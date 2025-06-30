RNC Pharma: доля онлайн продаж лекарственных препаратов с доставкой до потребителей в 2025 г. превысила психологический рубеж в 1% от общего объема рынка

По информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma по итогам января-мая 2025 г. на долю электронных продаж лекарственных препаратов, осуществляемых с доставкой до потребителя, приходилось порядка 1,1% от всего розничного фармрынка России. За последние три года емкость онлайн-продаж увеличилась на 0,7 процентных пункта (п.п.) — в 2022 г. доля сегмента не превышала 0,44%. Об этом CNews сообщили представители компании «АРЭНСИ Фарма».

В отчетный период россияне приобрели через интернет более 21,5 млн упаковок лекарств на сумму свыше 8,8 млрд руб. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи в деньгах увеличились на 57,4% в руб. и на 37,5% в упак. Суммарно за весь 2024 г. в сегменте e-com было продано 47,7 млн упаковок лекарственных препаратов (+33,8% к 2023 г.), при этом расходы по итогам года составили 15,7 млрд руб., это больше показателей 2023 г. на 69,5%.

Всего по итогам пяти месяцев 2025 г. на розничном рынке онлайна присутствовала продукция более 560 корпораций. Первое место среди лидирующих компаний в онлайн-канале розничного фармрынка сохраняет «Джонсон и Джонсон» с долей стоимостных продаж 4,84% и приростом +60% в российской валюте. В онлайн с доставкой, корпорация реализует 26 продуктов, главный из которых бренд «Никоретте», за год продажи его выросли на 94,8% в денежном выражении. На второй позиции по доле продаж компания «Байер Хелскэр», практически не уступающая по динамике лидеру (+57% в рублях). В портфеле компании в онлайн-канале насчитывается 42 торговые марки. Ключевым брендом здесь в отчетный период был «Бепантен» (+29% в руб.). Тройку лидеров по динамике продаж замыкает еще одна зарубежная компания «Санофи» (+54%). В сегменте у производителя 61 торговых марок, у большинства из которых фиксируется рост стоимостного объема в два-три раза. Здесь ключевую роль играли препараты «Магне B6» (+52,7%) и «Фосфалюгель» (+57,8%).

Из числа игроков, входящих в топ-10 наибольшее количество брендов в сегменте электронной коммерции представлено у компании «Нижфарм» (89 торговых марок), за год объем продаж продукции производителя увеличился на 32%.

Максимальная динамика объема рублевых продаж в топ-10 зафиксирована у «Эбботт», продажи продуктов производителя выросли на 73% по сравнению с январем-маем 2024 г. В онлайне корпорация представляет 41 бренд, ключевые среди них Гептрал (+39% в рублях) и «Креон» (рост в 2,2 раза).