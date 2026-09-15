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Индексная книга (каталог) CNews*
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Johnson & Johnson J&J Джонсон энд Джонсон

Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон

ООО «Джонсон & Джонсон» — российский филиал корпорации Johnson & Johnson, производитель товаров для здоровья и гигиены

СОБЫТИЯ

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15.09.2026 MAR Consult: Офлайн против онлайн в продвижении лекарств 1
27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
30.06.2025 RNC Pharma: доля онлайн продаж лекарственных препаратов с доставкой до потребителей в 2025 г. превысила психологический рубеж в 1% от общего объема рынка 1
11.03.2025 RNC Pharma: объем интернет-продаж лекарственных препаратов с доставкой до потребителя в 2024 г. увеличился на 69% 1
06.11.2024 Инна Походня назначена заместителем генерального директора «ИКС Холдинга» по стратегии и маркетингу 1
25.10.2024 Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее 1
28.08.2024 ИТ-гигант годами заставлял тысячи молодых инженеров проходить неоплачиваемую стажировку, но так и не взял никого на работу 1
22.01.2024 Студенты определили лучших работодателей 1
17.08.2023 «Сберкорус» подключил 170 сотрудников «Оптиксервис» к кадровому ЭДО 1
24.05.2022 Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют 1
14.04.2022 Знаменитый разработчик ПО уходит из России из-за жены английского министра 1
08.03.2022 Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM 1
01.11.2021 Александр Шуляк: Даже секунда простоя ведет к миллионным финансовым потерям 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
07.09.2021 Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина 1
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия 1
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов 1
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 1
04.02.2020 Патентование изобретений. 5 распространенных ошибок ИТ-бизнеса 3
28.01.2020 В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
24.09.2018 Gazprom-Media Digital подключился к таргетингам на основе больших данных Segmento 1
20.10.2017 Стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет 1
29.09.2017 Советы рекрутера: как стать ИТ директором 1
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии 1
04.09.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство 1
15.08.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
11.04.2017 «Орто-Клиникал Диагностикс» обеспечила бесперебойную работу медицинского оборудования при помощи IBM 1
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
19.10.2016 Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике 1
05.11.2015 Легендарная OS/2 вернется в 2016 году 1
02.10.2015 Антон Чазов возглавил функцию комплаенс Beeline в Узбекистане 1

