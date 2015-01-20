Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АФК Система
МТС Индия
MTS India
Mobile TeleSystems India
SSTL
Sistema Shyam Teleservices
Shyam Telelink
Публикаций - 179, упоминаний - 388
АФК Система упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Розанов Всеволод 41 23
|Евтушенков Владимир 190 13
|Морошкин Александр 118 7
|Ambani Anil - Амбани Анил 7 7
|Шамолин Михаил 119 7
|Брюквин Юрий 280 6
|Меламед Леонид 149 5
|Абугов Антон 34 5
|Гончарук Александр 89 5
|Асланян Сергей 96 4
|Черемин Сергей 15 4
|Меламед Александр 60 4
|Семенов Кирилл 8 4
|Полуэктов Андрей 8 4
|Лузин Александр 7 3
|Путин Владимир 2463 3
|Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 6 3
|Савельев Виталий 48 3
|Боев Сергей 24 2
|Красников Геннадий 67 2
|Кочарян Роберт 10 2
|Иванов Сергей 356 2
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Савченко Сергей 3 2
|Дубовсков Андрей 83 2
|Копытов Сергей 6 2
|Синчуков Алексей 11 2
|Зубов Дмитрий 11 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Буянов Алексей 27 2
|Шуков Дмитрий 7 2
|Зобнина Маргарита 54 1
|Ильин Николай 17 1
|Дергунова Ольга 116 1
|Павловский Павел 16 1
|Андронов Алексей 27 1
|Щебетов Сергей 30 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Потапов Андрей 4 1
|Осетров Виктор 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173991, в очереди разбора - 997519.
Создано именных указателей - 69943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173991, в очереди разбора - 997519.
Создано именных указателей - 69943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru