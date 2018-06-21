Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций ская газета Economic Times. Российская корпорация владеет 74% индийской Sistema Shyam Teleservices (SSTL), у которой было 10% акций RCom. Акции RCom торгуются на Бомбейской фондовой бирже. С на

«Индийская МТС» поглощена конкурентом ла о завершении слияния принадлежащего ей индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) с его конкурентом - Reliance Communications (Rcomm). Акционер

Индийскую МТС поделят на троих сь с российской АФК «Системой» о слиянии с контролируемым ей оператором Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). В рамках сделки «Система» и другие акционеры SSTL (вк

АФК «Система» прощается с «индийской МТС» можном слиянии с принадлежащим российской корпорации сотовым оператором Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). Слияние может быть осуществлено на базе обмена активов. Прес

«Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система» В результате переоценки индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) АФК «Система» списала убытков на $290,4 млн. Стоимость оставш

MTS India может быть поглощена конкурентом обретении Reliance Communications. В итоге в конце 2007 г. «Система» приобрела небольшого оператора Shyam Telelink (позднее был переименован в SSTL), работавшего в то время в стандарте CDMA-800

MTS-India не пойдет на IPO о штата Раджастан отверг иск миноритарных акционеров сотового оператора Sistema Shyam teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) о проведении IPO. Об этом сообщили в SSTL. Миноритарны

АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE Принадлежащий АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выразил несогласие с ценами, которые местные власти установил

«Системе» не разрешают увеличить долю в MTS India Совет по иностранным инвестициям Индии отказал сотовому оператору Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) в увеличении максимально возможной доли иностранного капитала

АФК «Система» размывает долю Росимущества в MTS-India Собрание акционеров индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) одобрило решение о конвертации привилегированных акций компан

GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE Индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India), контролирующим акционером которого является российская АФК «

MTS могут оштрафовать на $98 млн газета Times of India. В том числе работающий в стандарте CDMA оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) должен подвергнуться штрафу в размере 6,02 млрд рупий ($98 мл

MTS может поглотить индийских конкурентов кая газета Economic Times сообщила, что три местных сотовых оператора — Sistema Shyam Teleservices (SSTL), Tata Teleservices и Aircel — ведут переговоры о слиянии. SSTL – оператор станда

АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии Контролируемый АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выиграл аукцион по распределению частот в 8 округах страны. Р

SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии АФК «Система» объявила о том, что Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система», предоставляющая услуги под брендом MTS India, выиграл

АФК «Система» простилась с пол-Индией ФК «Система» сообщила, что контролируемый ею индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) отказывается от лицензий на 10 из 22 телекоммуникационных окр

Индусы принуждают АФК «Система» заплатить $1,7 млрд ех сотовых операторов, включая контролируемого российской АФК «Система» Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India), на свое прошлогоднее решение об изъятии ряда телекоммуникаци

Хозяева МТС просят индусов о пощаде и на 21 из 22, имеющихся у контролируемого АФК «Система» CDMA-оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). В 2008 г. лицензии выдавались по принципу «первый пришел — п

Топ-менеджер Telenor топит АФК «Система» на (Prashant Bhushan), поданном в Верховный суд Индии. 25 сентября 2007 г. SSTL, называвшаяся тогда Shyam Telelink и работавшая на территории лишь одного округа Раджастан, подала заявку на полу

Медведев не помог «Системе» защититься от индусов муникационные лицензии. В том числе было отклонено ходатайство компании Sistema Shyam Teleservices (SSTL), 57% акций которой принадлежит АФК «Система», 17% - российским властям. Напомним, ранее

Sistema Shyam TeleServices увеличит свой уставный капитал едное общее собрание акционеров телекоммуникационного оператора Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, предоставляющей услуги связи под брендом МТС,

Sistema Shyam TeleServices подала прошение о пересмотре решения Верховного суда Индии АФК «Система» объявила, что ее индийская дочерняя компания Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL) подала в Верховный суд Индии ходатайство о пересмотре судебного решения от 2 февраля 20

АФК «Система» предложила правительству Индии урегулировать ситуацию с отзывом лицензий «дружественным путем» отзыве 122 телекоммуникационных лицензий, включая 21 лицензию компании Sistema Shyam TeleServices (SSTL). По мнению АФК «Система», которой принадлежат 56,68% акций SSTL и которая инвест

Индусы выгоняют АФК «Систему» гов страны, принадлежащие контролируемому АФК «Системой» CDMA-оператору Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). 24% акций этой компании владеет правительство России. Помимо

MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей ета Economic Times, речь идет, в том числе, и о «дочке» АФК «Система» - Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). Согласно решению трибунала, денежные средства должны быть во

Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $250 млн Sistema Shyam TeleServices (SSTL) оказывающая услуги связи под брендом МТС, объявила о получении 8-летнего кредита в объе

Индусы обделили МТС Контролируемый АФК «Система» сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) обратился с иском в Телекоммуникационный трибунал Индии (ДТИ)

Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $200 млн Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, объ

Выручка Sistema Shyam TeleServices во втором квартале выросла на 164% Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, объ

«МТС Индия» запускает новое поколение технологии CDMA Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, оказывающая услуги связи под брендом МТС, ста

Sistema Shyam TeleServices расширила контракт с Ericsson на обслуживание сети связи Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, предоставляющая услуги связи под брендом МТС

Абонентская база Sistema Shyam TeleServices превысила 12 млн пользователей Абонентская база телекоммуникационного оператора Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, предоставляющей услуги связи под брендом МТС,

«МТС Индия» проводит реорганизацию на уровне ключевого руководства Компания Sistema Shyam TeleServices Ltd (SSTL), национальный телекоммуникационный оператор, работающий под брендом МТС и предоставляющ

«Ситроникс» расширит присутствие на рынке Индии с помощью Shyam Networks Компания «Ситроникс», поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Shyam Networks Limited в области продвижения решений и технологий на рынках России, СНГ и Индии. В рамках соглашения Shyam Networks Limited будет предлагать своим клиентам решения «Ситро

Консолидированная выручка Sistema Shyam TeleServices в 2010 г. увеличилась на 198% Sistema Shyam TeleServices (SSTL), совместное предприятие российской АФК «Система», Российской Федерации и индийской Груп

Завершена сделка по вхождению правительства РФ в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices онных округах. Компания Sistema Shyam TeleServices была образована в 1998 г. (изначально называлась Shyam Telelink) и начала полномасштабную деятельность в штате Раджастан в 2000 г. Компания по

Следователи допросили топ-менеджера MTS India допросило члена советов директоров АФК «Система» и ее индийской «дочки» Sistema Shyam Teleservices (SSTL, работает под брендом MTS India) Раджива Мехротра (Rajiv Mehrotra), пишет индийская газе

«Система» отбилась от индусов (TDSAT) рассмотрел иск принадлежащего АФК «Система» сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, работает в стандарте CDMA-800 под брендом MTS India) к Департаменту телекоммуникаций (Д

MTS откупилась от индийских властей Принадлежащий АФК «Система» сотовый оператор Sistema Shyam TeleServices (SSTL, работает в стандарте CDMA под брендом MTS India) согласился выплатить штрафные санкции