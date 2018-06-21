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АФК Система МТС Индия MTS India Mobile TeleSystems India SSTL Sistema Shyam Teleservices Shyam Telelink

АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink

СОБЫТИЯ

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21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций

ская газета Economic Times. Российская корпорация владеет 74% индийской Sistema Shyam Teleservices (SSTL), у которой было 10% акций RCom. Акции RCom торгуются на Бомбейской фондовой бирже. С на
01.11.2017 «Индийская МТС» поглощена конкурентом

ла о завершении слияния принадлежащего ей индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) с его конкурентом - Reliance Communications (Rcomm). Акционер
24.12.2015 Индийскую МТС поделят на троих

сь с российской АФК «Системой» о слиянии с контролируемым ей оператором Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). В рамках сделки «Система» и другие акционеры SSTL (вк
15.06.2015 АФК «Система» прощается с «индийской МТС»

можном слиянии с принадлежащим российской корпорации сотовым оператором Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). Слияние может быть осуществлено на базе обмена активов. Прес
08.06.2015 «Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система»

В результате переоценки индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) АФК «Система» списала убытков на $290,4 млн. Стоимость оставш
18.05.2015 MTS India может быть поглощена конкурентом

обретении Reliance Communications. В итоге в конце 2007 г. «Система» приобрела небольшого оператора Shyam Telelink (позднее был переименован в SSTL), работавшего в то время в стандарте CDMA-800
20.01.2015 MTS-India не пойдет на IPO

о штата Раджастан отверг иск миноритарных акционеров сотового оператора Sistema Shyam teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) о проведении IPO. Об этом сообщили в SSTL. Миноритарны
26.12.2014 АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE

Принадлежащий АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выразил несогласие с ценами, которые местные власти установил
22.09.2014 «Системе» не разрешают увеличить долю в MTS India

Совет по иностранным инвестициям Индии отказал сотовому оператору Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) в увеличении максимально возможной доли иностранного капитала
27.06.2014 АФК «Система» размывает долю Росимущества в MTS-India

Собрание акционеров индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) одобрило решение о конвертации привилегированных акций компан
17.01.2014 GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE

Индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India), контролирующим акционером которого является российская АФК «
14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн

газета Times of India. В том числе работающий в стандарте CDMA оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) должен подвергнуться штрафу в размере 6,02 млрд рупий ($98 мл
30.09.2013 MTS может поглотить индийских конкурентов

кая газета Economic Times сообщила, что три местных сотовых оператора — Sistema Shyam Teleservices (SSTL), Tata Teleservices и Aircel — ведут переговоры о слиянии. SSTL – оператор станда
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии

Контролируемый АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выиграл аукцион по распределению частот в 8 округах страны. Р
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии

АФК «Система» объявила о том, что Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система», предоставляющая услуги под брендом MTS India, выиграл
22.02.2013 АФК «Система» простилась с пол-Индией

ФК «Система» сообщила, что контролируемый ею индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) отказывается от лицензий на 10 из 22 телекоммуникационных окр
15.02.2013 Индусы принуждают АФК «Система» заплатить $1,7 млрд

ех сотовых операторов, включая контролируемого российской АФК «Система» Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India), на свое прошлогоднее решение об изъятии ряда телекоммуникаци
27.04.2012 Хозяева МТС просят индусов о пощаде

и на 21 из 22, имеющихся у контролируемого АФК «Система» CDMA-оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). В 2008 г. лицензии выдавались по принципу «первый пришел — п
09.04.2012 Топ-менеджер Telenor топит АФК «Система»

на (Prashant Bhushan), поданном в Верховный суд Индии. 25 сентября 2007 г. SSTL, называвшаяся тогда Shyam Telelink и работавшая на территории лишь одного округа Раджастан, подала заявку на полу
05.04.2012 Медведев не помог «Системе» защититься от индусов

муникационные лицензии. В том числе было отклонено ходатайство компании Sistema Shyam Teleservices (SSTL), 57% акций которой принадлежит АФК «Система», 17% - российским властям. Напомним, ранее
30.03.2012 Sistema Shyam TeleServices увеличит свой уставный капитал

едное общее собрание акционеров телекоммуникационного оператора Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, предоставляющей услуги связи под брендом МТС,
05.03.2012 Sistema Shyam TeleServices подала прошение о пересмотре решения Верховного суда Индии

АФК «Система» объявила, что ее индийская дочерняя компания Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL) подала в Верховный суд Индии ходатайство о пересмотре судебного решения от 2 февраля 20
28.02.2012 АФК «Система» предложила правительству Индии урегулировать ситуацию с отзывом лицензий «дружественным путем»

отзыве 122 телекоммуникационных лицензий, включая 21 лицензию компании Sistema Shyam TeleServices (SSTL). По мнению АФК «Система», которой принадлежат 56,68% акций SSTL и которая инвест
03.02.2012 Индусы выгоняют АФК «Систему»

гов страны, принадлежащие контролируемому АФК «Системой» CDMA-оператору Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). 24% акций этой компании владеет правительство России. Помимо
16.01.2012 MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей

ета Economic Times, речь идет, в том числе, и о «дочке» АФК «Система» - Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). Согласно решению трибунала, денежные средства должны быть во
12.01.2012 Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $250 млн

Sistema Shyam TeleServices (SSTL) оказывающая услуги связи под брендом МТС, объявила о получении 8-летнего кредита в объе
02.01.2012 Индусы обделили МТС

