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Johnson & Johnson
J&J
Джонсон энд Джонсон


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия 1
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов 1
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 2
04.02.2020 Патентование изобретений. 5 распространенных ошибок ИТ-бизнеса 6
28.01.2020 В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой 2
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 2
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 2
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
24.09.2018 Gazprom-Media Digital подключился к таргетингам на основе больших данных Segmento 5
20.10.2017 Стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет 1
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии 1
04.09.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство 1
15.08.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
11.04.2017 «Орто-Клиникал Диагностикс» обеспечила бесперебойную работу медицинского оборудования при помощи IBM 1
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
19.10.2016 Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике 1
05.11.2015 Легендарная OS/2 вернется в 2016 году 1
14.09.2015 Культовую операционную систему OS/2 теперь можно запускать с флешки 1
02.02.2015 Philips сменил гендиректора в России 2
24.07.2014 Открытые данные в медицине: чего ждать и чего опасаться 3
05.02.2014 Webnames.ru начала открытую регистрацию в семи новых доменах верхнего уровня 1
27.12.2012 Marvell заплатит крупнейший в истории штраф 1
16.11.2012 Рынок мобильных приложений: легкие деньги? 1
02.07.2012 Российский конкурент Siri признан лучшим искусственным интеллектом 1
07.11.2011 "Яндекс" за месяц подорожал на треть 1
26.08.2011 Club.CNews: История контактных линз 1
29.07.2011 У Apple денег больше, чем у правительства США 1
21.10.2010 Организаторы аутсорсингового форума «кинули» участников и спонсоров 1
12.01.2010 ИТ на службе медицины. Изучаем опыт ОАЭ 1
29.05.2009 В Госдуме объединили инфоресурсы 1
03.03.2009 Apple возглавила список самых успешных компаний мира 1
03.12.2008 «Крок» построил хранилище данных для Janssen-Cilag в России 2
07.10.2008 Как появилась ERP? 1
24.06.2008 Google уважают больше Microsoft 1
24.06.2008 Google признали компанией с наилучшей репутацией 1

Публикаций - 43, упоминаний - 60

Johnson & Johnson упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 11
Samsung Electronics 5749 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
IBM 3575 3
Google LLC 7198 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 2
Siemens AG - Сименс Россия 685 2
Navicon - Навикон 198 2
SAP SE 3228 2
Xerox 520 1
Ulefone Mobile 10 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Inline Group - Инлайн Груп 61 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Segmento 9 1
NTT DoCoMo 162 1
I-Free 71 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
Alphabet 74 1
Philips 755 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Columbus - Колумбус 128 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
Umidigi 8 1
Nvidia Corp 2047 1
Vivo 125 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Cisco Systems 2069 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Huawei 2736 1
Lenovo Group 1643 1
Xiaomi 904 1
Facebook 3768 1
LG Electronics 1886 1
Intel Corporation 4221 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 4
Danone - Данон 46 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
BorgWarner 2 2
Spencer Stuart International 2 2
Valeo 7 2
Группа ЛСР 6 2
Coca-Cola Company 113 2
Volvo Cars 155 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Lamoda 83 2
Sanofi - Санофи 33 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Ford 173 1
Heineken 23 1
РусГидро ПАО 129 1
Почта России ПАО 1580 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
Bayer AG - Байер 37 1
Мосводоканал 44 1
Мегаполис ТК 91 1
Банк Зенит 134 1
Черкизово ГК 73 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 1
The Walt Disney Company 172 1
UBS AG 119 1
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Алроса АК 81 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
X5 Group 601 1
Роснефть НК 367 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
3D-печать 135 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
МФУ - Многофункциональное устройство 600 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Google Android 10752 4
Microsoft Azure 1171 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 3
Apple iOS 5742 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Navicon Pharma CRM 12 2
Microsoft Windows 864 2
IBM OS/2 - eComStation 6 2
Microsoft Office 1954 2
Microsoft Windows 10 6691 2
Linux OS 4288 2
Apple iPad 3263 2
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 10 1
Colgate Total - зубная паста 1 1
Nicorette - Никоретте 1 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Sales Force KPI 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Apple macOS X 909 1
Tizen OS - Linux 215 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 997 1
MyDrivers 31 1
YSoft SafeQ 23 1
Apple iPhone 12 113 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone 11 152 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 5 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Apple Mac 1466 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 2
Корня Алексей 73 2
Голяндрина Мария 4 2
Халин Дмитрий 52 2
Шоржин Валерий 32 2
Чернышева Татьяна 5 2
Леонтьева Александра 2 1
Попов Андрей 72 1
Бокучава Тариэл 21 1
Воронин Петр 35 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Суворов Антон 20 1
Хасин Михаил 26 1
Гребельный Антон 14 1
Гулянский Игорь 9 1
Плахов Дмитрий 9 1
Журавлёв Владимир 8 1
Размахаев Сергей 40 1
Самородов Александр 10 1
Кинд Екатерина 1 1
Гудков Иван 1 1
Колесников Григорий 4 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Brende Borge - Бренде Берге 2 1
Аушев Алексей 1 1
Лигачев Глеб 60 1
Натрусов Артем 121 1
Чаркин Евгений 182 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Чамара Денис 57 1
Клепиков Алексей 77 1
Сотин Денис 103 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Аитов Тимур 47 1
Кучугин Илья 41 1
Ушацкий Андрей 101 1
Беляев Владислав 65 1
Потапкин Михаил 26 1
Нагаев Олег 30 1
Айвазов Армен 449 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 5
Япония 2827 4
Европа 3798 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Китай - Ухань 32 2
Восточная Европа 1698 2
Казахстан - Алматы 266 1
Хорватия - Республика 118 1
Испания - Барселона 537 1
Испания - Королевство 1262 1
Россия - Мурманская область 299 1
Россия - Мурманск 261 1
Казахстан - Республика 2661 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
Украина 3417 1
Европа Западная 621 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 47 1
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Nikkei - Издание 114 1
AppleInsider 366 1
CNews Analytics 1992 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 2
Пекинский университет - БэйДа 5 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
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