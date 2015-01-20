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АФК Система
МТС Индия
MTS India
Mobile TeleSystems India
SSTL
Sistema Shyam Teleservices
Shyam Telelink



20.01.2015 MTS-India не пойдет на IPO
27.06.2014 АФК «Система» размывает долю Росимущества в MTS-India
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии
30.03.2012 Sistema Shyam TeleServices увеличит свой уставный капитал
05.03.2012 Sistema Shyam TeleServices подала прошение о пересмотре решения Верховного суда Индии
12.01.2012 Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $250 млн
29.09.2011 Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $200 млн
08.09.2011 Выручка Sistema Shyam TeleServices во втором квартале выросла на 164%
01.09.2011 «МТС Индия» запускает новое поколение технологии CDMA
01.08.2011 Sistema Shyam TeleServices расширила контракт с Ericsson на обслуживание сети связи
19.07.2011 Абонентская база Sistema Shyam TeleServices превысила 12 млн пользователей
24.05.2011 «МТС Индия» проводит реорганизацию на уровне ключевого руководства
21.04.2011 Консолидированная выручка Sistema Shyam TeleServices в 2010 г. увеличилась на 198%
01.04.2011 Завершена сделка по вхождению правительства РФ в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices
21.12.2010 Правительство РФ произвело платеж за 17% акций Sistema Shyam TeleServices
18.10.2010 «Ситроникс» заключил новые контракты с Sistema Shyam TeleServices на общую сумму $22 млн
14.09.2010 «Ситроникс» обеспечит мобильный интернет для абонентов «МТС Индия»
08.09.2010 Правительство РФ одобрило решение о вхождении в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices
13.08.2010 Sistema Shyam TeleServices получила кредит на $280 млн от Государственного банка Индии
23.06.2010 Число абонентов Sistema Shyam TeleServices в Индии достигло 5 млн
14.05.2010 Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии
21.12.2009 Sistema Shyam TeleServices запустила сеть сотовой связи в округе Мумбаи
21.12.2009 «Ситроникс» запустил биллинговую платформу в MTS-India
26.11.2009 Sistema Shyam Teleservices запустила услугу высокоскоростного доступа в интернет
28.10.2009 Sistema Shyam TeleServices запустил сеть сотовой связи в округе Карнатака
09.10.2009 Sistema Shyam Teleservices запустила сеть мобильной связи в округе Дели
25.09.2009 Абонентская база Sistema Shyam Teleservices достигла 2 млн пользователей
03.09.2009 Sistema Shyam Teleservices планирует внедрить технологию 1X Advanced
27.07.2009 SSTL подготовила к запуску спутник UK-DMC2
16.06.2009 Sistema Shyam Teleservices запустил сеть сотовой связи в Западной Бенгалии
22.04.2009 «Ситроникс» поставит биллинговую систему для Sistema Shyam TeleServices
26.01.2009 Shyam Telelink переименована в Sistema Shyam TeleServices
25.09.2008 «Ситроникс» развернул сеть радиосвязи для Shyam Telelink
11.07.2008 SSTL довела цикл разработки спутника до 2-3 лет
03.07.2008 Shyam Telelink выбрал поставщиков оборудования для строительства сети в Индии
18.06.2008 Shyam Telelink получила спектр радиочастот в 4 новых округах Индии
17.06.2008 АФК «Система» увеличила долю в индийском Shyam Telelink до 73,71%
10.06.2008 «Ситроникс» заключил контракт с Shyam Telelink на поставку оборудования стоимостью $5,7 млн
30.05.2008 АФК «Система» завершила сделку по покупке еще 21% акций Shyam Telelink
11.04.2008 EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL

