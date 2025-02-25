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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество

ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество


25.02.2025 Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика 1
14.10.2024 Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры 1
25.03.2024 В России создан новый способ получения нанотрубок для электроники 1
08.12.2021 ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина 1
30.11.2021 Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет 1
24.06.2021 «Ростелеком» и «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие 2
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями 1
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 1
22.06.2020 Recfaces обеспечила биометрическую идентификацию пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Африки 1
29.07.2019 Илья Аксельрод -

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации

 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
01.03.2019 Чего добились импортозамещением ПО другие страны мира 1
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты 1
10.04.2018 «Умный город» возвращается в «Цифровую экономику» 1
19.10.2017 Программа для Путина: Обязательная предустановка отечественных антивирусов 1
16.10.2017 В России введут облагаемый налогом крипторубль 1
15.09.2017 В Беларуси открыли один из крупнейших в СНГ дата-центров 1
20.06.2017 Путину написали программу: Россиян отправят за границу учиться цифровой экономике 1
16.05.2017 Путину написали программу: В России построят 50 «умных» городов с Wi-Fi и беспилотниками 1
03.04.2017 «Корус Консалтинг» разработала интеграционное решения «iDocs: Ветеринария» 1
13.12.2016 Горячая замена: как выстроить ИТ-инфраструктуру на российских технологиях? 1
05.04.2016 Абонентов «Билайна» заставили платить в роуминге минимум 200 руб. в день 1
28.07.2014 Телемедицина идет по пути легализации 2
23.05.2014 Минэкономразвития России и НП ГЛОНАСС договорились о сотрудничестве в сфере модернизации экономики России 1
11.09.2013 Российские заводы бытовой техники завоёвывают Европу 1
24.06.2013 5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум 1
10.10.2011 11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ 1
01.09.2011 ЕврАзЭс и Фонд «Сколково» договорились о сотрудничестве в сфере развития инновационных технологий 6
10.11.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2010 года 1
07.10.2010 Система B2B-Center решила проблему проведения трансграничных торгов 1
21.04.2010 Конференция университетов Евразии пройдёт в МГУ 1
03.03.2010 «Евразийский банк развития» и «Роснано» намерены совместно финансировать нанотехнологические проекты 1
01.12.2009 Нулевая пошлина на процессоры стала постоянной 1
23.11.2009 30 ноября в Москве состоится конференция по региональной информатизации 1
19.05.2008 Компьютер не допустит врачебной ошибки 1
03.03.2008 «Синтерра» обеспечила телетрансляцию с Красной площади 1
22.05.2007 Synterra обеспечила связь на встрече "Россия – Европейский союз" 1
12.04.2007 Хлеб: оживает позабытая угроза 1
22.03.2007 Synterra обеспечит связь на встрече "Россия – Европейский союз" 1
11.09.2006 19 сентября откроется "Инфофорум-Казахстан" 3

Публикаций - 42, упоминаний - 55

ЕврАзЭС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9750 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
МегаФон 8956 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 2
ГЛОНАСС АО 195 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
Восход ФГБУ НИИ 646 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Крок - Croc 1777 1
RecFaces - РекФэйсис 29 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
SAP SE 5285 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Cisco Systems 5125 1
HP Inc. 5694 1
Philips 2056 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 309 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Сочиэлектросвязь 3 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
America Movil 55 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 45 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 57 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Цифра ГК 2439 1
A1 Telekom Austria Group 57 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 4
НСПК - Национальная система платежных карт 820 2
Окан Интерконтиненталь 2 2
Мосэнерго ПАО 128 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Санаторий Русь ФГУП 1 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Курскпромтеплица 2 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 669 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Visa International 1952 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Россети Ленэнерго 1701 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Jomo Kenyatta International Airport - Международный аэропорт имени Джомо Кениаты - ИАТА: NBO, ИКАО: HKJK 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 208 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 2
Президент Республики Казахстан - КНБ РК - Комитет национальной безопасности Казахстана 3 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 9 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Судебная власть - Judicial power 2319 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 42 1
Евразийская ассоциация университетов 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9349 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10166 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4683 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1062 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2481 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3848 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1727 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2191 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3192 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 274 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1320 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3914 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4514 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1213 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 575 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4755 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7469 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 475 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
Apple iPhone 6 4862 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 390 2
Microsoft Skype 2067 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 2
ЭОС Дело СЭД 207 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
RecFaces VxFaces 5 1
Motorola Solutions - Pelco VMS VideoXpert 7 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Linux OS 10025 1
Microsoft Office 3757 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 1
Свемел МВП - Циркон 36 СТ ПКТД - Комплекс терминального доступа 5 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 15732 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 1
Корус Консалтинг - iDocs:Документооборот 3 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
Rakuten Viber 628 1
Яндекс.Авто 40 1
WhatsApp Messenger 1090 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 616 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 673 1
Apple Pay 491 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 510 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 270 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 232 1
Путин Владимир 3192 7
Мирошников Борис 63 2
Абдрахманов Серик 2 2
Аксельрод Илья 17 2
Козлов Андрей 28 1
Шумовский Иван 7 1
Морозова Тамара 19 1
Гайнулин Андрей 1 1
Осеевский Михаил 316 1
Собянин Сергей 390 1
Чубайс Анатолий 212 1
Вексельберг Виктор 153 1
Никитин Андрей 46 1
Лебедев Георгий 54 1
Беглов Александр 31 1
Рахманов Александр 23 1
Михайлов Александр 41 1
Гурко Александр 136 1
Зажигалкин Александр 5 1
Архангельский Александр 7 1
Улюкаев Алексей 31 1
Кузьмин Сергей 39 1
Глазьев Сергей 14 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Зимин Игорь 17 1
Боярков Федор 23 1
Казначеев Александр 3 1
Соколов Игорь 22 1
Блохина Лидия 1 1
Катырин Сергей 13 1
Мансуров Таир 1 1
Беликов Юрий 2 1
Шевченко Максим 4 1
Ларионова Наталья 3 1
Финогенов Игорь 3 1
Кулик Геннадий 1 1
Кудрявцев Денис 2 1
Котковец Надежда 1 1
Аветисян Артем 4 1
Филазафович Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 40
Евразия - Евразийский континент 611 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 11
Казахстан - Республика 5567 10
Европа 21810 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 9
Беларусь - Белоруссия 5713 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 7
Таджикистан - Республика 866 5
Украина 7630 5
Индия - Bharat 5471 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 4
Азия - Азиатский регион 5558 4
Германия - Федеративная Республика 12708 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 4
Турция - Турецкая республика 2371 3
Канада 4894 3
Япония 13309 3
Бразилия - Федеративная Республика 2374 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 2
Африка - Африканский регион 3489 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 2
Россия - ПФО - Пензенская область 595 2
Узбекистан - Республика 1745 2
Америка Латинская 1818 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 2
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 284 1
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Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
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