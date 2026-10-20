Индексная книга (каталог) CNews*
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Шуков Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Шуков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 3
|Microsoft Windows 2000 8675 2
|Türkmentelekom EAK - Туркментелеком - Туркменистан-Онлайн 2 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6424 1
|Бердымухамедов Гурбангулы 5 1
|Krecke Jeannot - Креке Жанно 3 1
|Чазов Антон 1 1
|Чупин Алексей 2 1
|Ниязов Сапармурат 7 1
|Tchuruk Serge - Чурук Серж 20 1
|Munnings Roger - Маннингс Роджер 6 1
|Евтушенков Владимир 221 1
|Меламед Леонид 150 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Якобашвили Давид 19 1
|Гончарук Александр 92 1
|Боев Сергей 25 1
|Кочарян Роберт 12 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Новицкий Евгений 32 1
|Вельц Алексей 1 1
|Буянов Алексей 28 1
|Минаев Артем 26 1
|Зубов Дмитрий 12 1
|Копьев Вячеслав 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.