного капитала
|27.06.2014
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АФК «Система» размывает долю Росимущества в MTS-India
Собрание акционеров индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) одобрило решение о конвертации привилегированных акций компан
|17.01.2014
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GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE
Индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India), контролирующим акционером которого является российская АФК «
|14.10.2013
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MTS могут оштрафовать на $98 млн
газета Times of India. В том числе работающий в стандарте CDMA оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) должен подвергнуться штрафу в размере 6,02 млрд рупий ($98 мл
|30.09.2013
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MTS может поглотить индийских конкурентов
кая газета Economic Times сообщила, что три местных сотовых оператора — Sistema Shyam Teleservices (SSTL), Tata Teleservices и Aircel — ведут переговоры о слиянии. SSTL – оператор станда
|11.03.2013
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АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии
Контролируемый АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выиграл аукцион по распределению частот в 8 округах страны. Р
|11.03.2013
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SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии
АФК «Система» объявила о том, что Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система», предоставляющая услуги под брендом MTS India, выиграл
|22.02.2013
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АФК «Система» простилась с пол-Индией
ФК «Система» сообщила, что контролируемый ею индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) отказывается от лицензий на 10 из 22 телекоммуникационных окр
|15.02.2013
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Индусы принуждают АФК «Система» заплатить $1,7 млрд
ех сотовых операторов, включая контролируемого российской АФК «Система» Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India), на свое прошлогоднее решение об изъятии ряда телекоммуникаци
|27.04.2012
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Хозяева МТС просят индусов о пощаде
и на 21 из 22, имеющихся у контролируемого АФК «Система» CDMA-оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). В 2008 г. лицензии выдавались по принципу «первый пришел — п
|09.04.2012
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Топ-менеджер Telenor топит АФК «Система»
на (Prashant Bhushan), поданном в Верховный суд Индии. 25 сентября 2007 г. SSTL, называвшаяся тогда Shyam Telelink и работавшая на территории лишь одного округа Раджастан, подала заявку на полу
|05.04.2012
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Медведев не помог «Системе» защититься от индусов
муникационные лицензии. В том числе было отклонено ходатайство компании Sistema Shyam Teleservices (SSTL), 57% акций которой принадлежит АФК «Система», 17% - российским властям. Напомним, ранее
|30.03.2012
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Sistema Shyam TeleServices увеличит свой уставный капитал
едное общее собрание акционеров телекоммуникационного оператора Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, предоставляющей услуги связи под брендом МТС,
|05.03.2012
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Sistema Shyam TeleServices подала прошение о пересмотре решения Верховного суда Индии
АФК «Система» объявила, что ее индийская дочерняя компания Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL) подала в Верховный суд Индии ходатайство о пересмотре судебного решения от 2 февраля 20
|28.02.2012
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АФК «Система» предложила правительству Индии урегулировать ситуацию с отзывом лицензий «дружественным путем»
отзыве 122 телекоммуникационных лицензий, включая 21 лицензию компании Sistema Shyam TeleServices (SSTL). По мнению АФК «Система», которой принадлежат 56,68% акций SSTL и которая инвест
|03.02.2012
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Индусы выгоняют АФК «Систему»
гов страны, принадлежащие контролируемому АФК «Системой» CDMA-оператору Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). 24% акций этой компании владеет правительство России. Помимо
|16.01.2012
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MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей
ета Economic Times, речь идет, в том числе, и о «дочке» АФК «Система» - Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). Согласно решению трибунала, денежные средства должны быть во
|12.01.2012
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Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $250 млн
Sistema Shyam TeleServices (SSTL) оказывающая услуги связи под брендом МТС, объявила о получении 8-летнего кредита в объе
|02.01.2012
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Индусы обделили МТС
Контролируемый АФК «Система» сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) обратился с иском в Телекоммуникационный трибунал Индии (ДТИ)
