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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Johnson & Johnson
J&J
Джонсон энд Джонсон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 60
Johnson & Johnson упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 2
|Корня Алексей 73 2
|Голяндрина Мария 4 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Леонтьева Александра 2 1
|Попов Андрей 72 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Воронин Петр 35 1
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Суворов Антон 20 1
|Хасин Михаил 26 1
|Гребельный Антон 14 1
|Гулянский Игорь 9 1
|Плахов Дмитрий 9 1
|Журавлёв Владимир 8 1
|Размахаев Сергей 40 1
|Самородов Александр 10 1
|Кинд Екатерина 1 1
|Гудков Иван 1 1
|Колесников Григорий 4 1
|Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
|Brende Borge - Бренде Берге 2 1
|Аушев Алексей 1 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Натрусов Артем 121 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Чамара Денис 57 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Сотин Денис 103 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Аитов Тимур 47 1
|Кучугин Илья 41 1
|Ушацкий Андрей 101 1
|Беляев Владислав 65 1
|Потапкин Михаил 26 1
|Нагаев Олег 30 1
|Айвазов Армен 449 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Nikkei - Издание 114 1
|AppleInsider 366 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru