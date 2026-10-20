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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шуков Дмитрий

СОБЫТИЯ


20.10.2026 Veon потратил $207 миллионов на покупку постсоветского сотового оператора 1
22.03.2023 МТС прокачала сеть LTE в центре Удомли 1
11.12.2015 Алексей Вельц возглавил административную дирекцию Beeline в Узбекистане 1
02.10.2015 Антон Чазов возглавил функцию комплаенс Beeline в Узбекистане 1
30.05.2013 Совет директоров АФК «Система» утвердил назначения новых членов правления корпорации 1
07.05.2008 Туркменистан: у МТС уже полмиллиона абонентов 1
18.04.2008 МТС прорвала интернет-блокаду Туркменистана 1
17.04.2008 МТС начала предоставлять интернет-услуги в Туркмении 2
14.09.2004 В "Tele2 Россия" назначен директор по продажам 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Шуков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16211 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9586 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 152 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
Ростелеком 11067 1
Yandex - Яндекс 9418 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 833 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
МТС Туркменистан - Barash Communication Technologies (BCTI) 24 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Türkmentelekom EAK - Туркментелеком 17 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп - Binnopharm Group 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1852 1
Газпром ПАО 1498 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 165 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 619 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6032 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1621 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29955 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23270 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5455 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9743 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2872 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10821 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9701 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1717 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 962 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10426 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6535 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55057 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18361 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27102 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2322 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6352 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2654 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24868 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2764 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13173 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3711 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2483 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Microsoft Windows 2000 8675 2
Türkmentelekom EAK - Туркментелеком - Туркменистан-Онлайн 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6424 1
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