|29.09.2011
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Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $200 млн
Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, объ
|08.09.2011
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Выручка Sistema Shyam TeleServices во втором квартале выросла на 164%
Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, объ
|01.09.2011
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«МТС Индия» запускает новое поколение технологии CDMA
Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, ста
|01.08.2011
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Sistema Shyam TeleServices расширила контракт с Ericsson на обслуживание сети связи
Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, предоставляющая услуги связи под брендом МТС
|19.07.2011
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Абонентская база Sistema Shyam TeleServices превысила 12 млн пользователей
Абонентская база телекоммуникационного оператора Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, предоставляющей услуги связи под брендом МТС,
|24.05.2011
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«МТС Индия» проводит реорганизацию на уровне ключевого руководства
Компания Sistema Shyam TeleServices Ltd (SSTL), национальный телекоммуникационный оператор, работающий под брендом МТС и предоставляющ
|10.05.2011
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«Ситроникс» расширит присутствие на рынке Индии с помощью Shyam Networks
Компания «Ситроникс», поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Shyam Networks Limited в области продвижения решений и технологий на рынках России, СНГ и Индии. В рамках соглашения Shyam Networks Limited будет предлагать своим клиентам решения «Ситро
|21.04.2011
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Консолидированная выручка Sistema Shyam TeleServices в 2010 г. увеличилась на 198%
Sistema Shyam TeleServices (SSTL), совместное предприятие российской АФК «Система», Российской Федерации и индийской Груп
|01.04.2011
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Завершена сделка по вхождению правительства РФ в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices
онных округах. Компания Sistema Shyam TeleServices была образована в 1998 г. (изначально называлась Shyam Telelink) и начала полномасштабную деятельность в штате Раджастан в 2000 г. Компания по
|24.02.2011
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Следователи допросили топ-менеджера MTS India
допросило члена советов директоров АФК «Система» и ее индийской «дочки» Sistema Shyam Teleservices (SSTL, работает под брендом MTS India) Раджива Мехротра (Rajiv Mehrotra), пишет индийская газе
|02.02.2011
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«Система» отбилась от индусов
(TDSAT) рассмотрел иск принадлежащего АФК «Система» сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, работает в стандарте CDMA-800 под брендом MTS India) к Департаменту телекоммуникаций (Д
|30.12.2010
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MTS откупилась от индийских властей
Принадлежащий АФК «Система» сотовый оператор Sistema Shyam TeleServices (SSTL, работает в стандарте CDMA под брендом MTS India) согласился выплатить штрафные санкции
|21.12.2010
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Правительство РФ произвело платеж за 17% акций Sistema Shyam TeleServices
во РФ произвело платеж за акции телекоммуникационного оператора Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, предоставляющей услуги связи под брендом МТС.
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Розанов Всеволод 47 28
|Евтушенков Владимир 217 14
|Шамолин Михаил 124 9
|Ambani Anil - Амбани Анил 9 7
|Морошкин Александр 118 7
|Абугов Антон 37 7
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 7
|Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 8 7
|Брюквин Юрий 300 7
|Гончарук Александр 92 6
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 6
|Дубовсков Андрей 89 6
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 5
|Полуэктов Андрей 10 5
|Combes Michel - Комба Мишель 11 5
|Меламед Леонид 150 5
|Горбунов Александр 55 4
|Асланян Сергей 104 4
|Черемин Сергей 17 4
|Семенов Кирилл 9 4
|Лузин Александр 7 4
|Меламед Александр 95 4
|Савельев Виталий 55 3
|Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 3
|Буянов Алексей 28 3
|Дроздов Сергей 35 3
|Batra Rajiv - Batra Rajeev - Батра Раджив 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Вольпе Борис 92 2
|Боев Сергей 25 2
|Савченко Сергей 22 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Кочарян Роберт 12 2
|Изосимов Александр 192 2
|Новицкий Евгений 32 2
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
|Красников Геннадий 73 2
|Синчуков Алексей 11 2
|Зубов Дмитрий 12 2
|Копьев Вячеслав 12 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
|Рустелеком ТК 305 7
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Frost & Sullivan 207 1
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