Публикаций - 179, упоминаний - 388

АФК Система упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1616 131
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8616 57
Reliance Communications - Rcom 62 24
Ситроникс - Sitronics 921 15
Telenor - Теленор 724 14
ByCell 26 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1272 11
Альфа-Групп - Altimo 382 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 7
Vodafone Group 1313 7
Reliance Jio Infocomm 9 6
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 151 6
Bharti Airtel 55 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 81 6
Airtel India 58 5
Рустелеком ТК 256 4
AT&T Inc 1555 4
Telia Company - TeliaSonera 797 3
Intracom Telecom - Интраком Телеком 61 3
ZTE Corporation 647 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 3
Deutsche Telekom 903 3
Микрон - Micron 772 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 640 3
МТС - Система Телеком 220 3
NTT DoCoMo 1104 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 3
Swan Telecom 3 3
Scanex - Сканэкс 239 3
MTN Group 32 3
A1 Telekom Austria Group 54 2
Qualcomm Technologies 1599 2
МТС ИнтерКом 16 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 2
Google LLC 9829 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2286 2
Укртелеком 234 2
МТС Кузнецктелемост 2 2
Cisco Systems 4678 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 8
АФК Система - Система Масс-медиа 64 6
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 4
ABN AMRO 66 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 112 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 3
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 5 3
ГПБ - Газпромбанк 817 2
АФК Система - Биннофарм Групп 2 2
BAE Systems 162 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
Башнефть ПАО АНК 114 2
МТС банк 266 2
Восточный Банк 199 2
МДМ Банк 219 1
Почта России ПАО 1826 1
Открытие ФК - Номос-банк 98 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 445 1
Cukurova 94 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 1
БЭСК - Башкирэнерго 18 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 25 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5024 1
Airbus Defence and Space - EADS 148 1
Lockheed Martin 728 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 517 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Arianespace 83 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 1
Открытие ФК 2003 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 1
ЮКОС НК 138 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 391 21
Верховный суд Российской Федерации 626 19
Правительство РФ 6988 17
Верховный суд Индии 19 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6835 10
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 3
Президент Российской Федерации 3004 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 595 2
Международный арбитраж 30 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 985 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1823 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2602 2
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 1
Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 1 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2076 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
Администрация Президента РФ 861 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 1
МКС - Международная космическая станция 1388 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 56 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7607 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) - Dravidian Progressive Federation - Дравида Муннетра Кажагам - индийская политическая партия 1 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 15
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 813 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 8
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 294 7
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 256 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30476 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3110 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6139 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3694 2
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 29 2
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 41 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7185 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12509 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1027 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 833 2
CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 34 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2626 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
TravelTech - цифровые технологии в туристической отрасли (туризм) 31 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1939 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 154 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 314 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 72 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 239 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 1
ИТ-аутсорсинг 866 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 82 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 173 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4343 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 157 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3268 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 379 7
Космодром Байконур 1024 6
DMC - Disaster Monitoring Constellation - спутниковая группировка 8 5
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 5
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2153 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 200 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 179 2
ARM Deimos 9 2
GeoEye IKONOS 95 1
CNES - Pléiades - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 1
SpaceX Falcon - ракета-носитель 111 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 64 1
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 87 1
GeoEye - космический спутник 57 1
NASA Landsat 52 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 1
Oracle Java - язык программирования 2508 1
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 73 1
МКА - Малые космические аппараты 30 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 259 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 13 1
Google Nexus - Серия смартфонов 427 1
Google Android 11664 1
Яндекс.Карты и Транспорт 336 1
Розанов Всеволод 41 23
Евтушенков Владимир 190 13
Морошкин Александр 118 7
Ambani Anil - Амбани Анил 7 7
Шамолин Михаил 119 7
Брюквин Юрий 280 6
Меламед Леонид 149 5
Абугов Антон 34 5
Гончарук Александр 89 5
Асланян Сергей 96 4
Черемин Сергей 15 4
Меламед Александр 60 4
Семенов Кирилл 8 4
Полуэктов Андрей 8 4
Лузин Александр 7 3
Путин Владимир 2463 3
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 6 3
Савельев Виталий 48 3
Боев Сергей 24 2
Красников Геннадий 67 2
Кочарян Роберт 10 2
Иванов Сергей 356 2
Медведев Дмитрий 1594 2
Савченко Сергей 3 2
Дубовсков Андрей 83 2
Копытов Сергей 6 2
Синчуков Алексей 11 2
Зубов Дмитрий 11 2
Новицкий Евгений 32 2
Буянов Алексей 27 2
Шуков Дмитрий 7 2
Зобнина Маргарита 54 1
Ильин Николай 17 1
Дергунова Ольга 116 1
Павловский Павел 16 1
Андронов Алексей 27 1
Щебетов Сергей 30 1
Левкевич Михаил 60 1
Потапов Андрей 4 1
Осетров Виктор 5 1
Индия - Республика 4160 121
Россия - Российская федерация - РФ 101189 73
Индия - Раджастхан - Раджастан 58 49
Индия - Дели 125 25
Индия - Махараштра - Мумбаи 102 22
Земля - планета Солнечной системы 6897 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10779 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44280 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31752 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12400 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12416 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 675 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12241 9
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 196 8
Индия - Карнатака 19 7
Индия - Махараштра 18 7
Индия - Тамилнад - Ченнаи 22 7
Европа 9824 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1831 7
Германия - Федеративная Республика 8226 6
Украина 5843 6
Индия - Карнатака - Бангалор 174 5
Нигерия - Федеративная Республика 234 5
Луна 1170 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 804 5
Испания - Королевство 2752 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 5
Турция - Турецкая республика 1553 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1475 4
Беларусь - Белоруссия 3348 4
Казахстан - Республика 4365 4
Франция - Французская Республика 5391 4
Сингапур - Республика 1550 3
Израиль 1706 3
Армения - Республика 1062 3
Бахрейн - Королевство 106 3
Индонезия - Республика 773 3
Африка - Африканский регион 2767 3
Иран - Исламская Республика Иран 939 3
Италия - Итальянская Республика 3063 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1566 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 5
Абонентская база 869 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 206 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 166 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 236 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 27 1
Сельское хозяйство 138 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 92 1
Федеральное законодательство 1060 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1452 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 89 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2334 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 73 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1128 1
Economic Times 41 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 11
CNews RND - R&D.CNews 2111 5
Telegraph 196 3
Bloomberg 988 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 713 2
VNUNet.com 201 2
Flight International 64 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2241 1
Прайм - Агентство экономической информации 682 1
Wikipedia - Википедия 405 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
Space Daily 528 1
Казахстан Сегодня 308 1
Times 404 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2746 11
Frost & Sullivan 198 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 146 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 8 1
Высокие технологии XXI века 76 2
Неогеография XXI - форум 52 2
МТС Телеком Идея 51 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173991, в очереди разбора - 997519.
Создано именных указателей - 69943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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Наука

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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022