Публикаций - 129, упоминаний - 136

Johnson & Johnson и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25838 44
Intel Corporation 12856 36
IBM - International Business Machines Corp 9717 27
Cisco Systems 5377 24
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 22
Apple Inc 13247 22
Amazon Inc - Amazon.com 3296 19
Google LLC 12759 14
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 14
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 14
Lenovo Motorola 3570 14
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 13
AMD - Advanced Micro Devices 4687 12
Yahoo! 3728 12
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 11
Oracle Corporation 7099 11
HPE - Juniper Networks 461 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 10
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 10
Verizon - WorldCom 501 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 9
AT&T Inc 1726 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Oracle Siebel Systems 519 7
Siemens AG - Siemens Group 2675 7
Vitesse Semiconductor 37 7
Dell EMC 5204 7
Honeywell 312 7
TI - Texas Instruments Incorporated 851 7
CA Technologies - Computer Associates 392 6
Silver Lake Partners - Altera 104 6
Eastman Kodak - Кодак 509 6
KLA Corporation 77 6
HP Inc. 5907 6
Lam Research - Novellus Systems 113 5
Samsung Electronics 11118 5
Yandex - Яндекс 9315 5
Qualcomm Technologies 1988 5
Meta Platforms - Facebook 4629 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 37
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 34
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 20
Coca-Cola Company 261 19
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 17
Merrill Lynch 454 17
Caterpillar - 93 15
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 14
McDonald’s - Макдоналдс 221 13
Bank of America - Банк Америки 272 12
eBay Inc 1642 11
Ford 436 11
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 9
AstraZeneca - АстраЗенека 66 8
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 8
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 8
International Paper 27 8
American Express - Amex 339 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 8
Unilever - Юнилевер Русь 172 8
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 8
Delta Air Lines - авиакомпания 90 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 7
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 7
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 90 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
Charles Schwab 89 6
Global Partners Securities 42 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 6
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 6
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 82 6
DuPont - Дюпон 101 5
Lockheed Martin 778 5
Dow Chemical Company (TDCC) 34 5
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 5
Walmart - Wal-Mart Stores 407 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2982 5
BMW Group 483 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1518 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2357 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 127 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 2
Судебная власть - Judicial power 2520 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3450 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2888 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 650 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 45 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 173 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 592 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 74 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 16
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4830 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23353 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12374 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13742 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13240 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13780 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27032 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8728 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16527 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5011 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17070 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1858 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4915 5
Оцифровка - Digitization 5229 5
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1549 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7889 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9621 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8865 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4420 4
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2247 4
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 626 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 4
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1718 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4365 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3005 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7671 7
Google Android 15323 5
Oracle PeopleSoft 426 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Procter&Gamble - Gillette 38 4
Apple iPad 4023 4
Apple iOS 8626 4
Microsoft Windows 16965 4
Microsoft Azure 1530 4
Nicorette - Никоретте 3 3
HP - palmOne - Tungsten 76 3
MyQ - MyQ Print Server 10 3
Linux OS 11616 3
Microsoft Office 4205 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3122 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1805 3
Apple iPhone 6 4860 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1944 3
Microsoft Windows NT 890 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3714 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 2
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 2
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 2
Apple Lighting 87 2
IBM OS/2 - eComStation 80 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
Apple iPhone 9 20 2
Navicon Hermes 3 2
HP JetFusion 3D Printing 3 2
FreePik 1872 2
IBM - OS/2 - Operating System/2 10 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 2
Google Cloud Platform - GCP 387 2
Kyocera TASKalfa МФУ 31 2
Kyocera Net Manager - KNM - Многофункциональное серверное приложение печати данных 10 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Apple iPod 1554 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 8
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 8
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 4
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 4
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 4
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 4
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 4
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Шоржин Валерий 67 3
Лебедев Георгий 57 2
Федин Владимир 7 2
Леонтьева Александра 2 2
Смирнов Константин 28 2
Кондратенко Дмитрий 5 2
Ворончихин Дмитрий 3 2
Шадеркин Игорь 9 2
Голяндрина Мария 7 2
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Шариков Сергей 49 2
Lehman Mark - Леман Марк 2 2
Яковлев Игорь 19 2
Griffin Jim - Гриффин Джим 3 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Немченко Игорь 4 2
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Hoffman Stuart - Хоффман Стюарт 2 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Воскерчян Арман 3 2
Dwyer Tony - Дуайер Тони 6 2
Boockvar Peter - Буквар Питер 3 2
Johnson Hugh - Джонсон Хью 10 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Parsons Richard - Парсонс Ричард 23 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 63
Россия - РФ - Российская федерация 167601 52
Европа 25010 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 10
Германия - Федеративная Республика 13275 8
Ирак - Республика 710 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13850 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 6
Казахстан - Республика 6087 5
Япония 13837 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 5
Украина 7944 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 4
США - Мичиган 276 4
Швеция - Королевство 3792 4
Индия - Bharat 5895 4
Европа Восточная 3140 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 4
США - Нью-Йорк 3187 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2617 4
Греция - Греческая Республика 1018 4
Азия - Азиатский регион 5944 3
Финляндия - Финляндская Республика 3703 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 3
Франция - Французская Республика 8193 3
Чехия - Чешская Республика 1350 3
Испания - Королевство 3843 3
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
Южная Корея - Республика 7083 2
Армения - Республика 2463 2
Беларусь - Белоруссия 6331 2
Польша - Республика 2035 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 2
Израиль 2868 2
Ближний Восток 3164 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18298 41
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 32
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 25
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11437 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5028 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9129 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10479 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5635 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6590 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6605 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6125 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6777 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6627 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1553 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2772 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2934 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8892 5
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1154 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3610 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 500 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3163 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7508 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3327 4
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8139 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 36
Dow Jones - MarketWatch 334 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 21
CNET Networks - CNET News 1643 9
Известия ИД 780 3
Dow Jones - Barron's 26 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6119 2
Ars Technica 451 2
Fortune 211 1
AppleInsider 400 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 205 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Physical Review Letters 166 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1285 1
The Register - The Register Hardware 1793 1
Bloomberg 1640 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 1
РИА Новости 1041 1
NYT - The New York Times 1103 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Internet Stock Report 994 36
S&P 500 565 22
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8655 9
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 6
Bear Stearns 79 5
IDC - International Data Corporation 4997 5
Moody's Investors Service 136 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
CIBC World Markets 41 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 3
Harris Interactive 81 2
Photizo Group 9 2
Needham & Company 36 2
Gartner - Гартнер 3667 2
Forrester Research 836 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 2
Strategy Analytics 285 1
Forbes Global 2000 50 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 58 1
comScore 379 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 73 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
DaraTech 5 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 18 1
Flurry Analytics 6 1
Fortune Global 500 297 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 138 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 657 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 285 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Yale School of Medicine - Йельская школа медицины 5 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 55 1
APS - American Philosophical Society - Американское философское общество 1 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
ESSEC Business School - École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 3 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
РАН - Российская академия наук 2138 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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