Контролируемый АФК «Система» сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) обратился с иском в Телекоммуникационный трибунал Индии (ДТИ)
29.09.2011 Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $200 млн

Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, объ
08.09.2011 Выручка Sistema Shyam TeleServices во втором квартале выросла на 164%

Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, объ
01.09.2011 «МТС Индия» запускает новое поколение технологии CDMA

Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, ста
01.08.2011 Sistema Shyam TeleServices расширила контракт с Ericsson на обслуживание сети связи

Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, предоставляющая услуги связи под брендом МТС

19.07.2011 Абонентская база Sistema Shyam TeleServices превысила 12 млн пользователей

Абонентская база телекоммуникационного оператора Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, предоставляющей услуги связи под брендом МТС,
24.05.2011 «МТС Индия» проводит реорганизацию на уровне ключевого руководства

Компания Sistema Shyam TeleServices Ltd (SSTL), национальный телекоммуникационный оператор, работающий под брендом МТС и предоставляющ
10.05.2011 «Ситроникс» расширит присутствие на рынке Индии с помощью Shyam Networks

Компания «Ситроникс», поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Shyam Networks Limited в области продвижения решений и технологий на рынках России, СНГ и Индии. В рамках соглашения Shyam Networks Limited будет предлагать своим клиентам решения «Ситро
21.04.2011 Консолидированная выручка Sistema Shyam TeleServices в 2010 г. увеличилась на 198%

Sistema Shyam TeleServices (SSTL), совместное предприятие российской АФК «Система», Российской Федерации и индийской Груп
01.04.2011 Завершена сделка по вхождению правительства РФ в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices

онных округах. Компания Sistema Shyam TeleServices была образована в 1998 г. (изначально называлась Shyam Telelink) и начала полномасштабную деятельность в штате Раджастан в 2000 г. Компания по
24.02.2011 Следователи допросили топ-менеджера MTS India

допросило члена советов директоров АФК «Система» и ее индийской «дочки» Sistema Shyam Teleservices (SSTL, работает под брендом MTS India) Раджива Мехротра (Rajiv Mehrotra), пишет индийская газе
02.02.2011 «Система» отбилась от индусов

(TDSAT) рассмотрел иск принадлежащего АФК «Система» сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, работает в стандарте CDMA-800 под брендом MTS India) к Департаменту телекоммуникаций (Д
30.12.2010 MTS откупилась от индийских властей

Принадлежащий АФК «Система» сотовый оператор Sistema Shyam TeleServices (SSTL, работает в стандарте CDMA под брендом MTS India) согласился выплатить штрафные санкции

21.12.2010 Правительство РФ произвело платеж за 17% акций Sistema Shyam TeleServices

во РФ произвело платеж за акции телекоммуникационного оператора Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, предоставляющей услуги связи под брендом МТС.

Публикаций - 195, упоминаний - 442

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 145
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 72
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 28
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 17
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 17
Tata Teleservices - Tata Telecommunications - Tata Telesystems 26 16
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 16
ByCell 26 14
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 11
Unitech Group 19 10
Vodafone Group 1412 10
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 19 9
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 22 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
МегаФон 10742 7
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 6
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 5
Питерская группа связистов 441 5
MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limited 19 5
AT&T Inc 1726 5
MTN Group 37 4
МТС - Система Телеком 239 4
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 4
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 4
ZTE Corporation 800 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Deutsche Telekom 954 4
Google LLC 12690 3
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 3
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
Swan Telecom 3 3
HFCL 3 3
Ростелеком 10948 3
Huawei 4677 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 8
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 5
Bharti Enterprises Group 57 5
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
ABN AMRO 100 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп - Binnopharm Group 14 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Barclays 122 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Arianespace 87 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Lockheed Martin 777 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Резонанс НПП 407 1
Cukurova 97 1
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 26
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 19
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Международный арбитраж 32 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 6 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 10 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
UK OS - Ordnance Survey - Национальное картографическое агентство Великобритании - Управление геодезии и картографии Великобритании 8 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - Indian Chamber of Commerce - Федерация индийских торгово-промышленных палат 2 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 46
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) - Dravidian Progressive Federation - Дравида Муннетра Кажагам - индийская политическая партия 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 73
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 36
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 30
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 22
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 14
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 4
Оповещение и уведомление - Notification 5944 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
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MTC Foris OSS - биллинговая система 59 6
Космодром Байконур 1072 6
Microsoft Windows 2000 8678 4
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Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
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ARM Deimos 12 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 2
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Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 2
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Google Android 15244 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Apple iPhone 6 4861 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
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U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 1
Micromax Systems - Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 1
GeoEye IKONOS 127 1
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Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
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NASA Landsat 83 1
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 40 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 1
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Шамолин Михаил 124 9
Ambani Anil - Амбани Анил 9 7
Морошкин Александр 118 7
Абугов Антон 37 7
Summer Ron - Зоммер Рон 41 7
Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 8 7
Брюквин Юрий 300 7
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Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 6
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Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 3
Буянов Алексей 28 3
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Batra Rajiv - Batra Rajeev - Батра Раджив 3 3
Путин Владимир 3454 3
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Боев Сергей 25 2
Савченко Сергей 22 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Кочарян Роберт 12 2
Изосимов Александр 192 2
Новицкий Евгений 32 2
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
Красников Геннадий 73 2
Синчуков Алексей 11 2
Зубов Дмитрий 12 2
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Европа 24964 15
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 63 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Франция - Французская Республика 8177 9
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Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 8
Индия - Карнатака 24 7
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 7
Индия - Уттар-Прадеш - Лакхнау 16 7
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