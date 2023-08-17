«Сберкорус» подключил 170 сотрудников «Оптиксервис» к кадровому ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) для работников компании «Оптиксервис». К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 170 сотрудников, которые оформили более 3000 электронных кадровых документов. 68 из них работают из офиса, 26 — удаленно, 95 в регионах. Об этом CNews сообщили представители «Сберкорус».

Внедрение кадрового электронного документооборота помогло сократилось время на подписание документов, как со стороны руководства, так и со стороны работников; значительно уменьшить количество бумажных документов, а также время на поиск подписанных документов.

Сотрудники «Оптиксервис» получили возможность оформлять все кадровые процессы удаленно без необходимости являться лично в офис. Для доступа в систему достаточно иметь мобильное устройство или ПК с доступом в интернет.

Помимо привлекательной цены и облачности сервиса, аргументом в пользу кадрового ЭДО стала возможность синхронизации с «1С» (структура, должности, персональные данные) и отправка документов сразу из «1С».

«КЭДО от «Сберкорус» помог нам свести к минимуму бумажные документы и ускорить подписание документов с удаленными работниками. Внедрение было проведено по шаблону оператора. Все, что от нас потребовалось: со стороны ИТ-специалистов — установить расширения в программу 1С:ЗУП, со стороны отдела персонала — внести шаблоны документов с тегами и настроить маршруты. Качество взаимодействия с кадровым ЭДО тоже было на достаточно высоком уровне», — сказал руководитель отдела кадров ООО «Оптиксервис» Антон Козырев.

«Дистрибуция требует не только большого количества связей с контрагентами, но и огромного потока документов, фиксирующих все кадровые и бизнес-процессы. В подобных условиях кадровый ЭДО становится неоценимым помощником, поддерживающим сотрудников, сокращающим время на операционные задачи, а также снижающим расходы на бумагу и хранение архива. Передовые и технически развитые компании, лидеры своих отраслей, помогают сделать КЭДО повседневной частью жизни российского бизнеса, на своем примере показывая важность грамотной оптимизации», — отметил директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

Ранее сервис КЭДО «Сберкорус» был включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре № 15727 внесена 5 декабря 2022 г.

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Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. С момента запуска в сервисе отправлено 110 тыс. юридически значимых документов.

ООО «Оптиксервис» является официальным дистрибьютором компаний Alcon, Bausch+Lomb, а также стратегическим партнером Johnson&Johnson. С 2017 г. владелец бренда ADRIA, контактных линз из Южной Кореи.